Diario de Radio Nacional 23/12/2020

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: No descartó tomar medidas ante el aumento de casos

Paraná – ALBERTO FERNANDEZ: “No quiero una normalidad donde se hacinan seres humanos”

Santo Tomé – JOSE LUIS GIOJA: “Con Alberto y Cristina vamos a construir un país soberano”

Buenos Aires – F. NAVARRO: “La interrupción voluntaria del embarazo será ley en el Senado”

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Jurados: La gente común en el Poder Judicial

Paraná – Con “carácter de urgencia”: Salud autorizó el uso de la vacuna Sputnik V

Neuquén – LORENA BARABINI: “Nuestra tarea en pandemia es que el recurso llegue”

Chos Malal – VICTOR GUTIERREZ: Nuevas medidas protocolares para las fiestas de fin de año

Paraná – Venta bajo receta: La vacuna de Pfizer fue autorizada por la ANMAT

Resistencia – ESTEBAN CUEVAS: “Una suma de simples y extraordinarias historias”

Rosario – SANDRA MAIORANA: El gremio impulsa un paro por falta de acuerdo salarial

Buenos Aires – DESIDERIO: “Sin concientización, los médicos nos sentimos humillados”

Concepción del Uruguay – ENRIQUE CRESTO: “Bordet ha desarrollado políticas de Estado”

San Martín de Los Andes – MARIA LAURA DA PIEVE: Discusión del presupuesto municipal 2021

Ingeniero Jacobacci – GUSTAVO CASAS: Se reactiva el tramo Jacobacci-Onelli de la Ruta 23

Libertador – RAUL MERCAU: “Hay buenos augurios”

San Juan – DIEGO LAVADO: “Llegar antes que las violaciones por DDHH se produzcan”

Buenos Aires – MARIO GIORGI: Sorpresas de la mamushka argentina

LRA 1 Buenos Aires

El presidente saludó y brindó junto a los periodistas acreditados en Casa Rosada a días de la navidad y año nuevo. El Presidente se refirió al aumento de casos por coronavirus en el país. “Cuando creíamos que estaba todo superado aparece una nueva cepa del virus en Europa y los contagios comienzan a subir en la Argentina y nos obligar a tomar más recaudos para que no vuelva a pasar lo que ya vivimos”.

LT 14 Paraná

El presidente Alberto Fernández anunció la culminación del Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial 2020, junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la Unidad 58 de Lomas de Zamora.

En su discurso, el mandatario nacional aseguró que tiene “una diferencia ética” con sus adversarios, al señalar que un sector “dice mano dura y que se pudran en la cárcel”, mientras “nosotros decimos justicia, que cumplan condena y vuelvan a reintegrarse a la sociedad”.

Luego, Fernández agregó que “no quiero volver a la normalidad donde se hacinan seres humanos en las cárceles. A nadie se lo recupera socialmente en un lugar de marginalidad, y donde se lo segrega y discrimina”.

LRA 12 Santo Tomé

El presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, José Luis Gioja, hizo un balance del primer año de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que “tenemos la gran suerte de tener un gobierno que lo mejor que hizo fue girar 180 grados en dirección contraria de lo que venía haciendo el gobierno de Macri”.

Luego, Gioja agregó que “tenemos un Ministerio de Salud que puso todo lo que tuvo que poner, y creo que de a poco fuimos ordenando todo este desorden teniendo claro de dónde partimos, porque hay muchos que niegan que partimos de un país en terapia intensiva. Por lo tanto, se va a seguir con la política de un Estado totalmente presente”, expresó el titular del PJ.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones parlamentarias quien analizó las leyes tratadas este año en el Congreso.

“Hace muchos tiempo que la cámara de Diputados y Senadores no trataban tantas leyes como ahora. Es difícil pero se puede trabajar y el balance es positivo”, destacó Navarro.

