Diario de Radio Nacional 29/10/2020

LRA 1 Buenos Aires

A 11 años del lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del sistema de protección social, que alcanzará a un millón más de niños y adolescentes, con una inversión del Estado de 30 mil millones de pesos.

El mensaje fue transmitido desde la residencia de Olivos junto a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, luego de un estudio exhaustivo de entrecruzado de datos, realizado por la Anses, el organismo estatal encargado de la protección a los jubilados y pensionados y a los sectores vulnerables.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se refirió a la situación epidemiológica en la provincia y ratificó que “desde hace ocho semanas y media hay una bajante continua de casos de coronavirus en el AMBA de más del 50 por ciento”. “Es un descenso progresivo y bastante significativo”, resaltó. En Buen día, contó los avances que hay en las vacunas contra el coronavirus y remarcó que “se está trabajando en una vacuna para diciembre, con una cantidad pequeña que alcanzaría para privilegiar al primer sector, que es el de la salud”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras 21 horas de sesión, Diputados dio media sanción al presupuesto 2021. “El objetivo es que el Estado sea el motor de la recuperación de la actividad económica después de una de las crisis más grandes que tenemos”, declaró Itai Hagman, quien integra la comisión.

El funcionario explicó que los años anteriores hubo proyectos donde “crecían los recursos destinados a deuda”, mientras que en este caso hubo un “giro de 180°” ya que hay una duplicación de lo destinado a la obra pública y los servicios sociales.

LRA 43 Neuquén

El diputado nacional del Frente de Todos Neuquén, Carlos “Beto” Vivero se refirió a la aprobación de la principal ley económica que se consiguió esta mañana. Vivero consideró que “Se cumplió el objetivo de brindarle una herramienta a poder ejecutivo para seguir llevando adelante el proceso de transformación que se está llevando adelante desde el punto de vista económico”.

Con respecto al detalle de los números, el diputado resaltó “pasamos a un sistema que va a impulsar la industria y la producción, la generación de empleo y a partir de ahí el consumo. Con una fuerte intervención del Estado, sobre todo en materia de obra pública e infraestructura”, y agregó “la inversión social subió casi un 50%, salud un 48% y también crecieron educación y conectividad”.

LRA 6 Mendoza

Farah opinó sobre el informe interno del FMI, en el cual emitió una dura autocrítica por el préstamo otorgado a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, al cual el organismo consideró como “un error serio”.

“Me llamó la atención la crítica, sobre todo dándole el préstamo stand by más grande en la historia del Fondo. Quisiera pensar que es una buena señal para el equipo de Guzmán, pero con el Fondo yo nunca festejo”, indicó la economista.

LRA 6 Mendoza

Luciano Galfione, secretario de la Fundación Pro Tejer, se refirió al importante repunte de la industria nacional y ´el compre argentino´, que en el caso del mercado textil alcanza al 70 % de las transacciones, frente al 30 % de productos importados.

“La tendencia se explica en un cambio de expectativas y política industrial por el cambio de administración. La Argentina venia de cuatro años donde se dejó de lado la industria, lo que provocó grandes problemas a la sociedad en su conjunto”, finalizó Galfione.

LRA 42 Gualeguaychú

La provincia sigue con una curva en ascenso y sus números se acercan a los registros de Jujuy y Salta. A partir de los datos reportados por la Nación, en Entre Ríos se han sumado 400 casos de coronavirus, y de ese modo en la provincia son 15.088 los casos confirmados.

LRA 26 Resistencia

Viviana Ayala, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Barranqueras, dijo que “desde el inicio de la pandemia realizamos trabajos en forma permanente y articulados con los vecinos, con el objetivo de brindarles soluciones en los contagios de dengue, primero, y después con el tema del coronavirus”.

LRA 9 Esquel

Debido a los casos detectados en Esquel, la Mesa de Contingencia por COVID-19 informó que son siete los casos positivos en la ciudad y 32 los nuevos estrechos, de los cuales 20 corresponden a personal de Salud.

