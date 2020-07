Diario de Radio Nacional 24/07/2020

Títulos de tapa

ALBERTO FERNANDEZ, cuarta etapa del ATP

“Pensamos la Argentina del futuro más igualitaria”

“Esta vez tenemos que crecer todos juntos”, dijo el Presidente en la puesta en marcha de un nuevo capítulo del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. “Desde la hora cero supimos que teníamos que hacer una inversión para garantizar el empleo de las empresas”, señaló el jefe de Estado.

LISANDRO BONELLI, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud

“Hay un aumento sostenido de la ocupación de camas, pero no nos alarma”

Ante el notorio aumento en la curva de contagios, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, pidió por una mayor responsabilidad individual y advirtió que si el número de casos continúa en aumento habrá que volver atrás.

FERNAN QUIROS, ministro de Salud porteño

“Hay gente que está cruzando familias y eso no es conveniente”

ANGELICA GRACIANO, secretaria general de UTE-CTERA

Piden la renuncia del funcionario porteño que bailó sin barbijo

DANIEL ARROYO, ministro de Desarrollo Social de la Nación

Dialogó con periodistas de Chaco y Corrientes

Arroyo mantuvo una videoconferencia con periodistas y medios de comunicación de Corrientes y Chaco, en la que fue consultado por diversos temas que lleva adelante su Cartera, como el programa Potenciar Trabajo, y la Tarjeta Alimentar, entre otros. De la misma participó Patricia Leguiza, de LRA 26 Radio Nacional Resistencia.

JUAN RAMOS PADILLA y la reforma judicial

“La CSJN ha sido cómplice de innumerables delitos”

ALBERTO LUGONES, presidente del Consejo de la Magistratura

“Hay jueces que entraron por un procedimiento que no es el normal”

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que se presentará en sociedad la propuesta para una reforma judicial, la oposición política junto a algunos medios de comunicación, cambió el eje y acusó al Gobierno de pretender sacar jueces de algunos tribunales estratégicos.

MARCOS BRUNO QUINTEROS, Superior Tribunal de Justicia

Reforma judicial nacional mejoraría la administración

GASTON ARIAS, Servicios Públicos de la Defensoría bonaerense

Estudian pedir la rescisión del contrato de Edesur

SANDRA RUSSO, columna en Juego de Damas

La muralla de las Madres contra la violencia en los EE.UU.

MIRIAM LEWIN, titular de la Defensoría del Público

“Informar tiene que minimizar daños”

AXEL KICILLOF, gobernador de Buenos Aires

Pidió “solidaridad y responsabilidad para evitar” contagios

Kicillof consideró que “nada es poco cuando se trata de cuidarnos” del coronavirus, por lo que pidió hoy a la población “tomar todas las medidas de seguridad” necesarias para evitar contagios. “Hay que tomar todas las medidas de seguridad: no es exceso, ni hipocondría, sino la forma que tenemos de cuidarnos entre todos”, dijo y estimó que “nada es poco cuando se trata de cuidarnos”, señaló.

MARIO LOZANO, virólogo

“Somos actores imprescindibles para controlar el virus”

BLAS GALLARDO, intendente de La Quiaca

Se confirman doce casos positivos

GRISELDA MORENO, alergista

“La fiebre es como un marcador muy importante”

Moreno explicó cómo diferenciar una alergia del Covid19.

REPORTE DEL MINISTERIO DE SALUD

Primer fallecido en Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, informó sobre el primer fallecido por Coronavirus. Se trataba de una persona de 79 años, que padecía enfermedades crónicas preexistentes. Así lo confirmó el secretario de Estado de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré.

MARIO OSTI, Presidente de la Sociedad de Bioquímicos

Se deberá presentar un hisopado negativo para poder ingresar

El gobierno santafesino estableció que a partir del lunes próximo, quienes pretendan ingresar a la provincia deberán contar con un hisopado negativo, de menos de 72 horas de antigüedad. Mario Osti, brindó información detallada del test que puede realizarse de manera privada.

PABLO YEDLIN, diputado nacional autor del proyecto

Se aprobó la ley que regula el uso de la receta electrónica

SERGIO GONZALEZ, presidente del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Tartagal cerró por un caso de COVID

MANUEL FEITO, intendente de Lonquimay

“La gente volvió a tomar conciencia y más recaudos”

GUILLERMO GRIEVE, Terapia Intensiva del Hospital San Martín

Cómo funcionará la utilización de plasma

Agustín Crivelli, Investigador del IDEHESI-CONICET

“La pandemia cambió los planes y estrategia del gobierno”

El profesor de Historia Argentina e investigador del IDEHESI-CONICET, analizó la situación económica generada por el COVID-19. Resaltó los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernández por sostener el empleo, el anuncio del pago del cuarto ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) y la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia.

