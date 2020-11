Diario de Radio Nacional 12/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Aspiramos a una normalidad más inclusiva”

Buenos Aires – AGUSTIN ROSSI: “La creación de una mesa, es una conspiración política”

Buenos Aires – Congreso de la Nación: Ingresó a Diputados el proyecto en repudio a la “mesa de enlace militar”

Esquel – GERMAN MARTINEZ: “Hay un grupo de militares retirados con intenciones conspirativas”

Patagonia – ALFREDO LUENZO: “Buscan custodiar los intereses de grupos concentrados”

Entrevista Federal: OSCAR HERRERA AHUAD: “Hoy Misiones es una provincia desendeudada”

Paraná – Tras el positivo de Gustavo Béliz: Fernández dio negativo, pero se mantendrá aislado

Jujuy – BLAS GALLARDO: “Gustavo Béliz estuvo un poco aislado en su estadía”

Buenos Aires – VALDES: “Almagro debe dejar su lugar para que América recobre la normalidad”

Bariloche – FRANCISCO DURAÑONA: “Charlamos con Alberto sobre la Ley de Arraigo”

Buenos Aires – MIRTA TUNDIS: Está probado que la fórmula le gana a la inflación

Patagonia – JUAN PABLO LUQUE: “Comodoro es una capital alternativa”

Córdoba – GUILLERMO ACOSTA: “Córdoba renegoció exitosamente la deuda de U$S 150 millones”

Río Senguer – Partidas de Nación: Fondos para productores afectados por la tucura

Rosario – CELINA CALORE: Una familia en Santa Fe necesitó $28 mil para no caer en la indigencia

Concepción del Uruguay – PABLO LOMBARDI: “El problema es que la gente no toma conciencia”

Resistencia – GLORIA ZALAZAR: “La situación sanitaria nos impulsa a adoptar nuevas medidas”

Bahía Blanca – LUIS CAMERA: “Tenemos encontrarnos con amigos, pero en un formato diferente”

Concepción del Uruguay – Similar a la de los teatros: Aplicación para ingresar a Paso Vera

Buenos Aires – MARIA ENNIS: “Ya llevamos 200 desmentidos en Ciencia Anti Fake News”

Paraná – FERNANDA RAVERTA: “Creemos en el crecimiento con inclusión social”

San Juan – FELIPE DE LOS RIOS: “No podemos hacer repetir a toda la Argentina”

Ushuaia e Islas Malvinas – VENTURA: “El 42% de los vecinos de Ushuaia contrajo deudas”

San Luis – LUIS “PIRI” MACAGNO: San Luis ya tiene fecha para la apertura de la temporada turística

Lago Argentino – ROLANDO D’AVENA: Modificaciones en el transporte público de Santa Cruz

Río Senguer – Alumno de un pueblo originario: Denuncia por discriminación de una docente

Bahía Blanca – En diciembre llegará a su órbita definitiva: Primeras imágenes del SAOCOM 1B

Buenos Aires – Denuncian desarrollos inmobiliarios: Vinculados con el narcotráfico en Rosario

Bahía Blanca – SANTIAGO O´DONNELL: “Mariano aporta sobre vaciamiento de las empresas”

Santa Rosa – ALEJANDRA NAFTAL: “La memoria es una construcción de acciones e interpelaciones”

Resistencia – Para dos veteranos de Malvinas: Rechazan la postulación al Nobel de la Paz

Libertador – GABRIEL ROLON: “Para amar la vida, hay que saber que se termina”

San Rafael – Formato trasnsmedia: Mendoza tendrá su Vendimia

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó “el rol crucial” de los bancos multilaterales de desarrollo y de la banca pública para avanzar en la recuperación ante la crisis mundial que generó el coronavirus y abogó por construir “una normalidad que acabe con los desequilibrios y las desigualdades que vivimos”, al brindar un mensaje en el marco de la tercera edición del Foro por la paz de París.

En ese marco, recalcó que el “primer esfuerzo” de su gobierno ante la llegada del coronavirus al país estuvo destinado a “garantizar que el sistema de salud nunca estuviera saturado a la hora de que llegaran los contagios”. “Y ese objetivo lo logramos, pero no fue suficiente, porque con una economía que se paralizaba debimos trabajar mucho para garantizar la sostenibilidad social de la Argentina”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi criticó por Radio Nacional la creación de “una mesa de enlace” de las Fuerzas Armadas.