Roberto Alonso, director de Área Programática, junto al epidemiólogo Emiliano Biondo y al intendente, Sergio Ongarato, le solicitaron a la población evitar la circulación innecesaria, resaltando la evaluación de otras medidas preventivas y restrictivas, las cuales serán informadas durante el próximo fin de semana.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Silva destacó la situación epidemiológica en Paso de los Libres y, en cuanto a las investigaciones de los nexos de contagio, destacó que “tenemos determinadas las cuatro líneas”.

A su vez, el profesional explicó las diferencias en la terminología usada actualmente, diferenciando lo que significan los nexos, los testeos centinelas, la circulación viral y la circulación comunitaria del virus.

LRA 42 Gualeguaychú

Irazusta precisó que se busca la puesta en marcha de un sistema único de tránsito de personas para la temporada de verano. “Claramente, es un sector que necesitamos reactivar. Con ciertos resguardos podemos planificar una temporada de verano adaptada a los tiempos de convivencia del COVID-19”, expresó Irazusta.

LRA 3 Santa Rosa

Calafat, también profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), explicó de qué se trata el hisopado o prueba de PCR, estudio que se realiza de manera rutinaria para detectar infecciones, y que permite la detección del material genético del virus en nuestras células respiratorias.

LRA 1 Buenos Aires

La primera dama, Fabiola Yañez, como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación Argentina (FBNA), mantuvo un encuentro virtual con representantes de cuatrocientos comedores comunitarios de todo el país, que la institución viene acompañando.

La fundación elaboró un plan de ayuda a comedores comunitarios, y se trabajó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. La donación consta de un kit de utensilios de cocina, para que los comedores tengan las herramientas necesarias para seguir alimentando a las familias.

LT 14 Paraná

“Una vez más la justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos”, expresó Dolores Etchevehere, tras el dictamen de la jueza María Carolina Castagno sobre el pedido de apelación al fallo del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, que había rechazado el desalojo en la estancia Casa Nueva.

“Esto es un ejemplo de lo que yo viví durante estos 11 años de calvario”, dijo Dolores, y agregó que “trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, y la justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos, acepta sus órdenes. No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta”.

LT 14 Paraná

Lisandro Mobilia, abogado técnico de Dolores Etchevehere, anticipó que “se podría acatar el fallo”, pero se apelaría.

“Llama la atención que nos corran y manifiesten estas cuestiones, porque al fallo anterior la otra parte no la acató”, remarcó el letrado, y luego señaló que los pasos a seguir “los veremos con Dolores, en qué términos y cómo”.

LT 14 Paraná

A través de un comunicado, la Asamblea integrada por vecinos de Paraná se expresó a favor de la experiencia de organizaciones de la economía popular, de defensa del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, que se lleva a cabo en la Estancia Casa Nueva por iniciativa de Dolores Etchevehere.

Alicia Glauser, integrante de la Asamblea, sostuvo que el sistema aplicado por la agrupación de Juan Grabois produciría “un cambio en la agroecología”.

LRA 1 Buenos Aires

La jueza María Carolina Castagno ordenó restituir el campo a los hermanos varones Etchevehere. Tras el fallo, el escritor y especialista en el tema, Alejandro Tarruella, habló al respecto: “No sorprende el fallo, ya que la Justicia de Entre Ríos es casi propiedad privada de esos sectores y no hubo ningún cambio significativo en ese sentido”.

El autor de “Historia de la Sociedad Rural Argentina”, declaró que este tipo de acciones tienen que ver con una “tradición de vincular a las familias con los grandes poderes”.

