Diario de Radio Nacional 21/09/2020

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: Ley de Educación Ambiental y juramento ambiental

DANIEL GOLLAN: “Los datos son alentadores, pero los tomamos con cautela”

SERGIO WOYECHESZEN: “Desde el Central estamos resolviendo la crisis de deuda”

JUAN TELECHEA: “Las reservas venían cayendo, el Central tenía que hacer algo”

GUSTAVO LOPEZ: “La conectividad es un derecho humano”

HECTOR GAY: Bahía Blanca retrocedió a Fase 3

TOMAS ORDUNA: “Falta mucho tiempo para que esto pase”

MYRIAM MONASTEROLO: “Estamos con el 100 % de las camas de Terapia ocupadas”

PARANA y GUALEGUAYCHU: Volvieron al Distanciamiento Preventivo y Obligatorio

GUSTAVO ARRIETA: Vialidad será querellante en la causa peajes

MARTA COHEN: “Con el 50% de eficacia aprobarían la vacuna”

CORDOBA: Podrían llegar a los mil casos por día

LA PAMPA: La realidad universitaria en contexto de pandemia

ANDREA GIGENA: “Las posturas anticientíficas funcionan a nivel global”

ALEJANDRA IRIARTE: “No bajemos los brazos, porque esto va a pasar”

CLAUDIO NIZ: Bajó la cantidad de niños que se vacunan

SEBASTIAN ACOSTA: Cumplimiento de los protocolos en los medios

NELIDA GONZALEZ: “No somos héroes, somos guerreros”

CARINA BARBARA: Caravana de enfermeros por reclamos salariales

CLAUDIA PANZARDI: La Legislatura retomará las sesiones cada 15 días

HASTA 500 MIL PESOS: Planes para ampliación y refacción de viviendas

NORA CANNO: “No es lo mismo sacar fotos que hacer fotografía”

PARQUE NACIONAL CHACO: El fuego arrasó más de cinco mil hectáreas

TERCER AÑO CONSECUTIVO: Presentaron un concurso de huertas comunitarias

HECTOR ACOSTA: “Nos hemos reinventado”

RAUL TIMERMAN: “El Gobierno no fue elegido para contestarle a la oposición”

RODRIGO BORDA: ¿Quién es Julio César Pose?

MARIO GIORGI: Disparen contra les Fernández

ANGEL SIERRA: “Los legisladores brillan por su ausencia”

ALBA RUEDA: “El cupo trans es una propuesta de cambio cultural”

MYRIAM BREGMAN: “Haber luchado por Julio López, evitó que esto se vuelva a repetir”

SOCIEDAD: Alarma sobre el retorno del negacionismo

MARIA ELENA PROVENSAL: Cuarta Cumbre de Emprendedores

JAVIER RODRIGUEZ: Alimentos Bonaerenses, producción agroecológica

PEDRO SALAS: “Este es un gobierno del campo”

MARTIN ASCUA: “Nos ha llevado un trabajo enorme sacar adelante este proyecto”

MENDOZA: El programa de reactivación económica llega a Malargüe

JUAN JOSE CASTELLI: Se reactivará la construcción de viviendas

JOSE BENTANCOURT: “Las fábricas están trabajando a mayor ritmo”

MARIA DEL CARMEN BIANCHI: 150º aniversario de la Comisión de Bibliotecas Populares

SEPTIEMBRE JOVEN: Continúa el ciclo de foros virtuales para jóvenes

PARANA: Pedido para habilitar cultos y misas

COLECTIVO DOCENTE: Rechazan la exclusión de la formación artística en las escuelas

NUEVOS PROTOCOLOS: El Museo Histórico de Esquel promociona su reapertura

JUAN MARINO: Toma de tierras: “Queremos una solución consensuada”

MAREJADA: Hubo desmoronamientos en la costa de Playa Unión

LUIS PEREYRA: “Nos vimos sobrepasados por la cantidad de gente”

EDUARDO MONES RUIZ: “Todas las decisiones, son para cuidar la salud del pueblo”

MATIAS ESPEJO: Se registró un brote en Rawson

JOSE ARCE: Aplauso solidario para los trabajadores de la sanidad

4113 CASOS: Reporte epidemiológico de Santa Cruz

GUSTAVO RODRIGUEZ: Debaten la compra de maquinarias

FERNANDO BATISTA: Celebró la citación de juveniles a la Selección mayor

CELIA ARENA: “Encontramos un presupuesto de un tercer nivel de gestión”

