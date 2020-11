Diario de Radio Nacional 17/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que “es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, al anunciar el envío al Congreso de un proyecto para la legalización del aborto y otro para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida.

LRA 1 Buenos Aires

Un 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina tras 17 años de exilio. Como consecuencia de este suceso, se fijó dicha fecha como el Día de la Militancia.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández recordó con unas palabras a Néstor Kirchner en su cuenta de Twitter y lo definió como “un militante inmenso”. “‘Queremos tener compañeros que piensen, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible”, escribió.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el profesor, Jorge Luis Bernetti, acerca del segundo regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, fecha en la que se conmemora el Día de la militancia ya que consolidó el fin de la proscripción y dio por terminado el exilio forzado del líder del Justicialismo tras 18 años. En ese sentido, el licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Comunicación, periodista y docente señaló que se trata de “un día importantísimo de la historia argentina para la afirmación del proceso democrático”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, explicó cómo serán las aperturas para el turismo de verano en el marco de la pandemia. El periodista de Radio Nacional de dicha provincia, Aldo Omar Blanco, describió que será un cronograma “escalonado”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, aseguró que la nueva fórmula de movilidad previsional permitirá a todos los jubilados y pensionados percibir aumentos por encima de la inflación en 2021 y manifestó que están trabajando para que el proyecto de ley ingrese esta semana al Congreso.

LU 4 Patagonia

Fera puso en valor la oportunidad de exigir a los sectores de mayores ingresos que colaboren con la economía del país.

“Somos todos un poco responsables de lo que nos pasa. Todo el mundo sabe que el gobierno anterior dejó un país en default, y la gente no tiene posibilidad de subsistir como corresponde. Alguien va a tener que aportar, y tenemos que ser los que podemos. Esta resistencia que tienen algunos, de los pocos que tienen que aportar un poco, me parece absurda y sin sustento”.

LRA 6 Mendoza

Zaiat explicó que tras la pandemia se espera un 2021 donde la economía comience a funcionar “y si empieza a funcionar se va a necesitar menor asistencia, lo que no significa que desaparezcan los Programas de Asistencia, porque por eso existen las políticas expansivas”.

Luego, Zaiat agregó que para el próximp “está previsto un déficit del 4,5%, el que sigue siendo expansivo comparado con 2019, pero no será igual que el de 2020”.

LRA 6 Mendoza

Uceda dijo que “este aporte tiene un destino específico y fundamental. Se van a urbanizar los barrios populares y esos fondos se destinarán para las PYMES, para poder fortalecer el sistema sanitario”.

La legisladora explicó que la iniciativa también es importante para Mendoza “porque hay un porcentaje de lo que se recaude que va a estar destinado a proyectos de exploración y explotación gasífera, lo que a Mendoza le va a redundar seguramente en ganancias, en producción e inversión”, finalizó Uceda.

LRA 26 Resistencia

Pilatti Vergara, senadora nacional del Frente de Todos, se refirió la carta firmada por sus pares del bloque oficialista de la Cámara Alta, donde fijan postura respecto de la responsabilidad del Fondo Monetario en el préstamo multimillonario concedido a la Argentina, que ahora renegocia la forma de pagarlo.

LRA 28 La Rioja

Aguirre de Soria habló sobre el proyecto de ley del Aporte Solidario Extraordinario, diciendo que se trata de un aporte único, y que “es lamentable que tengamos que recurrir a leyes para cuestiones que tienen que ser de solidaridad y humanidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El oficialismo de la Cámara de Diputados busca aprobar el proyecto de Aporte Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas y, en comunicación con el Servicio Informativo, la diputada por el Frente de Todos Claudia Bernazza aclaró que “este no es un impuesto, sino un aporte por única vez”.

LRA 28 La Rioja

Aguirre de Soria respaldó el proyecto de Ley de Vacunación contra la COVID-19, y agregó que la oposición “está generando dudas y malestar en la sociedad”, indicando que “tenemos que ser cuidadosos y llevarle tranquilidad a la gente con buena información”.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Javier Silva, jefe de Infectología del Hospital Regional San José, expresó su preocupación ante la situación actual del brote de coronavirus en Paso de los Libres, que continúa sumando casos positivos y fallecidos.

LRA 3 Santa Rosa

Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, analizó lo que ocurre en el sector de la Salud durante la pandemia.

“Con esta situación, nos vimos obligados a tener que definir por nuestra propia cuenta, viendo las malas decisiones que se tomaban en Europa y los Estados Unidos. Lo que también permitió que nos preparáramos para lo que se venía”, aseguró el profesional.