“Se intentó hacer una conducción paralela de la Fuerzas Armadas. Es totalmente inaudito. Es una clásica operación política donde hay un jefe y financistas”, expresó Rossi.

En diálogo con Horacio Embón apuntó contra quien convocó la conformación, el general retirado Ernesto Bossi: “Es un conspirador nato, ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento. Durante muchos años fue presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, que seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades”.

“Esa Mesa de Enlace no puede existir en la democracia Argentina. Las Fuerzas Armadas en la Argentina tienen una única conducción. Estos señores retirados son incapaces de reconocer los esfuerzos del Estado”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

Congreso de la Nación

Ingresó a Diputados el proyecto en repudio a la “mesa de enlace militar”

Ingresó a la Cámara Baja el proyecto de ley en repudio a la conformación de la llamada Mesa de enlace militar. En ese sentido, el diputado nacional por Santa Fe, Germán Martínez, expresó el rechazo a conspiraciones y planteos corporativos que vayan en contra de la legislación y la democracia.

LRA 9 Esquel

Martínez, diputado y vicepresidente Primero de la Comisión de Defensa de la Cámara, se refirió a la creación de la autodenominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, integrada por militares retirados y ex integrantes de las Fuerzas de Seguridad.

“Es una reacción al aprendizaje que como país hicimos sobre las dictaduras más sangrientas. Los personajes detrás de la organización preocupan, porque claramente hay una organización política que va contra el marco legal vigente”, expresó el legislador.

LU 4 Patagonia

Ante la aparición de la Mesa de Enlace de militares y policías, autodefinida como ´Mesa de Encuentro Libertador General San Martín´, el senador Alfredo Luenzo indicó que nos enfrentamos a “una agrupación política, en medio de un clima permanente de conspiraciones”.

“Tendrían que haberle puesto Mesa de Enlace, y me parece una ofensa que además le pongan Libertador General San Martín, porque esta agrupación no lo representa”, finalizó Luenzo.

Entrevista Federal

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, fue el protagonista de una nueva edición de la Entrevista Federal y, en diálogo con periodistas de todo el país, opinó sobre distintos temas de la coyuntura provincial y detalló las diferentes políticas que implementa su gobierno. “En Misiones el cuidado y la protección del medioambiente no se negocia”, afirmó.

Luego de describir la situación actual de la provincia, destacó que “el Polo Misiones será una plataforma de desarrollo para que los misioneros no solo veamos entrar y salir gente, sino también para poder exportar a diferentes lugares de Latinoamérica”.

Además, el funcionario resaltó que su política “es la protección y el cuidado del medioambiente” y puso en valor que “Misiones es la única provincia en Argentina que tiene un ministerio de Cambio Climático”.

En ese sentido, manifestó que “los cultivos transgénicos no están en la agenda provincial” y destacó la creación de “una biofábrica que garantiza la producción de semillas con cuidado para ser amigables con la naturaleza”.

En referencia a la actividad turística en el marco de la pandemia de coronavirus, Herrera Ahuad detalló el plan de reactivación que se lleva a cabo y sostuvo: “El turismo a la zona de Puerto Iguazú es el que tenemos esperanza que pueda reactivarse con muchas más expectativas con la llegada de la vacuna y que el mundo pueda entender que venir a Misiones es seguro”.

Sobre cómo afronta la provincia la pandemia, el mandatario remarcó que se aplica “un sistema binario, que significa cuidar la salud y también la economía de la provincia”. Tras subrayar que “se ha logrado una consciencia del cuidado muy importante en la población”, aseguró: “Prefiero tener un millón de misioneros que hayan aprendido los cuidados en este tiempo, que un millón de respiradores”.

“A lo largo de esta pandemia, con las fronteras cerradas, pudimos medir los ingresos de la provincia y notamos un crecimiento muy importante en materia económica en ciudades más cercanas a lugares competitivos”, dijo, al tiempo que señaló: “La pandemia sirve para revalorar los recursos naturales que nos dieron nuestros ancestros y debemos seguir por ese camino”.

Tras relatar sobre cómo fue que se involucró en la política, el gobernador manifestó que “el Frente Renovador es un espacio político netamente provincial, con un proyecto de gobierno integrador que permitió tener logros en las cuestiones sociales”. En esa línea, destacó que “Misiones hoy es una provincia desendeudada” y expresó: “Para nosotros es muy importante estar por encima de las diferencias políticas”.

