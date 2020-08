Diario de Radio Nacional 20/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: Recuperación: “Trabajando, produciendo y exportando”.

ESPIONAJE ILEGAL: Majdalani, Arribas y Nieto, citados a indagatoria.

OSCAR PARRILLI: Aseguró que Mauricio Macri quiere impunidad.

SERGIO UÑAC: Suspenden varias actividades en San Juan por rebrote.

CORONAVIRUS: Salta registró 109 casos en las últimas 24 horas. Regresarán las actividades deportivas individuales, en provincia de Buenos Aires. En Malargüe cerraron los templos evangélicos. Tinogasta impedirá el ingreso de particulares.

EDUARDO LOPEZ: “Larreta quiere poner un ciber para pobres”.

JUAN CABANDIE: “Afán de lucro e inconsciencia generaron un daño enorme”.

TERESA GARCIA: “La oposición tiene un espíritu destructivo y destituyente”.

MARIA DE LOS ANGELES SACNUN: “En las elecciones la sociedad pidió una reforma judicial”

LAURA RODRIGUEZ MACHADO: La oposición confirmó que debatirá la reforma judicial

GONZALO SEMILLA: El IPC de Bahía Blanca arrojó un 2%.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, inversión de Nissan

Recuperación: “Trabajando, produciendo y exportando”

El Presidente aseguró que “Argentina se va a recuperar trabajando, produciendo y exportando”, en una reunión que mantuvo con directivos de Nissan, que anunciaron una inversión de 130 millones de dólares como parte de una “decisión estratégica” basada en la “confianza” en el país y en su “capacidad de recuperación económica”. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-argentina-se-va-a-recuperar-trabajando-produciendo-y-exportando/

LRA 1 Buenos Aires

ESPIONAJE ILEGAL

Majdalani, Arribas y Nieto, citados a indagatoria

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé citó a declaración indagatoria a Darío Nieto, el secretario privado del expresidente Mauricio Macri, y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal a políticos, empresarios, dirigentes sociales, líderes religiosos y periodistas que tramita en Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales. http://www.radionacional.com.ar/majdalani-arribas-y-el-exsecretario-de-macri-citados-a-indagatoria/

LRA 1 Buenos Aires

OSCAR PARRILLI, senador

Aseguró que Mauricio Macri quiere impunidad

En el marco del debate de la reforma judicial, el senador Oscar Parrilli aseguró que el expresidente Mauricio Macri y sus ex funcionarios buscan que lo juzguen jueces amigos. En tanto, afirmó que la reforma es un camino, que legisla a futuro, por lo que no afecta a las causas ya cursadas. http://www.radionacional.com.ar/el-senador-oscar-parrilli-aseguro-que-mauricio-macri-quiere-impunidad/

LRA 1 Buenos Aires

TRISTAN BAUER, ministro de Justicia

Nuevos protocolos para favorecer el regreso de más actividades

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, brindó un informe de gestión ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados e informó que el Ministerio está aplicando nuevos protocolos para favorecer el regreso de nuevas actividades culturales, como las del Centro Cultural Kirchner (CCK). Además, detalló las medidas que se están llevando a cabo para asistir al sector cultural, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/cultura-aplica-nuevos-protocolos-para-favorecer-el-regreso-de-mas-actividades/

LRA 23 San Juan

SERGIO UÑAC, Gobernador

Suspenden varias actividades en San Juan por rebrote

En Casa de Gobierno, Sergio Uñac se dirigió a la población sanjuanina para dar cuenta de todo el trabajo que se viene realizando por parte del Comité Covid 19 para investigar el brote de contagios en el departamento Caucete. En el día de hoy se suspendieron las clases en cuatro distritos y se frenó el turismo interno. http://www.radionacional.com.ar/el-gobernador-de-san-juan-pidio-prudencia-a-la-poblacion/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO LOPEZ, secretario general UTE

“Larreta quiere poner un ciber para pobres”

López dijo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no busca abrir colegios sino edificios escolares para convertirlos en un ciber para pobres”. http://www.radionacional.com.ar/eduardo-lopez-denuncio-que-larreta-quiere-poner-un-ciber-para-pobres/

LRA 1 Buenos Aires

Préstamos de la Anses con 21 provincias

Nación suspendió los vencimientos

El Gobierno nacional acordó con los gobernadores de 21 provincias y con la Ciudad de Buenos Aires la suspensión por 45 días del cobro de las deudas de los préstamos de la Fondo de Garantía de Sustentabilidad correspondientes a 2016 y cuyos intereses operan desde este mes.

LRA 1 Buenos Aires

JUAN CABANDIE, ministro de Ambiente

“Afán de lucro e inconsciencia generaron un daño enorme”

El ministro se refirió a los incendios en el delta del Paraná. “Hace tres meses que los rosarinos respiran humo. El afán de lucro y la inconsciencia generaron un daño enorme”. En junio presentó una denuncia penal para apresar a los responsables: “Los fuegos están georeferenciados, la Justicia tiene 12 imputados y se pidió la detención de algunos, pero no se ha producido. Pedí que los se hagan cargo de todo el operativo que usamos para solucionar la tarea”. http://www.radionacional.com.ar/cabandie-el-afan-de-lucro-y-la-inconsciencia-generaron-un-dano-enorme/

LRA 1 Buenos Aires

TERESA GARCIA, ministra de Gobierno bonaerense

“La oposición tiene un espíritu destructivo y destituyente”

Analizó la marcha del #17A y señaló que, más allá de los distintos motivos por los que se manifestó un sector de la población, “fue una marcha en contra del Gobierno” y “hubo una convocatoria política desde el macrismo para hacer esa marcha bajo la consigna no a la reforma judicial”. http://www.radionacional.com.ar/teresa-garcia-la-oposicion-tiene-un-espiritu-destructivo-y-destituyente/

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

RICARDO RÜTTIMANN

Vacuna: “Estamos en una situación de privilegio”

El integrante de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, destacó el trabajo científico nacional y afirmó: “Argentina tiene el potencial para poder estar en el desarrollo de vacunas o de cualquier producto farmacéutico”. Se refirió a la producción de la vacuna de Oxford contra el coronavirus y advirtió que, en una primera etapa, “el acceso a esta vacuna no será fácil, pero Argentina está en una situación de privilegio”. http://www.radionacional.com.ar/por-producir-la-vacuna-de-oxford-argentina-esta-en-una-situacion-de-privilegio/