LT 14 Paraná

Recchio, director Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, anticipó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “se va a reconvertir, porque la idea es diversificarlo en varios Programas y no dejar desprotegido a nadie, para seguir trabajando en que todos tengan una cobertura social mínima”.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo López, docente, Secretario General de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario Gremial de CTERA y Secretario General Adjunto de UTE habló por Radio Nacional tras las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad Soledad Acuña quien aseguró que “uno de los grandes problemas de la educación argentina es la formación docente, eligen militar en vez de enseñar”.

NACIONAL ROCK

En Hola Qué Tal hablamos con Mariano Denegris, pro secretario de prensa de UTE-CTERA, sobre los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quién aseguró que quienes eligen ser maestros son personas cada vez más grandes de edad y de los sectores más bajos socioeconómicos, con poco capital cultural. http://www.radionacional.com.ar/la-ministra-acuna-rechaza-todo-lo-que-significa-el-sistema-educativo/

LRA 9 Esquel

El historiador Alejandro Olmos presentó un escrito ante Carlos Zanini, Procurador del Tesoro, para que se investigue la venta de las tierras ubicadas alrededor de Lago Escondido, hoy bajo título de propiedad del magnate inglés Joe Lewis.

En 2012 hubo un intento de investigación “pero Macri lo frenó”, explicó Olmos y diferenció la acción penal de la anulación de la venta, al expresar que “un extranjero puede ser propietario sólo sí está casado con una argentina, si tiene hijos argentinos, si reside en el lugar y si tiene un proyecto de desarrollo, cosa que no tiene nada que ver con Lewis, que vive en Inglaterra, además de apropiarse del lago sin permitir que nadie vaya””.

LRA 7 Córdoba

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, anunció la apertura escalonada de actividades turísticas en la provincia.

Tras esto, Oscar Santarelli, intendente de Villa General Belgrano, sostuvo que el anuncio fue recibido con mucho entusiasmo, “porque estamos muy bien preparados para recibir a los turistas, en un marco de seguridad sanitaria muy importante”.

LRA 9 Esquel

Por pedido de la familia de Santiago Maldonado, un grupo interdisciplinario independiente vinculado a la defensa de los Derechos Humanos realizó un informe para despejar las dudas que tenía la familia.

La abogada Verónica Heredia, explicó que “se concluyó que nunca se investigó la causa en función de la denuncia realizada el 1° de agosto sobre la desaparición de Maldonado. Desde ahí, se tendría que haber llevado la búsqueda conforme a estándares internacionales que no se hicieron”.

LV 8 Libertador

Hermida expresó que en los procesos no se tuvo perspectiva de género, y “quedó confirmado tras las últimas pericias psiquiátricas y psicológicas que Nahir nunca fue escuchada”.

Luego, la abogada señaló que la condena no está efectiva, ya que quedan recursos para presentar.

LT 14 Paraná

Integrantes de la familia Etchevehere prestaron indagatoria en la justicia de Entre Ríos por la causa del vaciamiento de El Diario de Paraná, que dejó a 80 familias en la calle.

La causa se encontraba paralizada desde 2018, pero se reactivó luego de darse a conocer el Proyecto Artigas, cuando Dolores Etchevehere investigó la maniobra y denunció a sus hermanos.

Juan Cruz Varela, uno de los 80 trabajadores despedidos, indicó que es la primera vez que los Etchevehere dan explicaciones a la justicia sobre el vaciamiento de El Diario de Paraná.

LT 14 Paraná

Dolores Etchevehere habló frente a los tribunales de Entre Ríos y recordó que en 2013, luego de comenzar una investigación sobre el accionar de sus hermanos, presentó la denuncia correspondiente al vaciamiento de El Diario de Paraná.

Sin embargo, la causa nunca avanzó porque según Dolores “nadie habla de los pactos de poder de Entre Ríos, que garantizan la impunidad de esta banda de delincuentes”.

ENTREVISTA FEDERAL

Periodistas de todo el país entrevistaron a los integrantes del conjunto Los Tekis, Sebastián López y Juanjo Pestoni, acerca de su carrera artística, su Jujuy natal, el folklore, la actividad cultural durante el coronavirus, y Tierra Mía, su último álbum discográfico. En tanto, informaron que la edición 2021 de la ya tradicional peña el “Carnaval de los Tekis” que se desarrolla en la capital provincial, fue suspendida debido a la pandemia.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Quirós señaló como dato alentador el descenso en la terapia intensiva por COVID-19: “Estamos con un número de camas ocupadas en el sector público de los más bajos de la serie”. Remarcó que hay más personas en esa situación por otras enfermedades que por coronavirus.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La reacción de los vecinos con la implementación del programa DetectAr.

