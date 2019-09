Dietrich: “La reactivación no se genera de un día para otro”

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, destacó las obras realizadas por el Gobierno y afirmó que “no hay ningún país que se pueda desarrollar si no tiene infraestructura”. “En Argentina no se ha invertido en infraestructura. Ese es uno de los cambios profundos que hay en Argentina, pero la reactivación no se genera de un día para otro”, indicó, en diálogo con #Borderperiodismo.

En el marco de la campaña, el funcionario habló sobre el lanzamiento de la marcha “Sí, se puede”, que encabezará el presidente Mauricio Macri, y si bien evitó manifestar sus expectativas en cuanto a la concurrencia, aseguró que “hay millones de personas que le transmiten a Mauricio ‘no nos deje solos'”.

Al ser consultado por el fallo judicial que prohíbe los vuelos nocturnos en el aeropuerto de El Palomar, Dietrich cuestionó la decisión y dijo que “desde el primer momento han tratado de para el funcionamiento del aeropuerto”. “Nunca lo consiguieron y ahora lograron hacer este daño tremendo que empezó a regir el jueves y que ha hecho que ya se cancelen un montón de vuelos”. A su vez, anticipó que, de mantenerse este fallo, podría haber despidos.