Diario de Radio Nacional 16/08/2020

DESAPARICION DE FACUNDO: Encontraron un cuerpo En la zona donde lo buscaban.

AXEL KICILLOF: “No vamos a encubrir, vamos a colaborar con la investigación”.

ROBERTO SALVAREZZA: El Estado comprará la vacuna y la distribuirá equitativamente.

CARLA VIZZOTI: La importancia de la vacuna contra el coronavirus.

CORONAVIRUS: En los últimos tres días, Entre Ríos registró un brote de 285 casos. NEUQUEN: Murió un niño de 5 años, porque sus padres le dieron dióxido de cloro.

SILVIA BENTOLILA: La responsabilidad colectiva e individual en la pandemia.

DIEGO DESZA: “Los cuidados preventivos son necesarios realizarlos siempre”.

MARTIN GUZMAN: El Estado va a “seguir acompañando” al sector productivo.

DESARROLLO SUSTENTABLE: Proyectos para “El Impenetrable”.

GUSTAVO LOPEZ: “Podemos generar una industria cultural muy potente”.

CARLOS DEL FRADE: “Los directivos de Vicentin eran ladrones de guantes blanco”.

ROSA BRU: “La justicia va a llegar cuando me digan dónde está Miguel”.

DIA DE LAS INFANCIAS: Hay muchas maneras de vivir la niñez.

TROVADOR DEL SUR: Leopoldo Caracoche en Bariloche, “Vivo en Nacional”.

AGUSTIN CRISTIANI: Ganó el Concurso de la Fundación Luciérnaga.

JUANCITO GÜENAGA: “Cumplo 52 años en el chamamé”.

LRA 1 Buenos Aires

Encontraron un cuerpo

En la zona donde buscaban a Facundo

Un cadáver fue hallado anoche semienterrado junto al lecho de un canal de agua entre las localidades bonaerenses de General Daniel Cerri y Villarino y los investigadores procuraban determinar si se trata de Facundo Astudillo Castro, el joven que permanece desaparecido desde el 30 de abril pasado, cuando salió de su casa de Pedro Luro, informaron fuentes judiciales y policiales. http://www.radionacional.com.ar/encuentran-un-cuerpo-en-la-zona-donde-buscaban-a-facundo-astudillo-castro/

LRA 1 Buenos Aires

AXEL KICILLOF, gobernador Buenos Aires

“No vamos a encubrir, vamos a colaborar con la investigación”

Kicillof aseguró que “no va a encubrir a nadie y va a colaborar con la investigación” sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro, mientras se aguardan las primeras precisiones forenses sobre los restos óseos encontrados en un curso de agua entre las localidades bonaerenses de General Cerri y Villarino.

“Hay que procurar que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad; no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación. La última novedad que tengo es que el Ministerio de Seguridad de la Nación está enviando un grupo de antropología forense para estudiar el cuerpo que se encontró”, dijo Kicillof. http://www.radionacional.com.ar/axel-kicillof-no-vamos-a-encubrir-vamos-a-colaborar-con-la-investigacion/



LRA 1 Buenos Aires

MARTIN GUZMAN, ministro de Economía

El Estado va a “seguir acompañando” al sector productivo

Guzmán reiteró que el Estado “va a seguir acompañando al sector productivo que genera empleo e invierte”, al celebrarse hoy el Día del Empresario Nacional. El ministro expresó a través de su cuenta en Twitter que “el Estado va a seguir acompañando al sector productivo que genera empleo, invierte y trabaja para crecer y para que el país también crezca”. http://www.radionacional.com.ar/guzman-reafirmo-que-el-estado-va-a-seguir-acompanando-al-sector-productivo/



LRA 1 Buenos Aires

ROBERTO SALVAREZZA, ministro de Ciencia y Tecnología

“El Estado será quien adquiera la vacuna”

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que la vacuna de Oxford se produzca en el país y remarcó que “tiene un comportamiento muy prometedor. Si es exitosa y tiene aprobación, en el primer semestre tendríamos las dosis para los grupos de riesgo”.

Salvarezza resaltó que no es la única vacuna en la que se está trabajando y señaló que “Argentina se está ubicando para que en 2021 disponga de la vacuna que funcione. La vacuna se va a incorporar al calendario. El Estado será quien adquiera la vacuna y la va a distribuir de manera equitativa a todo el país”. http://www.radionacional.com.ar/el-estado-sera-quien-adquiera-la-vacuna-y-la-distribuya-de-forma-equitativa/



LRA 1 Buenos Aires

CARLA VIZZOTI, secretaria de Acceso a la Salud

La importancia de la vacuna contra el coronavirus

Destacó la expectativa que da tener un horizonte temporal más concreto que da tener la vacuna contra el coronavirus. En tanto, celebró la mirada estratégica del proyecto sin fines de lucro, y la participación de nuestro país. http://www.radionacional.com.ar/carla-vizzoti-destaco-la-importancia-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