LRA 1 Buenos Aires

Salta: 109 casos en las últimas 24 horas

Preocupa el departamento San Martín

Luis Gómez de LRA 4 Radio Nacional Salta: “El norte acumula la mayor cantidad de casos, que son 64, generando gran preocupación. Han tenido que retroceder un poco algunos lugares que habían hecho flexibilizaciones. En la capital, los comercios están abiertos hasta las 20 horas, se sigue asistiendo por número de DNI. Los fines de semana y en la semana, los servicios de gastronomía funcionan hasta las 12 de la noche”, señaló el periodista. http://www.radionacional.com.ar/salta-se-registraron-109-nuevos-casos-en-las-ultimas-24-horas/

LRA 4 Salta

SUSANA ALTAMIRANO, vecina de Salvador Mazza

Ruidazo para pedir recursos sanitarios

Vecinos y vecinas de Salvador Mazza realizaron un “ruidazo” en reclamo de recursos humanos e insumos de salud para afrontar la pandemia y también para exponer que las obras sociales no están garantizando la cobertura de prestaciones a los afiliados. Fue mediante una caravana de vehículos que recorrió las principales avenidas de la ciudad fronteriza durante este jueves. http://www.radionacional.com.ar/vecinos-hicieron-un-ruidazo-reclamando-recursos-para-la-asistencia-sanitaria/

LRA 30 Bariloche

Graciela Landriscini, Diputada nacional

“La ley prevé una moratoria transversal y universal”

La diputada, resaltó la importancia del proyecto, que fue aprobado por 41 votos a favor y 28 en contra. La moratoria contempla que podrán pagarse en cuotas las deudas previsionales, impositivas y aduaneras, vencidas al 31 de Julio. Ahora fue enviado al Poder Ejecutivo para su reglamentación. http://www.radionacional.com.ar/graciela-landriscini-la-ley-preve-una-moratoria-transversal-y-universal/

LRA 2 Viedma

ALEJANDRO SANTANDER, Universidad Católica de Cuyo

La necesidad de un mayor para hacer tareas escolares

Según el informe del Observatorio Argentinos por la Educación, el 52,2% de los alumnos de escuelas primarias destina más de 3 horas por día a sus actividades escolares, y uno de cada diez dedica más de 6 horas diarias. El 11,5% de los alumnos fueron evaluados mediante pruebas o exámenes desde el inicio de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/4-de-cada-10-chicos-necesitan-de-un-mayor-para-hacer-tareas-escolares/

LRA 17 Zapala

VICTOR HUGO ROMERO, Escuela Suyai de Zapala

“El equipo docente permite que la escuela siga en pie”

El director de la escuela especial Suyai de Zapala, Víctor Hugo Romero, contó cómo afectó la cuarentena a los estudiantes del establecimiento. El educador contó que fue díficil adaptarse a las nuevas circunstancias. “Fue organizar una gran estructura en función de las limitaciones que teníamos por la pandemia”, dijo. http://www.radionacional.com.ar/romero-el-equipo-docente-permite-que-la-escuela-siga-en-pie/

LRA 53 San Martín de Los Andes

BRIGIDA VILARIÑO, Mesa de Participación Infantil

Espacios para el juego de niños y adolescentes

El Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes aprobó la ordenanza elaborada por las concejales Eliana Rivera y Fernanda González en base a lo propuesto por el equipo del Consejo de la Comunidad para la niñez, adolescencia y familia. La norma crea circuitos cerrados en los espacios públicos para convertirlos en lugares de juego libre y de cuidados con uso prioritario para niños y adolescentes. Funcionará todos los domingos de agosto hasta mayo y en vacaciones de invierno. http://www.radionacional.com.ar/se-cerraran-espacios-los-domingos-para-el-juego-de-ninos-y-adolescentes/

LRA 56 Ingeniero Jacobacci

IVAN JURADO, Radio Nacional La Quiaca

Colapso sanitario en el interior de Jujuy

El periodista de La Quiaca explicó que los problemas sanitarios que se viven en San Salvador de Jujuy a raíz del coronavirus afectaron también al interior provincial. http://www.radionacional.com.ar/el-interior-de-jujuy-sufre-el-colapso-sanitario-de-su-capital/

LRA 13 Bahía Blanca

MELANIE GENOULA, bióloga

“Ninguna de las vacunas en la fase 3 salteó etapas”

La integrante del equipo de científicos anti fake news, se refirió a noticias falsas que se difundieron sobre el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. “La última semana surgieron comunicados de una supuesta profesional, en los que habló de la vacuna Pfizer. Lo que dijo es que ese tipo de fórmula, se puede integrar a nuestro ADN y provocar enfermedades como el cáncer, u otras autoinmunes. Nosotros desmentimos esto. Este tipo de vacunas, está demostrado que son seguras. Ya pasaron la fase 1 y 2, que son ensayos clínicos. Ninguna de las vacunas en fase 3 salteó etapas”, explicó. http://www.radionacional.com.ar/ninguna-de-las-vacunas-en-la-fase-3-salteo-etapas/

LRA 1 Buenos Aires

LILA LUCHESSI, comunicadora social

Reflexiones sobre el rol de periodistas

Luchessi, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se refirió al ejercicio de la profesión periodística y al consumo de medios de comunicación en el actual contexto: “La audiencia televisiva se incrementó con la pandemia. Hay que regular algunas cuestiones vinculadas con la profesión, quiénes pueden ejercerla, hacer un control de calidad; sin que se lea como censura”. http://www.radionacional.com.ar/reflexiones-sobre-el-rol-de-periodistas-y-el-consumo-de-medios/

LRA 7 Córdoba

Trabajadores de la Salud

Reclamo por falta de testeo y sobrecarga laboral

La Unión de Trabajadores de la Salud y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizaron para denunciar sobrecarga de tareas y un aumento de personal en los hospitales públicos de Córdoba. El reclamo se conoce luego de la confirmación de 11 casos positivos de COVID 19 en el Hospital de Unquillo, todos ellos empleados del nosocomio. http://www.radionacional.com.ar/reclamo-de-medicos-por-la-falta-de-testeos-y-sobrecarga-laboral/

