Días agitados para la AFA

Cada vez falta menos para el 30 de junio, fecha de finalización de muchos contratos en el fútbol argentino y para algunos la fecha que marcaría el final de la temporada a nivel calendario. Es por esto que en desde la aparición del Presidente Alberto Fernández, criticando a la AFA, los tiempos se han acelerado.

La primera división tiene definida su clasificación a las copas, pero el ascenso no tiene definición y arde cada vez más. San Martin de Tucumán tuvo un guiño del TAS y avanza su reclamo a nivel internacinal, mientras tanto, Pablo Toviggino (mano derecha de Tapia) denunció a su Presidente Roberto Sagra y este no sólo se defendió sino que contraatacó, sacando a la luz un chat intimidatoria por parte de Toviggino hacia el resto de los dirigentes de la categoría:

“Buen día a todos. Escribo este mensaje y que se dé por aludido el que corresponda. El Presidente de la casa lee y observa con mucha bronca, y realmente molesto por la situación, de la nota periodística. El que lo conoce (Ustedes casi todos) sabe muy bien que es un dirigente que le gusta que los resultados SE DEFINAN EN LA CANCHA Y NO EN LOS ESCRITORIOS. Es realmente inadmisible que uno, o más, hablen y filtren información errónea, valiéndose de comentarios y buscando el beneficio propio, cuando sólo se habló en firme, y para lograr un recupero económico para los clubes, que no existan descensos por dos temporadas. Por favor, no le escriban en privado chupando p… El sabe bien quienes son los dirigentes que hablan en Off y en On, además eso hará que sea más evidente aún. Ayer mismo habló públicamente y dijo que la situación del fútbol es realmente complicada y pidió prudencia con responsabilidad. Hoy lee este medio y sólo le aclara el panorama sobre lo que algunos dirigentes comparten asiduamente en CHARLAS INFORMALES y se valen de eso, mostrando que son auténticos carneros!!!! Y tomando como ejemplo inmediato, no vio que ninguno opine o le conteste a Fassi por ejemplo, que habla libremente de que los clubes desaparezcan. Pido disculpas por mi vocabulario, pero es gravísimo que pasen estas cosas, aclarando que a ninguno de los que quieren sacar provecho les conviene que el Presidente esté molesto, espero entiendan y puedan darse cuenta de que se les vuelve en contra, debido a que se mantienen negociaciones con Agremiados y otra vez más, para beneficio de las instituciones que ustedes presidente. Saludos”.

Hasta el momento, ningún dirigente salió a hablar del tema, y los rumores corren por doquier, sin olvidar que varios pesos pesados cercanos al Gobierno se subieron al ring de esta pelea en la AFA. Desde un posible pedido de licencia, desde ceder a la presión y dar los ascensos hasta ascensos para la B,C y D por escritorio y el resto en cancha. Para todos los gustos y colores hay dichos por todos lados, ¿que pasará? Habrá que esperar, pero la jugada a AFA puede costarle muy cara, no sólo a nivel económico sino a nivel político.