In der Stadt Buenos Aires gibt es zahlreiche Milongas (Orte, an denen Tango getanzt wird), die in den verschiedenen Stadtteilen verteilt und in sog. “circuitos milongueros” organisiert werden (jeden Abend in der Woche öffnet eine andere Milonga).

Eine der aktuellsten Seiten mit Angaben zu den Öffnungszeiten der verschiedenen Milongas in allen Stadtteilen von Buenos Aires ist: www.hoy-milonga.com/buenos- aires.