HERNAN VIGIER: Universidad Provincial del Sudoeste cumple 20 años

MARTIN CARRIZO: Continúa el incendio en el cerro de Narváez

RECLAMO A FRANCIA: Piden la restitución de los restos del hijo de un cacique

OBRAS PUBLICAS: Inversión de 425 millones de pesos en la ruta 4

COCO YAÑEZ: “Me sigue gustando la fotografía social”

URIEL FLORES: “Fue uno de los inviernos más secos”

CONTENCION: La Comisión del barrio Guevara asiste a 80 chicos

ANGEL ROMERO: Separado del plantel de San Lorenzo

RACING Y LA COPA LIBERTADORES: Sin “Licha” ni Rojas, a Perú

VANINA CORREA: Al fútbol español

CARLOS PAZ y CAPITAL: Córdoba será sede para la vuelta de básquet

OMAR MOLLO: “Estoy sacando mi voz más tanguera”

BONIFACIA VERA: Hermanas Vera ganaron el Gardel 2020

CIELO SALVIOLO: Paka Paka diez años de una propuesta cultural

MARIANA DIMOPULOS: “Quemar el cielo”: Otra mirada sobre los años ‘70

SERGIO PANGARO con TOM LUPO: “No en todos los vasos, va primero el hielo”

CULTURARTE: Busca reactivar el sector cultural

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente expresó que su deber es ponerse al frente del cuidado del medio ambiente, al anunciar un plan de políticas ambientales junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Aseguró que propuso incluir en el “juramento al medio ambiente” por parte de alumnos y alumnas, tal como hacen en Misiones, para que “asuman el compromiso” de cuidar y preservar la vida ecológica y de los animales, y “no contaminar el lugar en el que vivimos”.

Además expresó que “la pandemia nos ha demostrado lo nocivos que fuimos los seres humanos” con el medio ambiente “ya que la primera vez que nos encerramos” en el marco de la cuarentena, “las condiciones ambientales parecieron mejorar”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires aseguró que “los datos de la última semana son alentadores pero lo tomamos con mucha cautela. Hay una menor cantidad de casos y bajó la ocupación de camas. Hay distintos indicadores prácticos que nos están diciendo que en el AMBA la situación viene mejorando. Estamos tratando de poner la mayor cantidad de trabas al crecimiento del virus mientras esperamos la vacuna”.

LRA 14 Santa Fe

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, se refirió así a las medidas que se tomaron la semana pasada en materia del mercado cambiario y el valor de la moneda extranjera.

LRA 1 Buenos Aires

El economista se refirió a las medidas tomadas por el Banco Central hace una semana. Aseguró que el panorama era “complejo” y aseguró que “no es una devaluación. Las medidas se tomaron por ese tema, las reservas venían cayendo de manera sostenida, el Banco Central tenía que hacer algo, todas las soluciones son antipáticas, pero uno espera que sea una situación de corto plazo”, declaró.

LRA 6 Mendoza

López explicó de qué se trata el nuevo lanzamiento del ARSAT 3, que recibirá otro nombre debido a que tendrá nuevas tecnologías. En concreto, el plan del gobierno y el organismo, se basa en la construcción de un satélite para acceder a lugares donde no se llega por cable ni mediante el 4G. En total, la inversión alcanzará 60 millones de pesos, aproximadamente.

LRA 1 Buenos Aires

La Morsa era informante de la DEA. El ex espía inorgánico de la SIDE y asiduo colaborador de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, es un viejo conocido de los denominados “sótanos de la democracia”. Borda explicó la relación de Pose, con la compra de declaraciones falsas. La Morsa usaba cuatro nombres falsos, organizó el transporte de 44 kilos de cocaína financiado por la agencia norteamericana y ahora está en juicio.

LRA 4 Salta

El legislador salteño se mostró sorprendido ante la propuesta del gobernador Gustavo Sáenz de que la clase política realice un aporte económico para paliar la crisis que afronta el sector privado sin antes haber rendido cuentas de la inversión realizada en materia sanitaria.

LRA 57 El Bolsón

Las comunidades mapuche- tehuelche de la meseta del centro norte del Chubut hicieron público un comunicado dirigido a los legisladores de esa provincia, en el que rechazan, una vez más, la actividad mega minera en la región.

