Diario de Radio Nacional 16/11/2020

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “El ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes”

Buenos Aires – DANIEL ARROYO: “El Estado no se retira, seguirá acompañando”

Buenos Aires – CARLOS CASERIO: Advierten al FMI que “se abstenga de condicionar a Argentina”

Buenos Aires – HUGO YASKY: “Los que más tienen, son los que más tienen que aportar”

Buenos Aires – CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ: “Es hora que quienes más tienen más aporten”

Córdoba – MARCELO URIBARREN: “La mayoría de las actividades están en niveles pre pandemia”

Santo Tomé – Paso de los Libres: La segunda ciudad de Corrientes con más casos de Covid

Patagonia – Hay 800 habitantes: Brote de COVID-19 en Gan Gan

Buenos Aires – PEDRO CAHN: “Es positivo, pero no lo podemos dar por definitivo”

Libertador – ARA San Juan: Ascensos para la tripulación

Santo Tomé – ARA San Juan: Denuncian a Macri por ocultar datos del naufragio

Mendoza – A tres del hundimiento del ARA San juan: Repudian a Macri por espionaje ilegal

Mendoza – SEBASTIAN MORO: Periodismo coherente y la lucha vigente

Paso de los Libres – MIGUEL ARIAS: “Se abre una ventana donde antes había una pared”

Buenos Aires – MARINA COSTA: Por pandemia y economía, crece el apoyo al Gobierno

Santa Rosa – SILVIA GONZALEZ: “Tenemos un presidente que habla del valor de la vida”

San Rafael: Turismo 2020/2021: San Rafael es parte del Programa ´Pre viaje´

Gualeguaychú – JORGE MARADEY: “Las mujeres se merecían esta ley”

Gualeguaychú – Colectivo trans: Derechos a la identidad y cupo laboral

Santa Rosa – PABLO GIULIANO: “BOLSONARO fue el primer derrotado”

Patagonia – MARTIN GALINDEZ: “Aporta justicia social al derecho de la salud”

Catamarca – Hasta el 28 de noviembre: Comienza el Encuentro Regional del Teatro

Santa Rosa – VALENTINA SANTESTEBAN: “Quisimos plasmar lo que pasa con el feminismo”

Libertador – HUGO PORTA: “Fue un triunfo contundente”

Ingeniero Jacobacci – SARA ITKIN: “Los aromas están íntimamente ligados a las emociones”

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó el acto en el que el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas anunció inversiones por 187 millones de dólares, monto que permitirá incrementar las ventas al exterior de ese producto. “Debemos cuidar el mercado interno y que los argentinos podamos acceder a la carne”, sostuvo el jefe de Estado mediante videoconferencia con las instalaciones del Frigorífico Rioplatense en el partido bonaerense de Tigre.

LRA 1 Buenos Aires

Arroyo habló de los nuevos planes que se crearon, para potenciar la reactivación. Se trata de los planes Potenciar Inclusión Joven y Potenciar Trabajo, con el primero buscan impulsar a quienes tengan entre 18 a 29 años para vincularse con el mundo laboral y completar la escuela secundaria a quienes les falta; mientras que en el otro se cobrará la mitad de un salario mínimo 9.400 pesos.

“La Argentina tiene que crecer de abajo hacia arriba”, remarcó y señaló que el IFE llegó a 9 millones de argentinos. El ministro también adelantó que la Tarjeta Alimentar se duplicará en diciembre, aclaró que permite comprar sólo alimentos y que alcanzó a más de un millón de familias.

LRA 1 Buenos Aires

El bloque de senadores del Frente de Todos envió una carta a los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que pidieron al organismo que “se abstenga de condicionar la política económica” del Gobierno. Además, los senadores solicitaron que se explique bajo qué consideraciones decidieron otorgarle al gobierno de Mauricio Macri un préstamo de 44 mil millones de dólares y por qué no hicieron los controles pertinentes para evitar que la mayoría de ese dinero sea destinado a la fuga de capitales.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, se refirió en Llega al día al tratamiento del proyecto del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas esta semana en el Congreso: “Simbólicamente representa que la crisis no la paguen los más débiles, como está sucediendo en otras partes del mundo. El covid ha significado un daño económico muy grande, el Estado ha venido haciendo un esfuerzo sin precedentes. Y creo que los que más tienen, son los que más tienen que aportar en este momento”.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos) se refirió al proyecto de ley que establece el aporte solidario para grandes fortunas y afirmó: “No es en contra de nadie, sino a favor de todes”. En Rezo por vos, sostuvo que “es una norma virtuosa y solidaria que la estamos esperando desde hace mucho tiempo” y aclaró que “es un aporte extraordinario por única vez y abarca al 0,02% de la población”. “Es hora de que en el marco de esta crisis mundial y argentina los que más tienen aporten más”, remarcó.