Por Radio Nacional destacó que “la interrupción voluntaria del embarazo será ley en el Senado. Van a estar los votos para que se apruebe. No tiene que haber agresiones”, aseguró.

“El odio y el fanatismo no nos lleva ningún lugar. La solidaridad nos lleva a reconstruir la Argentina. Esperemos poder tener un país más justo”, expresó. “Hoy el país tiene 15 mil ollas populares, muchas veces parece que los políticos viven adentro de un lavarropas. Cuando veamos cómo viven los humildes vamos a entender más la Argentina”, concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial Mario Wainfeld se refirió a los juicios por jurados. “Hay muchas películas en las que se puede ver los juicios por jurados”.

“Creo que esta herramienta se debería aplicar en la Argentina. Hay juristas de enorme nivel que están en contra por el rigor técnico y porque sería costoso en infraestructura. En lo personal creo que sería muy bueno que funcione en todo el país para darle el poder a la gente común”.

En tanto Irina Hauser también se refirió a los Juicios por Jurados. En especial a cuestiones comerciales y civiles en Chaco.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud autorizó “con carácter de emergencia” el uso en el país de la vacuna desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia contra el coronavirus.

La resolución, firmada por el ministro Ginés González García, se sustenta en una recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la cual indica que la vacuna se presenta “como una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso” para que la Argentina “baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19, producida por el virus SARS-Cov-2″.

LRA 43 Neuquén

La funcionaria habló de las actividades del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia durante la pandemia. “Recuperamos la territorialidad, el vínculo, tanto con los diferentes niveles del estado como con las organizaciones sociales, una definición histórica que nuestro ministerio había perdido y recuperó”, afirmó Barabani.

LRA 52 Chos Malal

El municipio de Chos Malal difundió las nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus durante las fiestas del 24 y 31 de diciembre. Las calles principales se convertirán en peatonales y se harán burbujas en confiterías o restaurantes.

LT 14 Paraná

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales por “interés sanitario en emergencias”, de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer.

La vacuna “presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada”, detalla la resolución de la ANMAT.

LRA 26 Resistencia

Esteban Cuevas, documentalista y realizador, se refirió a ´El otro país, la comunidad educativa argentina frente a la COVID-19´, producción que se verá este domingo 27 de diciembre a las 22.30 horas por Canal Encuentro.

“El documental no es otra cosa que la sumatoria de simples y extraordinarias historias de cómo docentes, alumnos, alumnas y sus familias enfrentaron esta pandemia a la hora de tratar de seguir estudiando y educándose. Pero también sobre el rol que tuvo el Estado, a través del Ministerio de Educación, con la implementación de una serie de medidas creativas para responder al cimbronazo que significó cerrar las escuelas y suspender las clases presenciales“, sostuvo el documentalista.

LRA 5 Rosario

“Hemos perdido mucho este año y a un personal de la salud, por lo menos saquémosle de la cabeza la preocupación de llegar a fin de mes porque ya está preocupado por su vida y su familia”, indicó Maiorana. El sindicato rechazó la propuesta del Gobierno provincial y decretaron una medida de fuerza que comenzará desde mañana.

LRA 1 Buenos Aires

A propósito del aumento de casos de coronavirus en el país. El medico instó a la población a tener consciencia y pidió “tener muchos cuidados en estas fiestas”. Además adelantó que a partir del 5 de enero se comenzará a vacunar al personal de salud.

El jefe de Cirugía del Hospital Durand señaló que “es muy importante la concientización ciudadana” ya que “cuando no hay concientización ciudadana” los médicos y el personal de salud “nos sentimos humillados”.

“La preocupación, realmente, es la segunda ola. La situación es preocupante” tal como muestran los medios de comunicación, aseguró Desiderio.

