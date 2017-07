El primer candidato a diputado provincial por la sexta sección por Cumplir, Alejandro Dichiara, reconoció que si no se presentaba Jesús Martínez no encabezaba con su gente el justicialismo en Patagones, el PJ no estaría representado desde el regreso de la democracia.

También fue crítico de Ricardo Curetti, que estuvo desde primera hora con el randasismo pero que en esta elección se fue a Unidad Ciudadana.