LRA 7 Córdoba

Según un relevamiento de la Unión Industrial de Córdoba la mayoría de las actividades han recuperado los niveles de febrero, antes de la pandemia de Covid-19. “En algunos casos como el sector de maquinaria agrícola es incluso superior a la de años anteriores”, sostuvo Marcelo Uribarren, presidente de la UIC en diálogo con Radio Nacional Córdoba. En relación a las perspectivas el dirigente agregó que hay “incertidumbre respecto de la orientación productiva”.

LRA 12 Santo Tomé

En contacto con LRA12 el Dr. Javier Silva, infectólogo de la ciudad de Paso de los Libres, se refirió a la situación sanitaria de esa ciudad, al respecto dijo que no se hospitalizan en dicha localidad sino que se derivan al hospital de campaña, “hay dos pacientes conectados a respiradores, el fin de semana tuvimos 2 o 3 altas médicas”.

Añadió que hay zonas rojas en la ciudad “en julio tuvimos un caso y ahora ya tenemos focos permanentes”, los resultados se tienen de manera inmediata, se detectan a través de test de antígenos y PCR.

LU 4 Patagonia

Gan Gan es una población rural de 800 habitantes del Departamento de Telsen, en Chubut, que en pocas horas cuenta con 29 casos positivos de COVID-19. “Tenemos al pueblo en un aislamiento social, concientizando a la gente para que salgan lo menos posible”, dijo Santiago Huisca, intendente de la localidad.

Luego, el mandatario agregó que “tampoco podemos saber qué fue lo que pasó, y todavía no contamos con el caso cero”.

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo y asesor del presidente, Pedro Cahn, habló de situación de las vacunas contra el COVID-19. Si bien remarcó que las noticias son “buenas”, hay que esperar los números finales de la fase 3.

El médico habló de Pfizer y explicó que comunicaron que hubo un 90% de ventaja de los que recibieron la dosis por sobre los que tuvieron placebo. “No sabemos en qué consiste la protección, si son menos casos de infección de coronavirus o si son menos casos con indicaciones clínicas”, diferenció y dijo que el seguimiento final dura entre uno y dos años.

LV 8 Libertador

44 tripulantes del submarino ARA San Juan fueron ascendidos post mortem, en un acto encabezado por Agustín Rossi, ministro de Defensa, en la Base Naval de Mar del Plata.

Caudio Rodríguez, hermano de Hernán, integrante de la tripulación, contó detalles del proceso de búsqueda y la relación con el gobierno anterior. “Sufrimos maltrato por parte del gobierno de Macri”, sostuvo Claudio.

LRA 12 Santo Tomé

A tres años del hundimiento del submarino ARA San Juan, Mauricio Macri, junto a quien fuera su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y miembros de la Armada, fueron acusados de ocultar el lugar del hallazgo de la nave durante casi un año.

La denuncia fue realizada ante la Justicia Federal por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, luego de que un integrante de la Armada asegurara ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno de Macri sabía dónde estaba el submarino.

“A pesar de la pandemia, en este año se movió más la causa del ARA San Juan que en la gestión anterior”, indicó la abogada Carreras.

LRA 6 Mendoza

A tres años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la diputada nacional Blanca Osuna presentó un pedido de declaración que reivindica a los 44 tripulantes de la Armada Argentina y condena por ilegal el espionaje de Macri sobre sus familiares.

Osuna, integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, señaló que el pedido declaración responde a “un hecho que a todas luces viene acumulando razones, argumentos y pruebas condenatorias, que configura un hecho condenable, inhumano e ilegal”.

