Diario de Radio Nacional, 22/07/2020

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández, encuentro con las Fuerzas Armadas

“Se ganaron el reconocimiento de todos los argentinos”

El Presidente destacó hoy la labor de 60 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus, en el marco de la denominada operación Manuel Belgrano y dijo que “se ganaron el reconocimiento de todos los argentinos. Son una generación de oficiales que debieron enfrentar algo único en la historia, poner todo el esfuerzo para preservar la vida de los argentinos. Hicieron mucho. Y esto habla de las FFAA que nosotros queremos integradas a la sociedad”.

http://www.radionacional.com.ar/el-presidente-a-las-ffaa-se-ganaron-el-reconocimiento-de-todos-los-argentinos/

LRA 1 Buenos Aires

JOSE PABLO FEINMANN, filósofo

“La herencia que recibió el Gobierno es muy pesada”

Analizó el rol de la oposición en tiempos de pandemia y se refirió a las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández. “Hay un aumento tremendo de contagios, y se debe en parte por la irresponsabilidad de los anticuarentena y los que la fomentan que son muchos periodistas y militantes de Cambiemos”, aseguró.

http://www.radionacional.com.ar/jose-pablo-feinmann-la-herencia-que-recibio-el-gobierno-es-muy-pesada/

LRA 1 Buenos Aires

JORGE TAIANA, senador nacional

Analizó el paquete de ayuda económica de la Unión Europea

Análisis del paquete de ayuda económica firmado por la Unión Europea de cara a la postpandemia: “Una medida de cooperación internacional de 75.000 millones de euros que cuenta de donaciones y créditos muy blandos a los países más golpeados, como Italia y España”.

http://www.radionacional.com.ar/taiana-analizo-el-paquete-de-ayuda-economica-firmado-por-la-union-europea/

LRA 1 Buenos Aires

JOSE LUIS GIOJA, diputado nacional

El Congreso empezará a debatir la ampliación del presupuesto

El presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, dijo al respecto que “el Presupuesto 2019 eran números que no tenían justificación” y agregó que la Comisión de Presupuesto y Hacienda está trabajando en otros temas como la ampliación de la moratoria y la reforma judicial.

“Es el segundo coronavirus porque al 10 de diciembre del año pasado terminó el primero; dejó como huella un país quebrado”, sentenció Gioja. http://www.radionacional.com.ar/el-congreso-empezara-a-debatir-la-ampliacion-del-presupuesto/

Nacional Rock

GRACIANA PEÑAFORT, directora de asuntos jurídicos en el Senado

“Todos necesitan información, para no hablar de prejuicios”

En “Lo Intempestivo”, diálogo con Graciana Peñafort, directora de asuntos jurídicos en el Senado. http://www.radionacional.com.ar/lo-intempestivo-n90-miercoles-22-de-julio/

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

DIEGO SANTILLI, vicejefe de Gobierno porteño

“Los números preocupan, hay que tener responsabilidad social”

Analizó el aumento en los números de contagio de los últimos días. “Los números preocupan, pero es necesario también la salida de los chicos de forma recreativa, en termino laborales hoy estamos en la búsqueda de salvar cada Pyme que podamos. Luego volveremos a recomponer la economía”, aseguró Santilli. http://www.radionacional.com.ar/santilli-los-numeros-preocupan-hay-que-tener-responsabilidad-social/

LRA 19 Malargüe

LORENA ITATI IBAÑEZ, investigadora del CONICET

Probarán un spray nasal contra el COVID-19

Científicos argentinos testearán clínicamente la capacidad de un fármaco aprobado por la ANMAT, para filtrar la infección por SARS-CoV-2 por la vía nasal y frenar tempranamente la expansión del virus en el organismo. http://www.radionacional.com.ar/probaran-un-spray-nasal-contra-el-covid-19/

LRA 1 Buenos Aires

LUIS CANTALUPPI, coordinador del Area de Plasma bonaerense

Primeros resultados del tratamiento, respaldan su uso

El coordinador del Area de Plasma del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Luis Cantaluppi, se refirió en Buen día a la utilización de plasma convaleciente en pacientes infectados con COVID-19 y afirmó: “Unos 600 pacientes entraron en protocolo y hemos tenido resultados esperanzadores. Pudimos reducir la mortalidad o disminuir el tiempo de internación en forma significativa”.http://www.radionacional.com.ar/los-primeros-resultados-del-tratamiento-con-plasma-respaldan-su-uso/

