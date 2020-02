RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

KURZWELLE + DXING RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Mit Meldungen über Radio Mosoj Chaski, Radio Roraima, Radio Clube do Pará, Radio Congonhas, Radio Brasil Central, Voice of Tigray, Radio Mali, Voice of Amhara State u.v.a

Text: Arnaldo Slaen

Technik: Santiago Conde

Stimme: Rayén Braun