Diario de Radio Nacional 29/12/2020

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “El aborto es un problema de salud pública, el resto es hipocresía”

Buenos Aires – OPERATIVO DETECTAR: Se realizó un hisopado a los trabajadores de Radio Nacional

Buenos Aires – Se debate en el Senado el aborto legal: Cobertura federal del Area de Géneros

Buenos Aires – GINES GONZALEZ GARCIA: Comenzó el plan de vacunación en todo el país

Buenos Aires – Francisco Traverso: El primer vacunado con la Sputnik V en el Hospital Posadas



Viedma – MARCELA GONZALEZ: “Se ha hecho un daño innecesario sobre la vacuna Sputnik V”

LRA 1 Buenos Aires – ENIO GARCIA: “No hay argumentos científicos para decir que la Sputnik V no sirve”

Buenos Aires – JORGE GEFFNER: “No hay elementos objetivos para dudar de la seguridad de las vacunas”

Córdoba – Primero el personal de Salud: Comenzó la vacunación contra el COVID-19

Córdoba – ANA CRINEJO: “Es emocionante”

Paraná – Para el personal de Salud: La vacunación comenzó en el Hospital San Martín



Libertador – COVID-19: Comenzó la vacunación en los hospitales de Mendoza

Santo Tomé – Fue columnista en LRA 12: Falleció Néstor Ayala, luchador por los trabajadores de la Salud

La Rioja – FABIAN CALDERON: “El compromiso de la Universidad fue clave durante la pandemia”

Gualeguaychú – MARTHA ROSENBERG: “Gracias a tantos años de militancia logramos crear la marea verde”

Esquel – ALFREDO LUENZO: “Es una batalla cultural a favor de la autonomía de la mujer”

Santo Tomé – MARIA ELENA NADDEO: “La ley no obliga a abortar”

San Martín de los Andes – SILVIA SAPAG: “Este debate por el aborto está marcado por el optimismo”

Zapala – ALMA SAPAG: “Defiendo el derecho de nacer y el derecho de la vida”



Paraná – BLANCA OSUNA: “La votación está muy ajustada, pero tengo expectativas”

Mendoza – CLAUDIA ANZORENA: “La despenalización del aborto se ganó en las calles”

Buenos Aires – MARCELO CASARETTO: “Las jubilaciones estarán por encima de la inflación”

Buenos Aires – LUCIANA PEKER: “Es un día histórico, votamos el derecho a decidir”

Formosa – GILDO INSFRAN: “Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”

Neuquén – MARCELO GUAGLIARDO: No hubo propuesta salarial a docentes



Ingeniero Jacobacci – JAVIER TINTURE: “Esta gestión llevará a ANSES a la zona rural”

Bariloche – JOSE MANUEL UBEIRA: “Stornelli puso en riesgo a mi persona y a mi familia”

Buenos Aires – Piden juicio político al TSJ: Por el fallo sobre las vacantes en Educación

Buenos Aires – Anegamientos y destrozos en Tucumán: Murió una persona electrocutada en medio de un temporal



DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

El mandatario ratificó su deseo de que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo “salga” este martes, pero aclaró que tampoco quiere “convertirlo en un tema de disputa”.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que el aborto es un “problema de salud pública” y que las críticas al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) constituyen un “acto de hipocresía”, a horas de que el Senado inicie el debate por esa iniciativa.

El mandatario ratificó su deseo de que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo “salga” este martes, pero aclaró que tampoco quiere “convertirlo en un tema de disputa”.

LRA 1 Buenos Aires

Personal especializado el Ministerio de Salud de la Nación llegó a las instalaciones de Radio Nacional Buenos Aires en el edificio de Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para llevar adelante el operativo.