ANDRES BLANCO, diputado provincial

Piden información sobre las condiciones de trabajo de personal de salud

El diputado Andrés Blanco reclamó que la Subsecretaría de Trabajo de la provincia inspeccione y controle a las empresas y cooperativas que prestan servicios de limpieza, seguridad, camilleros y cocina en hospitales, clínicas y centros de salud de la provincia. Blanco denunció que el personal tercerizado no cuenta con los insumos suficientes de protección para trabajar en el marco de la Pandemia.

ASISTENCIA NACIONAL A LOS PRODUCTORES

No hay contacto ni asistencia del gobierno provincial

El Gobierno nacional lanzó el Programa de Asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.

El plan consistirá en la prórroga de los vencimientos generales para el pago de obligaciones de la seguridad social que operen desde el 1° de junio hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive.

Asimismo, se suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal, de acuerdo con un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

GRACIELA LANDRISCINI, diputada nacional del Frente de Todos

Asistencia del gobierno nacional en la Emergencia Frutícola

Ante la Emergencia por el coronavirus, la decisión del gobierno nacional fue establecer nuevos beneficios para la fruticultura. Graciela Landriscini, diputada Nacional del Frente de Todos de Río Negro, explicó que se trata de la creación de un Programa de Asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa.

SEBASTIAN ORIOZABALA, ministro de Agro

Misiones piensa en la diversificación de la matriz productiva

La pandemia dejó al descubierto la dependencia de la provincia con industria turística por lo que el gobierno provincial elabora un proyecto de producción sustentable. El Ministro del Agro de la provincia, Sebastián Oriozabala, adelantó que elaboran un plan en conjunto con el ministro de turismo de la provincia, autoridades de Parques Nacionales, municipio y productores con el objetivo de “trabajar en un fortalecimiento de la diversificación de la matriz productiva de Iguazú”.

NAHUEL LEVAGGI, presidente Mercado Central

Lanzan una página web con información directa y actualizada de precios

ANDRES ASIAIN, economista

“Para salir de la crisis se necesitará un plan de posguerra”



“De esta crisis no se sale con la receta de los últimos años” y será necesario un “plan de reconstrucción de postguerra” para “generar empleo directo y en forma masiva”. Para esto consideró necesario el impulso y creación de cooperativas de trabajo para llevar adelante obras de infraestructura.

JUAN CARLOS JUNIO, secretario General del Partido solidario

Analiza el rol del sector financiero durante la pandemia

SERGIO ALADIO, secretario General del Sindicato de Camioneros

“Hay una vejación al trabajador camionero”

Coronavirus: Desde el sindicato destacaron la importancia de los controles a los trabajadores del sector, pero entienden que hay límites que se están rompiendo. Aladio se refirió a la medida del gobierno provincial, de pedir un hisopado negativo para poder ingresar al territorio.

AMENAZA PATRONAL

Supermercado promete despedir a empleados, si hacen juntadas

Testimonio de una trabajadora

Trabajadoras de la Línea 148, reclaman mejoras laborales

La demanda a la 148 para consultas por violencia de género, creció exponencialmente en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Durante los primeros tres meses de teletrabajo, se incrementaron las situaciones un 265% en relación a 2018 y 146% en relación a 2019.

Actualmente son las mismas 39 trabajadoras profesionales, que atendían la línea las 24 horas todos los días del año.

MARCHA EN APOYO AL GOBIERNO NACIONAL

En el 68º aniversario del fallecimiento de Evita

“Es un día caro para los peronistas, pero también para mucha de la militancia que levanta el nombre y la figura y la ideología de Evita para llevar adelante la conquista de derechos para nuestro pueblo. En este día, Eva Perón significa el grito de rebeldía de todas las mujeres jóvenes. Respetuosos, vamos a marchar por las calles, que son nuestras, protegidos y con barbijos.

MARIO CIMADEVILLA, Unión Cívica Radical

“El radicalismo de Chubut debe salir de la antinomia Macri-Cristina”

Cimadevilla habló sobre su carrera política, del radicalismo local, las privatizaciones de los recursos energéticos de la provincia, pesca y renta hídrica.

JOSE EMILIO NEDER, senador

Se sancionó la Ley de cobertura integral de la fibrosis quística

El Senado aprobó el proyecto de ley de Fibrosis Quística de Páncreas y Mucoviscidosis, que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad. Se busca promover la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico, tratamiento, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, así como también la educación de la población respecto de la misma.

SERGIO LEAVY, senador nacional

“4 mil personas con fibrosis quística que necesitan tratamiento”

Después de más de 10 horas de sesión, el Senado aprobó tres leyes ligadas al ámbito de la salud, entre ellas la de donación de plasma, receta electrónica y la de Fibrosis quística. “En nuestro país son 4.000 personas con Fibrosis quística que necesitan del tratamiento, había que dar una solución a las familias”, indicó el legislador.

