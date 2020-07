Diputados del Frente de Todos, piden un relevamiento de tierras provincial

Acerca de una situación muy concreta, la ocupación del campo de pastoreo tradicional de la familia Cárdenas Ragñileo del paraje Bajada Colorada y Cerro Orqueta ubicada entre Picún Leufú y Piedra del Águila, a cinco kilómetros de la Ruta 237, que es una familia de crianceros que durante todo este proceso que se fue realizando por el “parque eólico” básicamente fue invisibilizada, esta es una situación que pasa a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén en donde muchas familias crianceras que están viviendo en distintas zonas rurales, cuando llega el momento de hacer un estudio de impacto ambiental o algún emprendimiento, básicamente no se las toma en cuenta muchas veces porque no tienen los papeles supuestamente al día y demás que no es este caso, pero además no se toma tampoco en cuenta la ocupación histórica. En su momento se hizo una presentación en la legislatura todavía no se esta tratando en ninguna comisión, desde el bloque del “Frente de todos” se pidió que si no se trataba rápidamente en la comisión a la tubo destino, que fue la de hidrocarburos y energía, la idea era presentar una nota para que empiece el tratamiento cuanto antes, y la situación de estas familias sigue siendo la misma, y eso es lo mas preocupante que pasa el tiempo y la familia Cárdenas Ragñileo sigue estando en esa situación de invisibilidad, ante el avance de distintas obras que no toman en cuenta a las familias crianceras, que tienen una ocupación histórica en estas tierras y esto es algo se tiene que en algún momento que hacer un serio relevamiento provincial además hay una ley provincial que tiene que ver con nuestras comunidades mapuche a lo largo y ancho de toda la provincia con la territorialidad y el relevamiento que se tiene que cumplir y hacer…

Así lo explico, al “Regreso Informativo de la tarde”, Ayelén Gutiérrez, presidenta del bloque del Frente de Todos.