LRA 6 Mendoza

Viviana Beigel, abogada al frente de la causa por la muerte de Sebastián Moro durante el golpe de Estado que destituyó al gobierno democrático de Evo Morales en Bolivia, informó que en Mendoza se ha presentado una denuncia ante el Juzgado Federal Número 1.

En dicha denuncia, que ya ha tenido respuesta favorable del Ministerio Público Fiscal para instruirla, se solicita la investigación de la muerte de Sebastián sosteniéndose en la jurisdicción universal vigente.

LT 12 Paso de los Libres

Arias se refirió a la actualidad de la agenda legislativa de Corrientes y luego hizo mención a la regulación del autocultivo para cannabis medicinal, diciendo que “se abre una ventana donde antes había una pared”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con la directora de comunicaciones de Analogías, Marina Costa, acerca de las últimas mediciones realizadas por la consultora, que arrojaron una “recuperación del apoyo social” por parte del gobierno nacional, alcanzando Alberto Fernández un 61 % de imagen positiva, empujado por medidas relacionadas con la política económica y la mitigación de la pandemia.

En ese sentido Costa explicó que el punto máximo de imagen positiva del Presidente fue durante el mes de marzo, con un 94%, alcanzando un apoyo social casi pleno. o/

LRA 3 Santa Rosa

En el marco del Día Mundial de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, la Fundación Estrellas Amarillas presentó una muestra fotográfica y vial que realizaron junto con Vialidad Nacional, la Dirección de Tránsito de Santa Rosa y el Ministerio de Educación de La Pampa.

Silvia González, presidenta de la Fundación, se refirió a la actividad realizada.

LV 4 San Rafael

Nación lanzó el Programa PreViaje, un plan para fomentar el turismo en sus distintos destinos para la próxima temporada, y San Rafael está incluido.

Javier Muñoz, director Municipal de Turismo, explicó en qué consiste y cómo pueden adherirse, tanto turistas como prestadores al programa “PreViaje”. /

LRA 42 Gualeguaychú

Maradey dio detalles de la Ley de Paridad de Género, manifestando que “las mujeres se merecían esta ley. La ley hace justicia a una lucha de las mujeres, una movida colectiva de muchos años, y ahora es real”.

Finalmente, Maradey indicó que en el Senado están trabajando en la Ley de Presupuesto provincial 2021, y luego enumeró las obras contempladas para el Departamento Gualeguaychú.

LRA 42 Gualeguaychú

Manuela González, perteneciente al Área de Género de la Municipalidad de Gualeguaychú, enumeró los avances en relación a los derechos en la diversidad de Género.

Manuela dio detalles de la implementación del cupo trans en la planta municipal y de las posibilidades de trabajo que se crean desde el Colectivo LGBTQ y+.

LRA 3 Santa Rosa

El presidente brasileño Jair Bolsonaro queda debilitado tras las elecciones municipales que se celebraron el domingo. El golpe más duro lo recibió en San Paulo, donde el candidato que avaló, Celso Russomanno, quedó en cuarto lugar, logrando algo más del 10% de los votos.

“Hizo varias apuestas en las últimas dos semanas con algunos candidatos, y logró tener malos resultados”, dijo Pablo Giuliano, corresponsal de la Agencia Télam en Brasil.

LU 4 Patagonia

Galíndez, abogado de Cannabis Medicinal Comodoro (CAMECO), puso en valor la reglamentación nacional sobre el cannabis para uso medicinal. “Primero, en el carácter político lo tomamos como un acto de reivindicación por salir de la postergación de la temática. Después, desde el punto de vista jurídico, podemos hablar de la figura del autocultivo y el inicio de un proceso organizado con fuerte presencia del Estado, a los efectos de que el cannabis llegué a las farmacias de manera gratuita para los que no tengan cobertura de Obra Social”, destacó Galíndez.

LRA 27 Catamarca

Manuel Ahumada Salas, representante del Instituto Nacional del Teatro en Catamarca, dio detalles sobre el Encuentro Regional del Teatro que se llevará a cabo junto a otras provincias del NOA de manera virtual.

Ahumada adelantó que hasta el 28 de noviembre, “un plenario de teatristas va a tratar en distintas Mesas de Encuentro todo lo referido a las problemáticas que el teatro está sobrellevando en estos momentos”.

