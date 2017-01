Domingo también sin agua?

Luego de la extensión en el corte de agua en zona central y sur de Comodoro Rivadavia, el gerente de Saneamiento de la SCPL, Adolfo Carrizo, aseguró que “estimamos que en horas del mediodía estaría todo normalizado” y explicó que “este último corte salió de lo normal por una avería, no por negligencia ni nada de eso”. Por consecuencia del calor y consumo excesivo, Carrizo remarcó que “que ojalá lleguemos hasta el lunes; si no el domingo haremos un corte programado”. Respecto al reclamo por la falta de agua en la Fracción 14, Carrizo adelantó que “con el municipio estamos evaluando un proyecto y hoy al mediodía estimamos terminarlo para ver de dónde tomamos el agua y calculamos que la próxima semana vamos a poder dar respuesta. Eso funcionará de manera momentánea hasta que la empresa CPC concrete la obra”.

Por otro lado Tras la invitación realizada desde el Concejo Deliberante, el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, Ignacio Agulleiro, se hizo presente en Comodoro para mantener diversas reuniones y además adelantó que se está trabajando para que finalmente se coloquen medidores de agua en la ciudad.

“Tenemos una crisis hídrica hace diez años y se va a extender por cinco o seis años más por lo que vamos a tener que prepararnos porque va a escasear el recurso y no se van a poder sostener todas las actividades que se realizan” afirmó el ministro, mientras planteó que en Mendoza con el mismo caudal de agua que el Río Senguer se riegan 120 mil hectáreas mientras que se provee de agua a más de un millón de habitantes, no obstante, en Comodoro no se alcanza a mantener 15 mil hectáreas de producción agropecuaria y no llega a los 300 mil habitantes por lo que indicó que existe mucho derroche.

Esta mañana en “Estación Alfa” nos pusimos en contacto con José Olveira para que nos brinde detalles de cómo va el avance en las gestiones para la optimización del acueducto y que se está haciendo para mejorar el suministro de agua. Avance en las tomas, potenciaciones, etc.

