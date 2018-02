Dos ancianas en estado de abandono fueron rescatadas de un geriátrico

La situación se produjo en el distrito Villa Atuel. La justicia investiga las condiciones del lugar y de las ancianas, que fueron trasladadas, una al hospital Eva Perón de Jaime Prats y la otra al hospital de Alvear.

Personal de Investigaciones realizó un allanamiento en un domicilio particular en calle Sarmiento, de Villa Atuel, donde funcionaba un geriátrico ilegal.

La Delegada de la dirección de atención al adulto mayor, Cecilia López, dijo en diálogo con LV4 que “lamentablemente nos encontramos con dos abuelas depositadas en ese lugar al que yo no llamaría geriátrico, porque ese era un espacio donde no se debía haber alojado a personas”.

“Tengo entendido que el lugar venía funcionando como geriátrico desde hace varios años, llegó a tener a 12 personas alojadas en otro lugar físico. Pero desde hace un tiempo hubo varias denuncias. Ha llegado a mí la imagen de una denuncia realizada en 2011, cuando había 4 personas alojadas, con incapacidad para movilizarse. Pero esa causa, cuya denuncia presentaron algunos vecinos no prosperó. La verdad es que no se entiende -lamentó López- da la sensación de que el lugar hubiese estado amparado, protegido por alguien. En el transcurso de los últimos días de enero me llegó una nueva denuncia y a la persona que se comunicó conmigo, a quien le sugería hacer la denuncia policial y a la semana siguiente el denunciante se había comunicado con el Comisario Sosa, quien hizo un operativo muy prolijo, que permitió que en menos de 10 días estuviésemos rescatando a estas abuelas, que están en muy mal estado, pero gracias a Dios con vida”.

Por el hecho fue detenido un matrimonio de unos 70 años, de apellido Cotrona, quienes quedaron incomunicados.

La fiscal interviniente es de General Alvear, y estuvo presente el comisario Sergio Sosa a cargo de Investigaciones y Policía Científica de General Alvear.

Quienes requieran de asesoramiento y u bien detecten irregularidades en geriátricos, podrán hacerlo en la Delegación de atención al adulto mayor, ubicada en

El libertador 264 o bien comunicarse a los teléfonos 4446452 ó 154337694.