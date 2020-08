Dora Cerati: “Gustavo era como Peter Pan, parecía que no crecía nunca”

Dora Cerati, tía de Gustavo, dice que hablar de él le genera una doble emoción porque es, además, su madrina.

“Nunca pensé que sería la madrina de alguien tan especial”, cuenta, con orgullo. “Nunca nos imaginamos que llegaría tan lejos. Siempre tuvo la pasión de la música, desde que nació. Cuando tenía cuatro o cinco años ya andaba con una guitarrita que le había fabricado mi hermano, que se llamaba el batatarium, porque estaba hecha con una lata de dulce de batata, con un clavijero viejo que había encontrado y con eso jugaba, hasta que a los 6 años le compraron una guitarra”, relata.

“Gustavito estaba haciendo el servicio militar y venía a visitarme a la oficina, con su traje de colimba. Yo siempre le decía que estaba tocado por las tres varitas mágicas. Hacer lo que a uno le gusta en la vida, que es ya maravilloso, que eso sea tu medio de vida es la segunda varita mágica y la tercera alcanzar el nivel de éxito al que llegó Gustavo”.

Dora asegura que Gustavo era divertido, amable y sencillo “nunca se la creyó, mantuvo esa personalidad casi provinciana. Aunque no era simple, porque los artistas no lo son. Gustavo era como Peter Pan, parecía que no crecía nunca. En las fiestas, bajaba disfrazado de Papá Noel. Tenía un alma de niño muy latente y se caracterizó por su generosidad”.

Respecto de Lilian Clark, la madre de Cerati, dijo que es “una leona, con una gran fortaleza que le ha permitido sobreponerse a las pérdidas de su esposo Juan José (hermano de Dora) y a la de su hijo. Siempre mantuvo su fe y percibía, al acompañar a Gustavo en la clínica, que él estaba ahí”.

Finalmente, respecto del largo proceso que Cerati atravesó en coma luego de haber sufrido un accidente cerebro vascular, dijo: “Teníamos la esperanza de que Gustavo despertara, y siempre se mantuvo igual de hermoso. Creo que se tomó esos cuatro años para irse más descansado y para que los fans se hicieran a la idea, pero ha dejado un vacío que no se puede llenar”.