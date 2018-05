Discusión paritaria entre ATE y el Gobierno provincial: hubo un avance en la propuesta

Oscar Muntes, secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos, indicó que en el encuentro que mantuvieron con representantes del Gobierno, hubo un acercamiento en la propuesta por parte del Ejecutivo Provincial. El porcentaje es el mismo, del 17 por ciento de incremento salarial, pero se adelantaron los tramos para abonarlo. En caso de ser aceptada por el gremio, falta el análisis de la misma, se pagaría el 8 por ciento de recomposición salarial retroactiva a marzo y 9 por ciento en julio. Sin embargo no se avanza sobre los contratos de obra.

En diálogo con el Departamento informativo de LT14, Muntes explicó que los representantes del Gobierno Provincial presentaron modificaciones a la propuesta que habían realizado en la última audiencia. Si bien el incremento salarial propuesto se mantiene en un 17 por ciento en dos tramos: un 8 por ciento en marzo y el 9 por ciento restante no se abonaría en agosto, sino en julio. Sin embargo no acuerdan sobre los contratos de obras, ya que no se los incluye en el mínimo de bolsillo.

Habrá una nueva reunión el próximo miércoles 9 de mayo.