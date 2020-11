Docentes exigen la renuncia de la ministra porteña Soledad Acuña

Tras el paro docente, caravana y clase pública en repudio a las expresiones de la ministra de Educación porteña, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, expresó que los trabajadores seguirán defendiendo la educación pública y afirmó: “El discurso de Soledad Acuña me hace acordar a la dictadura”. En comunicación con Buen día, señaló que “las cosas que dijo son terribles y muy graves, una peor que la otra” y manifestó que “atrasa pedagógicamente y no hay por dónde justificar sus dichos”. “Exigimos su renuncia, no puede seguir siendo ministra después de lo que dijo”, sentenció.

DESCARGAR

La polémica comenzó cuando trascendieron las opiniones de la ministra porteña vertidas en un encuentro virtual de Juntos por el Cambio el pasado 8 de noviembre.

Allí, Acuña había dicho que las personas que eligen la carrera docente “son de los sectores cada vez más bajos” de nivel “socioeconómico”, “cada vez más grandes de edad”, y que eligen la docencia “como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”. Además, acusó a los docentes de “adoctrinar” a los alumnos.