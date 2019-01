Catarata de amistosos

Que la Superliga se reanude a finales de enero, más las Copas Libertadores y Sudamericanas, generaron que las pretemporadas sean bien apretadas.

Por eso, en apenas una decena de días (del 10 al 20 de enero), ya están confirmados una gran cantidad de partidos de los “oficiales” y del los “de entrenamiento”.

Aqui un listado de los encuentros…

. Viernes 11

San Martín de Tucumán vs Talleres de Córdoba

Nicanor Otamendi de Mar del Plata vs Tigre

. Sábado 12

Aldosivi de Mar del Plata vs Unión de Santa Fe

Banfield vs Deportivo Laferrere

Lanús vs Arsenal

. Domingo 13

Rosario Central vs Belgrano de Córdoba

. Lunes 14

Racing Club vs Gimnasia La Plata

. Martes 15

Nacional de Montevideo vs River

. Miércoles 16

Boca vs Unión de Santa Fe

Alvarado de Mar del Plata vs Tigre

All Boys vs Ferro

Banfield vs Brown (Adrogué)

Belgrano de Córdoba vs Instituto de Córdoba

. Viernes 18

Independiente vs Gimnasia La Plata

. Sábado 19

Racing Club vs Rosario Central

Tigre vs Arsenal

Suplentes de Aldosivi vs Ramón Santamarina de Tandil

Banfield vs Argentinos Juniors

Sarmiento de Junín vs Newells Old Boys

San Martín de Tucumán vs Patronato

. Domingo 20

Aldosivi de Mar del Plata vs Boca

Talleres de Córdoba vs Belgrano de Córdoba