LRA 27 Catamarca

Hasta el 30 de agosto, inclusive

Tinogasta impedirá el ingreso de particulares

El Comité de Emergencias de la Municipalidad de Tinogasta se reunió para analizar la situación epidemiológica, y dispuso impedir hasta el próximo hasta el 30 de agosto, inclusive, el ingreso de particulares, residentes o no en la jurisdicción, que provengan del AMBA, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja, Córdoba y Salta, debido a que estas zonas presentan transmisión comunitaria sostenida, y un aumento brusco del número de casos. http://www.radionacional.com.ar/tinogasta-impedira-el-ingreso-de-particulares-hasta-el-30-de-agosto/

LV 19 Malargüe

Por los contagios de COVID 19

Cierran los templos evangélicos

Ana María Zalazar, Presidenta de la Asociación Regional de Pastores Evangélicos (ARPE), anunció el cierre temporario de la mayoría de los templos que están bajo esta asociación, debido al avance de los contagios de COVID 19 en el sur de Mendoza.

Zalazar dijo que “los pastores de Malargüe hemos tomado la decisión de cerrar nuestros templos momentáneamente”, e informó que van a seguir junto a los fieles, a través de las plataformas virtuales. http://www.radionacional.com.ar/cerraran-la-mayoria-de-los-templos-evangelicos/

LT 12 Paso de los Libres

DIANA COSTANZO, de Periodismo Científico

“Esta producción nos va a dar un acceso prioritario a la vacuna”

Costanzo también se refirió a la desinformación que existe respecto al coronavirus, en el marco de la promoción del consumo de dióxido de cloro en los medios de comunicación, y la posterior intoxicación de personas. http://www.radionacional.com.ar/esta-produccion-nos-va-a-dar-un-acceso-prioritario-a-la-vacuna/

LT 12 Paso de los Libres

Presentaron un plan científico

Utilización de la ivermectina en la lucha contra el COVID 19

El doctor Rodrigo Zoni anunció la presentación formal del plan científico impulsado por el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Instituto de Cardiología, cuyo motivo es la utilización e impacto de la ivermectina en la lucha contra el coronavirus.

Luego, Zoni dijo que “por primera vez se va a tratar de investigar si un medicamento prometedor, que tiene la virtud de ser extremadamente barato, tiene impacto real contra el COVID 19. Vamos a investigar si el fármaco es o no eficaz con rigurosidad científica”. http://www.radionacional.com.ar/impacto-de-la-ivermectina-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/

LRA 6 Mendoza

PABLO FERRARI, Salud por la inclusión

“La prioridad del gobierno va en un solo sentido”

Ferrari dio detalles del diagnóstico que realizó la “Fundación Foro Salud por la inclusión”, el cual sugiere que Mendoza debe volver a la fase 2, debido al crecimiento de la curva de contagios en la provincia. Finalmente, el Presidente de la institución dijo que “la salud y la economía son importantes, pero vemos que la prioridad del gobierno va en un solo sentido”. http://www.radionacional.com.ar/organizacion-social-alerta-sobre-el-numero-de-contagios/

LRA 14 Santa Fe

DANILO CAPITANI, ministro de Desarrollo Social

Aumento en la Tarjeta de Ciudadanía a familias y jubilados

El Ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Danilo Capitani, mantuvo una charla virtual con su par de Nación, Daniel Arroyo, en el marco del Plan Nacional contra el Hambre. En ese encuentro se decidió que en la nueva normalidad la relación de los programas sociales sea un 50% de asistencia alimenticia y 50% de planes de trabajo. http://www.radionacional.com.ar/aumento-en-la-tarjeta-de-ciudadania-a-familias-y-jubilados/

LRA 23 San Juan

CLAUDIA GRYNZSPAN, ministra de Turismo y Cultura

Suspenden por 7 días el turismo interno

En conferencia de prensa, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzspan anunció la suspensión de todas las actividades relacionadas al turismo interno debido a la situación sanitaria anunciada por el Comité COVID-19. Esta suspensión incluye las actividades de alojamiento, traslado turístico, excursiones, entre otros. También se cerrará de manera preventiva el Parque Provincial Ischigualasto para evitar la circulación de personas. http://www.radionacional.com.ar/suspenden-por-7-dias-el-turismo-interno-en-todo-san-juan/

LRA 4 Salta

LUIS RIVERO, referente UTT Tartagal

La tasa de mortalidad más alta del país

Organizaciones sociales de Tartagal difundieron un comunicado en el que denuncian que el sistema sanitario está totalmente desbordado, sin insumos suficientes ni profesionales para atender la emergencia. Entre otras cosas, afirman que quedó solamente uno de los cinco profesionales que envió la Provincia para reforzar el recurso humano del hospital Juan Domingo Perón. http://www.radionacional.com.ar/afirman-que-tartagal-se-registra-la-tasa-de-mortalidad-mas-alta-del-pais/

LRA 21 Santiago del Estero

ANTONIO PALOMO, director de Salud

“Burbuja laboral” para proteger a sus empleados

La Capital implementó una nueva modalidad de trabajo denominada “burbuja laboral”, que consiste en formar grupos cerrados de empleados por área que no mantengan contactos con otros compañeros. La iniciativa, fue puesta en marcha por la intendenta Norma Fuentes, y busca minimizar los riesgos de contagio. http://www.radionacional.com.ar/la-municipalidad-aplica-la-burbuja-laboral-para-proteger-a-sus-empleados/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

CESAR DIP, titular de PAMI Tucumán

Precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre

A través de sus redes sociales, el Programa de Atención Médica Integral anunció el congelamiento de los precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre. “Se confirmó el nuevo vademécum para los medicamentos gratuitos. Hay 170 drogas, que son aproximadamente 3.500 medicamentos que se encuentran en farmacias, que son totalmente gratuitos para nuestros afiliados”, explicó Dip. http://www.radionacional.com.ar/confirman-el-congelamiento-de-precios-de-medicamentos-hasta-el-31-de-octubre/