LT 14 Paraná

El presidente Alberto Fernández dio negativo en un test de coronavirus al que se lo sometió tras haber dado positiva la prueba realizada a Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Pese a esto, el jefe de Estado permanecerá en aislamiento, cumpliendo los protocolos sanitarios que rigen durante la pandemia.

“Al ser contacto estrecho de un caso positivo COVID-19, el Presidente de la Nación Alberto Fernández ha iniciado el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio y se aislará en la Residencia Oficial de Olivos”, expresa la declaración oficial.

LRA 22 Jujuy

Ante la confirmación del contagio de Gustavo Beliz y el posterior aislamiento del presidente Alberto Fernández, Blas Gallardo, intendente de La Quiaca, expresó que “estamos atentos a esta situación, verificando si existió realmente un contacto estrecho con la gente nuestra del hotel, porque la delegación tenía habitaciones separadas y el único momento en el que nos reunimos fue en la cena”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y varios altos funcionarios del Gobierno quedaron confinados desde anoche por ser contactos estrechos del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien se contagió de coronavirus. El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos), integrante de la comitiva oficial que viajó a Bolivia durante el fin de semana por el regreso de Evo Morales a ese país, dialogó con el equipo de Rezo por vos y se refirió a la cena con el Presidente y el exmandatario boliviano en Jujuy: “Les aseguro que habíamos tomado las distancias necesarias. Nosotros queremos estar en actividad todo los días, por lo que lo único que cabe es cuidarnos”, afirmó, al tiempo que señaló que permanecerán aislados durante 14 días.

LRA 30 Bariloche

Detalles de la charla que Durañona mantuvo con el presidente Alberto Fernández sobre la iniciativa del proyecto de Ley de Arraigo que ya tiene varios años sin debatirse.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora y referente de la tercera edad, Mirta Tundis, dialogó con Horacio Embón acerca de la nueva fórmula para la movilidad de las jubilaciones y pensiones presentada por el gobierno nacional. En ese sentido, la luchadora por los derechos de la ancianidad destacó que se trata de “volver a la realidad por lo que peleé en 2017: una fórmula que tiene que ver con la realidad del sistema de seguridad social, donde además la Justicia dice que la movilidad debe ser sustitutivo del salario del trabajador. No tiene que estar enfrentado a una inflación”.

LU 4 Patagonia

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, puso en valor la definición del Congreso para ampliar las políticas federales que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

“La consideración del presidente hacia nuestra ciudad es muy fuerte. Comodoro es una capital alternativa, y esto nos pone en un lugar muy importante como para poder llevar adelante todos los desafíos que nos planteamos”, indicó el mandatario.

LRA 7 Córdoba

La Municipalidad anunció la renegociación exitosa de la deuda externa en dólares. Se trata de un bono de U$S 150 millones, tomado en 2016 durante la administración de Ramón Mestre.

Guillermo Acosta, secretario de Finanzas, señaló que la oferta fue aceptada por el 83% de los acreedores. “Se pagará desde 2024, y se bajó la tasa en un 24%”, indicó Acosta y agregó que “el peso de la deuda era muy importante. Serán ocho pagos semestrales entre 2024 y 2027. Fue una negociación compleja, donde Córdoba mostró realidades y resultados de gestión”.

LRA 55 Río Senguer

Se trata de fondos nacionales que la provincia le transfirió a las localidades, para ser destinados a los productores afectados por la plaga de tucura.

Ricardo Millahuala, intendente de Cushamen, una de las localidades beneficiadas con los fondos, comentó la situación de los productores, y luego dio detalles de las tareas de prevención que desarrollan ante el COVID-19.

LRA 5 Rosario

La canasta básica de octubre para una familia tipo en la provincia superó los 28 mil pesos, y los precios en los supermercados tuvieron una suba promedio del 3%, según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

LT 11 Concepción del Uruguay

“Esta situación se va a mantener en el tiempo, y personalmente creo que el principal problema es que la gente no toma conciencia”, dijo el doctor Pablo Lombardi, director del Hospital de Zona Justo José de Urquiza.

“Estamos en una etapa donde la responsabilidad individual juega un papel trascendente”, expresó Lombardi, quien además informó que hubo un aumento diario de cinco a 20 casos de COVID-19.