LRA 26 Resistencia

DAMARIS OVIEDO, Equipo de Salud de Barranqueras

Detecciones domiciliarias de COVID-19 en Barranqueras

“Estamos realizando un trabajo de detección, de 13 a 18, casa por casa, en el que nuestros equipos de trabajo hacen entre 15 y 25 testeos diarios”, afirmó Oviedo. http://www.radionacional.com.ar/detecciones-domiciliarias-de-covid-19-en-barranqueras/

LRA 28 La Rioja

EDUARDO ROMBOLA, epidemiólogo

Salud refuerza controles ante posible rebrote del virus

Rombolá explicó que “las variaciones de registros de contagios es seguida por todo el sistema sanitario” y puntualizó que “hay que reforzar la prevención para el cuidado de toda la población”. En este sentido, el funcionario del Hospital “Enrique Vera Barros”, dijo que la cantidad de casos que vayan conociéndose, serán de gran utilidad para contactar los puntos cercanos e identificar la circulación comunitaria del virus.http://www.radionacional.com.ar/salud-refuerza-controles-ante-posible-rebrote-del-virus/

LRA 1 Buenos Aires

Hasta el domingo 2 de agosto

Jujuy vuelve al aislamiento estricto

Informe desde Radio Nacional La Quiaca, de Darío Jurado. La provincia otra vez en fase 1 por el aumento de casos.

http://www.radionacional.com.ar/jujuy-vuelve-al-aislamiento-estricto-hasta-el-domingo-2-de-agosto/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ADRIANA CHAPPERÓN, ministra de Gobierno de Tierra del Fuego

“Los números de Río Grande no nos desesperan”

La ministra de Gobierno y Justicia, Adriana Chapperón, anunció que el próximo viernes se vuelve a reunir el Comité Operativo de Emergencia donde probablemente se tomen nuevas decisiones. “El número de casos no es lo único que determina cómo seguimos. Vemos los positivos, cuántos pacientes internados, no tenemos ningún paciente con requerimiento de oxígeno” dijo Chapperón.http://www.radionacional.com.ar/adriana-chapperon-los-numeros-de-rio-grande-no-nos-desesperan/

LRA 5 Rosario

GERMAN HENRICH, director de Bioquímica de Santa Fe

Instalarán un laboratorio de detección digital y masiva de Covid-19

El Gobierno provincial sumó una estrategia regional de detección masiva y ultrasensible del virus mediante la técnica digital de PCR. De esta forma se podrán realizar más testeos en el día que funcionarán en el Hospital Escuela “Eva Perón” de Granadero Baigorria. http://www.radionacional.com.ar/instalaran-un-laboratorio-de-deteccion-digital-y-masiva-de-covid-19/

LRA 43 Neuquén

PABLO GUTIERREZ COLANTUONO, secretario del COPADE

Se presentaron las bases y estrategias para después de la Pandemia

Primera entrega de “Bases, Acciones y Estrategias. Primeros aportes desde la Secretaría del COPADE (Concejo de Planificación y Acción para el Desarrollo)”. Es una iniciativa en conjunto con el gobierno de la provincia de Neuquén. Pablo Gutiérrez Colantuono, secretario de Estado del COPADE, explicó que se trata de un documento elaborado con el aporte de gobiernos locales y organismos públicos de la provincia, en el que se condensa el análisis de la coyuntura y las alternativas para el día después de la Pandemia. http://www.radionacional.com.ar/se-presentaron-las-bases-y-estrategias-para-despues-de-la-pandemia/

LRA 30 Bariloche

JUAN CRUZ ASTELARRA, epidemiólogo

“La mitad de los casos son asintomáticos”

El destacado epidemiólogo dialogó con Nacional Bariloche y analizó la situación del país y dijo que la situación se va a mantener igual “un par de meses más”. “El cansancio social es lo que complica las cosas hoy”, agregó. http://www.radionacional.com.ar/1158361-2/

LRA 23 SAN JUAN

LUIS MARTINEZ, jefe de Seguridad de la provincia

San Juan y Mendoza controlan los pasos alternativos de ingreso

En San Juan existen tres corredores viales sanitarios seguros para el ingreso y egreso del territorio. Todo otro paso por vía terrestre es considerado paso limítrofe no habilitado como Corredor Sanitario Seguro.http://www.radionacional.com.ar/san-juan-y-mendoza-controlan-los-pasos-alternativos-de-ingreso/