Manteniendo el distanciamiento y las más estrictas medidas que indican los protocolos sanitarios, más de 50 trabajadores se sometieron al testeo en un procedimiento del que participaron las especialistas enviadas por el Ministerio; Rocío Salazar, Florencia Bordeira, Doris González, y Julieta Bermejo.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el Hospital Posadas en El Palomar, el ministro de Salud, Ginés González García, destacó que el trabajo “conjunto” al iniciar el plan de vacunación nacional, también destacó “la equidad” con la que se dispuso el operativo y agradeció particularmente “a los trabajadores de la salud, que han trabajado con mucho más riesgo, han respondido y siguen respondiendo”.

“Es un día histórico para los argentinos”, aseguró en un discurso que brindó ante los periodistas, previo a recibir su primera dosis de Sputnik V. También dijo que “no hay fallas en la logística”. También se la darán en el mismo establecimiento un médico de terapia intensiva, un kinesiólogo, una viróloga, un personal de limpieza y un enfermero.

LRA 1 Buenos Aires

Se llama Francisco Traverso, tiene 37 años y es especialista en terapia intensiva en el Hospital Posadas. Fue el primer vacunado de dicho establecimiento poco después de que el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García diera inicio a la campaña de inmunización en todo el país. “Fue una vacunación normal y tranquila, ni me duele y estoy esperando que funcione”, declaró en Rezo por vos y agregó: “Lo esperable es que se irrite un poco el lugar donde me inyectaron y que me suba un poquito de fiebre, reacciones normales”.

Al respecto de lo que fue su año laboral, contó que “fueron meses muy duros” para todo el personal de salud. “Por mi edad y porque no tengo factores de riesgo, no me preocupaba, pero sí lo hacía por la gente que me rodea”.

LRA 2 Viedma

“En la medida en que sus compañeros se vayan vacunando y vean los resultados, los demás aceptarán la vacuna”, dijo la funcionaria sobre la primera etapa de vacunación contra el Covid-19 para los trabajadores de la salud.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García dijo que es un momento de “mucha emoción” al comenzar la campaña de inmunización y que esperan cumplir con el “plan ambicioso para vacunar a seis millones de personas entre enero y marzo”. Aseguró que continuará durante el año.

“Lo que llegaron son las primeras 300 mil dosis; lo que está en el cronograma con Gamaleya es que llegue en la segunda quincena de enero llegaría una gran tanda para comenzar una campaña masiva”, adelantó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Comenzó el operativo de vacunación simultáneo en todo el país. En ese marco, el Dr. Jorge Geffner, profesor de la UBA, especialista en Inmunología y coordinador de la Unidad Coronavirus del Conicet, declaró que “es un día muy bueno y especial porque son las vacunas las que terminarán aplastando la pandemia”.

“Hay un número de dosis interesantes”, declaró y agregó: “Tenemos que seguir cuidándonos en el mientras tanto, estamos en un momento delicado de la pandemia”.

El especialista también aseguró que hasta lograr la inmunidad de rebaño “van a transcurrir varios meses”. Por eso motivo, insistió en la importancia de mantener las medidas sanitarias ya conocidas.

Por otra parte, se refirió a las dosis que realizaron los laboratorios: “No hay elementos objetivos para dudar de la confiabilidad, seguridad ni eficacia de las vacunas”. En esa línea, explicó que el objetivo de la campaña en el verano es lograr una “reducción dramática” de las muertes por coronavirus y Geffner declaró que “se puede lograr”.

LRA 7 Córdoba

La secretaria de Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, confirmó que esperan a 700 personas en el Centro de Convenciones Córdoba, tras el inicio del Operativo Federal de Vacunación con la dosis de Sputnik V.

“La inscripción está habilitada a través de la página web y de manera telefónica. Ya hay unas 1.800 personas integrantes del Sistema de Salud que solicitaron recibir las dosis, y unas 98 están afectadas al operativo”, sostuvo Barbás, quien especificó que la tarea está a cargo de personal con “alta experiencia”.