LRA 26 Resistencia

Zalazar se refirió a las medidas que se adoptarán, debido a la evolución de la pandemia en la provincia. “Hay determinadas cifras que nos dan referencias precisas sobre las gestiones que tenemos que hacer, y hay que tener en cuenta las particularidades de cada situación. Hasta ahora teníamos casos en baja, pero comenzaron a aumentar y en virtud de eso vamos a actuar”, indicó finalmente la ministra.

LRA 13 Bahía Blanca

Luis Camera es médico clínico y parte del grupo de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia. Al aire de Mañana Nacional, sostuvo que “estamos viviendo la desaceleración. Se apaga el fuego de la pandemia local. Quedan algunas provincias complicadas, pero a fin de año llegamos con una tasa de infectados francamente menor. A lo largo del verano, veremos que habrá casos y hay que hacerse saber a la población que el momento difícil está pasando pero no es enero del 2020”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“La aplicación es la misma que se utilizan en los teatros, en vez de sacar primera y segunda fila, sacarías un lugar en la playa” dijo Alberto Poggio, concesionario del balneario Paso Vera.

LRA 1 Buenos Aires

La especialista analizó cómo ese tipo de contenido repercutió en la epidemia del coronavirus y cuáles son los riesgos de su expansión. “Hubo un estudio del Instituto Reuters de Oxford que indicó que en el primer mes de la pandemia, el 45 % de los argentinos dijo que vio mucha cantidad de información inexacta en whatsapp, y un 43 % dijo lo mismo pero de las redes sociales”, dijo.

LT 14 Paraná

La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional se reunió para formalizar las propuestas del Frente de Todos y de la oposición, en torno al nuevo esquema de actualización de jubilaciones y pensiones.

Fernanda Raverta, titular de la ANSES, participó de la reunión y mencionó que “la fórmula de movilidad que estamos presentando es robusta jurídicamente, por lo tanto es una fórmula que funciona y tenemos un proyecto político que cree en los modelos económicos de crecimiento con inclusión social”.

LRA 23 San Juan

San Juan fue la primera provincia del país en volver a las clases presenciales. “Fuimos la primera provincia en aprobar el protocolo jurisdiccional, que abordamos con las tres entidades gremiales, Salud, Transporte y Seguridad de San Juan y que derivó esta norma del protocolo nacional aprobado por los 24 ministros”, indicó.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El municipio prorrogó la moratoria para todo tipo de tributos hasta el 20 de noviembre. “Apunta a ayudar a quienes tienen capacidad de pago mínima”. Por otro lado, anunció que para las fiestas navideñas se analiza la realización de una feria presencial, cumpliendo los protocolos sanitarios”, afirmó Ventura.

LRA 29 San Luis

El funcionario anunció el inicio de la temporada turística de verano en la provincia que será el 15 de diciembre de 2020. Además, explicó que quienes deseen vacacionar en San Luis deberán cumplir con algunos requisitos.

LU 23 Lago Argentino

El funcionario explicó cómo será el nuevo sistema de transporte público de pasajeros en Santa Cruz para evitar contagios durante la pandemia.

LRA 25 Tartagal

El Jefe del programa de Epidemiología de la Provincia, Dr. Francisco García Campos, en contacto con La Mañana de Nacional se refirió a la posibilidad de que en el norte provincial se puedan dar casos de Coronadengue aunque, resaltó, que aún no se ha confirmado ninguno en la provincia.

LRA 55 Río Senguer

Comunidades de pueblos originarios denunciaron públicamente y ante las autoridades a una docente de la Escuela 28 de Sarmiento por discriminación a un alumno, miembro del pueblo mapuche tehuelche.

A través de un comunicado, pusieron de manifiesto su malestar, su repudio y las próximas acciones que realizarán desde las comunidades originarias ante lo sucedido.

LRA 13 Bahía Blanca

“Es importante que los argentinos sepan esta información. Esto es nuestro, para Argentina y se debe incorporar a la vida cotidiana. La situación es muy buena, mostramos que el satélite está funcionando, que está muy bien y que ya está llegando a su órbita definitiva. Analizamos el comportamiento de todos los instrumentos. estará llegando a su órbita definitiva en diciembre y a partir de ahí empieza el proceso de calibración y ajuste de los datos”, señaló la investigadora.

LRA 1 Buenos Aires

Marcos Vizcarra, periodista de Radio Nacional LRA 5 Rosario, habló de la relación entre los desarrollos inmobiliarios y el dinero del narcotráfico.

