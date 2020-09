“Digan que se oponen a la ley de turismo, pero díganlo en el recinto”

En una maratónica jornada de trabajo, la Cámara baja aprobó los proyectos de ley de Auxilio al Turismo y el que aumenta las penas a la pesca ilegal. Se dio en una sesión mixta que llevaron adelante el Frente de Todos y algunos bloques provinciales, y que Juntos por el Cambio cuestionó y anticipó que pedirá su impugnación judicial por considerar que debía ser presencial, luego de volver de un cuarto intermedio, donde también manifestó que “no acordaban nada”. Este martes, en el marco del acto por el Día de la Industria, el presidente Alberto Fernández se refirió al proceder de los legisladores de Cambiemos, quienes en primer lugar cuestionaron la sesión mixta y luego, tras un cuarto intermedio indicaron que no acordaban con la ayuda para uno de los sectores que más a padecido la pandemia. “Lo único que lograron, es que los que peor la pasan con la pandemia, hoy estén un poco peor, y eso no es en favor de la gente”, dijo Fernández quien remarcó: “Si quieren ayudar, por favor ayuden y les pido que en el Congreso digan todo lo que quieran decir. Digan que se oponen a la ley de turismo, digan que no quieren que apoyemos a los que están padeciendo por la pandemia porque han explotado el negocio del turismo, pero dignalo en el recinto”, cerró.