LT 11 Concepción del Uruguay

“El gobernador Bordet ha desarrollado y ha tomado decisiones que tienen que ver con políticas de Estado”, dijo Enrique Cresto, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Luego, Cresto sostuvo que las inversiones para la construcción de las plantas de saneamiento cloacal en las ciudades de la costa del río Uruguay rondarán los 80 millones de dólares, y que la obra del aeropuerto binacional implicará alrededor de los 50 millones de dólares para su ejecución, ambas financiadas por el BID.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes realizó la última sesión del año en la que se trataron el Presupuesto y la tarifaria 2021.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El titular de Vialidad provincial confirmó la reactivación del tramo Jacobacci- Clemente Onelli de la Ruta Nacional 23. Casas hizo hincapié en la necesidad de empezar a pensar en el desarrollo de la Región y consideró que va a significar una nueva era para la localidad.

LV 8 Libertador

El economista Raúl Mercau contó que de acuerdo los indicadores, “cuando aumenta la industria, se generan valores similares en otros sectores. Este dato promete buenos augurios”, sostuvo Mercau al citar el trabajo de la Consultora Orlando Ferreres.

“Estos datos tienen implicancia directa en la generación de empleo”, sostuvo Mercau, quien agregó que el contexto también brinda buenas perspectivas, atendiendo el entorno de pandemia.

LRA 23 San Juan

Detalles de la reunión entre el CNPT y la ministra de Gobierno de San Juan, Fabiola Aubone, junto con legisladores de la provincia en la que se planteó la necesidad de generar mecanismos de control y supervisión que garanticen el cumplimiento y resguardo de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.

LRA 1 Buenos Aires

“Partiendo de sus orígenes como funcionaria de la Justicia de la dictadura en el Chaco, resultará un buen trabajo de investigación establecer si esa figura central del juego de muñequitas o en todo caso es el envase grande que las contiene a todas. En el 95 y el 99 diputada nacional por la UCR del Chaco, 2005 por la CABA desde el ARI, 2009 por la Coalición Cívica ARI y Acuerdo Cívico y Social, 2013 con la Coalición Cívica ARI y UNEN, 2017 por la Coalición Cívica ARI y Vamos Juntos Cambiemos, y sus grandes fracasos por la presidencia 2003, 2007, 2011, y la interna Cambiemita de 2015”, introdujo.

LRA 2 Viedma

El Poder Ejecutivo local consiguió la aprobación en primera vuelta de la Ordenanza Fiscal que incrementará las tasas en un porcentaje superior al 40% en promedio. El aumento fue considerado excesivo por el bloque del Frente de Todos, que se opuso a su sanción.

LT 11 Concepción del Uruguay

Proyecto para todo el país

El ENOHSA impulsa más de 700 obras

“El agua es un alimento esencial”, dijo Enrique Cresto, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Al ser consultado sobre su gestión frente al ENOHSA, Cresto expresó que “cuando yo asumí había 11 obras, y hoy tenemos más de 700 en todo el país”.

LV 8 Libertador

Traslado de cargas

Importante aumento del uso del ferrocarrilAsí lo expresó Darío Herrera, jefe de Logística de la línea San Martín. “Hemos pasado de trasladar nueve mil toneladas en 2019 a 17 mil en 2020”, indicó el empresario.

Al brindar detalles sobre las diferencias con el traslado en camiones, Herrera aseguró que si bien los trenes se demoran más en llegar a Buenos Aires, se puede trasladar más carga, y por ello resulta más económico.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Es un aeropuerto binacional pensado en la producción regional, no sólo en nuestro país sino también integrado y compartido con Uruguay”, sostuvo Juan José Bahillo, ministro de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos.

“Le estamos dando una salida a la producción entrerriana en términos de optimizar su llegada al mundo”, expresó finalmente el ministro.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que el gobierno provincial entregará un bono de 5 mil pesos para los empleados activos y de 3 mil pesos para los pasivos, los que se pagarán antes de fin de año.

