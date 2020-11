Diario de Radio Nacional 15/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, fueron homenajeados y ascendidos post mortem en un acto encabezado esta mañana por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en la Base Naval de Mar del Plata.

Frente a familiares de los submarinistas fallecidos tres años atrás, Rossi reafirmó el “compromiso con la justicia” del Gobierno y adelantó que el 27 de este mes se reunirá con las esposas de los tripulantes del ARA San Juan para seguir aportando a la resolución de problemas de las familias.

Además, leyó una carta del papa Francisco dedicada a los familiares -a través del presidente de la Comisión Episcopal monseñor Oscar Ojea-, en la que el sumo pontífice trasmitió sus oraciones por los submarinistas y reveló haber celebrado la misa de hoy “por el eterno descanso de los tripulantes”.

LRA 42 Gualeguaychú

Se cumplieron tres años de la desaparición del submarino ARA San Juan, cuando viajaba por aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Había zarpado desde Ushuaia con destino a Mar del Plata, y entre la tripulación estaba Fernando Mendoza, Capitán de Corbeta y Teniente de Navío.

“Tres dolorosos años esperando verdad y justicia. Estoy muy orgullosa de mi hijo, amaba lo que hacía, la Armada era todo para él”, recordó conmovida Raquel Colombani, madre de Fernando Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

López detalló la situación epidemiológica en el país y, más allá que destacó la disminución del número de casos de coronavirus, advirtió que “todavía hay circulación del virus en la comunidad y la gente no debe creer que el virus se ha ido”. En el programa En que juego estamos, el integrante del equipo de asesores del Gobierno señaló que “la chance de tener una segunda ola está presente en todos los países que ahora van al verano”.

LRA 26 Resistencia

Leiva, diputado nacional por el Frente de Todos, destacó la sanción de la ley que crea 24 capitales alternas de la Argentina, entre las que se incluye a Presidencia Roque Sáenz Peña.

“El presidente se comprometió a que este país que se denomina federal, pero que muchas veces es extremadamente centralista, tenga 24 capitales alternas, y en el caso de los chaqueños esa capital alterna va a ser Sáenz Peña”, destacó el legislador.

LRA 26 Resistencia

Maidana, coordinador de la Dirección Provincial del Trabajo, informó sobre las actividades del ente durante la pandemia, centradas en la protección sanitaria de la trabajadora y del trabajador.

Luego, Maidana dijo que “el empresario se cuidó y cuidó a su gente y el gobierno Nacional, con todas las asistencias que le otorgó al sector, ayudó a que no hubiera despidos. El índice de despidos fue muy bajo”.

LRA 9 Esquel

Santos, directora Nacional de Áreas Marítimas Protegidas, se refirió al futuro de la Patagonia en temas marítimos, diciendo que “el desafío es trabajar sobre el cuidado y la protección del ambiente, fomentar la economía circular e impulsar las economías locales para un desarrollo sostenible”.

LRA 1 Buenos Aires

Hoy Bolivia, cuando todos decían que no, ella dijo que sí.

Fundamentalistas del vivir bien, manteniendo sus orígenes desde le amanecer de los tiempos remotos. Una cultura milenaria, donde nada está separado ni dividido, nada está afuera. Todos deben ir juntos, nadie se queda atrás. Que todos tengan todo, y que a nadie le falte nada. Unirnos en el todo, es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre.

La Juana le rinde homenaje a la gesta Boliviana sucedida hace días, donde la restauración del orden, por parte del pueblo, tomó lugar en las alturas de la Pachamama.

LRA 6 Mendoza

En el marco del primer aniversario de la muerte de Sebastián Moro, periodista de Radio Nacional Mendoza fallecido en el marco del golpe de Estado que en 2019 derrocó al gobierno democrático de Evo Morales, Penélope Moro, su hermana, informó sobre las actividades que se desarrollan en su memoria, las cuales finalizarán mañana, lunes 16 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de los festejos por el 53° aniversario de la emisora varios músicos se unieron para celebrar con una canción.

Participan: La voz del pueblo, Señorita Miraflores, David Díaz. Nilda Godoy, Natalia Pérez Dúo Orilleras, Raúl Segades, Agustín “Flaco” Ferrero, Efraín colombo, Gonzalo Villarino, Gabriela Roldán, Juan Candioti, Sergio “Checho” Rosas, Pablo y José Ayala, Itatí Barrionuevo, Poli Gomítolo y Dylan.

El trabajo se realizó bajo la Dirección de Mariana Steckler, con la coordinación de Damián Causero y la producción de Juan Candioti.

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Turismo y Deportes otorgó los certificados de “Viaje Seguro” a 61 municipios de todo el país, para validar que están en condiciones sanitarias de recibir turistas en la próxima temporada de verano.

Entre Ríos es la provincia con más localidades certificadas, ya que homologaron a Paraná, Federación, Concordia, Santa Elena, Diamante, María Grande, Gualeguaychú, Villa Elisa, Villaguay, San Salvador, Victoria, Colón, Villa Paranacito y Pueblo General Belgrano.

LRA 26 Resistencia

Federico Carniel, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, se refirió a la resolución de ese tribunal que confirmó el procesamiento de un agente aduanero y revocó la falta de mérito de otros tres, en el marco de un desprendimiento de la megacausa por el contrabando de cocaína a Europa, conocida como ´Carbón Blanco´.

“Habíamos desbaratado a toda la organización narcocriminal y faltaba una pata, que era la complicidad o no por parte de los organismos de control”, indicó Carniel.

LRA 26 Resistencia

Las integrantes de la Asociación “Mamá Cultiva Chaco” celebraron la nueva reglamentación que surge de la Ley del Uso de cannabis medicinal.