LRA 15 Tucumán

Cómo se prepara la obra social para la campaña de vacunación contra el Covid-19 apenas arriben las dosis al país.

LRA 23 San Juan

Una descripción sobre uno de los temas que tratará la Cámara de Diputados de la Nación que reviste suma importancia durante la pandemia de coronavirus.

LRA 30 Bariloche

Detalles de las aperturas que realizan desde hace días en función de la “visita de turistas nacionales y luego internacionales” para la temporada de verano.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Un balance completo del trabajo realizado este año por profesores, profesoras y estudiantes durante la pandemia de coronavirus.

LRA 52 Chos Malal

Acuerdo establecido entre intendentes, presidentes de Comisiones de Fomento de zona norte de la provincia, Gendarmería, Policía y Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Producción y de Gobiernos locales para la planificación de la circulación de arreos.

LRA 53 San Martín de los Andes

Repercusiones de la reunión del Comité Operativo de Emergencia Municipal que decidió la vuelta a fase 1 de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

LRA 29 San Luis

Las nuevas disposiciones del Comité de Crisis para los residentes puntanos ante una leve baja de contagios de coronavirus.

LRA 24 Río Grande

Datos y consejos para una de las actividades incluidas en la apertura y que acaparó muchos adeptos en la provincia.

LRA 9 Esquel

Ongarato encabezó una reunión en el marco de la apertura de la actividad turística.

Luego, el intendente dijo que se busca el consenso de todas las áreas para una mayor seguridad de los ciudadanos, manifestando que “tenemos que aprender a tener todas nuestras actividades, y a tener Turismo con COVID”.

Política | Volver al inicio

LRA 12 Santo Tomé

Jauretche, militante histórico de la Resistencia Peronista, escritor, periodista, dirigente de la Juventud Peronista, miembro del Consejo Superior del PJ presidido por Héctor Cámpora y sobrino de Arturo Jauretche, se refirió al Día de la Militancia y reflexionó sobre el rol de la juventud militante actual.

LRA 26 Resistencia

Valenzuela, integrante de la organización Frente Patria Grande Chaco, se refirió al Día de la Militancia, en el que se recuerda el regreso al país de Juan Domingo Perón en 1972.

“Es un día muy significativo por el regreso de nuestro líder, después de 18 años de exilio, y fundamentalmente por las actuales circunstancias políticas del país”, señaló Valenzuela.

LRA 26 Resistencia

Sager habló de su experiencia y trayectoria como militante político, diciendo que “hay que recordar el día histórico que originó el Día de la Militancia y su significación para las miles de personas que trabajaron para el regreso de Perón al país”.

LT 12 Paso de los Libres

En el marco del Día de la Militancia, Giménez recordó el retorno de Perón después de 18 años de exilio en España.

El dirigente destacó que “la militancia, desde ese entonces, buscó sostener una doctrina y un liderazgo”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial, Mario recordó el regreso de Perón a la Argentina el 17 de noviembre a 1972 y lo comparó con el regreso de Evo Morales a Bolivia. “Soy partidario de recordar los hechos y mirarlo cada vez de otra forma y ahora comparo el regreso de Perón con el regreso de Evo Morales a Bolivia”, expresó Wainfeld. “El 17 de noviembre de 1972 ganó el pueblo”.

LRA 6 Mendoza

Del Plá, diputada Nacional por el Frente de los Trabajadores, dio detalles del proyecto alternativo a la iniciativa oficialista del Aporte Solidario, que presentaron en abril.

El proyecto plantea “un impuesto a la renta y las fortunas personales de más de $ 100 millones, a las ganancias extraordinarias de empresas y de Bancos, y a la tenencia de grandes extensiones tierras de vivienda ociosa para destinarlos a fortalecer el sistema de Salud. También, impone un salario de emergencia de $ 30 mil para todos los que no tienen ingresos y la construcción de 100 mil viviendas populares”, describió Del Plá.

LRA 5 Rosario

Detalles sobre la caravana federal que se realizará en la Plaza San Martín con destino al Monumento a la Bandera en apoyo al Gobierno actual.

LRA 2 Viedma

La nueva agrupación tendrá como preocupación central la capacitación laboral de los jóvenes, además de la formación sindical.

Economía | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Néstor García, ministro de Turismo de Chubut, se refirió a la apertura del turismo por Comarcas para generar libre circulación dentro de las burbujas establecidas.

García explicó que será voluntad de cada intendente acceder a la circulación interna, agregando que habrá cupos disponibles para las zonas habilitadas y se realizarán las reservas a través de internet.