LRA 3 Santa Rosa

Valentina Santesteban es una de las realizadoras del cortometraje ´Fémina´, que logró el segundo premio de la Quinta Edición del Encuentro de cine local, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de Santa Rosa.

“La realización nos llevó más de tres años, y nos parecía importante plasmar en el cortometraje lo que pasa con el feminismo, aseguró Valentina.

LV 8 Libertador

Ante el histórico triunfo de Los Pumas ante Nueva Zelanda, el ex internacional Hugo Porta, uno de los mejores jugadores argentinos de rugby de la historia, comentó el valor de la victoria del seleccionado nacional.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

En el espacio “Mates con yuyos” se refirió a los aromas y la relación con las emociones y los recuerdos. Señaló también la diferencia entre aceites esenciales naturales y esencias sintéticas.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que se frenó la tendencia a la baja de nuevos casos de Coronavirus y que se llegó a un amesetamiento como en la Ciudad de Buenos Aires, pero remarcó que hay subas en algunas provincias.

“Esta semana el descenso se detuvo, en algunos aglomerados como la Ciudad de Buenos Aires también dejó de disminuir”, dijo la funcionaria y agregó: “El mensaje es que tenemos departamentos que hasta el 29 de noviembre están en ASPO y necesitamos bajar la circulación de personas para no transmitir el virus”.

LRA 18 Río Turbio

Aclaración sobre la medida del Gobierno chileno para la autorización del funcionamiento de algunos aeropuertos.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La emoción de la doctora graduada en la UNLP quien a su vez habló sobre la vacuna para el Covid-19.

LRA 21 Santiago del Estero

Detalles del conservatorio virtual organizado por el Foro Infancia Robada de Santiago del Estero para escuchar la opinión de especialistas y para cooperar en la solución de dificultades.

LRA 29 San Luis

Un análisis y reflexión sobre el aumento en el consumo de alcohol mientras transcurre la pandemia de coronavirus.

LRA 14 Santa Fe

El Concejo Municipal aprobó los proyectos relacionados con el turismo en la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas.

LRA 43 Neuquén

El legislador dijo sentir confianza en quienes acompañaron la firma de la convocatoria a la sesión especial. Además, indicó que entre las aplicaciones que va a tener lo recaudado por el Aporte Solidario Extraordinario está incluido también fortalecer las inversiones para el gas natural y envasado.

LRA 30 Bariloche

El propietario de la marca Marolio se refirió al proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas que se debatirá mañana en la Cámara de Diputados. “Cada uno pensará como quiere, tenemos derecho a pensar distinto y esa es la democracia“, dijo.

LRA 2 Viedma

Trabajadores y trabajadoras del casino en Viedma y El Cóndor piden que se abran las salas de juegos. Además, reclaman que las autoridades municipales los reciban y les respondan las notas que han ido enviando.

LRA 57 El Bolsón

El funcionario aseguró que la localidad tiene todo listo para recibir a los turistas y que ya han recibido consultas y realizado reservas, por lo que hay una gran expectativa para la temporada de verano.

LRA 9 Esquel

Ongarato manifestó que tuvieron la segunda reunión de la Mesa de Contingencia contra el COVID-19 para trabajar en torno a la apertura del turismo comarcal.

Luego, el intendente expresó que “no va a ser el mismo turismo que antes, ya que hay reservas de hasta 15 días en nuestra región que está libre de COVID. El turismo abre una oportunidad, pero desde lo sanitario abre un riesgo importante. Por eso estamos buscando la forma”.

LRA 17 Zapala

El parlamentario del Mercosur y dirigente político neuquino, Ramón Rioseco, realizó un análisis de la política energética y provincial. También se refirió a la propuesta de creación de un Fondo Anticíclico: “el MPN ha perdido el rumbo, está en ebullición”.

LRA 52 Chos Malal

El legislador del Frente de Todos se refirió al presupuesto presentado por el Ejecutivo de Neuquén y dijo que “expresa de manera contundente el fracaso de las políticas del gobernador Omar Gutiérrez”.

LRA 23 San Juan

Opinión y sensaciones sobre el difícil momento político e institucional que atraviesa Perú.

LRA 4 Salta

Referentes de comunidades originarias del Chaco salteño marchan a pie hasta la ciudad de Salta con el propósito de confluir en la casa de Gobierno y entregar un petitorio que reclama una reparación histórica. Exigen una mesa de diálogo intercultural.

