Diputados del FpV denunciaron penalmente a Gómez Centurión por “apología del delito”

Diputados nacionales del FPV-PJ, encabezados por el presidente del bloque Héctor Recalde, presentaron una denuncia penal contra el titular de la Dirección General de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, por la presunta comisión de “apología del delito”, tal cual lo establece el artículo 213 del Código Penal. El legislador entrerriano Juan Manuel Huss habló con LT14 sobre el tema.

Cabe recordar que en declaraciones televisivas, el director de Aduanas negó la existencia de un plan sistemático para hacer desaparecer personas durante la última dictadura militar y cuestionó la cifra de 30 mil personas desaparecidas.

En diálogo con Tarde de todos, Huss repudió las declaraciones del funcionario nacional y explicó la denuncia realizada. Lo acusan de apología del delito, por “ratificar torturas, asesinatos y violaciones”.

El legislador entrerriano recordó que la justicia condenó a los principales represores que participaron de la última dictadura cívico-militar. Hasta marzo de 2016 se registraban 526 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, de las cuales 156 tienen sentencia.

Seguidamente, Huss reivindicó la lucha de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, quienes continúa la búsqueda de los nietos que aún no han podido recuperar su identidad.

“Esto no es un caso aislado”, sostuvo recordando las desafortunadas declaraciones de Lopérfido, ex funcionario nacional quien cuestionó la cifra de 30 mil personas desaparecidas. Además, Huss dijo no entender la postura del gobierno nacional mencionando por ejemplo el intento de modificar el feriado del 24 de Marzo.

“Si esto sirve para dar debate, bienvenido sea. Nosotros estamos dispuestos a discutir. Pero negar que fue un plan sistemático de desaparición de personas es negar que hubo centros clandestinos de detención o que no hay nietos recuperados. La verdad, no entendemos la postura del gobierno nacional”, insistió Huss.

La denuncia penal cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y será investigada por el fiscal Ramiro González.