GUSTAVO LOPEZ, vicepresidente del Enacom

“Podemos generar una industria cultural muy potente”

López inauguró el Instituto Forjar Usina de Ideas, un espacio que busca analizar soluciones a la crisis que atraviesan los sectores de la cultura nacional, producto de la pandemia de coronavirus. En comunicación con la periodista Andrea Baldivieso del Servicio Informativo, el funcionario señaló que el objetivo del nuevo instituto “es que aquellas personas interesadas en los problemas que tiene nuestro país se puedan formar, participar de talleres e intercambiar ideas”. En ese marco, destacó la participación de actores y actrices, y afirmó: “Tenemos las condiciones para generar una industria cultural muy potente y recobrar el lugar que tuvo Argentina”. http://www.radionacional.com.ar/tenemos-las-condiciones-para-generar-una-industria-cultural-muy-potente/

LRA 26 Resistencia

CARLOS DEL FRADE, Diputado provincial

“Los directivos de Vicentin eran ladrones de guantes blanco”

El legislador por el Frente Social y Popular de Santa Fe, sostuvo que la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar el decreto de intervención a Vicentin evidenció el “hartazgo que tiene el Gobierno Nacional contra los directivos de la empresa”.

Después, del Frade afirmó sobre la compañía que “su deuda no es de inversiones, es una planificada construcción de un grupo paralelo en Uruguay, y es una fuga de 795 millones de dólares, entre agosto de 2019 y enero de 2020. Esto está absolutamente demostrado por la auditoría del Banco Nación”.

Finalmente, el Diputado destacó que “hubo desconocimiento de lo que significaba Vicentin y ese desconocimiento tiene que ver con el país unitario que somos. Más allá de eso, creo que no se tuvo en cuenta que en el desarrollo de las causas penales iba a surgir que los directivos eran ladrones de guante blanco“. http://www.radionacional.com.ar/carlos-del-frade-los-directivos-de-vicentin-son-ladrones-de-guante-blanco/



LRA 1 Buenos Aires

DIA DE LAS INFANCIAS

Hay muchas maneras de vivir la niñez

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación bajo el lema “Hay muchas maneras de vivir la niñez” propuso el cambio del nombre del Día del Niño a Día de las Infancias, acompañando los cambios culturales, sociales y normativos de los últimos años. En ese sentido, el secretario Gabriel Lerner, señaló que la propuesta invita a poder reflexionar sobre aquellas infancias diversas que, en ningún caso, deben ser discriminadas. http://www.radionacional.com.ar/hay-muchas-maneras-de-vivir-la-ninez/



LRA 1 Buenos Aires

FABIOLA YAÑEZ, Primera Dama

Entregó juguetes en hospitales y merenderos

En el Día de las Infancias, la Primera Dama realizó una entrega de juguetes en el Hospital de Niños de San Justo, La Matanza; en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro de Posadas, Misiones y en el merendero de Villa Los Álamos en Quilmes. http://www.radionacional.com.ar/fabiola-yanez-entrego-juguetes-en-hosopitales-y-merenderos/

LRA 1 Buenos Aires

DOMINGOS DE SOL

Especial por el Día de las Infancias

En esta entrega un especial sobre el Día de las Infancias con canciones, cuentos, viajes y minientrevistas. También, una entrevista con Marilé Vendrell, directora y creadora de la orquesta escuela Grillitos sinfónicos de Posadas, de Misiones. De la charla participó también Mía, una integrante del proyecto “pensado para crecer en música”, quien tocó la flauta.

El titiritero de San Martín de los Andes, Daniel Aguirre nos contó sobre el proyecto Titirintena, títeres para parar las antenas; un programa de TV donde los participantes son íntegramente muñecos que dan consejos de cuidado en tiempos de pandemia. Participaron de la charla su hija Ailén y su nieta Matilde desde El Bolsón. http://www.radionacional.com.ar/especial-por-el-dia-de-las-infancias/

LRA 1 Buenos Aires

San Martín -170 años de su muerte

Radio Nacional presenta, “Marcha de San Lorenzo “

Al cumplirse el 170° aniversario de la muerte del General Don José de San Martín, Radio Nacional rinde homenaje al padre de la Patria, con una nueva versión de la Marcha de San Lorenzo, ejecutada por la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.



LRA 1 Buenos Aires

San Martín -170 años de su muerte

Radio Nacional presenta, “Himno Nacional Argentino”

Al cumplirse el 170° aniversario de la muerte del General Don José de San Martín, la Radio Pública rinde homenaje al padre de la Patria, con una versión del Himno Nacional Argentino, ejecutado por los músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, con la dirección de la Maestra Bracha Waldman.