Tras esto, el secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, enfatizó que el gremio docente, “no comparte las sumas en negros, pero en este contexto delicado es bienvenido”, aseverando luego que este tipo de pagos únicos son un parche, y que se necesitan soluciones de fondo.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General del Sindicato de la Carne en el Departamento Uruguay, Sergio Vereda, indicó que el frigorífico de San Justo continua trabajando, y los empleados están cobrando en tiempo y forma.

Luego, el sindicalista resaltó el dialogo que se ha mantenido con los empresarios para que la gente no fuera despedida.

LT 12 Paso de los Libres

Jaime Toledo, referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), confirmó el pago de un bono navideño de 10 mil pesos a los peones rurales, el cual será abonado en tres tramos durante los próximos meses.

Luego, Toledo destacó la complejidad de las negociaciones y las negativas de las mesas patronales para otorgar el beneficio, y ponderó la intervención de Estado para garantizar la concreción de dicho bono.

LRA 55 Río Senguer

Una vez anunciado el depósito del aguinaldo correspondiente al mes de junio en cuotas, integrantes de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), junto a otros gremios estatales, se hicieron presente en la Casa de Gobierno para repudiar la medida política del gobernador.

Daniel Murphy, referente de la Regional Sur de ATECH, explicó lo sucedido.

LRA 7 Córdoba

Luego del cierre de la histórica sala Cinerama, el Sindicato de Espectáculos Públicos sostuvo que espera que el gobierno evite un efecto dominó y autorice la apertura de los cines de Córdoba, de los que dependen, al menos, 300 familias.

“Tenemos una luz de esperanza”, dijo la secretaria Adjunta del gremio, Graciela Barcos.

LRA 6 Mendoza

El Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPrenMza) dio a conocer un comunicado donde denuncia agresiones a reporteros gráficos en el marco de la marcha por pedido de justica de Florencia Morales. El reportero Marcelo Aguiar detalló los hechos de violencia que sucedieron el viernes anterior por la tarde y afirmó que el gremio los considera “ataques a la libertad de expresión”. s/

LRA 7 Córdoba

El secretario General del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) Córdoba, Gustavo Valdéz, señaló que unos 200 trabajadores de la Cooperativa de Agua de Carlos Paz (COOPI) están en peligro de quedar despedidos, en el marco de un conflicto con la municipalidad local.

“El servicio de agua potable es el 80% de la actividad de la Cooperativa. Se le pretende retirar a la COOPI su principal actividad, reconociéndole sólo el 20% de la planta laboral”, indicó Valdéz.

LT 14 Paraná

El sacerdote encargado de Prensa del Arzobispado de Paraná, Ignacio Patat, reflexionó acerca de las fiestas de fin de año, e instó a vivir “una Navidad centrada en Jesucristo”.

“Desde que él llegó al mundo, se empezaron a contar los años y cambió la historia”, remarcó el sacerdote, y luego indicó que “el gran mensaje es que Navidad es Jesús, para que nunca perdamos ese centro”.

LRA 6 Mendoza

El Teniente Coronel Darío Lucero, integrante de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ubicada en la Base Esperanza de la Antártida Argentina, informó sobre la situación de pandemia en la zona más austral del continente.

“Se han realizado las cuarentenas correspondientes en los cruces hacia la Base Marambio y los hisopados. En tanto, en la isla no está permitido el desembarco de naves que trabajan para la población del lugar”, expresó Lucero, recordando que en Base Esperanza conviven 38 personas.

LRA 12 Santo Tomé

Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de Igualdad, se refirió a las Mesas de Paridad y destacó que “la convocatoria busca poner en agenda y en valor los trabajos que se vienen haciendo desde el Movimiento de Género y Feminista a nivel nacional. Tenemos una ley de Paridad, pero aún tenemos cuatro provincias sin paridad, y por eso haremos reunión en San Juan y esperamos cerrar el año sólo con sólo tres provincias por aprobar”.

