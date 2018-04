“Dolió mucho esta derrota”,admitió Santiago Vergini

El defensor de Boca Juniors Santiago Vergini admitió que “dolió mucho la derrota” de su equipo ante Palmeiras (2-0) en la Bombonera, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

“Dolió la derrota, pero hay que ser optimistas para ir a Colombia (el miércoles próximo ante Junior, en Barranquilla) a ganar”, sostuvo el zaguero.

“Ellos, en una esporádica llegada se pusieron en ventaja en el primer tiempo, cuando nosotros estábamos jugando mejor. Después tuvimos ocasiones de gol que no se pudieron convertir en el segundo, hasta que Palmeiras nos anotó de nuevo”, prosiguió en su análisis el ex jugador de Newell’s y Estudiantes de La Plata.

“Lamentablemente después del 2 a 0 en contra nos desordenamos y no hicimos nada bien, pero ahora hay levantarse rápido para cambiar la historia”, formuló.

Y Vergini cerró con que “ya hay que cambiar el chip”, porque deberán “pensar en el partido con Gimnasia, que se jugará el domingo (en La Plata) para no descuidar el campeonato local”. Para eso el “xeneize” volverá a entrenarse esta tarde a las 17.

Mientras tanto su compañero Pablo Pérez salió en defensa del arquero Agustín Rossi, corresponsable del segundo tanto de Palmeiras, lo que provocó el enojo de la parcialidad “auriazul”, y al respecto sostuvo que es “injusto que se la tomen con él”.

“Lo que pasa es que el puesto de arquero es el más ingrato porque cuando se equivoca es gol. Pero acá somos un equipo y errores cometemos todos, como de hecho lo hicimos en este partido”, destacó el ex Newell’s y Unión.

En contrapartida con los dichos de Pérez, el técnico Guillermo Barros Schelotto remarcó que el partido “se perdió por dos errores puntuales”, y respecto de ello anunció que uno de ellos, el del segundo tanto, involucró a Rossi, con quien anunció que hablará “en el entrenamiento de hoy, porque cuando un arquero se equivoca, siempre la jugada termina en gol”.

“Pero ahora debemos concentrarnos también en los dos partidos que se vienen, porque contra Gimnasia el fin de semana podemos cumplir uno de los objetivos que tenemos en el semestre que es ganar la Superliga, y después, el miércoles, iremos por el otro que es clasificar a octavos de final en la Copa, cuando visitemos a Junior, en Colombia”, afirmó.

“Por eso debo ver bien quienes estarán para jugar los dos partidos. Quizá los colombianos (Edwin) Cardona y (Wilmar) Barrios puedan estar en alguno de los dos partidos”, alertó el “Mellizo”.

Y finalmente el técnico de los brasileños, Roger Machado Marques, se regodeó al señalar que Palmeiras “hizo un partido perfecto. Es que les marcamos muy bien a (Cristian) Pavón y (Carlos) Tevez, pero además hicimos circular el balón. Y también es cierto que nos favoreció el hecho de poder anotar el segundo tanto cuando mejor estaba Boca”.