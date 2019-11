Die DX-Neuigkeiten Nr. 91

Mit Meldungen über die Sondersendung von “Welle 370” am 16. November via MBR in Jerevan, Armenien (19-22 Uhr UTC auf 6080 kHz auf Deutsch), HCJB Voice of The Andes, Radio Erena, HSK9 Radio Thailand World Service u.v.a.m .

Text: Arnaldo Slaen