LRA 55 Río Senguer

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), emitió un comunicado en el que solicitan no ser utilizadas como argumento para oponerse a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). REDI entiende que el proyecto de ley del IVE que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados “no implica de ninguna manera el aborto por motivos de discapacidad”.

Franco Peta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FADDIM), expresó su postura ente el tema.

LRA 17 Zapala

El Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM) realizó diferentes acciones para aumentar la participación de las mujeres empresarias. Por otra parte, se promovió el enfoque de género en la ejecución de los programas de asistencia al sector rural, así como la visibilización de estas mujeres y su participación en las distintas actividades productivas.

LRA 20 Las Lomitas

Norma Vergara, directora de LRA 20 Radio Nacional Las Lomitas, contó lo significativo que es para el personal de este medio público recibir una donación de mobiliarios y equipos técnicos por parte del intendente Atilio Basualdo, del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Basualdo, y de todo su equipo de trabajo.

“En más de 30 años no recibimos nada”, expresó José Torrez, operador técnico y personal que trabaja en la emisora.

LRA 30 Bariloche

El actor argentino es uno de los protagonistas del western patagónico “Lleno de ruido y dolor”, dirigido por Nacho Aguirre. Bardi realizó un repaso de su historia personal y artística. Además contó la experiencia de filmar en la zona de Bariloche junto a artistas locales.

LRA 42 Gualeguaychú

´Martes Verde´ es un libro que reúne a más de 200 poetas de todo el país en una sola antología, cuya edición federal es posible gracias a al colectivo ´Poetas por el derecho al aborto legal´, y al esfuerzo conjunto de editoras independientes.

Gabriela Luzzi, directora de Paisanita, una de las editoriales participantes, dijo que “este es el año en el que por fin vamos a poder tener una ley que reconozca el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para que haya Salud Pública, justicia social y Derechos Humanos, y para que las personas gestantes dejemos de ser ciudadanas de segunda”.

LV 8 Libertador

Jonathan Jara, defensor de Fiesta de la Tonada Cuyana que se lleva adelante desde 1967, expresó que “es una lástima tener un Departamento que no apoye a los artistas, su cultura y el deseo de sus vecinos”.

Luego, Jara relató que desde 2018 “tenemos que estar pidiendo que se haga la Fiesta cuando debería ser parte del cronograma cultural de Mendoza y del municipio. Desde hace varios años Guaymallén pone trabas para el desarrollo de este evento”.

LRA 14 Santa Fe

En el micro semana dedicado a los adultos mayores, Moncada narra su trabajo junto a las mujeres y niñas que se encuentra en “situación de prostitución” en la ciudad de Santa Fe.

LRA 15 Tucumán

El presidente de Atlético Tucumán se refirió a la situación del entrenador Ricardo Zielinski quien no continuaría en el club. Leito consideró “muy difícil” que lo se quede por motivos personales y aseguró que apoyarán cualquiera sea la decisión del exDT de Belgrano de Córdoba y Racing.

LU 23 Lago Argentino Calafate

La historia de Fausto Bounine quien realizó 32 kilómetros en silla de ruedas y gateó 150 escalones para llegar a la virgen de Güer Aike en señal de agradecimiento. No es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión decidió gatear hasta la virgen y cumplió el objetivo con un entrenamiento previo.

Si no hay más remedio…

Un sacerdote, un ministro y un rabino, quieren saber quién de ellos es mejor en su trabajo. Se internan en el bosque, encuentran un oso e intentan convertirlo. Más tarde se reúnen los tres.

“Cuando encontré al oso -dijo el sacerdote-, le leí el catecismo y lo rocié con agua bendita. La próxima semana hará su Primera Comunión”.

“Yo encontré a un oso -contó el ministro-, y le prediqué la palabra de Dios. El oso quedó tan sorprendido que me dejó bautizarlo”.

Ambos voltearon hacia el rabino, quien apareció con todo el cuerpo enyesado: “Pensándolo bien -exclama el religioso-, quizá no debí haber comenzado con la circuncisión”.