LRA 30 Bariloche

El Abogado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mostró su preocupación por la aprobación en Comisión en la Legislatura provincial, con el apoyo de los bloques de “Juntos por el Cambio” y “Juntos Somos Río Negro”, del pedido de desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

LRA 52 Chos Malal

Los bloques de Unidad Ciudadana y Frente Neuquino de Chos Malal pidieron informes sobre las viviendas adjudicadas en la ciudad. “Tenemos leyes nacionales, provinciales y una ordenanza municipal sobre el derecho a la información pública”, afirmó Alarcón.

LRA 13 Bahía Blanca

El Decreto 754/2020 del Gobierno nacional, dispuso que el regreso de Bahía Blanca a Fase 3 del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio; a raíz del exponencial aumento de casos de COVID-19 positivos, que produjo en los últimos días un llamado a la conciencia social por parte de los directores de los distintos nosocomios, públicos y privados de nuestra ciudad. Esta medida se prolongará por tres semanas.

LRA 29 San Luis

El vicegobernador se refirió a las distintas movilizaciones que se realizaron el fin de semana en la provincia. “Estamos viviendo un momento difícil en la última semana se ha duplicado los contagios”, indicó.

LRA 23 San Juan

El funcionario del Ministerio de Salud, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia, luego del brote de contagios registrados durante este fin de semana en un geriátrico del departamento Rawson.

LRA 21 Santiago del Estero

El secretario general de la Filial Santiago del Estero de ATSA, José Arce, remarcó la labor del sector e informó que se organizó un aplauso solidario en todos los nosocomios públicos y privados.

LRA 1 Buenos Aires

El asesor presidencial señaló su preocupación, porque en varios lugares del país no se prepararon de manera adecuada, pensando que la ola de contagios no iba a ocurrir y “lamentablemente después llegó. Hay un deterioro histórico en muchas regiones y la falta de accesibilidad a servicios sanitarios, se evidencia aún más en la pandemia”.

LU 4 Patagonia

Monasterolo indicó que la situación alcanza al sector público y privado, y que se trabajará en la semana para revertir las terapias, sumar camas y reorganizar el sistema sanitario con autonomía en las comunidades del área.

LT 14 Paraná

Ambas ciudades entrerrianas entraron nuevamente en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Es decir que durante esta etapa, está prohibida la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez personas.

LRA 1 Buenos Aires

Arrieta confirmó que la entidad fue aceptada por la Justicia para ser querellante en la causa peajes. Entre los puntos más importantes de la argumentación, se encuentran la dolarización de una deuda que estaba pesificada y la extensión de una concesión de 10 años por decreto.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La doctora Marta Cohen, quien trabaja actualmente en el Hospital de Niños de Sheffield (Inglaterra) detalló por Radio Nacional las últimas novedades de la vacuna contra el coronavirus. “La expectativa de la vacuna cada vez va descendiendo un poco más. El 20 de julio salió la buena noticia de los muy buenos resultados de la fase 2, aspiraban que en un mínimo de seis meses iba a estar la vacuna. Luego en el mes de agosto se reconoce que la inmunidad sea de poco tiempo”, destacó Cohen.

LRA 17 Zapala

La gremialista cuestionó la falta de planificación de la provincia de Neuquén respecto a la preparación de la salud pública para hacer frente al Coronavirus. “Estamos trabajando al límite, saturación del 95% al 96%, el margen es una o dos camas para que lleguemos al 100”, indicó.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, aseguró que es “altamente probable” que lleguen a los mil casos por día. También remarcó que el gobernador Juan Schiaretti, no está de acuerdo con los especialistas que sostienen que hay que volver a otra fase y por el contrario, se están realizando más aperturas. Informe de Aldo Omar Blanco, periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba.

LRA 3 Santa Rosa

Cristian Parodi, secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa, hizo un balance de lo que ha sido el primer cuatrimestre para los estudiantes en el marco de la instalación y propagación del COVID-19.

LRA 7 Córdoba

La consultora cordobesa Zubán Córdoba y asociados dió a conocer los resultados de su última encuesta nacional, en la qué incluyo preguntas sobre las posturas anticientíficas y anticuarentena.

El 27% de las personas consultadas coincidió con la idea de que “el coronavirus no existe, y es un invento de los laboratorios y médicos”.