LRA 7 Córdoba

Ana Crinejo, infectóloga del Hospital Rawson, fue la primera cordobesa en vacunarse, y luego expresó que “no tiene reacción local, fue como la vacuna normal, y es emocionante pensar que podemos parar esta enfermedad”.

LT 14 Paraná

Con la presencia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y del director del Hospital San Martín, Carlos Bantar, se dio inicio a la vacunación contra el COVID-19 en ese efector público.

Velázquez calificó como “jornada histórica” la que se ha vivido en todo el país y pidió a la comunidad que se sienta segura con la vacuna. “Es una medida de Salud Pública”, remarcó la ministra.

LV 8 Libertador

“El operativo de vacunación será igual en toda la provincia”, aseguró la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien expresó que las y los trabajadores de la primera línea de Salud fueron los pioneros en recibir las dosis de Sputnik V.

LRA 12 Santo Tomé

El doctor Néstor Ayala, compañero de LRA 12 Radio Nacional Santo Tomé, falleció en el Hospital Escuela, víctima del COVID-19.

Néstor será recordado por su lucha gremial, visibilizando necesidades del sector al que supo representar: médicos, enfermeros, administrativos y demás agentes de la sanidad, bregando siempre por una ley de Carrera Sanitaria, que nunca obtuvo el consenso para ser aprobada, y por distintas mejoras en la Salud Pública de Corrientes.

LRA 28 La Rioja

El rector de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Fabián Calderón, consideró que “el compromiso y el esfuerzo de la comunidad universitaria, en particular del Hospital de Clínicas, fue clave durante la pandemia”.

En este sentido, Calderón ratificó la actitud colaborativa de la UNLaR al acondicionar su nosocomio para contener el COVID19 y atender a los miles de contagiados en La Rioja. Finalmente, el rector reconoció que “la pandemia fue un desafío y a la vez un aprendizaje, que marcó a la Universidad para la posteridad”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde las 16:00 se debate en la cámara alta el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con el “Plan de los 1000 días”, que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño o niña hasta los primeros tres años de vida.

Los proyectos ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre, y cuando finalice la sesión en el Senado -se estima será a primeras horas del miércoles- se definirá si se convierten en ley.

LRA 9 Esquel

El senador por Chubut, Alfredo Luenzo, se refirió a la votación de la Cámara sobre la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), recordando que “es una batalla cultural a favor de la autonomía de la mujer”.

Luego, el legislador sostuvo que “se trata de acompañar a las mujeres desde el Estado, porque el aborto existe y perjudica a los sectores más pobres, por lo cual es una ley para la justicia social”.

LRA 12 Santo Tomé

Naddeo se expresó sobre la carta que enviaron a los senadores y senadoras de la Nación por el histórico tratamiento en el Senado de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“El Estado debe colocarse por encima de las distintas creencias religiosas, confesionales, ideológicas y procurar el más alto estándar de salud para la población”, dijo Naddeo sobre la carta, y agregó que “también la nota se dirige a aquellas niñas abusadas, y tiene que ver con el derecho a reparar el daño y el derecho a decidir”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Sapag señaló que ese optimismo está dado por la posición previa de senadoras y senadores, incluso de quienes a última hora podrían dar su aprobación. Además, argumentó los motivos que la llevaron a tomar posición a favor del del proyecto.

LRA 17 Zapala

Sapag defendió su postura contra el proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que obtuvo media sanción en el Congreso el pasado 11 de diciembre. Sus motivos y argumentos.

LT 14 Paraná

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se extenderá hasta la madrugada del miércoles, y además se tratará la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños, conocida como el Plan de los 1.000 días.

Consultada al respecto, la diputada nacional Blanca Osuna consideró hipócrita creer que “si no sale la ley no va a haber abortos”, y agregó que “estamos planteando un derecho a la salud y a elegir de las mujeres sobre su propio cuerpo”.

LRA 6 Mendoza

Anzorena, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, contó cómo será la vigilia en Mendoza para acompañar la decisión del Senado sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se define en el Congreso de la Nación.

