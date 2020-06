DIARIO DE RADIO NACIONAL

LV8 Libertador – Mendoza

NICOLAS TROTTA (Ministro de Educación)

“Clases en agosto, con el aval de los gobernadores”

Explicó que se trabajó con todos los sectores de la comunidad educativa involucrados y esta semana, el protocolo sería aprobado en su totalidad. El ministro de educación de la Nación aclaró que se va a priorizar la salud extremando las medidas de higiene y desinfección, además de respetar el distanciamiento social.

http://www.radionacional.com.ar/trotta-las-clases-se-retomarian-en-agosto-con-el-aval-de-los-gobernadores/

LRA1 Buenos Aires

Senador MARIANO RECALDE

“La oposición arma circo, porque no quiere que se investigue a Vicentin”

En diálogo con el servicio informativo de la Radio Pública, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, criticó la oposición de Cambiemos a la conformación de una Comisión Bicameral que investigue el destino de los créditos otorgados por la banca pública a la empresa Vicentin.

Recalde señaló que la creación de la Comisión, permitirá dilucidar “qué pasó con la plata” que la firma cerealera le debe “al Estado, a los trabajadores y a los productores” y destacó que el gobierno haya “tomado la firme decisión de intervenir y rescatar esta empresa”.

http://www.radionacional.com.ar/la-oposicion-arma-circo-porque-no-quiere-que-se-investigue-a-vicentin/

LRA28 LA RIOJA

Diputado nacional JULIO SAHAD

Positivo de coronavirus

El legislador nacional por Juntos por el Cambio, informó su contagio a través de Twitter, tras una prueba que le realizaron al ingreso a la provincia de La Rioja. El diputado estuvo presente en la última sesión del Congreso de la Nación y se trasladaba hacia la Capital Federal, con su auto particular.

http://www.radionacional.com.ar/el-diputado-nacional-julio-sahad-dio-positivo-en-prueba-de-covid19/

LRA21 Santiago del Estero

Mensaje de GERARDO ZAMORA

“Quiero agradecer a todos los que componen el área de urgencias”

A través de las redes sociales, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, difundió un mensaje tras recibir el alta médica del hospital Regional, donde estuvo recuperándose por el accidente de tránsito que tuvo el fin de semana anterior.

http://www.radionacional.com.ar/dr-zamora-quiero-agradecer-a-todos-los-que-componen-el-area-de-urgencias/

LRA14 Santa Fe

NELI RUSCONI perdió a su esposo

“Cuídense, esta enfermedad es horrible”

Al regresar de un viaje por el sur del país, Neli y Carlos Giuntoli, estuvieron luchando contra el Covid 19: “Había días que sentía que estábamos más muertos que vivos, acostados volando de fiebre, hasta que él ya no pudo más”.

http://www.radionacional.com.ar/la-esposa-de-carlos-giuntoli-dialogo-con-radio-nacional/

LRA 1 Buenos Aires

Las víctimas del Coronavirus

MONICA FARIAS y la historia detrás de la muerte de su padre

Mónica es doctora en Geografía y becaria posdoctoral del Conicet. Compartió con la radio pública, los recuerdos de su padre Oscar quien falleció en el hospital Piñeiro, el pasado 27 de abril. La entrevistada convocó a “repensar cómo queremos el mundo y cómo queremos vivir” ya que “es francamente horrible no poder despedir a un padre, uno no se imagina nunca que no lo va a poder despedir. Yo sé que es duro estar en cuarentena pero el costo sin estar en cuarentena es más alto”, expresó.

http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-monica-cuenta-la-historia-detras-de-la-muerte-de-su-padre/

LRA43 Neuquén

Diputada provincial, SOLEDAD MARTINEZ (Frente de Todos)

Gas para todos los habitantes de la provincia

Luego de acompañar el reclamo de la APDH Neuquén, para que el Estado provincial garantice gas a todos los habitantes, particularmente a quienes viven en tomas o barrios con viviendas precarias; la legisladora informó que hizo el reclamo para 15 localidades de la provincia. En tiempos de nevadas recordó que hasta resulta problemático el traslado de gas licuado a la zona centro y cordillerana por las rutas y caminos cortados.

http://www.radionacional.com.ar/reclaman-que-se-garantice-gas-a-todas-las-ciudades/

LRA1 Buenos Aires

Miriam Lewin, defensora del Público

“La comunicación es un derecho y no una mercancía”

La flamante titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, aseguró que buscará federalizar su gestión y que sus principales objetivos apuntarán al “resguardo de las minorías” y a potenciar el reconocimiento de las audiencias como “sujetos de derechos”. Lewin señaló que el organismo fue abandonado en la gestión de Mauricio Macri y destacó el esfuerzo de los trabajadores de la Defensoría por sostener las funciones del organismo creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009.