Tras esto, Gigena señaló que “estas posturas anticientíficas están funcionando a nivel nacional y global como un punto de articulación política donde confluyen perspectivas diversas, como fanatismos religiosos, la extrema derecha y, en algunos países, la izquierda antisistema”.

LRA 18 Río Turbio

Según los últimos registros, 2767 pacientes recibieron el alta en la provincia. Santa Cruz registra un total de 4113 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 1300 activos, 2767 pacientes recibieron el alta y 46 fallecieron (43 Río Gallegos, 2 El Calafate, 1 San Julián)

LV 4 San Rafael

En el día de la Sanidad, Iriarte afirmó que “el personal está pasando días de incertidumbre, como todas las personas frente a una enfermedad desconocida. Estamos poniendo mucha energía, al pie del cañón, cumpliendo los protocolos, tratando de cuidar y cuidarnos lo más posible”.

LT 14 Paraná

Niz indicó que en el marco de la pandemia, niños y adolescentes concurren menos a vacunarse. Por eso “estamos trabajando para que en postpandemia no se disparen enfermedades que antes ya estaban controladas”, afirmó Niz.

LRA 43 Neuquén

El coordinador provincial de la Red de Hemoterapia aseguró que el banco de donación de plasma de pacientes recuperados de la provincia ya tiene más de 120 donaciones realizadas. Ya fueron transfundidos más de 300 pacientes.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Durante el fin de semana se realizó el hisopado a más de 40 familias que tuvieron contactos de segunda línea con seis personas contagiadas de COVID-19 en San Martín de Los Andes.

LRA 19 Puerto Iguazú

Cada 21 de septiembre el pueblo mbya guaraní celebra el Ara Pyau, año nuevo, con la llegada de la primavera donde la vegetación florece y es propicia la temporada de producción. Este año la celebración se restringe debido a la pandemia.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Timerman analizó a la Argentina del COVID-19, su situación política, la comunicación del Gobierno; y esbozó un futuro de país. En ese sentido, consideró que el Frente de Todos “no fue elegido para contestarle a la oposición, sino para gobernar”.

LRA 26 Resistencia

Panzardi se refirió a la designación del Defensor del Pueblo en el Chaco, a la aplicación de la paridad de género, y recordó que la actividad legislativa “está muy condicionada por la pandemia, pero la intención es volver cada 15 días a las sesiones ordinarias”.

LRA 4 Salta

El intendente de General Ballivián, Samuel Córdoba, fue consultado por la posibilidad de que los jefes comunales donen su sueldo tal como anunció el gobernador Gustavo Sáenz. El mandatario local dijo que “está complicado” porque muchos viven de su salario. Agregó que junto a sus pares espera reunirse con el mandatario provincial para analizar alternativas de asistencia ante la situación económica que afrontan los vecinos.

LRA 25 Tartagal

Así lo manifestó el diputado provincial por el Departamento de San Martín Franco Hernández Berni al referirse a los anuncios del gobernador Sáenz.

LRA 1 Buenos Aires

“Parece que va siendo hora de tomar el peso negativo de tanta hipocresía mediatizada. Urdida en las sedes editoriales del caos en la Panamericana, sin la repetición y el machacar tozudo sobre lo mismo, la dirigencia de la derecha integraría apenas la comisión directiva de un centro simiológico de excelencia-Una mecha que se enciende a cada rato para que todo explote por el aire, muchos sueñan con eso. Añorando las experiencias, por ahora exitosas, de las maniobras del poder real, los medios monopólicos y la parte podrida de la justicia, en los países de la Patria Grande”, expresó.

Economía | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) co organizará, con el apoyo de Facebook, Amazon Web Services, Banco Galicia, Rokk3r e IBM, un encuentro virtual que convocará a los emprendedores, empresarios, PyMEs y profesionales independientes de Córdoba. Se realizará el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre a través de Facebook Live, desde las 16.30 horas.

“Nuestro objetivo es lograr que emprender sea más fácil, por lo que no sólo acompañamos todas las iniciativas que se generan en el ecosistema emprendedor, alineadas con esta visión”, sostuvo María Elena Provensal, embajadora de ASEA en Córdoba.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia se refirió al proyecto presentado ante el Concejo Deliberante y sostuvo que el Leasing “nos permite tener las máquinas disponibles las 24 horas del día. Cuando se adquiere maquinaria, tenemos un nivel de reacción más rápido”.

