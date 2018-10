Dott. Hernán Lerena , VP dell’azienda Savino del Bene in Argentina

Savino del Bene è un’agenzia di trasporti multinazionale italiana con più di 100 anni nel mercato mondiale e presente in Argentina fin dal 2001.

Mercoledì 3 ottobre abbiamo intervistato il Dott. Hernán Lerena, vicepresidente di Savino del Bene Argentina.

L’impresa si occupa del trasporto via mare, aerea e terrestre di ogni tipo di merce. Il loro traffico principale in Argentina è tecnologia, tutto ciò che è legato alle telecomunicazioni, infrastruttura, carico di progetti per grandi impianti.

Savino del Bene è in grado di offrire ai clienti il servizio “door to door” per la merce acquistata all’estero o per quelli che vogliono esportare.

Le destinazioni più importanti per l’importazione sono l’Italia, gli Stati Uniti, Asia ed Europa del nord mentre le principali destinazioni delle esportazioni sono il Mediterraneo e l’Europa del nord.

L’impresa ha 63 dipendenti in Argentina (comprese tutte le filiali) ed il fatturato annuale del 2017 è stato di $ 600 milioni.

Intervista: Caritina Cosulich – Chelo Ayala / Fonico: Guillermo Vega / Web:@CheloAyala