LRA 1 Buenos Aires

La jueza María Carolina Castagno ordenó hoy la restitución del campo a los hermanos varones Etchevehere, por lo que su hermana Dolores y sus compañeros y compañeras del Proyecto Artigas deberán restituir el terreno.En una resolución leída esta mañana en los tribunales entrerrianos, la magistrada dispuso “restituir el campo” y “disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, solo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable”.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Grabois, apoderado de Dolores Etchevehere en el conflicto familiar por el predio de la estancia Casa Nueva en Entre Ríos, habló luego de que la Justicia fallara a favor de la familia dueña del campo y ordenara el desalojo de la usurpación por parte de los integrantes del Proyecto Artigas. “No vamos a negarlo, hemos sufrimos una derrota. Una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores, victima emblemática de violencia de genero intrafamiliar e institucional”, afirmó.

LRA 3 Santa Rosa

Rodríguez describió a situación que vivieron en Guernica, luego de que la policía desalojara el predio que permanecía ocupado por familias instaladas en julio pasado. “Acá hubo una represión muy fuerte”, dijo finalmente la militante.

LV 8 Libertador

Palavecino, periodista de Radio Nacional y habitante de Presidente Perón, el lugar donde se realizaron los desalojos forzados en Guernica, es militante social y dijo que “nunca vimos una represión de esta magnitud. Mucha gente fue lastimada y es muy triste lo que ha pasado”.

LRA 1 Buenos Aires

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, estuvo presente durante el desalojo del predio de Guernica y sostuvo que “hubo militantes de diferentes partidos afuera de la toma, a 15 o 20 cuadras, que generaron situaciones de tensión”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el dirigente peronista y exdiputado del Frente para la victoria, Carlos Kunkel, acerca del peronismo, la oposición, la grieta y el dólar, entre otros temas.

“La ciudadanía no vota al peronismo solo para que le expliquemos las razones de los problemas, sino para que los solucionemos”, afirmó. En tanto, señaló la complicada situación que se vive por la pandemia y llamó a ser cuidadosos y mantener la “crítica interna” porque desde la oposición “aprovechan para confundir a la ciudadanía”.

LV 8 Libertador

Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), habló sobre las gestiones que están realizando con Nicolás Trotta, ministro de Educación, para desarrollar el Plan Estratégico de Educación, y luego se refirió a los valores sociales de la conectividad.

“Nuestra visión con el gobierno siempre es ayudar. La gente quiere soluciones, no tanto diagnóstico”, indicó el funcionario.

LRA 9 Esquel

Se dio media sanción en Diputados al Presupuesto 2021, y en su intervención parlamentaria Igon destacó la diferencia con la gestión anterior en el tratamiento de las provincias patagónicas.

“Cambió el rumbo, porque ya no se las mira con la nuca, como se las miró hasta el 10 de diciembre de 2019”, indicó el legislador.

LRA 22 Jujuy

Con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones, se aprobó en Diputados el proyecto de Presupuesto 2021. Julio Ferreyra, diputado Nacional por Jujuy y miembro del interbloque del Frente de Todos, dijo que en el presupuesto la provincia tiene “para la Universidad 51 millones de pesos, para Educación y Cultura 2.763 millones de pesos y para Ciencia y Técnica 4.189.000 de pesos, sumando lo pautado para obras viales, todo supeditado a como sigue la inflación”.

LRA 28 La Rioja

La doctora López dijo que “estamos muy contentos, porque se aprobó el presupuesto 2021” y luego le agradeció a todos los diputados nacionales riojanos que acompañaron al artículo de la provincia. Con respecto al presupuesto 2021 provincial, López dijo que van a comenzar a estudiarlo cuando ingrese a la legislatura.

LV 8 Libertador

Gispert se refirió a las cotizaciones del dólar ilegal, recordando que la semana pasada el dólar blue tocó los 195 pesos y luego cayó un 10%.

Después, Gispert señaló que la caída en el precio de la moneda norteamericana fue gracias a la férrea decisión del gobierno nacional de otorgar financiamiento en pesos, “y a su firmeza para enmarcar decisiones que buscan evitar una devaluación”.

LRA 6 Mendoza

Amira Ascar, perteneciente al Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, se refirió a la cobertura de los medios de comunicación sobre la pandemia.