LRA 26 Resistencia

El vocal del Instituto Provincial de Vivienda del Chaco (IPDUV), Mariano Brahin, explicó los programas de financiamiento que el organismo puso en práctica a través del Nuevo Banco del Chaco, y dijo que “los plazos de amortización son de hasta 48 meses, con montos que van desde los $ 100 mil y hasta los $ 500 mil pesos, con importantes beneficios”.

LRA 13 Bahía Blanca

Rodríguez entregó de las primeras certificaciones, a productores que generan alimentos de calidad, de una manera más sustentable y amigable con el medioambiente, favoreciendo el desarrollo local y regional: “Para nosotros es un paso muy importante. En los últimos años, en la provincia hubo un aumento de productores que llevan adelante su trabajo de forma agroecológica”.

LRA 7 Córdoba

La Sociedad Rural de Córdoba valoró positivamente el anuncio del acuerdo entre la Argentina y China, que posibilitará inversiones por unos U$s 3.000 millones en granjas porcinas, debido a que “creará más de 20 mil puestos de trabajo de modo directo”.

Así lo afirmó Salas, quien consideró que “el gobierno actual es un gobierno del campo, ya que son muy importantes todas las políticas dispuestas, no sólo desde el área de Agricultura sino desde Desarrollo Productivo, e incluso, desde la Cancillería”.

LT 12 Paso de los Libres

Ascúa anunció la apertura del proceso licitatorio para el “Proyecto Urbano Integral de Renovación y puesta en Valor del Circuito Comercial de la Ciudad de Paso de los Libres”, donde el ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invertirán $ 232 millones.

LV 19 Malargüe

Rodríguez, referente en el sur mendocino del ministerio de Economía, informó la rúbrica de un acuerdo con la Cámara de Comercio y Actividades Afines de Malargüe, para acercar los beneficios del plan de reactivación económica al Departamento.

“Es muy buena alternativa para poder invertir en cualquier rubro y luego obtener el recupero de parte de ese dinero, en un 40% de la inversión”, expresó Rodríguez.

LRA 26 Resistencia

La reactivación de la obra pública mediante la construcción de 300 viviendas fue abordada por Pío Sander, intendente de Juan José Castelli, quien afirmó que “se trata de una obra muy importante para nuestra localidad, porque hace cinco años se había empezado, junto con el gobierno nacional, un plan de construcción de viviendas en terrenos que fueron transferidos por la provincia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Bentancourt se refirió al informe de la CAME, diciendo que “las fábricas están trabajando a mayor ritmo del que lo hacían en 2019”.

Luego, Bentancourt, al ser consultado sobre el posible impacto de la suba del dólar blue en los precios, indicó que “si nosotros nos preocupamos por la inflación de los bienes que consumimos, debemos mirar la cotización formal del dólar”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco del ciclo “Septiembre Joven”, se dio inicio a los foros participativos del Programa Municipal “Juventudes Activas”, organizado por el área de Juventud municipal.

Yamila Butallo, responsable del sector, informó que mañana, martes 22 de septiembre, se realizará el quinto encuentro donde un panel expondrá sobre “Territorio Digital”.

LT 14 Paraná

La municipalidad de Paraná elevó un pedido al gobierno provincial para la realización de celebraciones religiosas. Si se habilitan las actividades, podrán realizarse de lunes a domingos de 8 a 18 horas.

“Con mucha esperanza aguardamos una respuesta, porque el acompañamiento espiritual es un aspecto esencial del ser humano”, enfatizó Ignacio Patat, encargado de prensa del Arzobispado de Paraná.

LRA 6 Mendoza

Claudio Peña, directora de la Escuela Secundaria Vicente Zapata, expresó el rechazo general al proyecto oficial de reforma a la Ley de Educación, que impulsa la Dirección General de Escuelas (DGE). Entre otros puntos cuestionados, se encuentra la exclusión de la formación artística vocacional.

LRA 9 Esquel

Hace dos semanas reabrió sus puertas el Museo Histórico Esquel, y desde esta semana comenzaron a trabajar con un nuevo protocolo que permite mantener actividades acordes a la propuesta.

La encargada del lugar, Marita Sáez, destacó que se basaron en medidas preventivas que se confeccionaron desde una red de museos provinciales.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a la toma de tierras en Guernica: “Nadie quiere violencia, por eso estamos promoviendo el diálogo para llegar a una solución pacífica y consensuada”.