LRA 30 Bariloche

HORACIO PARADELA, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi

Reapertura parcial de senderos en el Nahuel Huapi

Será para los visitantes locales que acrediten residencia habitual en Bariloche y en Dina Huapi. El intendente advirtió que queda supeditado a las condiciones climáticas.

http://www.radionacional.com.ar/reapertura-parcial-de-senderos/

LRA 57 El Bolsón

GABRIELA AREVALO, docente

Reclaman módulos alimentarios para alumnos del CET 23

La comunidad educativa del Centro de Educación Técnica N°23 de Mallín Ahogado, reclama que los alimentos del comedor escolar se entreguen también durante la pandemia como módulos alimentarios. En diálogo con el programa “Hacia el mediodía” Gabriela Arévalo, docente y mamá de una estudiante de la escuela, dijo que desde que comenzó el aislamiento social sólo recibieron 40 módulos, cuando la matrícula es de 180 alumnos.http://www.radionacional.com.ar/reclaman-modulos-alimentarios-para-alumnos-del-cet-23/

LRA 17 Zapala

CLAUDIA GONZÁLEZ, Frente Grande de Aluminé

“El Banco de Neuquén no cumple su función social en la pandemia”

La presidenta de la Mesa del Frente Grande de Aluminé, manifestó su preocupación por la atención de la sucursal del Banco Provincia del Neuquén de Aluminé, única entidad bancaria que existe en esta ciudad cordillerana. La edil mandato cumplido valoró a los trabajadores de la entidad pero dijo que no ve que las autoridades tengan en cuenta a las sucursales del interior. http://www.radionacional.com.ar/gonzalez-el-bpn-no-esta-cumpliendo-la-funcion-social-que-debe-cumplir/

LRA 53 San Martín de Los Andes

JUAN CABRERA, integrante de la Zona Sanitaria IV

“Vamos a tener casos en la zona, es inevitable”

El actual integrante de la Zona Sanitaria IV, aseguró que se debe seguir prestando atención a los cuidados habituales para combatir el virus como son el lavado de manos, el uso de barbijo, de alcohol en gel y mantener el distanciamiento social.http://www.radionacional.com.ar/juan-cabrera-vamos-a-tener-casos-es-inevitable/

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIO WAISBURG, neurólogo“A quienes más afecta la cuarentena es al adolescente y adulto joven”

Waisburg se refirió a cómo afecta el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia por coronavirus. En comunicación con Karina Pérez Pinto del Servicio Informativo de Radio Nacional, señaló que “a quienes más afecta la cuarentena es al adolescente y el adulto joven” y expresó que “la incertidumbre impacta en el ánimo”. Además, explicó cómo afecta en las personas con autismo e hizo algunas recomendaciones.http://www.radionacional.com.ar/a-quienes-mas-afecta-la-cuarentena-es-al-adolescente-y-adulto-joven/

Economía

LRA 1 Buenos Aires

FERNANDO GRAY, intendente de Esteban Echeverría

Por los cortes de luz, pide revocar la concesión a Edesur

“Desde que comenzó Edesur, siempre hubo problemas. Todos los veranos hubo fallas y falta de energía eléctrica. Ahora en invierno, tenemos tres o cuatro barrios por día en donde no hay luz, y la empresa siempre pone excusas”, señaló el jefe comunal. Pidió que “se le saque la concesión a Edesur” y aclaró que no se trata de una expropiación, ya que es un servicio público que el Estado lo dio en concesión. “Tenemos el sistema eléctrico destrozado. Esta empresa no va ni para atrás ni para adelante”, señaló. http://www.radionacional.com.ar/por-los-cortes-de-luz-fernando-gray-pide-revocar-la-concesion-a-edesur/

LRA 30 Bariloche

HERNAN VARCO, miembro de la Asociación del Personal Aeronáutico

LATAM: “Nos encontramos con una empresa que está fuera de la ley”

El referente sindical se refirió a la situación de los empleados de LATAM tras conocerse que deja de operar en Argentina y que iniciará el procedimiento preventivo de crisis. Varco valoró la intervención del Estado Nacional. http://www.radionacional.com.ar/hernan-varco-nos-encontramos-con-una-empresa-que-esta-fuera-de-la-ley/

