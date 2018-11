D’Onofrio: “El partido será en cancha de River y con presencia de público”

Rodolfo D’Onofrio relató la reunión ocurrida durante los incidentes en la final de la Copa Libertadores, entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Dominguez, el presidente de Boca, Daniel Angelici y el presidente de la Fifa, Gianni Infantino. Por consiguiente contó que “el presidente de la FIFA le dijo delante mío a Angelici que el partido se jugaba a las 19:15. Yo le dije al oído que tenía mi solidaridad a Angelici”.

Asimismo el presidente de River afirmó que “no queremos tener ventajas, queremos jugar este partido postergado”, y añadió que “tengo una sensación de dolor, porque era una fiesta”. Además lamentó lo ocurrido “por 15 inadaptados” en “un River y Boca que estaba esperando el mundo”.

Por otro lado D’Onofrio se refirió al comunicado de Boca, en donde reclama los puntos por la final y sostuvo que “no tengo ninguna comunicación ni me ha llegado nada a River para hablar sobre la solicitud de puntos que hizo Boca”, y añadió que “cualquier cosa que me estén agregando a esto sería falta de palabra, no es válido y no es lógico. Es en River y con gente el partido”.