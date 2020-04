Disconformidad de comerciantes por comisiones de apps de delivery

Verónica Mazzaroli, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco, manifestó el malestar de los empresarios del sector con las comisiones que cobra la aplicación de entrega a domicilio “Pedidos ya”: “la disconformidad es por la disparidad y elevado costo que se aplican porque no es igual para todos sino que van desde el 18 hasta el 31 por ciento”, señaló.

Mazzaroli informó que “más de 60 comercios gastronómicos decidieron no utilizar la aplicación, este miércoles 29 de abril, por 24 horas, para posteriormente seguir con las negociaciones que hasta el momento no tienen resultado positivo, pues desde Pedidos Ya nos dijeron que no están de acuerdo con nuestra solicitud y no nos van a dar ningún tipo de respuesta”, señaló.

La dirigente empresaria indicó que siempre van a estar en favor de los comerciantes que en este tiempo de cuarentena deben afrontar el pago de sueldos, alquileres, costos fijos y no pueden ser víctimas de una situación de abuso: “de ser necesario volveremos al sistema anterior con el que hemos resistido durante años que es la utilización de la línea telefónica fija, del WahtsApp, del mensaje de texto, de Instagram o de las muchas maneras que existen para comunicarse”.