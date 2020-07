Diario de Radio Nacional 21/07/2020

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, en el Consejo de las Américas

“Recibimos una Argentina endeudada y paralizada”

El presidente aseguró que la pandemia generó “un daño inmenso a la economía mundial” y afirmó en diciembre de 2019 recibió una Argentina “endeudada y paralizada”.

Al disertar ante representantes de la comunidad financiera internacional en un encuentro virtual organizado por el Consejo de la Américas, el mandatario se refirió al impacto económico que genera la emergencia sanitaria del coronavirus y llamó a "repensar la lógica" que determina que "es más importante el gerente financiero que el de producción", para buscar un sistema social y económico "más equilibrado y justo".

Entrevista Federal

FERNANDA RAVERTA, titular de la ANSES

“Nuestro deseo es que los argentinos se sientan abrazados por el Estado”

“La salida de la pandemia debe ser en términos integradores del Estado. Nuestro modelo económico vino a devolver el trabajo y la producción”, señaló Raverta.

http://www.radionacional.com.ar/nuestro-deseo-es-que-los-argentinos-se-sientan-abrazados-por-el-estado/

LITTO NEBBIA: “Cuando escribo las letras, quiero que suene como yo hablo”

En el día de su cumpleaños 72 el músico conversó durante 70 minutos con periodistas de Radio Nacional en todo el país. El ex líder de Los Gatos contó cómo pasa el aislamiento, habló sobre sus orígenes en su Rosario natal, explicó cómo compone y reveló su afición por el cine. Además, adelantó su próximo disco y la publicación de sus memorias, y aseguró que hoy "el negocio de la música busca lo que pueda pegar fácilmente".

LRA 13 Bahía Blanca

ELIZABETH GOMEZ ALCORTA, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Contra la violencia de género, se oficializó el Programa Articular

Esta mañana se oficializó en el Boletín Oficial la creación del Programa Articular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género que presentaron el pasado 3 de julio el presidente Alberto Fernández y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

http://www.radionacional.com.ar/se-oficializo-el-programa-articular-del-ministerio-de-las-mujeres/



LRA 1 Buenos Aires

El fondo de inversión Greylock

Aceptó la oferta argentina por la deuda

El fondo de inversión Greylock Capital aceptó la propuesta argentina de reestructuración de la deuda y se retiró del Comité de Acreedores, que rechazó el lunes el ofrecimiento. En ese sentido su CEO, Hans Humes consideró que algunos inversores “no están negociando de buena fe” con el país.

http://www.radionacional.com.ar/el-fondo-de-inversion-greylock-acepto-la-oferta-argentina-por-la-deuda/

LRA 1 Buenos Aires

ALFREDO ZAIAT, periodista

“En la negociación de la deuda hay una puja que ya excede a la Argentina”

“En la negociación de la deuda hay una puja muy fuerte que ya excede a la Argentina. Vamos a ver cómo juega el Departamento del Tesoro de EEUU y el Fondo Monetario Internacional”, señaló Zaiat.

http://www.radionacional.com.ar/en-la-negociacion-de-la-deuda-hay-una-puja-que-ya-excede-a-la-argentina/

LRA 1 Buenos Aires

ANIBAL IBARRA, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“La reforma judicial es necesaria”

“Estuve mucho tiempo trabajando en el poder judicial, llegué a ser fiscal general y después ejercí la profesión- Siendo jefe de Gobierno me tocó armar el sistema judicial de la ciudad de Buenos Aires. La reforma judicial es necesaria”, aseguró Ibarra.

http://www.radionacional.com.ar/para-anibal-ibarra-la-reforma-judicial-es-necesaria/

LRA 43 Neuquén

JORGE ELBAUM, sociólogo

“La reunión entre Macri y Cartes fue para planificar una defensa conjunta”

El sociólogo Jorge Elbaum se refirió a la a la reunión sorpresiva entre el ex presidente Mauricio Macri y su par Horacio Cartes. "Se juntaron a acordar estrategias comunes ante los requerimientos judiciales de los que ambos serán protagonistas en los próximos meses", indicó.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

