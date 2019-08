Die jährliche HFCC-Konferenz (High Frequency Coordination Conference) findet ab heute, 26. August, bis Freitag den 30. zum ersten Mal in Buenos Aires statt.

Die Konferenz von HFCC, dem Beratungsgremium der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), tagt im Auditorium von Radio Nacional und im Kulturzentrum CCK mit rund 60 Delegierten von über 40 Organisationen, die sich mit dem internationalen Rundfunk befassen

.

HFCC vereint Vertreter der weltweit führenden internationalen Rundfunkanstalten und ermöglicht die Planung von analogen und digitalen Übertragungen (DRM) in den Kurzwellenbändern.

Ziel der Konferenz ist es, Frequenzkollisionen unter den Sendern zu verringern und eventuelle Störquellen zu beseitigen, um so die Hörbarkeit der Sendungen und das Hörerlebnis zu verbessern.

RAE – Argentinien in die Welt ist Gastgeber dieses Treffens, in dessen Rahmen neben der Frequenzkoordination auch andere Veranstaltungen von Interesse stattfinden werden.

Unter ihnen wird es einen Vortrag über LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel (Antarktis) geben, den die Technikern halten, die an der Errichtung des Senders gearbeitet haben und dorthin reisen werden, um die Röhren zu installieren, damit dieser Sender im weißen Kontinent auf KW senden kann.

Ferner findet ein Rundtischgespräch über die Zukunft der Kurzwelle und die Präsentation der Sendeanlage statt, die Continental in Maine, den USA, eingeweiht hat.

Am Freitag den 30. findet ein Ausflug nach General Pacheco (30 km von der Stadt Buenos Aires entfernt) statt, wo sich die Sendeanlagen befinden.

Auch in dieser Woche werden spezielle DRM-Übertragungen von BBC, NHK, KBS TWR und Vatikanradio nach Argentinien gesendet