Ídolo do futebol argentino recebe homenagens do mundo inteiro

Ídolo do futebol argentino recebe homenagens do mundo inteiro RAE ARGENTINA AO MUNDO

A lenda do futebol mundial Diego Maradona completa 60 anos nesta sexta-feira (30), e recebeu homenagens de diversas personalidades do mundo inteiro.

Personalidades do futebol como José Mourinho e Pelé homenagearam o craque argentino. O Instituto Lula também o homenageou.

“Começo meu sexagésimo com estas mensagens maravilhosas que todos vocês me enviaram”, disse Maradona em resposta. “Obrigado por seu amor e sua amizade. Este é o melhor presente que poderiam ter me dado.”

DESCARGAR

Maradona passa seu aniversário em casa, após ter entrado em contato com uma pessoa que apresentou sintomas de COVID-19.

Apresentação: Julieta Galván

Web: Julián Cortez