JORGE GEFFNER, Inmunólogo

Los avances de la vacuna para el coronavirus

Luisa Valmaggia dialogó con inmunólogo y uno de los coordinadores de la Unidad COVID-19 del CONICET, Jorge Geffner, acerca del anunció relacionado a los avances en la búsqueda de una vacuna para combatir la enfermedad.

http://www.radionacional.com.ar/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-los-avances-de-la-vacuna-para-el-coronavirus/

LRA 13 Bahía Blanca

JUAN SEBASTIAN RIERA, director de Hospitales bonaerense

“Vamos a garantizar que ninguna persona se quede sin atención crítica”

“Seguimos con la provisión de elementos de protección personal, a través de las Regiones Sanitarias, necesarios para atender a los pacientes COVID, a las personas que van al Hospital para sus controles. Estamos con un buen stock, la provincia ha hecho un esfuerzo enorme con los vuelos sanitarios y los dos barcos con más de 4 toneladas de insumos para garantizar los próximos meses de suministro”, señaló Riera.

http://www.radionacional.com.ar/vamos-a-garantizar-que-ninguna-persona-se-quede-sin-atencion-critica/



LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO LOPEZ, Infectólogo

“La ocupación de camas es alta, pero el sistema no está saturado”

El integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra el coronavirus, destacó que para que sea exitoso el levantamiento parcial de la cuarentena, “tiene que haber responsabilidad social”.

http://www.radionacional.com.ar/lopez-la-ocupacion-de-camas-es-alta-pero-el-sistema-no-esta-saturado/

LT 14 Paraná

COVID 19: Seis muertes en Entre Ríos

Falleció una mujer que estaba internada en Diamante

El hospital San José de Diamante, confirmó el fallecimiento de una mujer de 77 años que se encontraba internada en el nosocomio. "La paciente presentaba una neumonía por COVID-19 y su deceso se produjo por las complicaciones del mismo cuadro infeccioso", comunicaron desde la institución. Se trata de la sexta víctima mortal con coronavirus, en la provincia de Entre Ríos.

LRA 8 Formosa

JUAN CARLOS ATENCIA, Laboratorios del Ministerio de Desarrollo Humano,

Destacan inversión y tecnología sanitaria alcanzada por Formosa

El Doctor Atencia agradeció a los pacientes recuperados de covid-19 que donaron plasma, destacando la política sanitaria provincial que permite ubicar a Formosa entre las pocas jurisdicciones que pueden desarrollar esta producción.



LRA 26 Resistencia

CESAR FRUGONI, subsecretario de Transporte del Chaco

Desde el 1 de agosto se habilitará el transporte público de pasajeros

"Lógicamente que será con características especiales, de acuerdo con el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Estamos reunidos permanentemente con las autoridades municipales de Resistencia y Gran Resistencia, para que la vuelta sea lo más segura para todos", afirmó.



LRA 27 El Bolsón

ARABELA CARRERAS, gobernadora de Río Negro

“Reactivar el turismo es prioridad”

La gobernadora habló con Radio Nacional El Bolsón acerca de la situación económica de Río Negro y se refirió a la "emergencia" que se pide en el Parlamento nacional.

LRA 15 Tucumán

JUAN PABLO LICHTMAJER, ministro de Educación de Tucumán

Ultiman detalles para el retorno de las clases en las próximas semanas

Señaló que las escuelas se están organizando, para regresar a las clases presenciales en las próximas semanas. “Nos estamos preparando todos los días intensamente con mucha atención y cercanía a las escuelas. Estamos yendo de manera presencial a ver cómo están, qué necesitan”, afirmó.

http://www.radionacional.com.ar/ultiman-detalles-para-el-retorno-de-las-clases-en-las-proximas-semanas/

LRA 21 Santiago del Estero

PABLO BERRA, santiagueño en Sudáfrica

Recibió vacuna experimental de Oxford

Pablo Berra fue seleccionado como voluntario por la Universidad de Witts de Sudáfrica, ayer recibió la vacuna. Se refirió a los cuidados que debe tener y cómo será el proceso de seguimiento en aquellos voluntarios que recibieron la vacuna experimental.