LV 8 Libertador

Enrique Albistur, ex secretario de Medios, se refirió al documental sobre Vicentin que se emitirá en simultáneo por Crónica TV y C5N el sábado próximo a las 23 horas, material que luego será reproducido por numerosos canales del país.

LRA 21 Santiago del Estero

Quiénes tendrán acceso al programa “Potenciar Trabajo” que apunta a dar formación laboral a jóvenes que se recuperan de adicciones y a desarrollar obras de urbanización en barrios populares.

LRA 57 El Bolsón

Detalles del trabajo realizado por esta organización con los productores de la Comarca Andina para potenciar la producción, consumo y venta de frutas y verduras agroecológicas a precios populares.

LRA 43 Neuquén

La crítica a los sectores de grandes fortunas que son reticentes a colaborar con un aporte económico único y solidario durante la pandemia de coronavirus.

LRA 17 Zapala

Las críticas ante las consecuencias ambientales que deja el fracking en la región.

LRA 25 Tartagal

Una referencia a las 12 mil tarjetas del programa que se entregarán en toda la provincia y una mención al trabajo del Gobierno Nacional con un nuevo esfuerzo económico.

LRA 14 Santa Fe

Análisis luego de la presentación del intendente Emilio Jatón con un presupuesto orientado a volcar los pocos recursos sobre algunos barrios del norte y el oeste de la ciudad.

Laborales | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Al menos siete colectivos de larga distancia se encuentran varados en el ingreso a Mendoza, con 90 personas que quieren ingresar para trabajar en la cosecha.

Marcelo Romano, senador de Ciudadanos por Mendoza, expresó que “hay 90 seres humanos tratados peor que los animales”, al tiempo que confirmó que no tienen baños ni alimentos suficientes. Luego, el legislador pidió una cuota de humanidad y calificó al gobierno de “insensible”.

LT 14 Paraná

Empleados de Salud de Paraná, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se declararon en estado de asamblea porque se oponen a una normativa que establece que los empleados deben agotar las vacaciones ordinarias antes de que finalice el año.

Nancy González, representante del gremio, explicó que el Ministerio de Salud y los hospitales “estamos en primera línea de trabajo ante la pandemia, y el tomar días de licencia nos perjudica salarialmente porque no tendremos horas extras”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 59 Gobernador Gregores

Un repaso a las actividades organizadas por Lof Fem Mapu que proponen perpetuar las costumbres de la comunidad.

LRA 18 Río Turbio

Un especial con testimonios sobre la gesta de “La Unión 24” en la lucha por los derechos de los trabajadores a 26 años de un nuevo aniversario.

LRA 9 Esquel

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el ´No a la Mina´ realizó una movilización en contra de la megaminería en Chubut.

En esta oportunidad, se expresaron mediante un documento emitido por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut.

LRA 42 Gualeguaychú

Bozzani, subjefe de Bomberos de Gualeguaychú, precisó que la sequía, la época del año y la presencia de pastos secos favorecen los focos de incendios, los cuales se manifestaron mediante una docena de siniestros en los últimos días.

Luego, Bozzani hizo un recuento de las numerosas intervenciones realizadas por el Cuerpo durante 2020.

LRA 3 Santa Rosa

La Mesa Solidaria Pampeana es un grupo integrado por diferentes instituciones, asociaciones y grupos de General Pico.

Agustina Moreira, una de sus integrantes, contó las diferentes iniciativas que llevan adelante y la actividad que han desarrollado frente a la pandemia.

LV 19 Malargüe

En el marco de los festejos del 70º aniversario del Departamento de Malargüe, Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, firmó un convenio para comenzar a trabajar en un Plan Integral que aproveche las aguas del río Malargüe.

Pablo Magistocchi, presidente de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), brindó detalles de la obra y aseguró que el objetivo es comenzar con los trabajos en 2021, los cuales involucran proyectos de arquitectura, paisajismo e ingeniería.

LRA 1 Buenos Aires

La Ley 26.075 fue sancionada el 21 de diciembre de 2005 y promulgada el 9 de enero de 2006.

Se trata de una herramienta clave, junto a los planes y estratégicas pedagógicas, para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación en Argentina. El Area de Contenidos elaboró una serie de informes sobre este tema que resulta tan complejo como trascendente.

El tercero de los informes busca analizar la evolución del financiamiento educativo. Para ello, conversamos con Agustín Claus, Investigador asociado del Programa de Educación de

CIPPEC, Maestrando en Políticas Públicas y Desarrollo Gubernamental y Licenciado en Administración.

