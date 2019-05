Diferentes instituciones trabajan en un corredor seguro para las escuelas

Ayer se presentó el corredor seguro, un dispositivo elaborado por el Distrito III. En la reunión estuvieron presente la directora del Distrito, los supervisores de los niveles educativos, la Policía Provincial, concejales que integran la comisión de obras públicas y el fiscal adjunto municipal.

Claudia Domínguez, directora del Distrito III celebró la convocatoria. “Es un trabajo que empezamos a hacer el año pasado”, recordó y explicó que “es mucho el esfuerzo que pone policía y lo mejor es que la gente use estos corredores”.

Por su parte, la supervisora de Nivel Primario, Mónica Aliaga contó que la problemática de la accesibilidad y el tránsito es un problema en los horarios pico de las escuelas. Hay arterias principales como Avellaneda o 9 de Julio. “Es importante que cada integrante de la mesa de trabajo pueda hacer que esto mejore”, manifestó.

El concejal Nicolás Ayala, fue convocado como integrante de la comisión de obras públicas y explicó que como ediles trabajarán en el ingreso y egreso de los estudiantes de las escuelas, en cada turno. “Una normativa no sirve porque no se controla, y los contextos culturales se forjan, por eso el control es fundamental”, dijo. También marcó que es necesario que se asfalten las calles de escuelas que no tienen pavimento ni cordón cuneta y por eso no tienen senda peatonal.

Los tres actores reclamaron la participación del municipio en la iniciativa.