Luego, Anzorena agregó que las mujeres “ya hemos ganado la despenalización social del aborto, porque las personas saben que es algo que ocurre y existe”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, Marcelo Casaretto, afirmó que el oficialismo logrará aprobar la ley que se tratará este martes en la Cámara baja y que modifica la fórmula de cálculo de los aumentos para jubilados y establece cuatro incrementos anuales.

“Estimo que tenemos la mayoría para sancionar la ley. El tiempo nos dará la razón cuando podamos comparar el crecimiento de las jubilaciones por encima de la inflación”, aseguró Casaretto. “Venimos de dos años malos con una caída económica y el 2020 se puso más complicado por la pandemia. Hay una reactivación, hace varios meses que la industria está creciendo. Estimamos que el año que viene las Argentina va a crecer y queremos que sea también para los jubilados”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Peker, escritora y referente del movimiento feminista aseguró por Radio Nacional que “el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo será ley en el Congreso”.

“Es un día histórico, se vota el derecho a decidir y de poder transformar la realidad. De que el futuro sea mejor que el pasado”, expresó Pecker en diálogo con Horacio Embón. “Toda América Latina espera que salga la ley. Va a llevarnos para siempre al siglo XXI. Es muy emocionante lo que pudimos lograr en estos años. Será ley”, destacó.

LRA 8 Formosa

A través de una videoconferencia, el gobernador Gildo Insfrán presidió el acto de colación de 36 egresados del Instituto Politécnico, marco en el que instó a defender el Modelo Formoseño, destacando que en la provincia “existe una política educativa de inclusión, en donde el Estado garantiza el acceso en forma gratuita e igualitaria”.

LRA 43 Neuquén

Repercusión de la reunión que mantuvieron el Gobierno provincial y el gremio docente ATEN generada por la permanencia de una semana en la casa de Gobierno. Obtuvieron movilidad para docentes rurales y un bono a pagarse en dos veces, pero no hubo oferta de recomposición salarial.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Un balance de la gestión que inició en mayo de este año. Tinturé destacó la labor del personal del organismo durante la pandemia de coronavirus con “un invierno muy crudo” en la zona. Promesa de intervención en la zona rural.

LRA 30 Bariloche

Ubeira se refirió a su exposición en la Comisión Bicameral para el Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal en el que mencionó “aprietes y espías” por parte del sistema político y judicial conformado por el Gobierno anterior, con Mauricio Macri como presidente.

LRA 1 Buenos Aires

Legisladores porteños de la oposición presentaron esta lunes el pedido de juicio político a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en un polémico fallo consideraron que sólo pueden reclamar judicialmente por el acceso a la educación pública quienes no puedan pagar una escuela privada en la Ciudad.

La medida fue dada a conocer en una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Legislatura de la Ciudad (Perú 160). El pedido de juicio político recaería sobre de los magistrados Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, que dieron sentencia definitiva sobre la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo.

LRA 1 Buenos Aires

Las fuertes lluvias se registraron este lunes provocando la muerte de una persona electrocutada, más de 30 mil estuvieron sin luz, y hubo anegamientos, caída de árboles y voladura de techos. La periodista Mariana Romero, de Radio Nacional Mercedes Sosa en Tucumán, dio detalles sobre los hechos.

Las fuertes lluvias provocaron además caída de árboles y voladuras de techos.

Una de las víctimas fatales fue identificada como Juan Manuel Monteros, quien de acuerdo al testimonio de su hijo, se había dirigido al fondo de su casa, ubicada en la ciudad de Yerba Buena, con la intención de encender un artefacto eléctrico cuando recibió una fuerte descarga que le provocó la muerte.

LRA 42 Gualeguaychú

A la ciudad llegaron 450 dosis de la vacuna Sputnik V, las cuales se encuentran en el Hospital Centenario. En esta etapa será inoculado el personal de Salud del sector público y privado que está en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19.