ENRIQUE ESTEVEZ, diputado nacional del Partido Socialista

Presentan un proyecto para ley de humedales

Ante los incendios en las islas de Santa Fe, el legislador presentó un proyecto de ley para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. Estévez sostuvo que se necesitan herramientas para abordar los problemas de los humedales, que representan el 21.5% del territorio nacional.

EDUARDO ARZANI, ministro de Ambiente de Neuquén

Proyecto para planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos

Tras una reunión en Epuyén, se anunció la ejecución de un proyecto para la gestión de residuos en el noroeste de la provincia de Neuquén. En diálogo con Radio Nacional El Bolsón, el ministro Eduardo Arzani confirmó la iniciativa que contempla una serie de obras a financiar por el Banco Interamericano de Desarrollo.

VERONICA HILARIO, concejala del Frente de Todos

Aprobaron el aumento de impuestos en Orán

JULIAN ALFIE, coordinador del Inecip

“En la Argentina mueren 8 personas por día por armas de fuego”

GONZALO ALEXIS ORTIZ

Buscan a un joven que se ausentó de su casa de Viale

La Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Gonzalo Alexis Ortiz, de 27 años de edad, de estatura mediana, cabellos negros cortos y tez trigueña, quien fue visto por última vez vistiendo pantalón de jeans, buzo azul y blanco con el logo de YPF, borseguíes de trabajo.

XIMENA MARENCO, concejal

Violencia de género: Denunció al viceintendente



ADHESION A LA LEY MICAELA

Ciclo de Capacitación en Perspectiva de Género

HERNAN GONZALEZ CAZON, ex administrador de la diócesis

Sacerdote acusado de abuso sexual, colaborador en una parroquia

Gabriela Rodríguez, abogada

“La policía minimiza los casos de violencia de género”

SILVANA LABAT, Instituto Provincial de Estadísticas y Censo

Realizarán un censo de la comunidad LGBTIQ

La Directora del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, Silvana Labat, informó que se realizará un censo a nivel provincial para relevar a la comunidad LBTIQ+ con el objetivo de trabajar políticas públicas inclusivas. Fue acordado en la mesa de trabajo del Ministerio de Trabajo y la Asociación de Travestis, transexuales y transgénero de la Argentina.

OSVALDO LLACANFILO, secretario de Interior

“Es un temporal que no se daba desde hace más de 20 años”

CLARA GONZALEZ, secretaria de Desarrollo Social

El temporal complicó la entrega de leña en Mariano Moreno

MARCOS HERRERO, perito de parte de la familia Astudillo

“Se robustece la hipótesis de desaparición forzada”

Herrero trabaja como adiestrador de perros rastreadores y comentó las tareas realizadas por su perro Yatel, quien marcó positivamente la esencia de Facundo Astudillo Castro, en el interior del móvil policial que actualmente se encuentra secuestrado. Además, se encontraron manchas hemáticas que se encuentran siendo analizadas.

MURIO EL REPRESOR MIGUEL GENTIL

Condenado en siete causas de lesa humanidad

El militar y ex jefe de la Policía de Salta, cumplía prisión domiciliaria y había sido condenado en siete oportunidades por delitos de lesa humanidad y estaba acusado en otras 35 causas penales en los tribunales federales de Salta. La referente de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, Cristina Cobos, recordó quién fue y cuál fue su rol en el terrorismo estatal.

NITO MESTRE, cantante

“Para Charly y para mí, Sui Generis era nuestro papá”

Nito recordó que en los conciertos de Sui Generis, “la gente cantaba más fuerte que nosotros” y sostuvo que “para Charly y para mí, Sui Generis era nuestro papá, que nos cuidaba, nos protegía, nos daba de comer y nos daba fama”.

LUCIANO LAMBERTI, escritor

“Este libro fue mi forma de cristalizar la idea de la grieta”

VICTOR, cantante

Siete Venas se presentará en la TV Pública

La banda de El Chaltén, se presentará este fin de semana en la TV Pública. La banda participará en “Unísono”, un programa federal donde grupos y solistas independientes de todas las provincias, presentan sus obras desde sus hogares. El ciclo es producido por el Instituto Nacional de la Música.

KEVIN VERDEZOTO, periodista

“En Ecuador podría volver el fútbol el 29 de julio”

Milonga porteña

A partir de la viralizacion de un video, muchos compatriotas se sorprendieron. En primer plano se ve a funcionarios de alto rango, bailando en las oficinas de la jefatura porteña.

En primer lugar, no había distanciamiento adecuado. Dos, no tenían tapabocas. Tres, no se los veía muy habilidosos para la danza… Todo por supuesto repudiable, pero sin embargo, en hay algo altamente positivo. Es preferible que bailen entre ellos y no que nos hagan bailar a todes, como paso durante cuatro años.

