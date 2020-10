Domingo perfecto

Más allá de la jornada con llovizna en Roland Garros, el sol salió para el tenis argentino que no podrían haber tenido un mejor domingo con las victorias de Nadia Podoroska y Diego Schwartzman ya instalados en cuartos de final del Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

La rosarina venció por 2-6, 6-2 y 6-3 a la checa Barbora Krejčíková y Diego Schwartzman, suspensión de por medio por lluvia, superó al italiano Lorenzo Sonego por 6-1, 6-3 y 6-4.

El número uno de la Argentina fue de mayor a menor, y aunque en el tercer parcial no fue tan sólido como en los dos primeros, mostró la resolución perfecta cuando el europeo subió el nivel.

Y las estadísticas empiezan a surgir en un muy buen domingo. Por ejemplo, el primer dato que aparece, es que desde 2004 con Paola Suárez que no llegaba una argentina a esa instancia en un Grand Slam. Y que Nadia será Top-70.

O en el sector masculino. Con el “Peque” Schwartzman quien busca acceder por primera vez llegar al Top-10 de ATP.

De hecho, en el ranking en tiempo real, esta victoria lo pone a Schwartzman 10 del mundo hasta que este lunes juegue el ruso Andrey Rublev ante el húngaro Fucsovics.

Si el ruso pasa a cuartos de final, por ahora, el argentino quedará 11. En caso contrario, Argentina podría tener nuevamente un Top-Ten.

El martes será la nueva presentación de los argentinos buscando históricos pases a semifinales.

Podoroska enfrentará a la ucraniana Svitolina (5 de WTA) quien en conferencia de prensa aceptó que no la conocia: “Quizas el hecho que me estoy insertando en este circuito y no conozca mi juego puede ser favorable. Hoy en día hay mucha información y videos dando vuelta”, reflexionó Podoroska quien empezó nerviosa, según lo aceptó, y terminó el match con un drop.