LRA 57 Bolsón

CREACION DE UN BANCO SOLIDARIO

Proyecto mixto entre el municipio y el sector privado

El intendente Bruno Pogliano ofreció una rueda de prensa junto al titular de la firma Coopetel, Juan Carlos Martínez y la representante de la empresa Lago Escondido, Magalí Pizzarro, e indicó que, si bien ya “se recaudaron 7 millones de pesos, se busca reunir 10 millones, aunque podrían continuar”, debido a las necesidades. Hizo referencia a “la forma en la que se harán los gastos y rendiciones” y los representantes de las empresas hablaron de las motivaciones que los llevaron a participar.http://www.radionacional.com.ar/forman-banco-solidario-en-el-bolson/

LRA 5 Rosario

CELINA CALORE, economista

Un informe de alquileres en Rosario revela “precios alarmantes”

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz difundió un estudio del mes de julio de 2020 que indica que los alquileres aumentaron un 43% en los últimos doce meses.

http://www.radionacional.com.ar/un-informe-de-alquileres-en-rosario-revela-precios-alarmantes/

LRA 42 Gualeguaychú

JUAN JOSE BAHILO, ministro de la Producción de Entre Ríos

Valoran la ayuda fiscal del gobierno entrerriano ante la crisis

La ayuda financiera que entregará el gobierno entrerriano a pequeños y medianos emprendedores, fue calificado como un paleativo para poder subsistir. Así lo destacó el Ministro de la Producción de la provincia Juan José Bahillo.http://www.radionacional.com.ar/valoran-la-ayuda-fiscal-del-gobierno-entrerriano-ante-la-crisis/

LRA 3 Santa Rosa

PATRICIA LAVIN, intendenta de Ingeniero Luiggi

Avanza el proyecto de Mercado Común del Norte

Las intendentas e intendentes de La Maruja, Caleufú, Ingeniero Luiggi, Alta Italia y General Pico; se reunieron en Pico para seguir trabajando un convenio colaborativo intermunicipal, para darle forma al Mercado Común del Norte.

LRA 1 Buenos Aires

NAHUEL LEVAGGI, Presidente del Mercado Central

“Venimos a fortalecer el rol social”

“Es necesario que haya políticas para una alimentación sana y es lo que comenzamos a fomentar desde el Mercado Central”, adelantó Levaggi sobre las capacitaciones que harán desde la producción en los próximos días.

http://www.radionacional.com.ar/presidente-del-mercado-central-venimos-a-fortalecer-el-rol-social/

Laborales

LRA 9 Esquel

PAMELA ARES, licenciada en ciencias políticas

Día internacional del trabajo doméstico. Roles y Género

Ares se pronunció sobre el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado. El rol de la mujer y el hombre en la organización de la familia. De los estereotipos y de las políticas públicas en este ámbito.

http://www.radionacional.com.ar/dia-internacional-del-trabajo-domestico-roles-y-genero-politicas-publicas/

LRA 21 Santiago del Estero

FEDERICO LO BRUNO, presidente Cámara de Transporte

Los camioneros cuentan con postas sanitarias en la Ruta Nacional 34

Desde la Cámara de Transporte de Santiago del Estero informó que se establecieron postas sanitarias a lo largo de la Ruta Nacional 34, una tarea conjunta entre el Comité de Crisis y la policía. http://www.radionacional.com.ar/los-camioneros-cuentan-con-postas-sanitarias-en-la-ruta-nacional-34/

LRA 2 Viedma

EMILIO RECACHUCK, secretario general de SOYEM

Municipales rechazan el pago del salario con bonos

El secretario general de los trabajadores municipales nucleados en el Soyem, Emilio Recachuck, se mostró contrario a la idea de la Cámara de Comercio de pagar salarios en bonos para reactivar el consumo local. http://www.radionacional.com.ar/municipales-en-contra-de-propuesta-de-camara-de-comercio/

LRA 21 Santiago del Estero

JOSE GOMEZ, secretario general de la CGT Santiago del Estero

Gerardo Zamora se reunió con dirigentes de la central obrera

El mandatario provincial mantuvo un encuentro virtual con los referente sindicales. El secretario general de la CGT local brindó detalles de la reunión. http://www.radionacional.com.ar/el-gobernador-gerardo-zamora-se-reunio-con-dirigentes-de-la-cgt/