LRA 7 Córdoba

La Justicia volvió a confirmar que Fiat deberá reemplazar las camionetas Toro que vendió con vicios de fábrica. La Cámara Civil rechazó un recurso de Casación de la automotriz contra una medida cautelar, que le ordena entregar camionetas sin fallas a unos 200 compradores que litigan desde hace tres años.

Lo anticipó Rodolfo de Ferraris Rueda, el abogado que representa a varios de los compradores.

LT 14 Paraná

Fabiola Yáñez, presidenta Honoraria de la Fundación del Banco Nación Argentina (FBNA), y coordinadora General de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) valoró que en este contexto adverso, “podamos encontrar estos espacios para crear una agenda que promueva, coordine y articule las políticas con una mirada integradora”.

Yánez participó del conversatorio ´Políticas públicas para la primera infancia´, con el que se inició la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa del gobierno de Entre Ríos que se realiza desde hace cuatro años.

LRA 12 Santo Tomé

Nejamkin, voluntaria de la organización ´Mamá Cultiva´, expresó que están pensando en una nueva ley “para que aborde todas las aristas que tiene la temática, como la exportación, la comercialización y la legitimidad de la planta, pero para eso hay que seguir construyendo”.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

En la capital entrerriana la convocatoria por el aborto legal reclamará que el Congreso avance en la sanción de la ley. La cita será mañana, miércoles 18 a las 18.30 horas en la Plaza 1° de Mayo de la capital provincial.

“Es una cuestión de Salud Pública y un derecho vulnerado sobre la decisión soberana de nuestros cuerpos”, afirmaron. Solicitan ir con barbijos a la convocatoria y respetar el distanciamiento social.

LRA 26 Resistencia

Ursula Savarese, directora de Diversidad, Disidencia y Diversidad de Géneros del Chaco, informó que los últimos datos suministrados por el Observatorio de Femicidios de Argentina “son alarmantes e indican la necesidad de profundizar las legislaciones existentes, porque existen fallas y hay que ajustar”.

LU 4 Patagonia

En la sede de Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) declaró Lucrecia Falon, una de las seis mujeres que componen la denuncia colectiva contra el profesor Bruno Sancci.

Falon puso en valor el inicio del sumario, diciendo que “creo que es un tema que no se puede eludir cuando existe violencia de género, y nosotras ratificamos las denuncias”.

LRA 7 Córdoba

Carlos Caserio, senador por el Frente de Todos, confirmó que votará a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

“Soy más optimista que la otra vez”, explicó el parlamentario, quien aseveró que la composición del cuerpo cambió respecto de 2018, cuando el proyecto fue rechazado en la Cámara Alta luego de obtener media sanción de Diputados.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A pesar de la pandemia, el Festival de Tango y Criollismo no se detiene. Este año, su cuarta edición se realizará de forma virtual, se podrá ver a través del canal de YouTube de la organización, y, en diálogo con Nacional, uno de los organizadores del evento, Pablo Juárez Levar, adelantó las novedades de esta edición.

LRA 42 Gualeguaychú

Rombolá, periodista y especialista en cumbia, está trabajando para que se promulgue el Día Nacional de la Cumbia, en homenaje a los 65 años del primer concierto de Los Wawancó.

Lucho contó cómo se decidió esta fecha para la celebración, la cual cuenta con el aval de artistas de la movida tropical, legisladores nacionales y personalidades del campo académico.

LV 8 Libertador

Pigna se refirió a distintos aspectos de la vida del cantante y detalló cada viaje realizado por el Zorzal criollo, los cuales permiten ampliar la imagen de un emblema cultural de la Argentina.

Deportes | Volver al inicio

LV 4 San Rafael

Desde hace varios años, Eduardo Puppo, biógrafo de Guillermo Vilas, lleva adelante un histórico reclamo para que Vilas sea considerado número uno del ranking mundial.

“El argumento de la ATP (Asociación Tenistas Profesionales) en su momento fue que no se puede reescribir la historia y eso lo entendemos”, explicó Puppo, y luego agregó que “en este momento, el tema está judicializado en los Tribunales de New York y de Londres. Creo que va a terminar bien, los abogados están actuando muy bien, mostrando todas las pruebas, que son 1.200, de que Guillermo fue número 1 en 1977”.

Humor | Volver al inicio

HERENCIA

Alguien dijo alguna vez, que a caballo regalado no se le miran los dientes. Me acuerdo que mi padre nos reunió a los tres hermanos y dijo: “Hijos míos, no les voy a dejar dinero, pero sí algo con lo que van a comer el resto de sus vidas”. Y nos dio un tenedor, cuchillo y cuchara a cada uno!!!

Chocolate