“En la Zona Norte había puertos y cerealeras, ahora es otro el panorama, uno se sorprende por la cantidad de edificios”, contó y alertó: “Hay una denuncia del diputado Carlos Del Frade que dice que el 30% de los departamentos que se construyen está financiado por la venta de droga”.

El periodista también dijo que entre el 2005 después de la crisis y el 2018 en Rosario se hicieron 65 mil departamentos. “Los mismos están vacíos, en la ciudad hay 100 inmobiliarias truchas que abren con otro nombre”, dijo.

LRA 13 Bahía Blanca

“Mariano quería visibilizar la pelea que tenía con Mauricio durante mucho tiempo, sintiendo que había una trama de ninguneo y malos tratos. De algún modo quiso ponerle un punto final y esperaba que el libro lo precipite. La segunda razón es que sentía que a través del marketing político, el ex presidente había creado una mala imagen del padre, Franco Macri, como si el padre fuera el malo y él era el bueno. Que Franco era el mafioso y él era el transparente. Esa imagen había dañado muchísimo la imagen de Franco Macri, a quien Mariano quería muchísimo”.

LRA 3 Santa Rosa

Para Alejandra Naftal, directora Ejecutiva del Museo Sitio de la Memoria, reconvertir un espacio físico en donde ocurrieron las mayores atrocidades del pasado reciente argentino es un trabajo diario. El espacio funciona en la ESMA, que fue uno de los centros de detención, tortura y exterminio más importantes que implementó la última dictadura cívico militar en la Argentina, entre 1976 y 1983. “Aquí se cometieron crímenes contra la humanidad, que están siendo investigados y juzgados en los Tribunales Federales”, informó Alejandra, luego de detallar las actividades del Museo.

LRA 26 Resistencia

Félix Barreto, integrante de la Mesa de Coincidencia Malvinas (MECOMA), se refirió a la información difundida por la cual dos veteranos de Malvinas fueron postulados al Premio Nobel de la Paz. “Nos vemos en la obligación de aclarar que estamos ante una operación del gobierno inglés, que comenzó a consolidarse en 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, y que pretendió imponer al ex militar británico, Jofrey Cardozo, y al ex combatiente argentino, Julio Aro, como los grandes héroes de la identificación de los soldados argentinos en Malvinas, y eso no es verdad”, afirmó con contundencia Barreto.

LV 8 Libertador

Rolón, psicólogo, psicoanalista y escritor reflexionó sobre su último libro, cuyo título es “El Duelo”, diciendo que “la obra se remite a tres significados: duelo viene de la palabra batalla, por otro lado viene de dolor, pero también tiene una tercera significación, que viene de la palabra dolo, referida al engaño”.

LV 4 San Rafael

Mariana Juri, ministra de Turismo y Cultura, confirmó que para la edición 2021 de la Vendimia está descartado cualquier espectáculo masivo. En tanto, la funcionaria provincial anunció que la celebración será en un formato transmedia y sin elección de nuevas reinas.

“Mendoza tendrá su Vendimia con un formato innovador, porque seremos capaces de tener una Vendimia distinta, adaptada a los nuevos tiempos, pero que llevará nuestra identidad a cada rincón del mundo”, afirmó la ministra Juri.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que el país superara el millón de casos de coroanvirus, y cerca al colapso sanitario, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, reiteró la necesidad de “evitar una cuarentena total” para hacer frente a la segunda ola del virus y dijo que estudiará alternativas con el objetivo de no dañar “el consumo para Navidad”.

LRA 1 Buenos Aires

“Son grandes noticias porque uno debe tener en cuenta que vacunas como la de la gripe, no tienen una gran eficacia, tienen un 60%, acá estamos hablando de un 90%”, rescató Malchiodi. El especialista remarcó la importancia de los recientes anuncios que hicieron los fabricantes de Pfizer y Sptunik V. “Las vacunas tardan mucho tiempo en desarrollar, lo que aportó es que existió el primer SARS ya que todas las plataformas crearon una dosis para este virus”, contó. En ese marco, destacó que la aplicación de las mismas “garantiza que habrá menor circulación viral”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld en su editorial se refirió a lo que dejó la pandemia. “En principio en la Argentina y en el mundo aumentó la desigualdad. Hay más desempleo y pobreza. Los sueldos en promedios bajaron. La pregunta es si el Estado puede intervenir de forma exitosa y allí están las dificultades” , expresó el conductor de Gente de a Pie. “Me parece una idea errada suspender el IFE en este momento del año”.