LRA 29 San Luis

IVÁN PIÑEYRO, secretario general de la UTA San Luis

Se cumplen 16 días sin transporte en la ciudad de San Luis

Ayer se realizó una reunión entre el intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, las autoridades de Transpuntano y los representantes sindicales para encontrar una salida al conflicto que tiene paralizado el transporte urbano desde hace más de dos semanas http://www.radionacional.com.ar/el-gremio-espera-la-llegada-de-fondos-el-dia-viernes/

LRA 16 La Quiaca

VIVIANO RAUL MARTINEZ, Sindicato de Taxis

Se redujo un 80% el trabajo del sector

El sindicato de Taxis “Lorenzo Corazón Huanca”, de la ciudad de La Quiaca, sufrió una merma en cuanto a su trabajo, a raíz del aislamiento social por el coronavirus, el presidente de esa institución Viviano Raúl Martínez, indico también que no se produjeron aumentos en las tarifas, y que se redijeron los horarios de trabajo de los móviles que forman parte del sindicato. http://www.radionacional.com.ar/se-redujo-un-80-el-trabajo/

Política

LRA 8 Formosa

PLAN DE DESARROLLO FEDERAL

Insfrán dialogó con De Pedro y Kulfas

El gobernador Gildo Insfrán se comunicó con los ministros Eduardo de Pedro y Matías Kulfas, para evaluar la importancia de avanzar en un plan de Desarrollo Federal que contemple las obras estratégicas que requiere la región NEA, la mayoría de ellas paralizadas por la gestión nacional anterior y que hoy aguardan reactivación. http://www.radionacional.com.ar/insfran-dialogo-con-de-pedro-y-kulfas/

LRA 57 El Bolsón

MARTIN COSTA, secretario de Gobierno de El Hoyo

“Estamos recibiendo una reválida del pueblo de El Hoyo”

Costa se refirió a la suspensión del intendente Pol Huisman realizada por el Concejo Deliberante y agradeció el respaldo popular. Ayer el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena dictaminó que el intendente debe continuar en sus funciones. http://www.radionacional.com.ar/estamos-recibiendo-una-revalida-del-pueblo-apoyo-y-solidaridad/

LRA 30 Bariloche

LAURA TANZER, presidenta de la Asociación Vecinal Tres Lagos

Vecinos del oeste de Bariloche reclamaron por la falta de colectivos

Representantes de barrios de la ciudad participaron de una reunión virtual con autoridades del Municipio para reclamar por el servicio de transporte de pasajeros. Consideran que la falta de colectivos los deja aislados en medio de la pandemia de coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/vecinos-del-oeste-de-bariloche-reclamaron-por-la-falta-de-colectivos/

LRA 2 Viedma

SUSANA DIEGUEZ, ex legisladora

Critican la elección del nombre de la reserva faunística La Lobería

El proyecto de definir el nombre del Centro de Interpretación Faunística de Punta Bermeja como Antonio Torrejón fue criticado por ser este funcionario de la última dictadura militar. La ex legisladora Susana Dieguez fue una de las voces que se levantaron contra esta designación. http://www.radionacional.com.ar/critican-la-eleccion-del-nombre-de-la-reserva-faunistica-la-loberia/

LRA 43 Neuquén

SERGIO MAYORGA, abogado del bloque del Frente de Todos

Concejales presentan denuncia por el archivo de ordenanzas

Sergio Mayorga, abogado y asesor del bloque de concejales del Frente de Todos de la ciudad de Neuquén, informó que el bloque que representa se presentó en fiscalía pidiendo que se investigue el archivo de 53 ordenanzas que nunca se publicaron desde 2016. Entre ellas se encuentra la que multa a barrios cerrados por el indebido “anexamiento” de tierras fiscales. http://www.radionacional.com.ar/concejales-presentan-denuncia-por-el-archivo-de-ordenanzas/

LRA 13 Bahía Blanca

GUILLERMO JELINSKI, Recursos Hídricos bonaerense

Importantes obras hídricas para Bahía Blanca y la zona

“Para Bahía Blanca y nueve localidades, estamos pensando en obras de reparación y nuevos acueductos, incremento en la capacidad de tratamiento de agua potable y reparaciones de más de 250 cuadras en Bahía Blanca. Reparar el dique Paso de las Piedras y el estudio y desarrollo de una obra de toma para la localidad de Médanos sobre el río Sauche Chico. En ese sentido trabajamos para analizar posibles fuentes alternativas de agua para Patagones, Villarino, Bahía y zonas aledañas”, señaló Jelinski.http://www.radionacional.com.ar/importantes-obras-hidricas-para-bahia-blanca-y-la-zona/