LRA 5 Rosario

ARIEL D’ORAZIO, Consejo Asesor de Vivienda

Inquilinos reclaman medidas durante la cuarentena

El coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina Municipal del Consumidor y referente de la Concejalía Popular, Ariel D’Orazio, cuestionó el aumento de los alquileres por encima de la inflación, y pidió la extensión del decreto que prohíbe los desalojos y congela los precios durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. http://www.radionacional.com.ar/inquilinos-de-rosario-reclaman-medidas-para-afrontar-la-crisis-del-sector/

LRA 6 Mendoza

VICTOR COLOMBI, Personal de Farmacia

“Debemos ser reconocidos como trabajadores de primera línea”

Colombi informó que el personal de farmacias en la provincia viene reclamando ser reconocido como trabajadores de primera línea frente al coronavirus, y luego recordó que “no hemos tenido ningún beneficio ni recomposición salarial desde que se dictó el aislamiento en marzo. Estamos en permanente en contacto con personas de riesgo”. http://www.radionacional.com.ar/los-trabajadores-de-farmacias-piden-ser-reconocidos/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL ARCUCCI, periodista deportivo

Regresarán las actividades deportivas individuales

A partir del lunes 24, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitará la practica deportes individuales con profesores o instructores; podrá realizarse solo de lunes a viernes y en espacios al aire libre. “No empezaría el lunes porque estarán todos, sino más adelante”, cuando haya menos cantidad de gente circulando; por este motivo Arcucci remarcó la importancia de la responsabilidad personal. Por otra parte, habló de los beneficios de correr y declaró que genera “compromiso, motivación y orden”. http://www.radionacional.com.ar/el-lunes-regresaran-las-actividades-deportivas-individuales-con-protocolos/

LRA9 Esquel

Por violar la cuarentena

Fueron procesadas 47 personas

El juez Guido Otranto afirmó que “ya hay 75 personas indagadas por violar la cuarentena, de las cuales 47 fueron procesadas”. Después, expresó que eventualmente, esas personas irían a juicio oral, y que muchos “accedieron a un acuerdo de reparación, y cinco fueron sobreseídos”.

En los acuerdos de reparación, los imputados acordaron abonar un monto de dinero, los cuales son destinados a los hospitales de la región. En tanto, la indagación de los que restan entrevistar llevará, al menos, un año y medio. http://www.radionacional.com.ar/esquel-47-personas-procesadas-por-violar-la-cuarentena/

LRA 9 Esquel

MARIA MARTINEZ, Frente Vecinal

“El Municipio tiene que hacer funcionar el transporte”

La Concejala Martínez opinó sobre la situación del transporte público de pasajeros en Esquel, al observar que “en principio, no funciona por el COVID 19, pero además no funciona por la falta de gestión de los subsidios provinciales y nacionales. Por otro lado, el motivo es no haber llamado a licitación, cuando dos de las líneas vencieron su contratación. Esto se sabía de antes, y se podría haber evitado. Ahora que ya se sabe, tampoco hay voluntad para resolverlo”. http://www.radionacional.com.ar/concejal-maria-martinez-el-municipio-tiene-que-hacerlo-funcionar/

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

MARIA DE LOS ANGELES SACNUN, senadora

“En las elecciones la sociedad pidió una reforma judicial”

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, señaló que “la oposición se opuso antes del anuncio del Presidente a una reforma judicial y se opone después. Durante estas jornadas de comisiones hubo más de 50 expositores con la más absoluta diversidad y la oposición no agregó absolutamente nada. Tengo en claro los intereses que represento. A esta banca accedí por el voto popular. Más allá de esta manifestación nosotros tenemos que suscribirnos al contrato que tenemos con la sociedad. En las elecciones la sociedad pidió una reforma judicial”. http://www.radionacional.com.ar/sacnun-en-las-elecciones-la-sociedad-pidio-una-reforma-judicial/

LRA 1 Buenos Aires

LAURA RODRIGUEZ MACHADO, Juntos por el Cambio

La oposición confirmó que debatirá la reforma judicial

El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal, obtuvo ayer dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión. Al respecto, en el Servicio Informativo la senadora cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado confirmó: “Vamos a participar, pero no conocemos el texto final porque no tuvimos acceso”. http://www.radionacional.com.ar/juntos-por-el-cambio-confirmo-su-participacion-en-el-debate-de-la-reforma-judicial/

LRA 1 Buenos Aires

RICARDO RAGENDORFER, periodista y escritor

“Nunca se usó el espionaje de una manera tan orgánica”

En el marco de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, los fiscales federales de Lomas de Zamora pidieron las indagatorias del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y del ex secretario presidencial Darío Nieto: “El espionaje sobre ciudadanos que articuló el macrismo es una cosa excepcional, no sólo lo hacían con opositores, sino que también lo hacían con funcionarios de su gobierno”. http://www.radionacional.com.ar/nunca-se-uso-el-espionaje-de-una-manera-tan-organica-y-extendida/

LRA 3 Santa Rosa

EZEQUIEL ADAMOVSKY, Doctor en Historia

“Hay un evidente individualismo autoritario”

Adamovsky advirtió “la necesidad de generar una nueva alternativa política contra el odio”, asegurando que hay una “reacción contra las medidas de cuidados mutuos”. http://www.radionacional.com.ar/marcha-anticuarentena-hay-un-evidente-individualismo-autoritario/

LRA 52 Chos Malal

MANUEL SAN MARTIN, intendente de Andacollo

Respaldaron la construcción de la hidroeléctrica Nahueve

Tras el recurso de amparo presentado ante la Justicia por asambleístas del agua del Norte neuquino para frenar la construcción de la hidroeléctrica del río Nahueve, autoridades municipales del departamento Minas (donde se localiza el proyecto) respaldaron la obra impulsada por el Estado provincial. A través de un comunicado de prensa, expresaron que “el emprendimiento de características únicas en nuestra Provincia se propone generar energía a partir de fuentes renovables, fortaleciendo la prestación de servicios básicos en la zona y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos turísticos y productivos, dinamizando la actividad económica y minimizando el impacto sobre el ambiente”. http://www.radionacional.com.ar/intendentes-respaldaron-la-construccion-de-la-hidroelectrica-nahueve/