LRA 29 San Luis

ALBERTO RODRIGUEZ SAA, gobernador

San Luis registró un nuevo caso positivo de Covid 19

El titular del gobierno provincial, informó sobre la situación epidemiológica de San Luis y confirmó un nuevo caso positivo en la provincia.

http://www.radionacional.com.ar/san-luis-registro-un-nuevo-caso-positivo-de-covid-19/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

DAVID FERREYRA, jefe de Gabinete de Ushuaia

La Municipalidad inició la gestión electrónica de expedientes

Nacional Ushuaia dialogó con Ferreyra, sobre la nueva modalidad de modernización y transparencia, que quedó establecida mediante el Decreto Nº 977.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

JUAN MANUEL COCCO, Subdirector del diario BAE Negocios

“La negociación de la deuda va para largo, no terminará en el corto plazo”

"La negociación con el FMI comenzó hace más de dos años. Argentina nunca pago tasas baratos ni estuvo en un situaciones de comodidad en los mercados financieros", expresó.



LRA 1 Buenos Aires

FEDERICO BERNAL, interventor del Enargas

Imputan a Aranguren por sobreprecios en el gas

Luisa Valmaggia dialogó con el interventor del Enargas, Federico Bernal, acerca de la imputación del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y otros 6 funcionarios por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociación incompatible, por la violación del marco regulatorio del organismo, tras la dolarización del precio del gas en perjuicio del Estado por unos 393 millones de dólares, y en otros 168 para los usuarios.

LRA 1 Buenos Aires

ROXANA MAZZOLA, doctora en Ciencias Sociales

La importancia de crear un ingreso ciudadano a la niñez

Mario Wainfeld dialogó con la especialista en Políticas Sociales y Políticas públicas distributivas, para analizar el impacto que tuvo el Ingreso Familiar de Emergencia en la población y qué cambios debería tener la ley de Asignación Universal por Hijo, en la nueva normalidad tras la pandemia. Mazzola consideró que "debemos avanzar hacia una distribución institucional que registre a las infancias y adolescencias".

LRA 1 Buenos Aires

IVAN SZCZECH, Cámara Argentina de la Construcción

Expectativas por la inversión pública y la construcción de viviendas

El empresario expresó sus expectativas sobre la inversión pública y la construcción de viviendas: "Estimamos que podremos recuperar parte de la gran cantidad de puesto de trabajo que hemos perdido. La actividad más dinámica es la construcción, ya que genera puestos de trabajo de un día para el otro. Hay una expectativa enorme en la inversión pública y la construcción de viviendas".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

SANTIAGO YANOTTI, Ente único de Control de los Servicios Públicos

Reclaman que los subsidios en energía se focalicen en quienes lo necesitan

El titular del Ersept, Santiago Yanotti, reclamó hoy que los subsidios del Gobierno nacional a la energía se distribuyan de una manera más discrecional, focalizados en las necesidades de la gente. "Hay personas para las que las facturas de la luz no representa ni el 1% de sus ingresos mensuales, y hay personas a las que la factura de la luz se lleva el 20% o más del ingreso, poniendo en riesgo las necesidades básicas como alimentación, vestimenta", indicó.

LRA 21 Santiago del Estero

FEDERICO SCRIMINI, economista

La ONU apoya la Renta Básica Universal para reducir la desigualdad

La Organización de Naciones Unidas, respaldó el programa proyectado reducir la desigualdad en el mundo. El economista Federico Scrimini, explicó en qué consiste esta herramienta y cómo debería aplicarse.

LRA 14 Santa Fe

MARIA EVA BELLINI, economista

Destacan la importancia de volver al Fondo Federal Solidario

Maria Eva Bellini, Integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamin Hopenhayn, dialogó con Radio Nacional Santa Fe, sobre la necesidad de reinstaurar nuevamente el Fondo Federal Solidario y su coparticipación a las administraciones provinciales y gobiernos locales.

LRA 30 Bariloche

CARLOS BANACLOY, ministro de Producción y Agroindustria

Rio Negro declarará la Emergencia Agropecuaria

“Estamos trabajando para acercar la declaración ante Nación antes del fin de semana. Hay un compromiso de apoyarla”, sostuvo el funcionario.