LRA 55 Río Senguer

La Legislatura de Chubut ha sido la primera de la Argentina en convertir en ley la ´Ficha Limpia´. En una decisión tomada por unanimidad, los legisladores provinciales establecieron que quienes tengan condena de segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos u otros delitos dolosos contra la administración pública, no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos ni ejercer cargos partidarios.

Andrea Aguilera, diputada provincial de Juntos por el Cambio y una de las impulsoras de este proyecto junto al diputado Manuel Pagliaroni, comentó la evolución de la nueva Ley.

LRA 26 Resistencia

Rodrigo Ocampo, secretario de Municipios del Chaco, comentó las gestiones de trabajo que realizan en el interior provincial.

“Estamos visitando localidades para concretar en el territorio tareas de apoyo a los municipios. El objetivo es realizar trabajos de Desarrollo Social en la provincia, con el apoyo del gobierno nacional a través del Programa ‘Municipios de pie’”, afirmó Ocampo.

LT 14 Paraná

Martínez, a cargo del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, valoró la aplicación del Juicio por Jurados en la provincia.

“Es la participación del pueblo en el Poder Judicial, que juzga a sus semejantes”, expresó Martínez, y luego opinó que “es una reforma parecida a la que en 1912 hizo el presidente Sáenz Peña al dictar la ley electoral que permitió al pueblo elegir sus autoridades”.

LT 14 Paraná

Cada 17 de noviembre se celebra el Día del Militante, y desde diferentes sectores del peronismo paranaense convocaron a una caravana popular en respaldo al gobierno nacional y al presidente Alberto Fernández.

Estefanía Cora, diputada provincial por el Frente Creer, invitó a participar de la caravana que se hará con “todos los cuidados pertinentes. Queremos salir a festejar, porque fue un año muy intenso para la militancia”, afirmó Cora.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi hizo una reflexión sobre las críticas de la oposición y los medios afines para con el gobierno nacional y su negociación con el FMI. “Lo realmente tremendo es la incansable producción de noticias falsas, mentiras sembradas con el fin de esmerilar al gobierno. Vale la pena recordar el rol militante de los medios en el ajuste macrista, cuando nos recomendaban comprar ropa usada porque estaba de moda, consumir y aprovechar alimentos vencidos y hasta comer tierra para lograr una dieta armónica. Y los radicales, secuestrados por Macri, cómplices subordinados y en silencio, mientras nos aplicaban el torniquete. Los que hoy cacarean, durante 4 años ejercieron la obediencia debida, mientras se producía el destrozo del país”, apuntó.

LV 8 Libertador

La tormenta de la semana anterior provocó grandes daños en sectores productivos, los cuales sufrieron pérdidas cuantiosas. Montón confirmó más de cinco mil hectáreas afectadas, y hoy la preocupación está centrada en tratar de “generar alternativas para paliar la situación económica”, sostuvo Montón.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno puso en marcha el Plan Gas.Ar, con el que se busca llevar la producción del fluido a 30.000 millones de metros cúbicos en cuatro años, generar un ahorro fiscal de US$ 2.500 millones y evitar la salida de divisas por US$ 9.200 millones.

A través del decreto 892/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró de interés público nacional y objetivo prioritario la promoción de la producción del gas natural.

LRA 7 Córdoba

Según un relevamiento de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la mayoría de las actividades han recuperado los niveles de febrero, antes de la llegada de la pandemia.

“En algunos casos, como el sector de maquinaria agrícola, es incluso superior a la de años anteriores”, sostuvo Marcelo Uribarren, presidente de la UIC, y en relación a las perspectivas a futuro, el dirigente agregó que hay “incertidumbre respecto de la orientación productiva”.

LRA 1 Buenos Aires

Zabala se refirió a la fusión en 2018 de las empresas Telecom y Cablevisión y afirmó que “fue consecuencia de un DNU de Mauricio Macri, que derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Detalló los motivos por los que impulsaron “la nulidad absoluta de la fusión basada en la ética pública” y aseguró: “Este capítulo no está cerrado”. En ese marco, recordó que el entonces titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, fue denunciado en la Justicia por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. “Acá no hay legalidad de ninguna manera”, sentenció.