LRA 57 El Bolsón

TINO RINALDI, concejal de El Bolsón

Concejales se reunieron con la madre del joven agredido

Los ediles se reunieron con la mamá de León, el adolescente hospitalizado tras una golpiza policial en el paralelo 42. Escucharon su denuncia y acordaron manifestarse en contra de lo ocurrido y exigir garantías por parte de la policía. http://www.radionacional.com.ar/concejales-de-el-bolson-se-reunieron-con-la-madre-de-leon/

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

KICILLOF-CUATTROMO, “Vincular”

Un espacio virtual para impulsar exportaciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, encabezaron el primer encuentro “Vincular” del Bapro; un espacio de reuniones comerciales virtuales creado para potenciar las exportaciones bonaerenses y brindar a las empresas nuevas oportunidades de negocios en mercados vecinos, como Brasil, Uruguay y Chile. http://www.radionacional.com.ar/presentaron-un-espacio-virtual-para-impulsar-exportaciones/

LRA 43 Neuquén

DARIO PERALTA, Diputado provincial

Proponen crear un Fondo de Inversión

Diputados y diputadas del Frente de Todos expusieron su proyecto para crear un Fondo de Inversión. Según el diputado Darío Peralta no es tiempo de pensar en un fondo anticíclico sino en crear fondos de inversión para la situación de crisis que dejó el gobierno de Mauricio Macri y profundizó la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/proponen-crear-un-fondo-de-inversion/

LT 14 Paraná

Programa PROCEDER

El Estado provincial entregó aportes a emprendedores

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presidió el acto en el que se otorgaron montos para emprendimientos innovadores, que forman parte del Programa de Consolidación de Emprendimientos Dinámicos en Entre Ríos.

El ministro de la Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, explicó que con esta iniciativa “el Estado entrega montos no reintegrables por el 50% del costo de los proyectos, y el porcentaje restante lo aportan capitales privados”. http://www.radionacional.com.ar/el-estado-provincial-entrego-aportes-a-emprendedores/

LT 12 Paso de los Libres

En Tapebicua

La Provincia inauguró obras edilicias

El Viceintendente de Tapebicua, Carlos Gómez, destacó la presencia del Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para llevar a cabo la inauguración oficial de la Obra de Cordón Cuneta y la entrega de elementos a emprendedores locales. Posteriormente, las autoridades de Tapebicua, junto al Gobernador Valdés, visitaron la construcción de 15 viviendas de INVICO, 10 Módulos Habitacionales y el futuro Salón de Usos Múltiples, ex Tinglado Municipal. http://www.radionacional.com.ar/la-provincia-inauguro-obras-en-tapebicua/

LRA 9 Esquel

SERGIO ONGARATO, intendente de Esquel

“La situación municipal no nos permite pagar subsidios”

Ongarato, en conferencia de Prensa, también dijo que al surgir la pandemia, mantuvieron reuniones con las empresas concesionarias del transporte de pasajeros, “en las que habíamos llegado a un acuerdo de suspensión del servicio, y para la gestión de subsidios provinciales y nacionales”. http://www.radionacional.com.ar/intendente-ongarato-la-situacion-municipal-no-nos-permite-pagar-subsidios/

LT 12 Paso de los Libres

ARIEL GONZALEZ, Producción y Microemprendimientos

“Sería ideal que los consumidores compren productos locales”

También Gonzaléz destacó las cuatro reuniones llevadas a cabo por el INAES y el Municipio para fomentar el asociativismo y cooperativismo, observando el éxito de las mismas, a pesar de la fase 1 que imperó en Paso de los Libres durante dos semanas. http://www.radionacional.com.ar/seria-ideal-que-los-consumidores-decidan-comprar-a-productores-locales/

LRA 6 Mendoza

Reunión de Kulfas con vitivinícolas

Analizan reintegro a las exportaciones

José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), detalló la reunión que mantuvieron con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, informando que, durante el encuentro, se le presentó al funcionario una serie de propuestas para potenciar las exportaciones. “La semana próxima las partes se volverán a reunir, para definir medidas de un plan de acción concreto”, finalizó Zuccardi. http://www.radionacional.com.ar/analizan-desde-nacion-el-reintegro-a-las-exportaciones/

LRA 26 Resistencia

ALEJANDRA GOMEZ, de la Red Salud Chaco

“La reinstalación del agronegocio profundizará la pobreza”

Gómez analizó la situación que se presentará en la producción agropecuaria en la post pandemia, y advirtió que “se avizora la reinstalación del agronegocio y la agroindustria, que profundizarán la pobreza existente en todos los países que las usen”. http://www.radionacional.com.ar/la-reinstalacion-del-agronegocio-y-la-agroindustria-aumentara-la-pobreza/

LRA 13 Bahía Blanca

GONZALO SEMILLA, titular del CREEBBA

El IPC de Bahía Blanca arrojó un 2%

“El IPC que nos arroja el mes de julio es el 2%, es una escalada alcista, no es para alarmarse, pero encontramos que en los artículos que medimos hay aumentos, indumentaria con un aumento del 3,1%, le sigue vivienda 2,7%, alimentos y bebidas con 2.3. Son los que se ubican por encima del promedio”, aseguró Semilla. http://www.radionacional.com.ar/el-ipc-de-bahia-blanca-arrojo-un-2/

LRA 26 Resistencia

Con apoyo económico nacional y provincial

Habilitación progresiva de actividades deportivas

Osvaldo Pérez, Presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, expresó que “nos reunimos con todos los sectores que integran nuestro espacio, con el objetivo de establecer pautas comunes que sirvan para el momento en que se restablezcan plenamente las actividades”.

Luego, Pérez valorizó las ayudas económicas otorgadas por el gobierno nacional y provincial “tanto de Resistencia como del interior, con las cuales muchos clubes pudieron mantenerse”. http://www.radionacional.com.ar/progresiva-habilitacion-de-actividades-deportivas/

LRA 28 La Rioja

Para el interior provincial

La Rioja invertirá 110 millones de pesos en obras

El gobernador Ricardo Quintela encabezó vía teleconferencia, el lanzamiento del “Fondo Provincial de Infraestructura Municipal”, que implica un financiamiento en obras para de los departamentos del interior de La Rioja cercanos a los 110 millones de pesos.