María Fernanda Núñez, integrante de la Asociación, relató la experiencia que debió atravesar con su hija de ocho años a quién, según aseguró, el uso de cannabis medicinal le transformó la calidad de vida. “Estamos felices, festejando un triunfo histórico para la Argentina, que lo esperamos y lo luchamos mucho, tanto yo como muchísimas otras mamás”, expresó feliz, María Fernanda.

LRA 7 Córdoba

Laura Cugno realizó un tratamiento oncológico y lo pudo hacer sin perder el cabello. Esto sucedió debido a que Laura investigó cómo evitar la caída y luego se vinculó con Paula Estrada, quien creó finalmente el casco.

“Se usa con cinco geles y así se arma un casco, el cual dura media hora frío. Así, la droga llega con menos fuerza y el pelo no se cae”, detalló Laura.

LRA 1 Buenos Aires

La militancia desde las redes sociales y las plataformas digitales está en aumento y, por supuesto, es un complemento a las conquistas en los espacios públicos. El uso de la tecnología para acciones políticas y hacer feminismo permite difundir mensajes y se convierte en un medio de comunicación ineludible. Con entrevistas, Mujeres… ¡de acá! reflexiona sobre el ciberfeminismo y los distintos usos y contenidos que se plasman en Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y otras redes sociales.

LRA 29 San Luis

Miriam Casela es madre de una ex alumna de la escuela Paula Domínguez de Bazán que denunció abusos por parte de Jorge Desprez, que fue denunciado por más de 10 personas. A dos años aún no ha Sido juzgado.

LRA 1 Buenos Aires

Patricia Verón y Los Yaganes abrieron esta nueva edición de Mujer País, seguido de un completo repertorio de cantautoras femeninas, como la misma Anabella Zoch, Karina la Princesita, Gabriela Bernasconi, Marisa Cortés, Patricia Olivera y el grupo folklórico colombiano, Tambor Hembra, con canciones que nos transmiten calidez y cercanía con todos aquellos que se encuentran distantes.

LRA 1 Buenos Aires

Schipani, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California y, tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, analizó el actual contexto del país norteamericano. En el programa En qué juego estamos, resaltó la “creciente polarización” y explicó las dificultades que atraviesa su sistema democrático. En tanto, pronosticó que con el cambio de presidente y la asunción de Joe Biden “no habrá cambios sustantivos” en la relación de EE. UU. con Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Como todos los domingos, Héctor Larrea y Norberto Chab dan cuenta de la historia del tango a través del inigualable cantor Carlos Gardel. En este programa, repasan parte de su obra y reflexionaron sobre las canciones “Te aconsejo que me olvides”, “Madreselva”, “Yo también como tú”, “Las flores de tu balcón”, “La cieguita”, entre otras.

LT 12 Paso de los Libres

Antonio Núñez, galardonado y exitoso acordeonista, oriundo de Paraje Santa Juana, destacó su vida y su obra, y luego dejó sus sensaciones al ser elegido para estar presente en el Ranking Argentino de Canciones.

LRA 1 Buenos Aires

En 1553, el conquistador Juan de Garay fundó Santa Fe; en 1889, Brasil se proclamó como una República. Recordamos que el 15 de noviembre del año 2017, desaparecía el submarino argentino ARA San Juan.

Además, la historia de un músico que durante gran parte de sus inicios se esforzó para poder triunfar en su país natal, sin conseguir ningún buen resultado. Resignado, se dedicó a la construcción, sin saber que del otro lado del océano, el éxito lo estaba llamando. La historia de Sixto Díaz Rodríguez, o más conocido como “Sixto Rodríguez”, el músico paciente.

La historia de un equipo de fútbol uruguayo, que en 1970 quiso contratar a Claudina Esther Vidal, para que juegue en su equipo masculino. Sin saberlo, la normativa que organiza a los equipos por sexo no existía, dejando abierta la puerta para que ella juegue. Frente a eso, un revuelo de machismo nacional azotó a la república oriental, habiendo imposiciones de distintas partes de la sociedad que se oponían a tal suceso.

Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa. ¿Por qué las provincias se llaman así? Las corrientes etimológicas sobre el significado y los orígenes de las provincias argentinas.

LRA 9 Esquel

Hasta hoy se desarrolló el Festival ´Guitarras del Mundo 2020´, en su primera edición online, que como todos los años promueve la guitarra con conciertos de músicos del país y del resto del mundo.

Organizado por Juan Falú, el martes anterior se presentó el guitarrista César Angeleri, quien tocó con Jaime Torres, Eduardo Falú y fue director de María Graña, entre otras personalidades.

“Toqué folklore y ahora tango. Son momentos de la vida, y en mi carrera tuve mucha suerte”, dijo Angeleri.

LRA 1 Buenos Aires

Charlamos con Lerner, anticipando todos los detalles sobre su próximo espectáculo el 20 de noviembre, vía streaming, presentando su nueva canción “Un día”, desde el mítico Estudio El Pie.

Además, el artista nos acerca a toda su realidad, los tiempos por los que transcurre, y como es capaz de seguir produciendo en esta nueva realidad.

LT 12 Paso de Los Libres

Don Anselmo, histórico compositor y acordeonista, repasó su vida y su carrera profesional, recordando que se convirtió en músico a los 8 años, aprendiendo a ejecutar de oído el acordeón, el cual siempre era prestado, y recién a los 13 años pudo tener un instrumento propio.

HERENCIA

Alguien dijo alguna vez, que a caballo regalado no se le miran los dientes. Me acuerdo que mi padre nos reunió a los tres hermanos y dijo: “Hijos míos, no les voy a dejar dinero, pero sí algo con lo que van a comer el resto de sus vidas”. Y nos dio un tenedor, cuchillo y cuchara a cada uno!!!

Chocolate