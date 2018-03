Dieron a conocer el equipo argentino de Copa Davis que enfrentará a Chile

Los tenistas Diego Schwartzman, Guido Pella, Nicolás Kicker, Máximo González y Guillermo Durán fueron designados hoy por el capitán Daniel Orsanic para la serie de Copa Davis que la Argentina jugará ante Chile, en San Juan, el 6 y 7 de abril próximos, por la Zona Americana de ascenso.

“Como en esta Zona Americana la ITF autorizó la citación de cinco jugadores en vez de cuatro, decidimos que tres de nuestros referentes en singles y nuestros dos mejores doblistas sean quienes nos representen en San Juan. Estos jugadores están en buen nivel y con mucha ilusión de jugar por la Argentina”, expresó Orsanic, según el comunicado de prensa que dio a conocer la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La nueva formación “albiceleste” tendrá a un campeón de Copa Davis en el histórico título de 2016, Pella (61), quien desde que debutó en marzo de ese año ante Polonia en el triunfo en Gdansk por 3-2 no faltó a ninguna convocatoria y estuvo en las series ante Italia, Gran Bretaña, Croacia, Italia y Kazajistán, las dos últimas el año pasado.

El número uno del equipo será Schwartzman (16), quien atraviesa el mejor momento de su carrera y acaba de conquistar el ATP 500 de Río de Janeiro, y además le ganó dos veces seguidas a Nicolás Jarry (65), la principal raqueta de los chilenos, en Brasil y luego en Miami.

El “Peque”, de 25 años, tiene un récord de 12 victorias y 7 derrotas en lo que va del año.

Argentina tendrá los debuts de Kicker (87) y el doblista tucumano Durán (69 en el ranking de la especialidad), mientras que repetirá al veterano tandilense “Machi” González (82 en dobles), quien estuvo ante Kazajistán en Astana, esa vez junto a Andrés Molteni, en la serie que se perdió y significó el descenso del Grupo Mundial.

“Tanto Kicker como Durán harán su debut en el equipo y tenemos plena confianza de que estarán a la altura de semejante desafío”, afirmó Orsanic, el capitán de 49 años que asumirá su décima serie consecutiva y conoció las dos caras de la Davis, la del triunfo por la histórica victoria en Zagreb sobre Croacia (3-2) en la final de 2016, y también la de haber perdido la categoría en septiembre del año pasado en Astana.

Argentina será favorito en San Juan, en el estadio Aldo Cantoni con capacidad para 5.000 espectadores, pese a que no contará con su “as de espadas”, el tandilense Juan Martín Del Potro (6), quien tomó la determinación de no jugar más la Davis poco después de su descomunal actuación ante Croacia en Zagreb.

El equipo de Orsanic tampoco tendrá a otros dos campeones, el correntino Leo Mayer (45) y el azuleño Federico Delbonis (67), ni a Horacio Zeballos (66).

Mayer y Zeballos no estarán por decisión propia, mientras que Delbonis está lesionado.

Por el lado de Chile, el capitán Nicolás Massú anunciará en las próximas horas la formación, que tendrá a Jarry como figura estelar y se presume que lo acompañarán Christian Garín (235), Gonzalo Lama (397) y el doblista Hans Podlipnik Castillo (46 del mundo en dobles), más un quinto jugador que sería solo para completar la formación.

A partir de esta temporada, la Federación Internacional de Tenis (ITF) decidió reducir de tres a dos días de competencia y que los partidos se definan al mejor de tres sets en lugar de cinco. De esta forma, se jugarían dos singles durante el viernes y otros dos el sábado, luego del doble.