Tras eso, el intendente del Departamento General Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón calificó la decisión del gobernador como “revolucionaria, ya que significa un verdadero federalismo, puesto en práctica”. http://www.radionacional.com.ar/provincia-destinara-110-millones-de-pesos-en-infraestructura-para-municipios/

LRA 26 Resistencia

Obra Pública

Reactivan obras paralizadas durante cuatro años

Juan Manuel Carreras, Ministro de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos del Chaco, se refirió a la reactivación de diversas obras en la provincia, especialmente las de la autovía Ruta Nacional 11, en el tramo de 11 kilómetros de extensión, desde el cementerio Parque Jazmín hasta el Autódromo, en Resistencia. Carreras afirmó que “esta obra, entre otras, y por decisión del gobierno de Mauricio Macri, estuvo paralizada desde 2015. Ahora, la retomamos con el anuncio del presidente Alberto Fernández y del gobernador Capitanich“. http://www.radionacional.com.ar/reactivan-obras-desfinanciadas-y-paralizadas-durante-4-anos/

LRA 7 Córdoba

MARIA INES ALBERGUCCI, Subsecretaria de Turismo

“Fomentaremos el turismo responsable”

Albergucci también declaró que “estamos trabajando con los distintos gobiernos y jurisdicciones, a partir de un escenario posible. Es lógico pensar que no vamos a tener un verano como los anteriores, pero la idea es retornar a la actividad con los protocolos nacionales, y con una adaptación local de acuerdo a las características”. http://www.radionacional.com.ar/la-nacion-busca-fomentar-el-turismo-responsable/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

JUAN IGNACIO GARCIA, secretario de Industria

“La situación de las empresas es bastante delicada”

El secretario de Industria de Tierra del Fuego se refirió a la situación actual de la industria y dijo que se viven momentos complicados. También se refirió al sector del autopartismo y dijo que “la situación es más delicada”. http://www.radionacional.com.ar/juan-ignacio-garcia-la-situacion-es-bastante-delicada/

LRA 5 Rosario

SILVIA FRANA, ministra de Infraestructura

Segunda provincia con más anotados en el Procrear

Con más de 160 mil registros se cerró la primera tanda de inscripciones al programa nacional de viviendas. En la provincia hubo casi 17 mil anotados, sólo superada por Buenos Aires. “Es alentador y también pone en evidencia la gran demanda que hay de poder contar con una vivienda propia”, señaló la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana. http://www.radionacional.com.ar/santa-fe-fue-la-segunda-provincia-con-mas-anotados-en-el-procrear/

Laborales | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Reunión con el intendente

UPCN propone representar a los municipales

Claudia Espeche, Secretaria General de la Unión del Personal Civil de la Nación en Catamarca, informó que mantuvieron una reunión con el intendente de la ciudad Capital, Gustavo Saadi, “a quien le presentamos todas las actividades que realiza el Sindicato, e hicimos una presentación formal para la firma del convenio de representación de los trabajadores municipales”. http://www.radionacional.com.ar/upcn-propone-representar-a-empleados-municipales-de-la-capital/

LRA 26 Resistencia

Serán 17 cursos

Capacitación laboral para acceder a planes sociales

La Ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Pía Chiacchio Cavana, dijo que esta actividad “sirve para unificar y organizar los diferentes planes, y programas sociales existentes. El objetivo es mejorar el ingreso de los beneficiarios”.

El gobierno provincial realizará 17 cursos de capacitación profesional en diversos oficios, con el objetivo de articular los planes y programas con el trabajo. http://www.radionacional.com.ar/capacitacion-laboral-para-acceder-a-planes-y-programas-sociales/

LT 12 Paso de los Libres

LIRIO GONZALEZ, delegado local

“La UTA no adherirá al paro provincial”

El Delegado de la Unión Tranviarios Automotor, aclaró que “Paso de los Libres seguirá contando con el servicio de transporte urbano de pasajeros, al no adherir a la medida de protesta provincial”. http://www.radionacional.com.ar/la-uta-local-no-adhiere-al-paro-provincial/

LRA 7 Córdoba

Después de 130 días

Se levantó el paro de transporte interurbano

El gremio que nuclea a los chóferes del transporte interurbano, AOITA, y las Cámaras Empresarias arribaron a un acuerdo, y se levantó el paro que llevaba más de 130 días de vigencia.

Sin embargo, por razones sanitarias, el servicio seguirá suspendido, tal como lo dispuso el Gobierno Provincial. En tanto, volverán a funcionar las empresas de transporte urbano en las localidades del interior provincial. http://www.radionacional.com.ar/despues-de-130-dias-de-conflicto-hubo-acuerdo-y-se-levanto-el-paro-de-aoita/

Sociedad | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

CARLOS NOSALEVICH, Jefe de Bomberos

“No hay condiciones climáticas para que el fuego se encienda solo”

Nosalevich se refirió al siniestro sucedido en la Isla Cambacuá, informando que se realizará un sobrevuelo en la zona afectada con ayuda del aeródromo local de Concepción del Uruguay, para evaluar daños y visualizar posible focos que aún queden activos en el sector.

Finalmente, el Jefe de los Bomberos locales remarcó que “es la mano del hombre la que genera estas acciones”. http://www.radionacional.com.ar/incendio-en-isla-cambacua/

LRA 57 El Bolsón

MARIELA GAVILAN, hermana de Franco

Piden celeridad en el caso de Franco Gavilán

Familiares de Franco Gavilán, asesinado hace tres años en El Bolsón, piden que “quede firme la sentencia” que en primera instancia condenó a una persona a 12 años de prisión. Sin embargo, tras la apelación, la Cámara todavía no resolvió desde hace más de un año y el supuesto asesino podría quedar en libertad. http://www.radionacional.com.ar/pedido-de-celeridad-a-la-justicia/

LT 14 Paraná

VICTORIA DUNDA, de El Paraná no se toca

“Santa Fe no tiene plan y Entre Ríos no lo implementa”