LRA 9 Esquel

Los fuertes vientos del fin de semana en Chubut produjeron complicaciones en la zona costera, que incluyeron el desmoronamientos de muros de contención en Playa Unión.

El intendente de Rawson, Damián Biss, contó que buscarán retomar de manera urgente las obras que estaban programadas para frenar la erosión.

LT 14 Paraná

Alrededor de 300 estudiantes salieron a celebrar su día en forma anticipada por las calles de Chajarí. Lo hicieron sin barbijo ni distanciamiento, a pesar de que en la ciudad existe circulación de COVID-19 por conglomerado.

El subjefe de la Policía Departamental de Federación, Luis Pereyra, dijo que estaba previsto un operativo, pero se vieron sorprendidos por la cantidad de jóvenes.

LRA 13 Bahía Blanca

“Hoy tenemos más de cuarenta titulaciones de distintos ámbitos, coordinadas por dos facultades. Tenemos un trabajo intenso, colaborativo y constante con los municipios. Las actividades son hechas con ellos, a demanda de las comunas. Ese trabajo virtuoso nos permite identificar carencias y en muchos casos, poder responderlas a través de carreras o formaciones”, señaló Vigier.

LRA 26 Resistencia

El intendente del Parque Nacional Chaco, Daniel Crosta, expresó su preocupación por la proliferación de incendios en el predio, y afirmó que “el siniestro que se desató el miércoles 16 de septiembre está controlado, pero no extinguido”.

LRA 42 Gualeguaychú

Fue lanzado el concurso de formación de huertas comunitarias para que los vecinos puedan cultivar una parte de sus verduras.

“Desde la ONG El Galpón nos sumamos a la actividad para que el evento esté dirigido a los 60 vecinos con necesidades alimentarias insatisfechas”, según describió Paola Guimaraes, responsable de la entidad.

LRA 20 Las Lomitas

Acosta, coordinador de la Federación de Centros Estudiantiles Secundarios (FeCES), explicó que “desde un principio de la pandemia con nuestros estudiantes nos hemos reinventado utilizando diversas plataformas digitales, y valoramos la conexión que tenemos con los Centros de Estudiantes del interior de la provincia”.

LRA 27 Catamarca

El Municipalidad de Tinogasta informó que se realizaron gestiones ante Defensa Civil de la provincia para contar con los aviones hidrantes, con el objetivo de socavar el incendio que afecta al cerro de Narváez, ubicado en la localidad de Las Higueritas, a 26 kilómetros de la cabecera departamental de Tinogasta.

Martín Carrizo, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Tinogasta, precisó que hace cinco días se produce el incendio en la alta montaña, aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar.

LU 4 Patagonia

El investigador del CENPAT CONICET, Julio Vezub, informó sobre el pedido de restitución y detalló la historia de la profanación, la cual data de 1896 cuando la comunidad de los hermanos Liempichúm y Sakamata dieron hospedaje a un explorador francés, el conde Henry de la Vaulx, quién aprovechándose de la confianza prodigada, robó los restos humanos y patrimonio cultural.

LRA 3 La Pampa

El gobierno provincial anunció obras para la renovación de los ingresos a las localidades de Arata y Caleufú, junto con la reconstrucción del empalme de las rutas provinciales 9 y 4.

El intendente de Arata, Jorge Sosa, dijo que el Ejecutivo invertirá más de $ 400 millones para reasfaltar la ruta provincial 4, entre la ruta 35 y el acceso a Caleufú.

LV 8 Libertador

En el Día del fotógrafo, Yañez, el histórico reportero gráfico de Mendoza, afirmó que le sigue gustando la fotografía social, y expresó su admiración por Eugene Smith.

LRA 27 Catamarca

Flores agregó que “el 22 de septiembre a las 13.30 horas será el equinoccio, y de manera astronómica se dará paso a la primavera”.

LRA 42 Gualeguaychú

Natalia Sánchez, secretaria de la Comisión Vecinal del Barrio Guevara, enumeró los alcances del “Proyecto Contención” que asiste a 80 chicos del barrio.

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El secretario Adjunto del Sindicato de Prensa del Chaco, Sebastián Acosta, expresó su preocupación por el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de seguridad que deben llevarse a cabo en los medios de comunicación social.

Acosta dijo que “es importante que se lo haga en todo tipo de trabajo, y especialmente en las denominados esenciales, como son los medios”.

