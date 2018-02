División en la CGT: “Sabíamos que el triunvirato iba hacia el fracaso”

En diálogo con Aire de Domingo, Juan Miguel “Cacho” García, de la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio, opinó sobre la inminente división de la CGT, criticó la marcha del 21, convocada por Moyano y disparó contra Carlos Acuña, uno de los tres integrantes de la cúpula de la central obrera.

Al ser consultado por la marcha del próximo miércoles, García dijo que no participará porque no quiere verse “manchado” por distintos grupos que participarán de la movilización. “Yo no tengo nada que ver con Baradel, con los grupos sociales ni con el Partido Obrero. Provengo de una ortodoxia peronista y no quiero estar manchado por esa gente. No entiendo a Moyano, pero debe tener razones que no comparto”, dijo.