"Estamos trabajando para acercar la declaración ante Nación antes del fin de semana. Hay un compromiso de apoyarla", sostuvo el funcionario.

LRA 27 Catamarca

LEONOR PILATTI, investigadora de INTA

Seminario de Optimización Tecnológica para frutos secos

El Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias, trabaja en el dictado de seminarios virtuales en contexto de aislamiento social que se atraviesa en las jurisdicciones de todo el país. Pilatti se refirió al Seminario de Optimización Tecnológica para producir frutos secos y destacó que las plataformas virtuales permitieron la participación de interesados de todo el país.

LRA 19 Puerto Iguazú

GUSTAVO ALVARENGA, Asociación de Hoteles, Bares y afines

Hoteleros se preparan a la apertura del turismo interno

El representante de la asociación que nuclea a hoteles y bares de Misiones, explicó cómo será el turismo interno con las medidas de bioseguridad. Analizó la reunión virtual con el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens.

LRA 13 Bahía Blanca

ALEJANDRO, emprendedor cervecero

“Volver a abrir las puertas para nosotros es importante”

"Es un protocolo parecido al de las peluquerías. La mayoría de las cosas que nos piden son cosas que ya se venían haciendo. Lo más novedoso es el tema del distanciamiento", dijo el propietario de la cervecería "Newtown".

Laborales

LRA 7 Córdoba

MARTIN LLARYORA, Intendente

Acuerdo entre la Municipalidad y la UTA por el transporte urbano

Luego de arduas negociaciones que se extendieron durante toda la noche y la madrugada de hoy, la Municipalidad de Córdoba anunció que finalmente arribó a un acuerdo con la delegación Córdoba de la Unión Tranviarios Automotor para firmar un "convenio de colaboración" que permitirá el retorno del servicio de transporte urbano de pasajeros.

LRA 17 Zapala

LUCAS ZORI, secretario de Prensa de ATEN

#Zoomazo docente en rechazo al aguinaldo en cuotas

Alrededor de 1500 docentes de Neuquén realizaron una actividad a través de Zoom, para reclamar el pago de aguinaldo completo. Días atrás, el gobernador Omar Gutiérrez anunció el pago en tres cuotas.

LRA 57 El Bolsón

ROMINA PROSPETTI, trabajadora del Casino de El Bolsón

Trabajadores piden apertura y reclaman salarios

Prospetti se refirió a la situación de 69 trabajadores que se encuentran inactivos desde el inicio de la pandemia. La mujer aseguró que es necesario reabrir las puertas para poder acomodar las finanzas de los empleados.

LT 12 Paso de los Libres

JORGE FERREYRA DAME, director del Hospital San José

Plus de $10 mil para enfermeros colegiados de Corrientes

Confirmó que la cifra que fuera otorgada desde el comienzo de la cuarentena a otros sectores, alcanzará a los enfermeros colegiados que, en Paso de los Libres, alcanzarían un total de 12 personas. "La medida es sin descuentos, los 10 mil pesos en el bolsillo", afirmó.

Política

LRA 9 Esquel

SEBASTIAN PREMICI, periodista

Espionaje ilegal contra Pu Lof Cushamen

Investigación que intenta demostrar que la compañía Tierras del Sud, propiedad del grupo Benetton, tuvo un rol preponderante en el espionaje ilegal perpetrado contra los mapuche tras el proceso de recuperación territorial de la Pu lof Cushamen en 2015. La investigación evidencia una compleja red de relaciones que involucra agentes de inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal de Chubut, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y la Sociedad Rural de Esquel durante ese proceso y hasta al menos fines de 2017.

LRA 29 San Luis

CLAUDIA BERNAZZA, diputada nacional del Frente de Todos

“Trabajamos en un proyecto de ley para el aumento del presupuesto”

La diputada, vicepresidenta de la comisión de Ciencia y Tecnología e integrante de la Comisión Bicameral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contó que trabaja en un proyecto de ley para aumentar progresivamente el presupuesto nacional de Ciencia y Tecnología, hasta el 1% del PBI al año 2030.