LRA 9 Esquel

Trabajadores de la Legislatura de Chubut se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en Rawson, en reclamo de sus salarios. Tras esto, Sierra expresó que “hace más de un mes los legisladores no asisten al recinto”.

LRA 6 Mendoza

Nélida, que es médica clínica y personal del CIC Algarrobal, un espacio que atiende casos de COVID-19, compartió su experiencia al haber contraído la enfermedad, y luego de valorar el trabajo del sus compañeros, dijo que lo importante es cuidarse y que siente fatiga en su cuerpo. “Psicológicamente estoy sensible, porque es triste estar sólo en una ambulancia, en una habitación, me ha quedado la angustia. Es una enfermedad muy cruel”, indicó González.

LT 11 Concepción del Uruguay

Carina Barbará, licenciada en Enfermería que trabaja en el Hospital Justo José de Urquiza, se expresó sobre la gran convocatoria que tuvo la caravana que realizaron, y luego aclaró que la movilización se debió a que “los enfermeros entrerrianos reclamamos por nuestros derechos y por una recomposición salarial”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

A principios de septiembre, el presidente Alberto Fernández decretó el cupo laboral trans en la administración pública. Al respecto, Rueda explicó su importancia, afirmando que “todos los estudios sociales sobre la población trans dan cuenta de una violencia estructural, que empieza con la expulsión de los hogares, el ámbito educativo, la falta de oportunidades laborales y el destino de la prostitución. Frente a esta situación, el Estado debe actuar con situaciones afirmativas”.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria se refirió al estado en el que encontró a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe y cuáles fueron los cambios que se llevaron adelante desde su asunción.

LRA 2 Viedma

La agrupación Frente Verde Viedma Patagones lanzó una campaña primero en redes y hoy frente al municipio de Patagones, para pedir al gobierno de José Zara acompañar a personas víctimas de violencia de género en la ciudad.

Derechos Humanos

LRA 1 Buenos Aires

Hace 14 años, Myriam Bregman esperaba a Jorge Julio López en La Plata. Nunca lo volvió a ver. La legisladora recordó los principales ejes sobre su desaparición, en el marco de la audiencia de alegatos de la causa contra el represor Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad. “Haber luchado por Julio López evitó que esto se vuelva a repetir”, afirmó.

LRA 6 Mendoza

Organismos de Derechos Humanos hicieron un llamamiento a la sociedad mendocina y al conjunto de las fuerzas democráticas para sostener y defender el “Nunca Más”.

Nino Bonoldi, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, explicó por qué es necesario rechazar las recientes expresiones de apologistas del exterminio sufrido durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

Deportes | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El entrenador de la Selección de fútbol argentina Sub 20, Fernando Batista, celebró la convocatoria de Alexis Mac Allister, Facundo Medina, Nehuén Pérez para la selección mayor. “Cuando los veo en la lista me da una gran satisfacción porque se mezcla lo deportivo con lo humano”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

En la práctica de este viernes, un fuerte cruce entre Angel Romero y Andrés Herrera, ocasionó la fractura del peroné izquierdo del juvenil lateral del San Lorenzo, lesión que le llevará tres meses de recuperación. Al día siguiente, en los trabajos realizados bajo las ordenes de Mariano Soso, el DT decidió que Ángel Romero trabaje de forma diferenciada. Este lunes Romero volvió a trabajar separado de sus compañeros.

LRA 1 Buenos Aires

La Academia ya tiene la mente puesta en su próxima presentación por Copa Libertadores, por la cuarta fecha de la fase de grupos enfrentará a Alianza Lima de Perú cómo visitante.

Becaccece no podrá contar con Licha López y Matías Rojas, el primero porque se resintió de una lesión que lo tuvo con trabajos diferenciados durante un tiempo y el paraguayo porque se desgarró disputando el partido ante Nacional de Montevideo y tuvo que dejar la cancha al término del primer tiempo. Hay que agregar además, que tampoco podrá contar con Augusto Solari quien fuera expulsado ante los uruguayos y Matias Zaracho aislado por haber dado positivo de Coronavirus siendo asintomático.

LRA 1 Buenos Aires

El club europeo anunció el fichaje de la jugadora de San Lorenzo por una temporada, hasta el próximo 30 de junio de 2021.