Política

LRA 1 Buenos Aires

El asesor (ad honorem) del Presidente, conversó con Radio Nacional sobre la salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Hábitat.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual columna, la periodista Sandra Russo analizó las maniobras que llevó adelante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri durante la investigación del hundimiento del ARA San Juan, luego de que se descubriera que la gestión de Macri sabía del paradero del submarino 20 días después de su desaparición, y en medio de las denuncias por espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi habló sobre María Eugenia Vidal y su mirada sobre las dirigencias políticas en el conurbano. “Ayer el presidente nos llevó con su mensaje en Luján al recuerdo de esa foto trucha y penosa, como tantas de las que armaron los de Cambiemos para fraguar su presunto interés sobre los problemas de los bonaerenses en aquella campaña de la mentira infinita. Mate en mano, botas de goma, sobre algún charco del distrito de Pilar, acompañada por otro notable imputado, el ex intendente de Cambiemos Nicolás Ducoté. La ex hada buena se mostraba dos o tres días después de las PASO de 2015 en un cuadro armado para la campaña que anticipaba lo que sería su gobierno: una foto y una imagen estática”, introdujo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Juan Martín Garay, Secretario de Gobierno de la municipalidad de Concepción del Uruguay, en comunicación con nuestra emisora se refirió a la ocupación del terreno ubicado en la zona de defensa sur.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

La inflación en octubre se ubicó en el 3,8 por ciento y la comparación interanual de los precios minoristas llegó al 37,2 por ciento, informó este jueves el Indec. El dato del mes pasado implica una aceleración frente a los meses previos y es el número más alto del año, por encima de la marca de marzo, cuando el comienzo de la pandemia derivó en una suba de precios del 3,3 por ciento.

LRA 3 Santa Rosa

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, envió a la Legislatura Provincial el proyecto con el que busca regular en forma integral el sector de la Energía en la provincia.

En tanto, Matías Toso, secretario de Energía y Minería, explicó cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo para implementar y guiar el horizonte de las políticas públicas en materia energética durante los próximos 20 años.

LV 8 Libertador

Mercau, analista económico, explicó los beneficios que tendría llegar a un acuerdo con el FMI, y expresó que “el gobierno ha ofrecido señales fiscales para llegar a un acuerdo con el Fondo”, reconociendo que el cambio en la fórmula de las jubilaciones es una de esas señales.

LRA 26 Resistencia

Marcelo Casaretto, diputado nacional por el Frente de Todos, explicó los alcances de la propuesta de movilidad previsional que impulsa el gobierno nacional, diciendo que “es un proyecto para que los jubilados tengan previsibilidad en sus ingresos. La idea es que dos veces al año se les otorgue un aumento, y queremos asociarlo con los salarios de los trabajadores en actividad y la recaudación impositiva”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Cómo será la temporada de verano en la provincia, qué cuidados y protocolos están previstos para las vacaciones.

LRA 52 Chos Malal

Novedades sobre el Plan Gas que permitiría sustituir las importaciones como estímulo para producir gas por trabajadores y trabajadoras argentinas.

Sociedad

LRA 4 Salta

Advirtieron que podrían dejar de recibir el tratamiento si no se regulariza el pago al Centro de Diálisis por parte del Programa Federal Incluir Salud Salta (ex PROFE). Desde el centro asistencial les informaron que mañana dejarán de realizar la práctica de continuar la situación actual.

LU 2 Viedma

Detalles de los festejos del clásico Centro Vasco de Viedma con un cronograma de actividades a desarrollarse el próximo sábado.

LRA 53 San Martín de los Andes

Ante la falta de recolección de residuos por un reclamo salarial de los trabajadores, el municipio colocó bateas para dejar la basura en la terminal y en la ruta 40.

LT 14 Paraná

Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica, ratificó que el presidente Alberto Fernández mandará al Congreso durante noviembre el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo, el cual será incluido en el temario de sesiones extraordinarias para su próximo tratamiento.

En este sentido, Carolina Gaillard, diputada nacional de Entre Ríos por el Frente de Todos, expresó que “este es un Estado presente que se ocupa, y la salud pública no puede esperar”.

LT 14 Paraná

“Estamos muy emocionados, porque fue un arduo trabajo de meses y esta reglamentación garantiza el acceso del cannabis medicinal a quienes lo utilicen”, aseveró Carolina Gaillard, diputada nacional de Entre Ríos por el Frente de Todos.