Sobre los incendios en el Delta, Dunda agregó que “el contexto de pandemia complica el trabajo en las islas”, y admitió que la desidia para el tratamiento de la temática viene desde hace muchos años. Luego, la abogada reclamó la intervención de los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe para controlar los siniestros, advirtiendo que “si las quemas fueron autorizadas, no debió hacerse en un momento de sequía”. http://www.radionacional.com.ar/santa-fe-no-tiene-plan-de-manejo-de-fuego-y-entre-rios-no-lo-implementa/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

LUIS LAZARTE, jefe de la Comisaría de Concepción

Operativo para proteger a los delivery durante la noche

A raíz de los reclamos de deliverys en Concepción, quienes protestaron contra la creciente inseguridad, la Policía va a implementar un operativo para su protección. “Va a haber una orden especial denominada “protección a los deliverys”, que va a regir desde las 21 hasta las 1. Vamos a tener una comunicación más directa cuando se produzca un hecho delictivo o ellos vean una situación anormal”, comentó Lazarte. http://www.radionacional.com.ar/ponen-en-marcha-un-operativo-para-proteger-a-los-delivery-durante-la-noche/

LRA 24 Río Grande

GERARDO OCONON, Estación Astronómica

“Las ciudades costeras expuestas a probables tsunamis”Desde la Estación Astronómica Río Grande se refirieron a las probabilidades de que Tierra del Fuego sea epicentro de posibles tsunamis

producto de los movimientos de la “placa de Magallanes”. Respecto de las ciudades de la provincia, Oconon dijo que “toda ciudad costera está expuesta a una tsunami en cualquier parte del mundo”, coincidiendo con las advertencias del científico del CONICET, Jorge Rabassa. http://www.radionacional.com.ar/las-ciudades-costeras-estan-expuestas-a-probables-tsunamis/

LRA 21 Santiago del Estero

OMAR CHIATTI, Sociedad Rural del Sudeste

Preocupados por las mangas de langostas

Desde la Sociedad Rural advirtieron sobre las mangas de langostas que atraviesan diferentes localidades de la provincia. Chiatti también remarcó que es muy importante que los productores colaboren con el Senasa, comunicando el lugar donde se ven estos animales para poder fumigar. http://www.radionacional.com.ar/productores-santiaguenos-preocupados-por-las-mangas-de-langostas/

LRA 56 Perito Moreno

MARGARITA COLI, Juegos y Entretenimientos

4º Concurso “Lee, Cámara, Booktubers en acción”

El Equipo de Juegos y Entretenimientos de la Secretaría de Coordinación Educativa del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz lanzó un concurso destinado a estudiantes de 5to, 6to y 7mo año del Nivel Primario y a todos los años del Nivel Secundario en todas las modalidades y orientaciones. Los alumnos podrán participar de forma individual o en grupos, orientados por un docente o bibliotecario de la institución a la que asisten, o bien; padre, madre o tutor responsable, en las categorías de Booktuber y/o Booktrailer. http://www.radionacional.com.ar/4o-concurso-lee-camara-booktubers-en-accion/

LRA 29 San Luis

LEONARDO ONGOROSO, Defensa Civil de Merlo

Continúa cortado el camino al Filo de las Sierras

La nevada de ayer y las bajas temperaturas registradas hoy en la Villa Merlo, provocaron congelamiento en el camino al Filo de las Sierras por lo que continúa el corte en la Ruta 5 que lleva a las Sierras de los Comechingones límite natural con la provincia de Córdoba. http://www.radionacional.com.ar/continua-cortado-el-camino-al-filo-de-las-sierras-por-congelamiento/

LU 4 Patagonia

Ex jefe de la Policía de Chubut

Condenado por abuso de menores

El tribunal integrado por los doctores Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, declaró por unanimidad que el ciudadano Juan Luis Ale es autor materialmente responsable del delito de “abuso deshonesto”, y del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

En tanto, la defensa del imputado había solicitado la nulidad de la acusación, señalando que en el caso del “abuso sexual gravemente ultrajante”, la exposición de la víctima radicada en la sede fiscal el 20 de diciembre de 2017 no reunía los alcances de una denuncia. http://www.radionacional.com.ar/exjefe-de-la-policia-de-chubut-condenado-por-abuso-de-menores/

LRA 27 Catamarca

SOL ROLDAN, de Adultos Mayores

“Defendemos los derechos de los mayores para la inclusión”

Roldán expresó que “buscamos garantizar la inclusión social y revalorizar el lugar en la familia”. Luego, agregó que “los adultos mayores puedan acceder a los servicios esenciales. Los ayudamos con el pago de servicios y les hacemos trámites digitales”. http://www.radionacional.com.ar/defendemos-los-derechos-de-los-adultos-mayores-para-la-inclusion-social/

LRA 26 Resistencia

Hasta el 7 de septiembre

Primera Feria Digital del Libro

En relación a la muestra, Rubén Bisceglia, de la Librería y Editorial de La Paz, indicó que “hay 140 presentaciones, en su mayoría de autores del Chaco, pero con participación de autores de otros países, con el objetivo de hacer conocer nuestra cultura literaria”. http://www.radionacional.com.ar/primera-feria-digital-internacional-del-libro-de-resistencia/

LRA 1 Buenos Aires

KARIN OTERO, historiadora

La historia de Tierra del Fuego

Otero contó de los orígenes de la provincia austral, signada por la historia bélica y de las Fuerzas Armadas del país, desde la mal llamada campaña del desierto de Julio Argentino Roca, a la Guerra de Malvinas y el conflicto con Chile por el canal de Beagle. http://www.radionacional.com.ar/la-historia-de-tierra-del-fuego-la-provincia-mas-joven-de-la-argentina/

Géneros | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Dos causas por violencia de género

Pedirán la captura internacional de Cabrera

La fiscal de la Cámara 2 del Crimen, Laura Battistelli, pidió la detención del golfista Ángel Cabrera, y se formalizaría en las próximas horas el pedido de captura internacional. Cabrera debe afrontar un juicio oral y público por dos causas de violencia de género contra su ex pareja, Cecilia Torres Mana. Sin embargo, el golfista se encuentra en los Estados Unidos, donde participa de una competición deportiva.