Eduardo Elías, director del Hospital Centenario, dio detalles del trabajo que llevan adelante para ejecutar la vacunación.

LT 14 Paraná

El secretario de Redes Integradas de Salud de Entre Ríos, Marcos Bachetti, dijo que los efectos adversos que produciría la vacuna rusa serían los mismos que provocan otras vacunas.

“No hay registros a nivel mundial de situaciones graves”, aclaró Bachetti.

LRA 3 Santa Rosa

La docente, investigadora y militante social, Alejandra Rodríguez, vinculada al proyecto “Yo No Fui”, contó como la organización trabaja en las cárceles de todo el país, y presentó la reciente publicación ´Hacer vivir, hacer morir. Pliegues de un encierro que se extiende´, con testimonios desde cárceles argentinas entre mayo y junio de 2020.

“No hay una comprensión profunda de lo que significa estar en la cárcel”, expresó Alejandra.

LRA 26 Resistencia

Valle Lisboa se refirió a distintos aspectos de la comunicación del gobierno nacional, e indicó que “en el caso de la vacuna Sputnik V, hay un riesgo en el mensaje de épica y es que la gente se descuide y se confíe“.

Luego, Valle Lisboa afirmó que “puede que el sentido de riesgo de contagio se diluya y se pierda efectividad en una política de cuidado que, hasta el momento, cumplió su tarea“.

LRA 9 Esquel

Omar Díaz, Vilma Real y Viviana Acuña, enfermeros del Hospital Zonal de Esquel, fueron los primeros vacunados de la ciudad.

“Ansiosos y con muchos preparativos para esta primera etapa de 200 dosis que se aplican por turnos desde las 11 de la mañana al personal esencial”, dijeron al unísono los trabajadores de la Salud.

LU 4 Patagonia

El intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, fue el primero en recibir la vacuna Sputnik V en la Secretaría de Salud.

Luego, el mandatario local indicó que “es una muestra de confianza para la población en un país donde algunos han intentado generar una polémica innecesaria por la vacuna, después del enorme esfuerzo hecho por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner para la llegada de la vacuna, tres días después de su arribo a toda Europa. Una forma de expresar nuestra confianza a la vacuna es esta”.



LU 4 Patagonia

Acompañado por el ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Ricardo Sastre, fue uno de los primeros en aplicarse la vacuna Sputnik V.

“Poder aplicar la vacuna contra el COVID nos da tranquilidad, por lo menos a los que confían y están esperanzados en transitar los próximos meses con tranquilidad”, señaló Sastre.

LT 11 Concepción del Uruguay

Comenzó la vacunación contra el COVID-19 en el vacunatorio del Hospital Urquiza. El director del nosocomio, Pablo Lombardi, dijo que “es esperanzador el inicio de esta vacunación, porqe será una herramienta más que se tendrá para controlar la pandemia”.

Luego, Lombardi agregó que la vacunación “es un hecho paradigmático y va a cambiar la historia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Politti indicó que este martes era un día muy esperado y ansiado, agregando que las primeras vacunas están destinadas al personal de Terapia Intensiva, profesionales y no profesionales y al personal de piso que trabaja en el sector Polivalente A de COVID-19.

“Esperemos que la vacunación pronto se haga extensiva a toda la población”, indicó finalmente la secretaria Técnica.

LRA 20 Las Lomitas

“Es un día histórico para los formoseños, una luz de esperanza”, expreso el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo.

“No hay motivos para dudar de esta vacuna. Es un día de plena felicidad e histórico para los formoseños, porque gracias a la decisión política se pudo realizar esta vacunación antes de fin de año, y con esto se abre una luz de esperanza para toda la comunidad”, afirmó el funcionario.

LV 4 San Rafael

Empezó la vacunación en Mendoza y la distribución de las dosis correspondientes a los Departamentos. Las 5.500 dosis que llegaron a la provincia serán destinadas a los profesionales de la Salud.