Esta nueva reglamentación para la ley de uso medicinal del cannabis facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos.

LRA 57 El Bolsón

Repercusiones tras la oficialización en la regulación del cultivo doméstico de cannabis y el expendio en farmacias de aceites y cremas.

Nacional Rock

En Lo Intempestivo, Luciana Peker nos trajo su segmento Género y Desconfección sobre Seguridad Informática, con las voces de les especialistas: Lucía Fainboim, directora de Educación en Faro Digital, Irina Sternik y Sebastián Davidovsky, periodistas de tecnología.

Les consultamos si es cierto que hay que tapar la cámara de la compu, qué tips tenemos que tener en cuenta para sextear, y qué hacer si alguien nos amenaza con viralizar nuestras fotos íntimas.

LRA 1 Buenos Aires

Una nueva reglamentación para la ley de uso medicinal de cannabis que “facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos”, busca asegurar “el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”, incluso a través del “autocultivo o el cultivo solidario”, quedó oficializada hoy, con la publicación del Decreto 883/2020 en el Boletín Oficial.

LRA 22 Jujuy

Maria Laura Alassi, mamá cannábica, relató en primera persona la experiencia de su hija Josefina, paciente diagnosticada con Epilepsia Refractaria, por quien se logró importar por primera vez aceite de cannabis medicinal al país.

LRA 3 Santa Rosa

Los usuarios deberán inscribirse en el nuevo Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), y de esta manera se autorizará el acceso al cannabis y sus derivados, a través del autocultivo y el cultivo solidario. En tanto, también se habilitará la venta de aceites en las farmacias.

Daniel Oliveto, docente y activista cannábico, explicó de qué trata la nueva reglamentación.

LU 4 Patagonia

Carola es madre de Micaela, una adolescente que padece el Síndrome de Dravet, se expresó emocionada luego de la legalización del cannabis medicinal.

“Tardó mucho, aunque hoy es todo felicidad. Recordé a Julieta, una chica de 27 años, epiléptica, y a su madre que es una de las fundadoras de CAMEDA. Una mujer reconocida en todo el mundo por su trabajo por esto, ya que su hija falleció por otra enfermedad, pero esto es parte de las luchadoras que quedan en el camino”, indicó conmovida Carola.

LRA 9 Esquel

Andrés Giacomone, Fiscal de Estado, se refirió al pedido de la Legislatura para analizar la declaración de nulidad de los decretos 712/04 y 74/05, referentes a las tierras con bosque nativo que “generaron una serie de ventas en función de lo que se interpretaba como bosque nativo. Esto generó ventas de primera mano y venta de ventas, lo que tornó la situación muy compleja”, explicó Giacomone.

LRA 12 Santo Tomé

Ayala, coordinadora provincial de Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales (ATTA) Corrientes, y referente de Libres y Diverses, se pronunció sobre el decreto que oficializó el cupo nacional trans, sosteniendo que “fue un avance muy grande, ya que en el interior no es mucha la movilización como en Corrientes, donde estamos más organizadas. Hay que seguir militando”.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) repudió el proyecto aprobado en primera instancia en la Legislatura porteña que permite la venta de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco para un desarrollo inmobiliario y solicitó la creación de un parque público en el lugar.

Las autoridades del órgano de cogobierno de la Facultad señalaron en un comunicado que “según el proyecto aprobado en primera instancia, la rezonificación permitirá la construcción sobre ese sector, disminuyendo el libre acceso al río”.

LRA 9 Esquel

Con epicentro en El Hoyo, hasta el próximo sábado se realizará un ´Alimentazo´ para reclamar por la Ley de Acceso a la Tierra. “Es la que le daría la oportunidad de generar soberanía alimentaria a la región”, explicó el ingeniero Juan Pablo Acosta.

En la sede de la Unión de Trabajadores de la Tierra en El Hoyo, de 10 a 17 horas se ofrecerán bolsones cooperativos de alimentos como fruta, verdura y frutos secos.

LRA 7 Córdoba

Los Judiciales provinciales realizarán un paro por 48 horas, exigiendo un aumento salarial de emergencia.

El reclamo surge porque llegaron al penúltimo mes del año sin pauta salarial, y la medida se cumplirá mañana, viernes 13, y el próximo martes 17, sin asistencia a los lugares de trabajo, “sumando la desconexión en situación de actividad remota”, según explicó Adrián Valán, secretario Gremial de los Trabajadores Judiciales.

