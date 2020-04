Díaz: “El retorno a clases será progresivo”

Ana María Díaz, Directora Departamental de Escuelas habló en LT11 sobre el manejo de contenidos educativos, los trabajos previos y como se seguirá trabajando hasta el 12 de abril. “Quiero resaltar el gran esfuerzo de personal docente y no docente, por el modo de trabajo y por como supieron adecuarse a esta situación que no es común para nada”. No desconocen que existen quejas de parte de los tutores, pero resalta también el gran esfuerzo de quienes trabajan desde casa con los niños y niñas. “Es difícil, pensar en un retorno inmediato, suponemos que será gradual para no generar un impacto fuerte en los alumnos y alumnas, y apostamos a que las familias sepan acompañar este proceso como lo vienen haciendo hasta ahora”.

