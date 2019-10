DIRITTI UMANI DELLE ONU HA STABILITO UNA MISSIONE PER IL VENEZUELA 

IL CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE HA STABILITO UNA MISSIONE INTERNAZIONALE PER IL VENEZUELA

​Il Consiglio per i Di ritti Umani delle Nazioni Unite ha stabilito “una missione internazionale indipendente per l’accertamento dei fatti ed inviare urgentemente quella missione alla Repubblica del Venezuela affinché investighi le esecuzioni extragiudiziali, le scomparse forzate, gli arresti arbitrari , le torture ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti commessi dal 2014, allo scopo di stabilire la responsabilità degli autori e la giustizia per le vittime. La decisione è stata adottata in una risoluzione in cui precisa che i membri della missione saranno nominati dal presidente del Consiglio per i Diritti Umani .

La missione ha una durata di un anno e dovrà presentare un rapporto al Consiglio. Il Consiglio ha condannato “energicamente gli atti di repressione e le persecuzioni selettive per motivi politici che comprendono casi di uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici e durante operazioni delle forze di sicurezza, arresti arbitrari, torture, maltrattamenti, esecuzioni extragiudiziali e scomparse forzate da parte delle Forze di azione speciale e di gruppi armati civili favorevoli al governo.