Ascar manifestó que, tanto en medios locales como nacionales, “se ha reducido drásticamente la información, y sólo una de cada diez noticias tratan sobre COVID-19. En medios provinciales, sólo cinco de cada diez informaciones se refieren al virus”.

Luego, Ascar dijo que “pareciera que para algunos medios nos encontramos en una etapa de post pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

Alcira Argumedo, socióloga, investigadora el Conicet y ex diputada nacional analizó lo que dejó la política del Gobierno de Macri y también se refirió el rol de los organizamos internacionales.

“Cambiemos terminó de cerrar una política de saqueo que se inicia con la dictadura militar, se profundiza con el menemismo y terminó de consolidarse con Mauricio Macri”, aseguró Argumedo por Radio Nacional. En diálogo con Horacio Embón dijo que “estos modelos Neoliberales estallaron en crisis en todo occidente. La pandemia hizo detonar una crisis que ya se venía anunciando”.

LU 4 Patagonia

Ancalao es una reconocida representante del pueblo mapuche, que se manifiesta a través de la poesía. En las últimas semanas, sufrió dos hackeos cuando intentó presentar su obra en talleres y conversatorios literarios.

“El 22 de octubre yo era la única invitada a un taller literario organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación e intentaron hackearme cuando comencé a leer, pero los administradores de la sala pudieron detener ese ataque troll. El otro sucedió el sábado 24 de octubre, en el evento El norte y el sur de la poesía”, informó Liliana.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Jorge Pepe, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), sostuvo respecto de la pandemia que esa casa de altos estudios tiene “un rol sumamente importante, debido a que forma el recurso humano que aborda esta temática desde la primera línea”.

El médico pediatra consideró que el coronavirus “no es de fácil solución, porque vienen diferentes olas de contagio”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia, Charly Ruiz Díaz, en diálogo con Mario Giorgi, dio un panorama sobre las últimas noticias respecto a la pandemia en esa provincia. “El protocolo es estricto en estos momentos, aquí como en Tolhuin y Río Grande se están manejando así desde el principio. En nuestra ciudad desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, se puso muy estricta la circulación y los controles. En nuestra ciudad tenemos una gran cantidad de contagiados, en el Hospital General de Ushuaia. Tenemos 26 en sala general, 11 en terapia y 10 de ellos tienen asistencia respiratoria. Lamentablemente hasta el día de hoy tenemos que informar que hubo 139 decesos desde que comenzó la pandemia”, informó.

LT 14 Paraná

La semana que viene las salas de entretenimientos de Entre Ríos volverán a la actividad bajo el protocolo sanitario creado por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y aprobado por el Ministerio de Salud provincial, según confirmó Silvio Vivas, presidente del instituto. “El retorno sucederá de forma paulatina, de acuerdo al tamaño de cada sala, y según la situación epidemiológica de cada localidad”, explicó Vivas, y aclaró que se reactivarán los entretenimientos electrónicos, quedando para más adelante la vuelta a la actividad del paño.

LT 11 Concepción del Uruguay

“En cada sala, el acceso será del 50 % de la capacidad y con un horario reducido”, expresó Abelendo, representante de los trabajadores de Casinos.

“Por el momento, sólo se abrirá la sala tragamonedas y no el paño”, dijo Abelendo, quien también informó que no se permitirá la permanencia de personas que no estén jugando en las distintas salas.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario Wainfled analizó el desalojo en el predio de Guernica. “Los detenidos del predio de Guernica deberían estar en libertad cuando antes. El episodio es triste y doloroso. El Gobierno de la Provincia llegó a acuerdo para que se desalojara de forma pacífica hasta que se resuelve el problema de la vivienda”, expresó el conductor de Gente de a Pie. “Las detenciones y las agresiones si es que las hubo son una barbaridad”.

LRA 3 Santa Rosa

Moyano, también docente de la UBA y autora del libro “Trolls S.A.: la industria del odio en Internet”, se refirió a la carta que hizo pública la vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco del décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y las repercusiones que generó.

