Diego Maradona, o 10: Genial, polémico, universal

Diego nasceu em Buenos Aires em outubro de 1960. Seus pais -de origem humilde e trabalhadores- tiveram mais sete filhos. Dormiam os 8 num quarto de menos de 6 metros quadrados, e no seu bairro, Villa Fiorito, foi que se desenvolveu o talento de quem se transformaria num dos mais hábeis e mais dotados jogadores de futebol de todos os tempos… e para muitos, o melhor do mundo.

O ‘Maradona-mito’ reúne, como se fosse um roteiro de série de tv, todos os ingredientes: nasceu num lugar humilde, desde muito criança suas atuações foram surpreendentes, poderosas e inteligentes, desde antes de alcançar uma idade adulta esteve no topo da fama e do poder, lutou contra os males do mundo, seu maior pecado é o seu orgulho e o día em que ele morrer será por causa de uma traição ou porque ele decidirá se entregar.