LRA 42 Gualeguaychú

En los últimos tres días

Entre Ríos registró un brote de 285 casos

Los datos del área de Vigilancia Epidemiológica de la provincia muestran que el virus se expande a casi todos los departamentos entrerrianos. Además, se registraron tres muertes en dos días, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Paraná, Gualeguaychú y Federación son las ciudades más afectadas, aunque Nogoyá, Victoria y Concordia muestran un rebrote que preocupa a las autoridades. http://www.radionacional.com.ar/entre-rios-registro-un-brote-de-285-casos-de-covid-19-en-tres-dias/

LRA 1 Buenos Aires

Neuquén: Murió un niño de 5 años

Sus padres le dieron dióxido de cloro

En un comunicado oficial, la cartera sanitaria de la provincia informó que los familiares reconocieron que, el viernes, el chico había consumido dióxido de cloro y señalaron que la Justicia ya interviene en el caso. Asimismo, reiteraron que no se aconseja consumir este producto y remarcaron sus efectos nocivos sobre la salud. http://www.radionacional.com.ar/un-chico-de-5-anos-murio-despues-de-que-sus-padres-le-dieran-dioxido-de-cloro/



LRA 1 Buenos Aires

MUJERES DE ACA

En la trinchera del sistema de salud

Programa dedicado a aquellas que lideran la lucha contra el coronavirus, saben de lo que hablan y se hacen oír, toman decisiones y también dan órdenes. Son funcionarias, médicas, directoras y jefas. Ellas son mujeres en la trinchera del sistema de salud. http://www.radionacional.com.ar/mujeres-en-la-trinchera-del-sistema-de-salud/

LRA 26 Resistencia

DIEGO DESZA, bromatólogo

“Los cuidados preventivos son necesarios realizarlos siempre”

Desza dijo que “los cuidados preventivos son necesarios realizarlos, no únicamente en este tiempo de pandemia, sino que es imprescindible efectuarlos siempre”. Luego, el bromatólogo destacó que “son hábitos que llegaron para quedarse, y es deseable que se instalen en forma permanente”. http://www.radionacional.com.ar/cuidados-y-habitos-preventivos-para-evitar-enfermedades/

LRA 1 Buenos Aires

SILVIA BENTOLILA, psiquiatra

La responsabilidad colectiva e individual en la pandemia

La especialista en emergencias, se refirió a la pandemia de coronavirus y afirmó que “es un desastre porque genera una amenaza en una población vulnerable en lo sanitario, económico y en la trama social”. En el programa En qué juego estamos, la integrante del equipo regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, sostuvo además que “es necesaria una conciencia de una ética del cuidado” y expresó: “Nuestra responsabilidad colectiva e individual es lo que hace a la diferencia en los resultados”. “Tenemos que hacer un entrenamiento para incorporar las reglas del cuidado. Eso reduciría enormemente la cantidad de contagios”, agregó. http://www.radionacional.com.ar/la-importancia-de-la-responsabilidad-colectiva-e-individual-en-la-pandemia/

LRA 26 Resistencia

Desarrollo sustentable

Proyectos para “El Impenetrable”

Autoridades e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, mantuvieron un encuentro virtual con intendentes de municipios ubicados en la zona de “El Impenetrable”, con quienes acordaron trabajar en la ejecución de proyectos para el desarrollo sustentable, mediante la puesta en funcionamiento del “Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable de El Impenetrable”. http://www.radionacional.com.ar/unne-presento-proyectos-para-el-desarrollo-sustentable-de-el-impenetrable/

LRA 1 Buenos Aires

ROSA BRU, madre de Miguel

“La justicia va a llegar cuando me digan dónde está Miguel”

Rosa Schonfeld de Bru, la madre del estudiante de periodismo torturado hasta morir en una comisaría de La Plata en 1993, y cuyos restos aún no fueron hallados, aseguró hoy, a 27 años de la desaparición, que la justicia llegará cuando le digan “dónde está Miguel” y dijo estar dispuesta a que el único detenido recupere la libertad si aporta esa información. http://www.radionacional.com.ar/rosa-bru-la-justicia-va-a-llegar-cuando-me-digan-donde-esta-miguel/

LRA 30 Bariloche

TROVADOR DEL SUR

Leopoldo Caracoche “Vivo en Nacional”

