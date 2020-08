Diputado del Líbano afirma que Israel ha hecho explotar el puerto de Beirut

El ex ministro del Interior y actual diputado del Líbano, Nohad Machnouk, se ha convertido en el primer político libanés de alto rango en culpar a Israel por la explosión en el puerto de Beirut la semana pasada. Durante una conferencia de prensa, Machnouk dijo que Israel era “claramente” responsable de la enorme explosión que ha matado a más de 200 personas y herido a miles. “Esta operación en Beirut fue llevada a cabo por Israel de manera clara y explícita”, dijo Machnouk. “Está claro que estamos ante un crimen contra la humanidad, y por lo tanto nadie se atreve a reclamar responsabilidad por ello.”

El político de alto rango sirvió como ministro del interior del Líbano en 2014 y de nuevo en 2016. Es miembro del Movimiento Futuro del ex primer ministro Saad Hariri, el bloque suní del país y se opone al movimiento de Hezbolá. Después de la explosión, dijo: “Esta es la primera vez desde la época de los fenicios que no tenemos un puerto en Beirut”. En la conferencia de prensa, Machnouk pasó a describir el Líbano como un “país políticamente ocupado”, instando a los partidarios de Hariri a declarar la resistencia política para liberar al Líbano de la “ocupación”, en referencia a Hezbollah que también tiene representación en el parlamento, pero es la entidad armada más poderosa del país. El líder de Hezbolá, Sayyid Hassan Nasrallah, ha rechazado las acusaciones de que el movimiento haya utilizado los almacenes para almacenar armas y, al igual que su aliado, el presidente Michel Aoun, no ha descartado la posibilidad de un sabotaje, pero ambos no han dejado de culpar a Israel. Los funcionarios israelíes también han negado su participación.

Sebastián Salgado, realiza un análisis en un episodio con todas las características de un atentado…en el “Regreso Informativo de la tarde”

Sebastián Salgado es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.