Laura Battistelli, fiscal de la Cámara 2, expresó que “esta fiscalía ha pedido que Cabrera se presente en calidad de detenido, porque ha violado todos los resguardos que le ha dado el proceso. Estamos ante delitos de violencia de género, que tienen que ir a debate oral”. http://www.radionacional.com.ar/pediran-la-captura-internacional-del-golfista-angel-pato-cabera/

LRA 1 Buenos Aires

LATINOAMERICA Y EL CARIBE: 118 M de mujeres

Estarán bajo la línea de pobreza por la pandemia

La tasa de pobreza de las mujeres se estima que aumentará este año a 37,4% en América Latina y el Caribe -un 22% más que en 2019- como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, lo que representa un total de 118 millones, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ONU Mujeres. http://www.radionacional.com.ar/118-millones-de-mujeres-estaran-bajo-la-linea-de-pobreza-por-la-pandemia/

LRA 29 San Luis

EVA MOREL, diputada provincial

Leyes para la erradicación de la violencia contra la mujer

Ayer la Legislatura de San Luis aprobó la adhesión a la Ley Nacional N° 27.501 de “Violencia contra la Mujer, Acoso Callejero” y la Ley Nacional N° 27.533 de “Violencia Política contra la Mujer”. Además, obtuvieron media sanción la incorporación de la Ley Nacional N° 27.176 que establece el “Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación” y a la Ley Nacional N 27.234 de implementación de la jornada “Educar en igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”. http://www.radionacional.com.ar/herramientas-para-la-erradicacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/

LRA 1 Buenos Aires

Bloque del Frente de Todos en Vicente López

Piden la emergencia por violencia de género

Las mujeres que integran el bloque Frente de Todos del Concejo Deliberante de Vicente López junto a la titular de la Secretaría de las Mujeres del Partido Justicialista (PJ) local, Juliana Del Bao, anunciaron que fue presentado el Proyecto de Ordenanza para “Declarar la Emergencia en materia social por violencia de género en el distrito de Vicente López”. http://www.radionacional.com.ar/piden-la-emergencia-por-violencia-de-genero-en-vicente-lopez/

LT 11 Concepción del Uruguay

Contra la medida de AGMER

Presentaron un Recurso de Amparo por el apagón virtual

La abogada Vanina Telis interpuso un Recurso de Amparo ante la Justicia, con el objetivo de dejar sin efecto la medida de fuerza que realiza la asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, que consiste en una desconexión virtual.

Telis indicó que “el reclamo del gremio docente hacia el gobierno provincial está perfecto, pero la medida del apagón virtual impacta sobre los alumnos. Soy madre de una alumna que asiste a la escuela pública, y por eso realice la presentación”. http://www.radionacional.com.ar/amparo-por-el-apagon-virtual-telis-ira-al-superior-tribunal-de-justicia/

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Guido Pella no puede jugar Cincinatti

Su preparador físico dio positivo de COVID-19

Pella, su entrenador José Acasuso y el tenista boliviano Hugo Dellien, deberán quedar en cuarentena sin salir de sus habitaciones en Nueva York por su cercanía con Juan Galván, el único positivo en 1.400 testeos. http://www.radionacional.com.ar/pella-no-puede-jugar-cincinatti/

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

ENTREVISTA A LAURA ROSATO

Homenaje a Jorge Luis Borges

En el 121° aniversario su nacimiento

Laura Rosato, directora del Centro de Estudios Jorge Luis Borges dependiente de la Biblioteca Nacional, anticipó por Radio Nacional el homenaje que le realizarán al escritor en el 121° aniversario su nacimiento. “Queremos celebrar la lectura en homenaje a Borges. Diferentes autores van a contar que significa leer a Borges”, destacó Rosato en diálogo con Héctor Larrea. http://www.radionacional.com.ar/homenaje-a-jorge-luis-borges-en-el-121-aniversario-su-nacimiento/

LRA 1 Buenos Aires

SEBASTIAN SCHINDEL, nuevo filme

Estreno de “Crímenes de familia”

La película formará parte también de los estrenos de Cine.ar y Cine.ar Play y se lanzará de forma casi simultánea a partir del jueves 20. El director dialogó vía zoom con Horacio Marmurek sobre su nueva película en la que Cecilia Roth interpreta a una sexagenaria acomodada que ve su vida sacudida por las acusaciones de violencia de género que recaen sobre su hijo, a la vez que una situación con su empleada doméstica le hace replantear varias cosas que en su vida ya parecían establecidas. http://www.radionacional.com.ar/se-estrena-crimenes-de-familia-el-nuevo-filme-de-sebastian-schindel/

LRA 1 Buenos Aires

JOAN MANUEL SERRAT con VICTOR HEREDIA

Los días del exilio y sus ganas de volver a la Argentina

Segunda parte de la entrevista a Joan Manuel Serrat brindó en Guadalajara, México. En esa ciudad el Nano se exilió casi dos años, tras manifestarse abiertamente contra el régimen franquista. En esta emisión, Serrat recordó sus días en el exilio y su primera vez en Buenos Aires, y les pide a los argentinos que “se cuiden” porque tiene “muchas ganas de volver”. http://www.radionacional.com.ar/los-dias-de-serrat-en-el-exilio-y-sus-ganas-de-volver-a-la-argentina/

LRA 13 Bahía Blanca

La vida de Aimé Painé

La cantora mapuche en la plataforma Contar

Contar presenta un estreno exclusivo el domingo 23 de agosto: “Aimé”, cuatro capítulos con la vida de la artista patagónica. Dirigida por Aymará Rovera y con el protagónico de Charo Bogarín. http://www.radionacional.com.ar/se-estrena-serie-sobre-vida-de-la-cantora-mapuche-aime-paine/

Humor | Volver al inicio

FRIGORIFICO

Todo empezó con una factura de un frigorífico, que decía por “estibar y refrigerar”. Se trataba nada más ni nada menos, que de 4.000 vacunas compradas por la gestión anterior, la misma que bajó al rango secretaría el ministerio de salud. Por ese motivo, no debería sorprendernos que no se hayan utilizado y estén vencidas. Dichas vacunas serían TRIPLE VIRAL, las que lamentablemente no podrían ser utilizadas contra el peor de los virus que padecimos los últimos cuatro años. Lo que no deja de ser contradictorio, si tenemos en cuenta que vacunar…, nos vacunaron a TODES!!!

Chocolate