“Comenzó la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Lagomaggiore, junto con la distribución de las dosis a los vacunatorios de los efectores de salud del interior de la provincia”, confirmó la jefa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar.

LV 4 San Rafael

“Hay que estar agradecidos a los científicos, a los voluntarios y a los profesionales de la Salud en general que han trabajado mucho para que diferentes vacunas y opciones estén disponibles, y también a los entes reguladores que posibilitan que una vacuna esté al alcance de la población”, expresó la viróloga argentina Jesica Levingston Mac Leod, quien reside y trabaja desde hace varios años en Londres.

Respecto de la vacuna Sputnik V, la viróloga dijo que los resultados finales están en la página web, “pero son muy generales y el resto de los científicos estamos esperando el detalle para poder evaluar los resultados”.

LRA 21 Santiago del Estero

La primera enfermera en recibir la vacuna Sputnik V contó sus sensaciones. “Hay que estar tranquila, que es una vacuna segura, eficaz, indolora, que no produjo reacción adversa a nadie”, dijo Sánchez.

LRA 5 Rosario

El gobernador de Santa Fe se refirió al operativo destinado a la primera etapa de vacunación contra el Covid-19 a través de la vacuna Sputnik V. “Esperamos tener la mayor cantidad de santafesinos y santafesinas vacunadas antes de la llegada del otoño”, apuntó Perotti.

LRA 18 Río Turbio

Un análisis y reflexión ante el importante aumento de casos positivos de Covid-19 en la región, provocados por el incumplimiento del protocolo de salud, mientras continúan los testeos rápidos.

LU 23 Lago Argentino Calafate

Cómo será el operativo en Calafate para recibir las vacunas Sputnik V contra el coronavirus. El Calafate cuenta con dos equipos de refrigeración aptos para dicha acción.

LRA 29 San Luis

El ministro de Gobierno, Fabián Filomena, se reunirán con los intendentes de Cortaderas y Villa Larca para que realicen su descargo sobre las fiestas de apertura turística que llevaron adelante en sus respectivas localidades sin cumplir los protocolos de salud durante la pandemia de coronavirus.

LRA 23 San Juan

Su vivencia luego de recibir la primera dosis de Sputnik V, la vacuna de origen ruso contra el coronavirus. “Es completamente segura y no produce daño”, aseguró Espejo.

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna conversa en esta emisión de Historias de Nuestra Historia con Ariel Goldstein, autor del libro “Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro”, presentado en 2019, donde plantea el escenario político del país vecino analizando su historia y el triunfo de las derechas extremas en la región.

Goldstein hace una cronología de la formación de Bolsonaro, sus ideas y trayectoria hasta llegar a la presidencia con el apoyo de un electorado con un fuerte rechazo a la política. Describe sus bases sociales y políticas, que apoyan a crear un perfil “políticamente incorrecto” de un ex militar que no duda en hacer declaraciones en defensa de la tortura, la pena de muerte, la homofobia, la misoginia y el racismo.

LT 12 Paso de los Libres

“Me parece que es importante que cada uno de los correntinos sepa el motivo por el cual nosotros no podríamos nunca acompañar, aprobar y ni siquiera tratar un Presupuesto 2021, cuando uno no cuenta con la rendición de gastos de los primeros tres trimestres de 2020”, dijo el diputado por el Frente de Todos, Marcos Bassi.

Sobre los envíos de Nación, el legislador afirmó que desde marzo a septiembre, el gobierno provincial recibió 1.649 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

LT 12 Paso de los Libres

El ingeniero Agrónomo Luis Almirón, subsecretario de Economía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, informó que el 21 de diciembre pasado se destinaron 7 millones de pesos a los tabacaleros correntinos.