LRA 57 El Bolsón

AYELEN SPOSITO, diputada nacional del Frente de Todos

Proponen ley que impulsa la soberanía alimentaria

La legisladora por Río Negro, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer las economías regionales con la creación de un registro de pequeños productores, trabajadores y cooperativas de la economía social. La iniciativa contempla la promoción, producción y distribución de los productos que componen la canasta básica.

LRA 43 Neuquén

MARIANO MANSILLA, diputado provincial del Frente de Todos

“La conducción de YPF se desmarcó del gobierno nacional”

El diputado provincial del Frente de Todos, Mariano Mansilla, se refirió a la propuesta de convenio que realizó la conducción de la petrolera estatal y consideró que "no tiene nada de peronista".

LRA 29 San Luis

HUGO HISSA, delegado del Ministerio de Trabajo en San Luis

“Nombrar más inspectores para la lucha contra la trata de personas”

El nuevo delegado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación asumió ayer y anunció los ejes de su gestión. “Se van a reasignar funciones, tendremos nuevos programas, se va a incorporar inspectores. Solo tenemos 4 inspectores en toda la provincia para controlar la trata de persona y el trabajo en negro”, expresó.

http://www.radionacional.com.ar/vamos-a-nombrar-mas-inspectores-para-la-lucha-contra-la-trata-de-personas/

LRA 9 Esquel

JUAN MARIO PAIS, Senador nacional

Teletrabajo, ayuda nacional y el caso Pol Huisman

El legislador se refirió a la discusión en la Cámara de Diputados sobre la ley de Teletrabajo, marcó su preocupación por la situación financiera de la provincia y habló del caso Pol Huisman.

http://www.radionacional.com.ar/juan-mario-pais-el-teletrabajo-es-un-norma-necesaria/

Derechos Humanos

LRA 25 Tartagal

HERNAN MASCIETTI, abogado DDHH

“El acceso a la justicia para las comunidades originarias es muy endeble”

El letrado dio detalles del alcance de la Ley Nº 26.160 que frena el desalojo a comunidades originarias.

El letrado dio detalles del alcance de la Ley Nº 26.160 que frena el desalojo a comunidades originarias.

Género

LRA 1 Buenos Aires

EXPLOTACION SEXUAL

Salta: Rescataron a siete jóvenes



LRA 19 Puerto Iguazú

GONZALEZ CEUNINCK, Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales

Programa Articular para proyectos en temática de género y diversidad

La Directora de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales, Agustina González Ceuninck, destacó la importancia “de las tareas que llevan adelante las organizaciones sociales y comunitarias, no solamente en materia de promoción, sino de protección de los derechos de las mujeres y diversidades”.http://www.radionacional.com.ar/programa-articular-financiara-proyectos-en-tematica-de-genero-y-diversidad/

Suplemento Cultural

LRA 9 Esquel

NORA MASSI, directora de “Las dos carátulas”

El teatro por radio, cumplió 70 años en el aire

El ciclo que va los domingos a las 22:30 por LRA 1, salió al aire por primera vez por Radio del Estado, el 9 de Julio de 1950.http://www.radionacional.com.ar/el-programa-las-2-caratulas-de-lra-1-cumple-70-anos-al-aire/



LRA 1 Buenos Aires

GRACIELA BORGES, cultura en tiempos de pandemia

Carlos Abeijón y Natalia Hidalgo, en “Una mujer”

En la primera parte del programa, Graciela Borges y Lorena Peverengo conversaron con Abeijón sobre la propuestas de cine más interesantes para ver en casa en tiempos de cuarentena. Luego, Natalia Hidalgo nos habla sobre distintas propuestas de lectura para disfrutar en tiempos de aislamiento social. http://www.radionacional.com.ar/carlos-abeijon-y-natalia-hidalgo-charlaron-con-graciela-borges/

LRA 1 Buenos Aires

ERIKA HALVORSEN, guionista

“La persuasión”, la nueva serie de la TV Pública y Contar

Una serie argentina que se le anima a la comedia negra. Su autora, recordó cómo nació esta idea que escribió hace doce años y que comenzó como una obra de teatro. http://www.radionacional.com.ar/la-persuasion-la-nueva-serie-de-la-tv-publica-y-contar/