LRA 7 Córdoba

La Confederación Argentina de Básquet y la Asociación de Clubes anunciaron de forma conjunta las sedes para la disputa de las burbujas de la Liga Nacional y de las ventanas FIBA de la selección Argentina, informando que Córdoba Capital y Carlos Paz serán las encargadas de recibir las competencias.

Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de Clubes, señaló que está todo listo desde lo organizativo para la vuelta del básquet en nuestro país.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde Noruega, donde está terminando una serie de conciertos, el cantante se refirió a la consagración de “Embretao” en los Premios Gardel, donde ganó como Mejor Album Artista de Tango: “Estoy muy feliz por la gira y el premio”, declaró el músico en el día de su cumpleaños número 70. “Si hay algo que tengo que agradecer en estos años, fue haber trabajado con gente que me dio libertad”, completó.

LT 12 Paso de los Libres

Bonifacia Vera, integrante del conjunto “Las Hermanas Vera”, destacó el triunfo a Mejor álbum de chamamé por el trabajo “Che Mba’Epu”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Salviolo se refirió al aniversario de Paka Paka, diciendo que “son diez años de una construcción, de una propuesta cultural muy sólida. Es un desafío permanente pensando en que le hablamos a una diversidad de chicos y de chicas que no viven y no experimentan de la misma manera lo que les pasa”.

LRA 3 Santa Rosa

Hace diez años nacía la primera señal pública dedicada a la niñez. Productores, realizadores y profesionales de la educación construyen y hacen Paka Paka, una idea que nació como una franja horaria en el canal educativo Encuentro, y luego, logró su señal propia.

El productor general, Miguel Rur, dijo que “estamos recuperando a todo ese público que estuvo durante los últimos cuatro años esperándonos”.

LRA 1 Buenos Aires

Dimopuolos nació en 1973 y es escritora, traductora, investigadora y docente universitaria. Es autora del ensayo “Carrusel Benjamín” y de las novelas “Anís”, “Cada despedida” y “Pendiente”. Su novela “Quemar el cielo”, publicada por Adriana Hidalgo, es una de las cinco que integran la lista corta del premio Medifé Filba a la mejor novela del 2019. Se trata de un texto complejo y fascinante. Es un prodigio narrativo con dos personajes centrales y dos puntos de vista que se entrecruzan hasta mimetizarse, algo que sucede no solamente en la forma de la narración sino también en la trama.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Grabaciones encontradas”, una entrevista al músico, actor y escritor, realizada en el programa “Noche Tras Noche” (2010).

LT 11 Concepción del Uruguay

Cristian Merlo, coordinador general de Turismo, Cultura y Deporte de Concepción del Uruguay, se refirió al proyecto CulturARTE, e indicó que la actividad prevé cinco ciclos artísticos, entre los cuales detalló la realización de Café Concert, cine en los barrios y auto conciertos en el Itapé.

LRA 26 Resistencia

En referencia al Día del fotógrafo, la reconocida profesional chaqueña dijo que “desde muy chica me gustó este trabajo, y entonces hice cursos y me especialicé. No es lo mismo sacar fotos que hacer fotografía, y digo esto porque la tecnología de hoy permite que quien lo desee pueda hacerlo, pero es una profesión que requiere de mucho trabajo, aprendizaje, dedicación y estudio”.

LU 23 Lago Argentino

María del Carmen Bianchi, presidenta de la CoNaBiP

150° aniversario de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares

El miércoles 23 de septiembre, se cumplirá el aniversario 150º de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Su presidenta, María del Carmen Bianchi contó parte de los preparativos para conmemorar la fecha

Humor | Volver al inicio

SIGUE LA GUERRA

El periodismo de los medios hegemónicos, continúa destilando veneno y aunque ellos no se den cuenta, los más perjudicados por el desfile de odiadores, son 45 millones de argentinos. Hoy leí un twitter, de un supuesto abogado. Hablaba de las ganas de irse del país y al final, le deseaba lo peor al Presidente. El señor agregaba que siendo abogado, no le importa trabajar de cualquier cosa en otra parte…

¿A cuánto estamos del “que se vayan todos”? Esta película ya la vimos. La de las aerolíneas que transformaban en lavacopas a los arquitectos o abogados que se subían al avión rumbo a Europa, también… Claro, después llegan los gobiernos “populistas” y al volver del viejo Continente, nosotros les devolvemos el título. LO MEJOR QUE TE PUEDE PASAR, ES QUEDARTE EN CASA.

CHOCOLATE