http://www.radionacional.com.ar/miriam-lewin-la-comunicacion-es-un-derecho-y-no-una-mercancia/

Coronavirus

LRA5 Rosario

Coronda retrocedió a Fase 3

Primer caso positivo de coronavirus

La ciudad situada a 40 kilómetros al sur de la capital santafesina, volvió a la tercera fase del aislamiento social, luego de confirmarse su primer caso positivo. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, José Luis Bianchi, confirmó que se trata de un transportista con antecedentes de viaje al AMBA, que fue derivado a un centro de aislamiento municipal.

http://www.radionacional.com.ar/por-un-caso-de-coronavirus-coronda-retrocede-a-la-fase-3/

LT14 General Urquiza – Paraná

Confirmación del intendente GERARDO CHAPINO

Federal sin casos positivos de COVID 19

Explicó que durante los 102 días se realizaron 18 hisopados y ninguno dio positivo. Indicó que se tomaron todos los recaudos necesarios para evitar que el virus ingrese a la ciudad. Hay controles en los ingresos, arcos sanitizantes y postas sanitarias con control de temperatura. Recordó que hace 45 días se utiliza de forma obligatoria el tapaboca en la vía pública. Por último, Chapino mencionó que en los hospitales no cuentan con servicio de terapia intensiva ni intermedia, por tal motivo, en caso de llegar a darse un caso complejo, el paciente será derivado al hospital de Concordia.

http://www.radionacional.com.ar/federal-sin-casos-positivos-de-covid-19/

LRA1 Buenos Aires

OMAR SUED, titular de la Sociedad Argentina de Infectología

“Tenemos una nueva oportunidad, para bajar los casos de Covid 19”

Destacó la importancia de donar plasma convaleciente, pero aseguró que el proceso está en fase de investigación. “No podemos hablar de dar un último esfuerzo, porque es una enfermedad muy dinámica. Muchos países que estuvieron bien, tuvieron que volver a cerrar varios lugares”, agregó Sued.

http://www.radionacional.com.ar/la-importancia-de-la-donacion-de-plasma-convaleciente-para-salvar-vidas/

LRA10 USHUAIA E ISLAS MALVINAS

Municipalidad de Ushuaia

1400 pruebas para detectar defensas contra COVID 19

Dialogo con la epidemióloga Adriana Basombrío, sobre la realización de test rápidos de anticuerpos al COVID-19. Pruebas a trabajadores de empresas de transporte y logística, que aún restan testear y grupos de municipales de distintas Secretarías, que también cumplieron tareas durante el período de aislamiento por la pandemia.

http://www.radionacional.com.ar/la-municipalidad-realizo-1400-pruebas-para-detectar-defensas-contra-covid-19/

LRA26 Resistencia

Declaraciones de RODRIGO OCAMPO (Secretario de Municipios)

“De los 69 municipios, sólo en 5 hay restricciones severas”

“El gobierno provincial tiene el objetivo central de atender a toda la comunidad y en especial a quienes requieran de una asistencia sanitaria adecuada en el marco de esta pandemia”, afirmó en comunicación con Radio Nacional Resistencia, el secretario de Municipios de la provincia.

El funcionario indicó que el gobernador dio precisas instrucciones, a las comunas sin casos positivos de COVID-19 y que las que tienen pocos pacientes, para que continúen con todas las medidas de prevención.

http://www.radionacional.com.ar/ocampo-de-los-69-municipios-del-chaco-solo-en-5-hay-restricciones-severas/

LRA1 Buenos Aires

Paciente recuperada, BARBARA PICCARDI

“Estaba más cerca de la muerte, que de la vida”

Estuvo internada un mes por coronavirus en estado grave y pudo superar la enfermedad gracias al tratamiento de plasma convalesciente: “El plasma lo utilizaron como último recurso, porque estaba más cerca de la muerte que de la vida”.

http://www.radionacional.com.ar/la-importancia-de-la-donacion-de-plasma-convaleciente-para-salvar-vidas/

LRA43 Neuquén

Concejal EDUARDO SIFUENTES (Frente Grande), de Piedra del Aguila

Se activó el protocolo con camioneros varados

El edil informó que la presencia de una veintena de camioneros varados por el temporal de nieve, activó el protocolo previsto para prevenir contagios del COVID19. Sifuentes reclamo asistencia de Vialidad Provincial, para abrir caminos rurales de la localidad ante la gran cantidad de nieve acumulada.

http://www.radionacional.com.ar/se-activo-protocolo-con-camioneros-varados/

LRA43 Neuquén

Móvil de TN no pudo parar en Neuquén

Un camión de exteriores del Grupo Clarín entró a la provincia, pero no pudo parar en las ciudades por donde pasó, ya que existe una restricción al ingreso de personas de otras provincias por más de 24 horas. Caso contrario los visitantes tienen que hacer un aislamiento obligatorio de 14 días.

