Dirigentes peronistas no comulgan con la conducción de Martín Soria

El ex presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Huentelaf, participó de una reunión de Juntos Somos Río Negro en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, junto a otros dirigentes peronistas que no comulgan con la conducción partidaria de Martín Soria.

Muchos de ellos, además de Huentelaf, llegaron al Gobierno Provincial con Carlos Soria en el 2011.

Sin embargo, hoy no se siente representados por el intendente de Roca.

El encuentro fue encabezado el Ministro de Hacienda Agustín Domingo, y fueron de la partida el exsecretario general de la Gobernación, Julián Goinhex, el exministro de Obras Públicas, César Del Valle y Erika Acosta, también ex integrante del Tribunal de Cuentas.

Huentelaf señaló que no se siente representado por Martín Soria a quien endilgó “una actitud soberbia que no le permite escuchar a nadie”.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/29132929/VIEDMA-JUAN-HUENTELAF.mp3