“La carta es la puesta en palaras de algo que ella y el gobierno vienen haciendo”, expresó Moyano.

LT 12 Paso de los Libres

OSVALDO DAPORTA, flamante Prefecto General

“Es lo máximo en mi carrera profesional”

Daporta recibió de manos del presidente Alberto Fernández el sable conmemorativo por su nombramiento como Prefecto General de la Nación.

Luego, el flamante Prefecto, oriundo de Paso de los Libres, expresó su emoción y agradeció el acompañamiento de su familia. “Es lo máximo en mi carrera profesional”, afirmó conmovido Daporta.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Llega el día Mario Giorgi hizo su habitual editorial donde habló sobre la derecha argentina, actitudes y discursos. “Para seguir con el paisaje casi aguafuerte que los define claramente en el andarivel de la política y de la vida por los que circulan, los representantes de la derecha argentina protagonizan momentos cada vez más cerca de las plataformas audiovisuales de ficción. Son los defensores de privilegios, negadores de la realidad y siempre distantes de las emociones populares.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción fue, durante las primeras seis rondas, una “herramienta fundamental” para preservar el capital organizacional de 338.000 firmas asistidas, el 60% del total, y de 2,8 millones puestos de trabajo. Así lo destacó hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo al dar a conocer las adecuaciones que el programa tendrá a partir de noviembre para permitir focalizar la ayuda en aquellas empresas de sectores críticos aún seriamente afectadas por la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Transporte autorizó a la Administración Nacional de Aviación Civil a aprobar las programaciones de vuelos internacionales presentadas por las diferentes compañías aéreas que operan en el país, con lo que, tras la habilitación de los vuelos de cabotaje, a partir de este viernes, todos los servicios aéreos vuelven a ser regulares.

Lo hizo mediante la resolución 243, que lleva la firma del ministro Mario Meoni, que será publicada este viernes en el Boletín Oficial.

LT 11 Concepción del Uruguay

Oscar Noir, responsable de la Delegación de Migraciones de Entre Ríos, dijo que el decreto 814 autoriza el ingreso a turistas provenientes de países limítrofes.

Noir informó que el turismo accederá por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal fluvial de Buenos Aires, y luego indicó que se les exigirá la prueba PCR, un seguro COVID-19 y la declaración jurada electrónica, la cual se debe realizar 48 horas antes de abordar el vuelo.

LT 12 Paso de Los Libres

Maximiliano Gómez Lucietti, presidente del Club Rotary Paso de los Libres, se refirió al proyecto de creación del Banco de Alimentos, gestionado por el Rotary.

“Debido a esta iniciativa, se le avisa a los distribuidores mayoristas, a los supermercados, a la ciudadanía y a todos aquellos que puedan colaborar con alimentos, que nos ayuden a crear el Banco de alimentos y podamos seguir funcionando y trabajando por la construcción de una Argentina bien nutrida y sin hambre”, señaló Gómez Lucietti.

LV 8 Libertador

Juri señaló que la Cámara de Turismo provincial le pidió al gobierno Nacional que la provincia sea incluida en la apertura de fronteras, para volver a ser un destino internacional.

El objetivo de la medida es reactivar el sector, uno de los más afectados por la pandemia y la cuarentena a nivel nacional y mundial.

LRA 42 Gualeguaychú

Karen Bohl, secretaria de Gobierno de Aldea San Antonio, informó sobre de la campaña ´Octubre Rosa´, que se lleva adelante desde el Centro de Salud y Área de la Juventud, y también destacó el programa municipal ´Manos a la huerta´, a cargo de la Dirección de Desarrollo Social.

Bohl dijo que por ´Manos a la huerta´ se entregaron kits de semillas para huertas familiares, tras el incremento que hubo en la demanda, debido al contexto de pandemia.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Un informe sobre las obras de mantenimiento y hormigonado en la ciudad con un repaso de las que vendrán.

LRA 43 Neuquén

El periodista especializado en energía, Cristian Navazo, brindó un completo panorama del sector de hidrocarburos y consideró que se tardará en volver a los niveles de actividad anteriores a la pandemia. En ese sentido, Navazo detalló que “entre enero y septiembre, últimos datos actualizados, hubo una caída de un 30% de los ingresos por regalías de todas las provincias petroleras, a un promedio de 71 millones de pesos promedio contra los casi 101 millones que se recaudaron el año pasado. Si a eso le sumás que hay una caída en las regalías de gas, del orden también del 32%, el panorama está complicado”.

LT 14 Paraná

Ezequiel Coronoffo, vocal del Consejo General de Educación (CGE), dijo que el regreso a las aulas en las escuelas entrerrianas es “muy controlada y focalizada”.

“Hemos podido triangular con las condiciones de infraestructura sanitaria y la situación epidemiológica, y se ha vuelto a clases de modo muy controlado”, remarcó Coronoffo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, e Isolda Calsina, ministra de Educación, informaron cómo será el operativo retorno a las clases presenciales en la provincia.

Mientras Morales expresó que el plan se consensuó con el Ministerio de Educación de la Nación, Silvia Valverde, referente del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), negó tal consenso.

LRA 1 Buenos Aires

Comunidades educativas y gremios docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aseguran que no están dadas las condiciones para volver a las clases presenciales. La responsable de Educación Primaria del gremio UTE, Natalia Militi, alertó por los cinco casos de coronavirus confirmados hasta ahora en la comunidad educativa y afirmó: “Estamos muy preocupados y preocupadas, ya veníamos diciendo que no están dadas las condiciones sanitarias ni de higiene para volver a las escuelas porteñas”.

LRA 43 Neuquén

Sebastián Cuattromo, presidente de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia (una ONG conformada por personas abusadas durante su infancia que hoy acompañan a niños y niñas en la misma situación), se refirió a la iniciativa que busca conseguir firmas en redes sociales bajo el título “Que los medios de comunicación dejen de ser cómplices de abusadores sexuales”.

LRA 1 Buenos Aires

Federico Fuchs Whightman, médico molecular en el Instituto de Fisiología, biología y neurociencias de la UBA e integrante del equipo de Ciencia Anti Fake News, en diálogo con Mario Giorgi, se refirió a los últimos trabajos científicos para buscar tratamientos que frenen al coronavirus. En primer lugar, el especialista explicó qué es la ivermectina: “Es uno de los tratamientos nuevos que se están probando. Se trata de un antiparasitario de larga data, que se empezó a usar mucho en los 70’. En los últimos años se descubrió que podía tener un efecto sobre ciertos virus y más recientemente sobre el Covid-19. Aún resta saber si eso se puede traducir en humanos”.

LRA 17 Zapala

Detalle de las cuatro resoluciones que emitió el Cuerpo Colegiado para determinar cómo será el cierre del año y cómo continuará en el próximo.

LV 8 Libertador

Jennifer Ibarra, titular de Fundación Cullunche, reflexionó sobre el proyecto de creación del primer Hospital Veterinario público, que tiene el apoyo del poder legislativo.

“La idea es que forme parte de la agenda anual y esté a cargo del Ministerio de Salud”, informó Ibarra.

LRA 53 San Martín de los Andes

Una mesa llena de color para mantener una buena salud. La mejor manera de mantener una buena alimentación en base a verduras y sus colores.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Ángel Sierra y Marcela Capón, representantes de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), e integrantes del Mesa de Unidad Sindical, se refirieron a la reunión con diputados provinciales para buscar soluciones relacionadas a la crisis económica de Chubut y la falta de pago a los trabajadores estatales.

LRA 20 Las Lomitas

“Los jóvenes van a recibir capacitación para que puedan insertarse en el mundo laboral y acceder a un trabajo digno, que les permita mejorar su calidad de vida”, dijo Mónica Sánchez, coordinadora de la Oficina de Empleo municipal.

LT 12 Paso de los Libres

La UATRE informó el incremento salarial para los trabajadores rurales que desempeñan sus tareas como personal permanente de prestación continua, comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario en todo el país.

LRA 43 Neuquén

Edgardo Oñate, secretario Gremial de UPCN Neuquén, explicó que reclaman el pago de las recomposiciones salariales acordadas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El no pago de los últimos tres ajustes cumula un 20% de retraso salarial. Solicitan al gobierno provincial que convoque de manera urgente a una mesa salarial.

Géneros | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Noguera, concejala por Creer Entre Ríos de Gualeguaychú, se refirió a la Ley de Paridad de Género Integral que se debate en la legislatura entrerriana, la cual cuenta con media sanción, informando detalles de los cambios que implicará esa legislación.

Luego, Noguera destacó las leyes que se han votado en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú y explicó que están trabajando en la Licencia de Personas No Gestantes, y en una ordenanza sobre el lenguaje no sexista.

LRA 12 Santo Tomé

El Observatorio MUMALA de la ciudad de Corrientes continúa con los registros de violencia de género, en tanto Mónica Baglieto, su coordinadora provincial, organizó una sentada nacional para visibilizar la necesidad de que se trate la Ley del Aborto Seguro y Gratuito.

LV 8 Libertador

Florencia Moreno, especialista en temas de Género, expresó que desde el colectivo Ni Una Menos se ha puntualizado sobre la escasa inversión, y para analizar lo que sucede convocó a la economista feminista Carina Farah, quien advirtió que el presupuesto provincial “en Género y Diversidad tiene muy pocas partidas”.

LRA 26 Resistencia

En relación al tema, Franco ‘Z’ Ramírez, especialista en lenguaje inclusivo, expresó que “hay que destacar la aceptación por parte de la Real Academia Española (RAE) del pronombre ‘elle’, que si bien todavía no aparece en el diccionario y es de uso no generalizado, fue creado para aludir a quienes se identifican fuera de los parámetros de los géneros binarios existentes”.

LRA 26 Resistencia

Mañana, viernes 30 a las 19 horas, finalizará el Foro Federal Virtual de la Agenda de Géneros del Instituto Nacional de la Música (INAMU), del que participan artistas, gestoras culturales, organizaciones federales y representantes de instituciones estatales a nivel provincial y nacional. Paula Rivera, vicepresidenta del organismo, indicó que el evento “tiene que ver con este espíritu de época que estamos viviendo, en el que los feminismos y las músicas se movilizaron. En ese contexto, se desarrolló esta Agenda Federal de Géneros”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En la fecha de su cumpleaños, Pacho O’Donnell recorre los caminos de la historia acerca del significado del revisionismo en la Argentina. Cómo es el contraste entre la visión nacional y popular de la historia de nuestro país, en revisión o contraste con la historia liberal de la Argentina.

Luego, Daniel Marcove repasa los caminos que recorrió hasta convertirse en el director que es hoy.

LRA 1 Buenos Aires

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural de Contenidos Públicos S. E., de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, presenta, a partir de este viernes 30 de octubre, una serie de micros: El futuro después de la pandemia.

Se trata de un ciclo de 36 micros que reúne a once referentes de diversas disciplinas, quienes reflexionan sobre el futuro en Argentina después de la pandemia.

Humor | Volver al inicio

Cultura alcohólica

El hombre entró al bar y cuando pidió un whisky dijo: “También sirva una vuelta para todos y sírvase uno también usted mozo”. Y así como 10 veces… Al final el mozo le trajo la cuenta: 8.750 pesos. El tipo le juró que no tenía un peso… El mozo lo agarró a patadas y lo echó del lugar. Volvió al otro día y repitió: “Mozo un whisky para mí y una vuelta para todos, menos para vos”. El mozo le reprochó, “¿encima te hacés el ofendido?”. “No lo que pasa es que tenés mala bebida y se te da por pelear”, contestó.

CHOCOLATE