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, expresó que a todos les cabe las generales de la ley, sea quien sea.

http://www.radionacional.com.ar/movil-de-tn-no-pudo-parar-en-neuquen/

Economía

LRA1 Buenos Aires

Diálogo desde Miami con la periodista, SOLEDAD CEDRO

“En EEUU hay niveles de desempleo, similares a la Gran Depresión del 29”

Aseguró que en Florida “se dispararon los contagios desde hace dos semanas. Se hicieron más tests y el porcentual de positivos aumentó”. Destacó que “la capacidad de los hospitales todavía es muy buena”, al tiempo que señaló: “No se dio marcha atrás con la reapertura, pero sí se puso un freno para pasar a la fase de normalización”.

http://www.radionacional.com.ar/en-eeuu-hay-niveles-de-desempleo-similares-a-la-gran-depresion-del-29/

LRA27 Catamarca

Créditos para reforzar al sector productivo

Para el sector agrícola ganadero y la pequeña industria

El gobernador Raúl Jalil y la Caja de Créditos y Prestaciones de la provincia, dio a conocer los requisitos necesarios para acceder a créditos productivos, con un capital a financiar de hasta 1 millón de pesos. Daniel Zelarayán, integrante del directorio de la Caja, aclaró que “el programa de crédito está destinado en principios para el sector agrícola ganadero y la pequeña industria” y anticipó que “el plazo de amortización de los mismos será de 36 meses con una Tasa Nominal Anual del 24%, y un plazo de gracia de hasta 6 meses”.

http://www.radionacional.com.ar/la-provincia-lanzo-creditos-para-reforzar-al-sector-productivo/

LRA1 Buenos Aires

Entrevista a PATRICIA MARIEZCURRENA

Denuncian que Chubut adeuda salarios de hace dos meses

La trabajadora de Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn, explicó cuál es la situación en la provincia y cuestionó la gestión del gobernador Mariano Arcioni por adeudar salarios: “Llevamos dos meses sin percibir los haberes. Se complica cada vez más vivir en esta situación. Hay mucha gente desesperada y muy angustiada”.

http://www.radionacional.com.ar/chubut-denuncian-que-la-provincia-adeuda-salarios-de-hace-dos-meses/

Política nacional

LRA1 Buenos Aires

Análisis de GABRIEL VOMMARO

Macri, el PRO y la alianza opositora

Mario Wainfeld dialogó con el sociólogo, docente universitario e investigador del Instituto de Desarrollo Humano de Conicet, para analizar el estado de la alianza opositora tras la derrota de su líder Mauricio Macri. Vommaro es autor, entre otros libros, de “La larga marcha de Cambiemos” y “Mundo Pro”.

http://www.radionacional.com.ar/macri-el-pro-y-la-alianza-opositora-bajo-el-analisis-de-gabriel-vommaro/

Suplemento Cultural

LRA1 Buenos Aires

Charla con DANIEL GRINBANK

“Al streaming no lo considero una salida económica”

El empresario y productor musical, se refirió a pandemia y los espectáculos en vivo: “Vamos a ser los últimos en volver y cuando volvamos será a pérdidas”. En ese marco, manifestó también que en otros países el panorama “es desolador”.

http://www.radionacional.com.ar/daniel-grinbank-al-streaming-no-lo-considero-como-una-salida-economica/



LRA1 Buenos Aires

Entrevista a la periodista y escritora, LAURA RAMOS

“Yo ya me considero una biógrafa. Me siento muy cómoda en ese género”

En una nueva emisión de Vidas Prestadas, Hinde Pomeraniec entrevistó a la autora de “Infernales. La hermandad Brontë” y “Corazones en llamas”, entre otros libros.

http://www.radionacional.com.ar/yo-ya-me-considero-una-biografa-me-siento-muy-comoda-en-ese-genero/

Deportes

LRA 15 TUCUMAN

BELEN CASETTA y la extensión de la cuarentena

“No voy a ir a los Juegos Olímpicos con una preparación del 40%”

La atleta se encuentra en la provincia para realizar su preparación, pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. “No queremos ir a conocer Tokio”, comentó la atleta.

http://www.radionacional.com.ar/no-voy-a-ir-a-los-juegos-olimpicos-con-una-preparacion-del-40/