LRA 42 Gualeguaychú

Jorge Maradey, Senador por el departamento Gualeguaychú, dio detalles de la ley de Paridad de Géneros aprobada días atrás.

En este sentido, manifestó que es una deuda histórica, las mujeres se merecían esta ley y dar el salto de calidad. La ley hace justicia a una lucha de las mujeres, una movida colectiva de muchos años, y ahora es real.

Para finalizar indicó que desde el Senado están trabajando en la ley de Presupuesto provincial 2021 y enumeró las obras contempladas para el departamento Gualeguaychú.

LRA 1 Buenos Aires

La Ley 26.075 fue sancionada el 21 de diciembre de 2005 y promulgada el 9 de enero de 2006.

Se trata de una herramienta clave, junto a los planes y estratégicas pedagógicas, para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación en Argentina. El Área de Contenidos elaboró una serie de informes sobre este tema que resulta tan complejo como trascendente.

El segundo de los informes busca desentrañar cómo se financia la educación en la Argentina.

Para ello, conversamos con Agustín Claus, Investigador asociado del Programa de Educación de CIPPEC, Maestrando en Políticas Públicas y Desarrollo Gubernamental y Licenciado en Administración.

LT 14 Paraná

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), confirmó la realización de los actos de fin de curso en el territorio provincial.

Müller dijo que están trabajando en protocolos de prevención para poder autorizar las colaciones del nivel secundario, que se planean realizar de manera presencial en diciembre.

LRA 13 Bahía Blanca

La Agencia de Administración de Bienes del Estado asignó un inmueble ubicado en Bahía Blanca al Correo Argentino, para que instale su nueva planta logística. Mediante esta resolución, que lleva la firma del presidente de la AABE, Martín Cosentino, su vicepresidente, Juan Debandi, y la presidenta de Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, se da respuesta a la necesidad de la empresa de ampliar su capacidad de acopio en la región. Hablamos con Rodolfo Manino Iriart, director del Correo Argentino, presente en nuestra ciudad.

LRA 55 Río Senguer

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego prevé una temporada con índices de precipitaciones menores al habitual en toda la jurisdicción y temperaturas superiores a las normales, lo que redunda en sequía y condiciones favorables para la propagación del fuego.

Fernando Epele, ingeniero del Servicio de Manejo del Fuego, remarcó que “desde principios de octubre venimos informando que las temperaturas de la temporada van a estar por encima de lo normal y habrá menos precipitaciones”.

LV 4 San Rafael

El gobierno nacional legalizó el autocultivo de Cannabis para uso medicinal y el expendio de aceites en farmacias.

Florencia Nejamkin, del Colectivo “Mamá cultiva” de La Plata, aseguró que esta nueva legislación es más integral y superadora que la sancionada en 2017, a la que calificó de “ley mentirosa”, debido a que no contemplaba los puntos y artículos considerados importantes, como el autocultivo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Olavarría, presidenta de ´Mamá Cultiva´ en Entre Ríos, dijo que la autorización del cannabis medicinal establece que las Obras Sociales y las prepagas garanticen el acceso y contempla la provisión “en forma gratuita por parte del Estado de derivados de la planta a quienes tengan indicación médica”, informó Carola.

LV 8 Libertador

El sociólogo Emiliano Flores expresó que la encuesta estará abierta un mes, y sostuvo que es anónima y no contiene datos personales.

Luego, Emiliano comentó que “no son las mismas preguntas para todos”, y agregó que “es fácil de responder, porque son una serie de preguntas para poder determinar el nivel sociodemográfico de los usuarios”. /

LT 14 Paraná

Cristian Rojo es padre de un niño cordobés que utiliza cannabis medicinal para tratar su epilepsia. Hace cinco años, su hijo Valentino, con sus 7 meses de edad, tuvo el primer episodio de convulsión y “se la pasaba con paros respiratorios y corría riesgo de morir. Llegó a tener 42 episodios por día, por lo que nos pasábamos siempre en Terapia Intensiva”, explicó Rojo.

Luego, Cristian contó que con las drogas convencionales “no llegamos nunca a nada”, y con la dosificación de aceite de cannabis “bajaron las convulsiones y pasó a no tener ningún episodio”.

LRA 5 Rosario

Detalles del quinto libro de Lutman, exjugador de Newell’s Old Boys, en el que recopila textos de publicaciones anteriores.

