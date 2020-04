“Disfruto mucho de participar en Seguimos Educando”.

Radio Nacional Bahía Blanca entrevistó al periodista Gonzalo Bonadeo quien participa en Seguimos Educando, el espacio multiplataforma del Ministerio de Educación que transmite contenidos educativos en el actual contexto de aislamiento social.

El periodista, que conduce el segmento destinado al nivel secundario, comentó que “es un ámbito muy placentero en un momento muy particular. Los que no la estamos pasando mal, tenemos el dilema de ser útiles”.

“No he sido un gran alumno, pero disfruto mucho que me hayan convocado y de participar en esto. No estamos sustituyendo a la escuela”, agregó en su charla con la AM 560.

“Para los profes hay una situación rara también. No tienen un pizarrón. No están acostumbrados a un programa de radio. De cualquier manera es una propuesta atractiva”.

Agregó que se trata de un trabajo que comenzaron hace apenas una semana, donde “tenemos un ritmo de trabajo muy parejo. Tenemos en cuenta que estos contenidos van a ser transmitidos, además de en Radio Nacional y en la TV Pública, también en radios universitarias, comunitarias y de pueblos originarios”.

“Esto lo hacemos de corazón y con muchas ganas”, finalizó.

Escuchá la nota completa: