Diario de Radio Nacional 27/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Argentina entre los 10 países que iniciaron la vacunación

Buenos Aires – Reunión con Fernández: Gobernadores celebraron el inicio de la campaña

San Juan – Hisopado a Sergio Uñac: Confirmaron que el Gobernador dio positivo

San Luis – Vacunación contra el COVID-19: La provincia comenzará el próximo martes

Buenos Aires – “La fórmula ganadora”: AstraZeneca dice que su vacuna protege 100%

Gualeguaychú – Hospital Centenario: Esperan las vacunas Sputnik V para el martes

Buenos Aires – MARISTELLA SVAMPA: “La gravedad de la crisis se acentuó en pandemia”

Libertador – Retorno a la actividad: Circos, danzas y talleres ya cuentan con su protocolo

Buenos Aires – Daniel Goldman: “La IVE es un tema de políticas públicas y no teológico”

Paso de los Libres – JUAN COULLERI: “La guerra del narcotráfico tiene que ver con la marihuana”

Santa Rosa – Rutas de La Pampa: Lanzamiento del programa “Cuidar Vidas”

Buenos Aires – LARREA-CHAB: Ultimo programa dedicado a Carlos Gardel

Buenos Aires – SAMPEDRO-OJEDA: La IVE y las voces que reclaman: “¡Que sea ley!”

Gualeguaychú – Por el Puente San Martín: Habilitaron el ingreso de entrerrianos desde Uruguay

Buenos Aires – LILIANA DAUNES: Bailando en la cubierta del Titanic

Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ-GARCIA: La historia del primer disco de Almendra

Buenos Aires – SANDRA MIHANOVICH: Charla con Leo García e Hilda Lizarazu

Libertador – MARIANO VILLALOBOS: “No esperábamos resultados grandes, pero se dio todo”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente pidió no “dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial” en torno al origen de la vacuna y aseguró que su Gobierno ayudará a Bolivia y a Uruguay a obtener dosis, en un contexto en el que los países centrales “concentraron todas las compras”.

LRA 1 Buenos Aires

Los gobernadores que participaron del encuentro virtual con el presidente Alberto Fernández celebraron el pronto inicio la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus, que comenzará el próximo martes, y destacaron que la vacuna “abre una nueva etapa” en el “camino de la curación y no de la enfermedad”.

LRA 23 San Juan

El Gobierno de San Juan confirmó que, el gobernador Sergio Uñac, en la mañana de hoy presentó sintomatología compatible con Covid-19, por lo que, de acuerdo a los protocolos vigentes, se le realizó un hisopado de antígeno, arrojando resultado positivo.

LRA 29 San Luis

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, acordó con sus pares y el presidente Alberto Fernández, que la vacunación será simultánea en todo el país. Las vacunas llegarán el lunes a los puntos de vacunación dispuestos por el Gobierno provincial: el Centro de Inmunizaciones de la ciudad capital, el Hospital San Luis, el Policlínico “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes y el Hospital “Madre Catalina” de Merlo.

El primer mandatario puntano, participó este sábado de una videoconferencia con el presidente, durante la cual manifestó su satisfacción por el inicio inminente de la vacunación en todo el país. “Estallo de felicidad. Comenzamos a vacunar el martes y será un día de fiesta. Vamos a estar más hermanados que nunca. Saldrá todo bien. Fuerza Argentina”, expresó Rodríguez Saá, al abrir la palabra de los mandatarios provinciales luego del mensaje de Fernández a los gobernadores.

LRA 1 Buenos Aires

El laboratorio británico AstraZeneca afirmó que, tras investigaciones adicionales, encontró “la fórmula ganadora” para su vacuna contra el coronavirus desarrollada junto a la Universidad de Oxford, sobre la que el organismo regulador británico debe pronunciarse en los próximos días.

“Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás”, dijo el director general de la empresa, Pascal Soriot.

El ejecutivo añadió que esa vacuna asegura una “protección de 100%” contra las formas graves de Covid-19.

LRA 42 Gualeguaychú

Los hospitales de Entre Ríos esperan las primeras dosis para aplicárselas al personal de Salud durante el próximo martes o las primeras horas del miércoles, aunque aún no hay información oficial del Ministerio de Salud.

En el Hospital Centenario, que es el efector principal de la Región Sanitaria IV, la cual incluye a los Departamentos Gualeguaychú, Islas y Gualeguay, se tiene la logística lista y “se empezará vacunando a los trabajadores de Salud”, explicó el director del nosocomio, Eduardo Elías.

LRA 1 Buenos Aires

Maristella Svampa se refirió a su libro “El colapso ecológico ya llegó” y señaló que “la gravedad y profundidad de la crisis socioecológica se acentuó en tiempos de pandemia”. En el programa En qué juego estamos, reflexionó sobre los modelos que afectan al ecosistema y afirmó: “Es necesario discutir otras formas de explotación y abrir el juego para la participación las comunidades ancestrales que habitan esos territorios, y hacer una transición que no beneficie a las grandes corporaciones o países del norte, sino a los países del sur”.

LV 8 Libertador

El mismo fue presentado por la Red de Artistas Circenses y aprobado, tras algunos cambios realizados por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Virginia Bernad, referente circense y la única mujer en Latinoamérica que tiene carpa propia, se expresó conforme con los avances, diciendo que “estamos tratando de garantizar todos los puntos y acompañándonos para que todos puedan trabajar”.

LRA 1 Buenos Aires

El rabino de la comunidad Bet El de Buenos Aires Daniel Goldman fue consultado sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), que se debatirá el 29 de diciembre en el Senado, y afirmó: “La IVE es un tema de políticas públicas y no teológico”. En el programa En qué juego estamos, llamó a “cuidar a las pibas pobres” y explicó: “Una chica que tiene recursos lo hará en una clínica con todos los cuidados y la otra, pobrecita, va a terminar muriendo”.

LT 12 Paso de los Libres

Coullerí desarrolló un análisis sobre la guerra contra el narcotráfico, haciendo eje en la visión punitivista y restrictiva, que “desde que comenzó la prohibición ha generado más problemas que soluciones”, según expresó.

Luego, Coullerí puso énfasis en las personas que son aprehendidas dentro de esta temática, como los consumidores y las mulas, “quienes no son relevantes en el verdadero flagelo”, indicó el abogado.

LRA 3 Santa Rosa

Autoridades pampeanas anunciaron la puesta en marcha de un programa de prevención de siniestros viales en las rutas que atraviesan la provincia, denominado ´Cuidar Vidas´.

El jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, brindó detalles del trabajo que se desarrollará durante el verano en la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

En el cierre del ciclo dedicado a Carlos Gardel, ambos reflexionaron sobre los temas Buenos Aires, Insomnio, Murmullos, Pan, Sobre el pucho, entre otros.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En su último programa del año, Mujeres… ¡de acá! hizo un repaso por los cinco programas consecutivos dedicados al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el cual cerrará el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará a media tarde del martes 29 de diciembre y que se extendería hasta el día siguiente. Con distintos tramos de las entrevistas que realizaron en las últimas emisiones de este ciclo, Valeria Sampedro y Marcela Ojeda abordaron el aborto desde una mirada integral y subrayaron, una vez más, la importancia de que sea ley.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Los entrerrianos varados en Uruguay pueden ingresar a la provincia, debido a que el paso está permitido por el puente General San Martín, el cual une las ciudades de Fray Bentos (Uruguay) y Gualeguaychú (Argentina), y está habilitado de 8 a 16 horas.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, autorizó una flexibilización de la norma que sólo permitía el retorno por Buquebus, incorporando ahora el acceso por el Puente San Martín.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El futuro es algo que pertenece al pasado, el silencio a lo ensordecedor, la nada al espacio. Todo Yin, tiene su Yang, todo no tiene un sí, y toda la vida tiene una muerte. Pero entre todas esas dualidades, hay algo que a ninguna le falta, y eso es la oportunidad de ser.

Juana, brinda este último programa del año con música y poesía del ser. Equilibrando los que es y lo que dejó de ser.

Este año la vida, encambijada, distanciada, miedosa, fue un lado del ser. Ella brinda porque el próximo sea del otro lado. Pero sin olvidar esta travesía, estos desafíos, esta realidad. Porque, aunque no nos guste, y no le deseemos, es nuestra, y como todo en la vida, hay dos partes.

Su música, nos recuerda ese “otro lado”. Cerrar los ojos, y teniendo una perspectiva disidente, nos transporta a eso a alguna vez fue, y que pronto será.

LRA 1 Buenos Aires

Como todos los domingos, Pedro Saborido, Daniel Míguez y Rodolfo García traen a Mundo disperso historias para contar. Tras repasar las efemérides, hicieron un recorrido por la vida César Alberto Albistur Villegas, quien fue intendente de Morón y amigo de Juan Domingo Perón.

Además, el propio Rodolfo García narró la historia sobre el primer disco de Almendra, que empezó a grabarse en enero de 1969 y finalmente fue lanzado el 15 de enero de 1970. En ese marco, detalló cómo fue grabar el álbum debut junto a Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Edelmiro Molinari, el cual dejó una huella indeleble en la música popular.

LRA 1 Buenos Aires

En esta última edición del año de Soy Nacional, estuvieron presentes dos invitados de lujo. El cantante argentino, Leo García, y la fotógrafa, compositora de rock y cantautora, Hilda Lizarazu.

Por su parte, Leo contó todo acerca de la actualidad, las nuevas producciones hechas por el músico en la pandemia, y todos los desafíos atravesados por el artista en esta época de incertidumbre y adaptación.

“Pasará” es una de las producciones hechas por leo, acompañado por León Gieco, lito vitale y muchos artistas más.

“Los artistas somos todos diferentes, al igual que los escenarios donde tocamos, pero la confianza es la única que nos conduce al éxito”.

Deportes | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Villalobos tuvo un gran cierre de temporada, logrando cuatro podios en cuatro carreras disputadas por el Superbike en la categoría 400cc.

El motociclista repasó su actividad del año, y detalló su programación competitiva para 2021.

Humor | Volver al inicio

REUNIDOS POR LA MUSICA

Esta es la historia de una familia, de posición económica muy acomodada. El hijo más chico, cultor de la música y estudiante de violín, fue enviado a Viena para completar sus estudios del instrumento. Al regresar su padre decidió armar un evento en su casa, para mostrar los dotes de su heredero y dado sus influencias en la alta sociedad, invitó al director de la sinfónica. Cocktail va copa viene, hasta que en un momento el dueño de casa tomó el micrófono y presentó al músico recién llegado de Europa.

El tocó todo un movimiento completo de Mozart y al finalizar, ante el aplauso de la concurrencia, el padre se acercó al director y le preguntó: “¿Señor que le parece la ejecución?”. El director hizo silencio, lo miró y respondió: “Ejecución me parece un poco mucho, creo que con esconderle el violín alcanza…”.

CHOCOLATE