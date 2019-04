Maradona en Semifinales

Dorados, de Sinaloa, el equipo dirigido por Diego Maradona pasó anoche a las semifinales del campeonato mexicano de segunda división al vencer por 2 a 0 como visitante al conjunto de Cimarrones, de Sonora.

La victoria de los conducidos por Maradona cerró la serie a favor de Dorados con un global de 3-0 para ingresar a las semifinales por el ascenso a primera, en las que enfrentará a Mineros de Zacatecas.

Otro gol del lateral derecho paraguayo Cristian Báez (ex Independiente, de Avellaneda), como dos jornadas atrás, y el restante de Jesús Escoboza, le dieron un gran triunfo al equipo de Sinaloa, en el que fueron titulares tres argentinos: el arquero Gaspar Servio (ex Banfield), el volante Fernando Elizari (ex San Lorenzo) y el delantero Fabián Bordagaray (ex River Plate).

Para ascender, el equipo de Maradona debe vencer a Mineros y luego conseguir el título de este torneo Clausura ante el vencedor de Venados y Atlético San Luis, campeón del Apertura y ya con lugar asegurado en la finalísima a la que quiere llegar Dorados.