LRA 1 Buenos Aires

HERNAN NIETO y FACUNDO TORO

Los hijos del Chango Nieto y Daniel Toro recrearon el “Himno a la amistad”

Cuarenta años después, los hijos del “Chango” Nieto y Daniel Toro, lanzaron una nueva versión del “Himno a la amistad”. En diálogo con Radio Nacional, Hernán Nieto y Facundo Toro dicen que están “continuando la amistad que unía a sus padres” y cuentan cómo fue su reencuentro, que tuvo que esperar durante varios años.

http://www.radionacional.com.ar/los-hijos-del-chango-nieto-y-daniel-toro-recrean-el-himno-a-la-amistad/

Historia

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE PIGNA, “Historias de nuestra historia”

La relación de la última dictadura, con los medios de comunicación

El historiador recordó el contexto de la crisis del Gobierno de Isabel Perón en 1975, un año complejo donde explota la economía con el “Rodrigazo”. El Ejército comenzaba a operar y lo nombra a Videla como jefe del arma. El Poder Judicial y cúpula eclesiástica, acompaña el Golpe.

Felipe Pigna presentó audios inéditos, de una conferencia de Jorge Rafael Videla en 1979. http://www.radionacional.com.ar/la-relacion-de-los-medios-de-comunicacion-con-la-dictadura-militar/

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

JUAN SEBASTIAN VERON

“El futbolista necesita una certeza, saber cuándo volverá a entrenar”

El presidente de Estudiantes, participó de las reuniones donde se discutió el regreso del fútbol. Comentó que “no hubo un delineamiento” y que no hay fechas “entiendo la situación”. http://www.radionacional.com.ar/el-futbolista-necesita-una-certeza-saber-cuando-volvera-a-entrenar/





LRA 5 Rosario

SERGIO PALMAS, subsecretario de Deportes de la Nación

La subsecretaría de Deportes destacó la inversión en clubes de barrio

Sergio Palmas, subsecretario de Deportes de la Nación, dio detalles del programa estatal Clubes en obra, con el que instituciones deportivas y sociales podrán mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones. http://www.radionacional.com.ar/la-subsecretaria-de-deportes-destaco-la-inversion-en-clubes-de-barrio/

LRA 18 Río Turbio

RUBEN CAPOVILLA, representante de Argentinos Juniors

El Bicho busca jugadores de inferiores

En el país hay 53 captadores, cinco de ellos en la Patagonia. Nacional Río Turbio dialogó con Rubén Capovilla, uno de los responsables de seleccionar a las jóvenes promesas. http://www.radionacional.com.ar/argentinos-junior-en-busca-de-sus-campeones/



LRA 7 Córdoba

MARIA ESTHER PONCE, ex futbolista

“Nosotras le pusimos tacos altos al fútbol”

Oriunda de Santa Fe, radicada en la ciudad cordobesa de Río Ceballos desde hace unos años, para disfrutar de su jubilación y de su familia, Pelusa escribe poesías y todavía se anima a prenderse en algún picado. Integró el mundial femenino de 1971 que se llevó a cabo en México. http://www.radionacional.com.ar/maria-esther-ponce-nosotras-le-pusimos-tacos-altos-al-futbol/

Humor

Por fin llegaron!!!

Después de esta nueva modalidad de estudio, por fin llego el receso escolar. En esta oportunidad, creo que las vacaciones son más para los padres y maestros que para los chiques, porque lo que han renegado unos y otros por el Zoom, las class room, etc.

Entre las tareas virtuales y el teletrabajo las casas se transformaron en aulas mezcladas con oficinas, tuvimos que prestar atención para no cortar la milanesa con una regla o pinchar una papa con el compás. Lo del postre servido en el porta lápices, no quedó tan mal.

Pero bueno llego el momento del recreo, como dije antes más para padres y maestros que para les chiques.

Ahora salgan a los parques!!! Eso sí no le digan a cuál, así los pibes no aparecen a joder.

Chocolate