Derechos Humanos

LRA 22 Jujuy

A 44 años del apagón de Ledesma

Jujuy conmemora el Día de la Memoria

A 44 años del apagón de Ledesma de 1976, más conocido como La noche del apagón, que consistió en una serie de cortes del suministro eléctrico a través de la usina de Libertador General San Martín, ocasionados intencionalmente por la dictadura cívico militar gobernante, entre el 20 y 27 de julio por los militares, para así poder secuestrar unas cuatrocientas personas en Ledesma, las cuales eran estudiantes, militantes políticos o sociales, sindicalistas o manifestantes, cuyos familiares siguen hoy reclamando Justicia. http://www.radionacional.com.ar/44o-aniversario-de-la-noche-del-apagon/





LRA 4 Salta

VERONICA SIMESEN DE BIELKE, fiscal de Derechos Humanos

Desde 2019, 2500 causas contra policías y agentes penitenciarios

A tres semanas de su designación en reemplazo del cuestionado Gustavo Vilar Rey, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, habló de las denuncias contra policías y agentes penitenciarios que debe investigar. Confirmó que entre 2019 y 2020 se acumularon alrededor de 2500 causas en las que están denunciados agentes de seguridad de la provincia y que hasta el momento permanecieron frenadas por la inacción de Vilar Rey. http://www.radionacional.com.ar/desde-2019-se-abrieron-2500-causas-contra-policias-y-agentes-penitenciarios/

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

LORENA VEGA y NERINA DIP

Teatro en tiempos de pandemia y teatro de sombras

Lorena Vega habló de “Profesores Independientes de Teatro”, un colectivo que se reúne de cara a la situación que vive el sector en pandemia y busca alternativas, entre ellas un festival de teatro on line el 24 y 25 de julio. Además brindan clases, talleres, y charlas.

Dip calificó al teatro de sombras, como un formato que nació en las antiguas civilizaciones de oriente y que en la actualidad presenta algunas variantes, pero mantiene la esencia. http://www.radionacional.com.ar/lorena-vega-y-nerina-dip-teatro-en-tiempos-de-pandemia-y-teatro-de-sombras/

LRA 1 Buenos Aires

ESTEBAN Y JULIA MORGADO

“Eterna y vieja juventud”, nominado a los Premios Gardel

En “La noche es de los que bailan”, Esteban y Julia Morgado hablan sobre la producción que presentaron el año pasado y que está nominado a los Premios Gardel como Mejor Album Orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental. http://www.radionacional.com.ar/esteban-y-julia-morgado-eterna-y-vieja-juventud/

Nacional Rock

GABRIEL MASPERO, especialista en derecho de autor,

Derecho de autor en la era digital

En “Falsas promesas”, entrevistamos al abogado especialista en derecho de autor, Gabriel Maspero, acerca de los nuevos desafíos de la era digital: los shows de streaming, el uso de canciones en redes sociales y campañas políticas.

http://www.radionacional.com.ar/derecho-de-autor-en-la-era-digital/

Deportes

LRA 5 Rosario

ADRIAN GHIGLIONE, secretario de Deportes y Turismo de Rosario

La tercera fecha del Turismo Carretera se correrá en agosto en Rosario

Los dirigentes de la Asociación Corredores Turismo Carretera aguardan la aprobación del protocolo sanitario presentado ante las autoridades de salud de Rosario. http://www.radionacional.com.ar/la-tercera-fecha-del-turismo-carretera-se-correria-en-agosto-en-rosario/

Humor

Comercios de cercanía

Los que hacemos las compras todos los días, tenemos incorporado el termómetro de los aumentos hormiga de todos los alimentos. Me acuerdo de aquello que dijo uno de los ministros de Economía de Alfonsín: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.

Estoy hablando de los comercios de cercanía, los que cada vez tiene más lejos los precios. Antes llevabas la plata en el monedero y las compras en la bolsa, ahora es al revés. Hasta no hace mucho, yo iba al chino con 500 pesos y me traía de todo!!! Pero ahora se avivaron y pusieron cámaras por todos lados.

Chocolate