LRA 14 Santa Fe

Cobertura histórica de un evento social y político muy importante para el país con todas las novedades de una sesión maratónica en el Senado de la Nación para el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el proyecto de Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Hay que ir más adelante y abrir la puerta para otros derechos. Hoy si se convierta en ley la lucha no termina pero se abren nuevas libertades”, destacó Wainfeld.

“Hoy puede ser un día histórico, un momento único. Será una sesión seguida por millones de personas”, expresó el conducto de Gente de a Pie.

LRA 15 Tucumán

El paso del temporal por Tucumán generó algunos daños en los bancos de suplentes del estadio José Fierro con acumulación de basura incluida. Continúan los trabajos para poner el lugar en condiciones de cara al partido ante San Lorenzo por la Copa Diego Maradona.

LRA 4 Salta

La excesiva cantidad de agua que cayó sobre la capital salteña en la madrugada afectó a vecinos de Villa Luján y Plaza Alvarado donde se registraron caída de árboles, y rebalse de pozos ciegos. Información para extracción de árboles en peligro de caída.

LRA 24 Río Grande

La historia de Herán Varone, el vecino solidario de Río Grande, que ofrece libros para juntar alimentos no perecederos destinados al comedor Esperanza Fueguina.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra analizó en su columna de opinión política en Juego de Damas, los actores y organizaciones que juegan un rol clave en la discusión por la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a tratarse en las próximas horas en el Senado de la Nación.

Russo trazó un paralelismo entre los sectores que se oponen a esta ley con los “antivacunas”, y los determinó como grupos formadores de opinión a través de líderes religiosos o sociedades civiles en contacto con dirigentes políticos, que se pliegan en la negación de derechos.

LRA 1 Buenos Aires

A través de un informe especial del Área de Contenidos, repasamos lo que fuera su lanzamiento en 2019. El 30 de diciembre de 2020 se cumple un año del lanzamiento del Plan Nacional de Lecturas. Su institucionalización fue una de las primeras decisiones adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández, a días de asumir la presidencia.

En este año de pandemia, resultó crucial la promoción de la lectura en el proceso de enseñanza y el aprendizaje que se efectivizó a través de múltiples acciones.

La biblioteca digital Leer en casa, por ejemplo, vino a suplir de alguna manera la ausencia de bibliotecas en los hogares.

LRA 42 Gualeguaychú

LRA 52 Chos Malal

Un recorrido cronológico y nostálgico sobre Canay, el resto bar más popular de Chos Malal que cumple 30 años. El origen del bar, el significado de su nombre en mapuche y muchas anécdotas que involucran a muchas familias.

LRA 7 Córdoba

Las salas de Córdoba volverán a recibir al público desde el 1° de enero, después de diez meses de estar cerradas. El funcionamiento del protocolo de prevención será igual que el dispuesto en las salas de teatro: uso del barbijo, control de temperatura, capacidad limitada y la incorporación de burbujas sociales de recreación.

Jorge Alvarez, del Polo Audiovisual, dijo que la distancia obligatoria será de dos butacas en ambos lados y las filas delanteras y traseras de la ocupación deberán estar libres.

LRA 1 Buenos Aires

Natalia contó cómo atravesó este año tan particular que dio a luz su documental “Nasha Natasha” que relata su historia de amor con Rusia.

Oreiro repasó los pormenores de esa producción que llevó más de cinco años de trabajo.

Además, adelantó que interpretará a Evita, un personaje emblemático de la historia argentina que nunca pensó que realizaría. Dicho papel lo hará en el marco de una serie que comenzará a rodarse el año que viene y que estará basada en la novela “Santa Evita” de Tomás Eloy Martínez.

Será justicia

En el marco de un divorcio, el juez le dijo al marido:

– “Después de haber estudiado el caso, le concedo a su mujer una pensión vitalicia de 20.000 pesos indexados, más 5.000 por cada hijo. ¿Tiene algo que decir?”.

– “Que es usted muy generoso su señoría. ¿Podré dar algo yo también?”

CHOCOLATE