LRA 25 Tartagal

Las razones de los máximos referentes de las comunidades originarias para su marcha a pie hacia Salta.

LRA 6 Mendoza

David Ayala, coordinador de la Brigada Popular de Salud en la provincia, solicitó donaciones para las familias afectadas por las tormentas que azotaron a Mendoza la semana anterior, informando que “se necesitan alimentos no perecederos, ropa, ropa de cama, calzados de niños y colchones”.

LRA 26 Resistencia

Campodónico se refirió a la posibilidad de otorgar un bono de fin de año al sector pasivo, diciendo que “hay que recordar que eso depende del ANSES, y actualmente se está evaluando, al igual que los dos incrementos anuales”.

Luego, Campodónico expresó que “este tema de la nueva fórmula previsional está siendo muy debatido, especialmente por los medios opositores, pero hay que hacer historia y recordar que con el gobierno de Cristina Fernández siempre se ganó, al contrario de lo que pasó con el gobierno de Macri”.

LRA 26 Resistencia

Nancy Sotelo, perteneciente al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Chaco, se refirió a las acciones que efectúa el Instituto.

“En todo el país estamos trabajando con organismos estatales, municipales y provinciales para dar respuestas a las demandas presentadas por el colectivo LGBTQ y+, con la intención que se les brinde asistencia por no contar ningún tipo de cobertura”. Luego, Sotelo agregó que “pretendemos hacerlo con el aspecto alimentario, en colaboración con las organizaciones territoriales dentro de un contexto muy difícil como lo es el de pandemia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Oscar Ávila, Secretario General de AGMER en Gualeguaychú, dio detalles de las definiciones luego del Congreso Provincial. Allí resolvieron realizar paros de 72 horas para las próximas semanas en reclamo a la no convocatoria de paritaria salarial por parte del gobierno provincial y rechazaron el regreso a la presencialidad.

LT 14 Paraná

Funcionarios municipales de Paraná recibieron al Frente Sindical, integrado por ATE, la Asociación del Personal Superior (APS) y Obras Sanitarias.

En el encuentro, la Municipalidad ofreció un 12 % de incremento en sueldo el básico, y al respecto,

Liliana Caravallo, conductora de ATE, indicó que la propuesta “está muy lejos de lo que nosotros veníamos pensando, pero lo decidiremos en conjunto”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“A pesar de estar en pandemia, este año no había venido ninguna partida para las Escuelas Técnicas”, expresó Carlos Varela, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Entre Ríos.

“Hemos puesto la mejor voluntad, pero no para que nos paguen con la Ley de Emergencia Solidaria que nos han descontado compulsivamente”, expresó Varela e informó que el paro se lleva a cabo en las escuelas donde no se cumplen con los protocolos.

LRA 42 Gualeguaychú

Manuela González, desde el área de género de la Municipalidad de Gualeguaychú, enumeró los avances de los últimos días de acceso a derechos en diversidad de género.

En este sentido, informó que se logró realizar acompañamiento y asistencia para facilitar el proceso por el cual rectificaron más de 10 partidas de nacimiento y DNI conforme lo establecido en la Ley de Identidad de Género.

Además, dio detalles de la implementación del cupo trans (1.5% en Gualeguaychú) a la planta municipal y las posibilidades de trabajo que se vienen generando desde el colectivo.

LRA 24 Río Grande

Detalles de la presentación del libro escrito por Marlene Wayar, una de las impulsoras del movimiento trans, que tendrá como invitados al Licenciado Mario Vargas y la socióloga Eliania Debia.

LRA 1 Buenos Aires

Mariana Enríquez es una de las escritoras argentinas más reconocidas del país, pero también ha logrado en los últimos años reconocimiento y prestigio internacional. Su obra de ficción arrancó con “Bajar es lo peor” en 1995 y en 2019 se consagró con el premio Herralde otorgado a su novela Nuestra parte de noche. Entre uno y otro libro, Enríquez publicó cuentos y novelas y en paralelo, mantuvo y aún mantienen una intensa actividad de escritura de no ficción, principalmente en el suplemento Radar del diario Página 12, en donde se desempeña como subeditora pero también en diversas publicaciones, no solo locales sino de otros países.