En “Vivo en Nacional”, el guitarrista y compositor ofreció un concierto exclusivo para la emisora. Las composiciones de este músico Barilochense suelen ser descriptivas de distintos aspectos de la vida en el sur, en donde conviven imponentes paisajes y formas sutiles de la existencia, que tornan en metáforas a través de las letras de las canciones. Algunas descriptivas, otras con carácter existencialista, pero todas dirigidas a rescatar la capacidad de observar y aprender del entorno, la naturaleza y la sabiduría ancestral. Canciones de raíz folclórica de la Argentina, no tradicional, que por momentos se acerca otras sonoridades devenidas del jazz, el rock, o las músicas folclóricas de Latinoamérica. http://www.radionacional.com.ar/leopoldo-caracoche-vivo-en-nacional/

LRA 1 Buenos Aires

HECTOR LARREA y NORBERTO CHAB

Todos los tangos del cancionero gardeliano

En esta entrega de “Gardel por Larrea”, analizaron “Guitarra, guitarra mía”, “Sos de Chiclana”, “Puñadito de sal”, “Un bailongo”, “Sonia”, “Medianoche”, “Claveles mendocinos” y “Milonga del 900”, entre otras. http://www.radionacional.com.ar/punadito-de-sal-un-bailongo-sonia-medianoche-y-mas-tangos-de-gardel/

LRA 1 Buenos Aires

SABORIDO, MIGUEZ y GARCIA

La Batalla de Angaco, Mezo Bigarrena y más historias

Los relatos de “Mundo disperso”, pasaron por el nombre de nuestro continente, quién fue Maximiliano de Austria y nuevas costumbres en los asados. Contaron la historia del cantautor español Mezo Bigarrena, la Batalla de Angaco y los dos discos de Almendra. http://www.radionacional.com.ar/la-batalla-de-angaco-quien-fue-mezo-bigarrena-y-mas-historias-para-contar/

LRA 1 Buenos Aires

INAMU y el Día de las Infancias

Música de todos los estilos y regiones del país

Especial mención al Día de las Infancias en “Unísono Radio”, un magazine que difunde música de todos los estilos y regiones, con testimonios de músicos y músicas, secciones exclusivas y toda la información sobre las actividades que desarrolla el Instituto. http://www.radionacional.com.ar/musica-de-todos-los-estilos-y-regiones-del-pais/

LRA 9 Esquel

AGUSTIN CRISTIANI, músico

Ganó el Concurso de la Fundación Luciérnaga

Cristiani obtuvo el primer premio en el “Concurso Nacional Abierto de Composición Musical sobre poemas del autor Juan Luis Gardes”, organizado por la Fundación Luciérnaga. El esquelense expresó que “yo presenté dos temas. Uno salió primer premio, y el segundo obtuvo una mención especial. La elección de los escritos fue a primera vista, y la verdad, la premiación me sorprendió”. http://www.radionacional.com.ar/musico-de-esquel-gano-el-concurso-nacional-de-fundacion-luciernaga/

LT 12 Paso de los Libres

JUANCITO GÜENAGA, músico curuzucuateño

“Cumplo 52 años en el chamamé”

Acordeonista y compositor, Juan Francisco Guenaga (h), conocido artísticamente como “Juancito Güenaga”, nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes, el 19 de agosto de 1950. Su niñez transcurrió en la estancia “San Gabriel”, de la segunda sección rural, donde en paralelo a las labores del campo, comenzó a ejecutar el acordeón verdulera, de la mano de los paisanos de la zona.

Guenaga continúa radicado en Curuzú Cuatiá, ciudad que lo ha declarado “Ciudadano Ilustre”. http://www.radionacional.com.ar/en-este-2020-cumplo-52-anos-en-el-chamame/

LRA 1 Buenos Aires

Gran Premio de España

Nueva victoria de Lewis Hamilton

El británico, a bordo de una de las flechas negras, ganó y se consolida en el campeonato de la Fórmula 1. Va por un nuevo título en la máxima categoría del automovilismo mundial, sería su séptima consagración.

El holandés Max Verstappen con Red Bull y el finlandés Valtteri Bottas con el Otro Mercedes cierran el podio en el circuito de Montmeló. Checo Pérez terminó en el cuarto lugar, pero debido a una penalización, fue relegado al quinto puesto de la competencia. En tanto, el canadiense Lance Stroll, compañero del mexicano, se adjudicó el cuarto sitio para hacer el 4-5 de Racing Point. http://www.radionacional.com.ar/gran-premio-de-espana-nueva-victoria-de-lewis-hamilton/

DIA DE LAS INFANCIAS

En el marco del particular tiempo que estamos viviendo, les niñes también tuvieron que adaptarse, a la nueva modalidad de estudio, recreos y juegos. Tal vez por eso decidí que fueran ellos quienes elijan sus regalos. Hablo de mis tres nietos. ¿Les cuento que me pidieron? Uno me pidió una Mountain bike, el otro una play station 6 y el último una laptop. Lamentablemente lo que no conseguí fue un diccionario Ingles-Español, por lo tanto les compré pelotas número 5 a los tres…

CHOCOLATE