LRA 7 Córdoba

En Río Tercero detuvieron a un hombre de 72 años acusado por abuso sexual reiterado en perjuicio de ocho niñas, entre 2010 y 2016. Es el tercer hecho de abuso sexual contra las infancias que se conoce en Córdoba en una semana.

“Es un tema que, por suerte, empieza a tener visibilidad, porque no es nada nuevo”, dijo Marisel Segovia, del Colectivo cordobés por los Derechos de niños, niñas y adolescentes. Para la especialista, en la Justicia “hay una mirada que está lejos de priorizar los derechos de niños y niñas”.

LV 8 Libertador

El paquete de leyes referentes al avalúo y al propio Presupuesto obtuvo media sanción con varias diferencias por parte de la oposición, las cuales no fueron salvadas, por lo cual el proyecto pasó sin modificaciones.

“Al gobierno no le interesa debatir ningún punto de la Ley de avalúo e impositiva”, expresó Juan Manuel Gispert, analista económico, quien explicó que esto sucede porque el gobierno cuenta con mayoría en la Legislatura, y por ende, no permite el debate.

LRA 9 Esquel

Lencinas, a cargo del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), se refirió a la finalización de la obra del Parque Científico Tecnológico, a través de una fuente de financiamiento nacional.

LRA 12 Santo Tomé

Olivera sostuvo que “tenemos que modificar la ley, y volver a la experiencia que ya funcionó”.

Luego, el funcionario dijo que “con esta nueva ley, los jubilados no van a volver a perder contra la inflación. Es importante que los ciudadanos lo sepan para que no nos dejemos engañar por una oposición que sólo pone palos en la rueda, con la intención de seguir garantizando una fórmula que fracasó”.

LT 14 Paraná

Ignacio Tamay, director Interministerial del Instituto Nacional de Juventudes, informó que se trabaja en una Ley Nacional de Juventudes, con la participación de la provincias.

“Hablando de juventudes, tenemos una laguna y creemos que no hay consolidado un piso de derechos que contemple un montón de aspectos de la juventud”, dijo finalmente Tamay.

LRA 28 la Rioja

Menem, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, habló sobre la crisis alimentaria provincial, diciendo que “el gobernador nos ha instruido a trabajar para que no falte un plato de comida en la mesa”. Tras esto, Menem informó que actualmente “le damos de comer a diez mil personas por día”.

LRA 6 Mendoza

Claudio Peña, docente coordinador de la novena edición del concurso ´Luz, cámara e inclusión´, donde participaron distintos colegios y escuelas de Mendoza poniendo eje en la ruralidad, expresó que “el fin del evento fue transmitir el uso de las nuevas tecnologías y la creatividad en manos de los estudiantes”.

Todas las categorías recibieron sus premiaciones, y Peña destacó que el objetivo central de la “interacción de alumnos y alumnas de diferentes contextos” fue el gran logro de la iniciativa.

Laborales

LRA 22 Jujuy

Abett brindó detalles de la medida de fuerza anunciada a nivel nacional: “Aún no pudimos arreglar paritarias y los empresarios dijeron que no pueden afrontar los pagos. En la provincia tenemos atrasos en el pago de dos meses de sueldo”.

LRA 15 Tucumán

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) evalúa un paro a nivel nacional para mañana si el Ministerio de Trabajo de la Nación no prorroga la conciliación obligatoria que vence esta noche.

LRA 18 Río Turbio

Los pueblos de la Cuenca Carbonífera recuerdan la reivindicación de los derechos de los trabajadores llamada “La Unión 24” en la que los mineros decidieron ingresar a la mina hasta lograr mejoras.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo, lo que coloca a la Argentina como el tercer país del mundo en adherirse.

El plenario legislativo contó 241 votos favorables para darle fuerza de ley a la ratificación de este convenio, que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, Unidad para el Desarrollo, Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Izquierda.

Nacional Rock

En Clavada de noticias, la sección de Luciana Peker, hablamos con Mara Brawer, Diputada Nacional por el Frente de Todos, que presentó un proyecto de repudio a las amenazas que recibieron periodistas, académicas y referentes feministas.

LT 14 Paraná

Claudia Gieco, senadora entrerriana por Diamante y presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta, recordó que este viernes 13 de noviembre la Cámara de Senadores realizará una sesión especial y presencial, para darle sanción definitiva a la Ley de Paridad Integral.

“A horas de que convirtamos en ley un proyecto que nos llena de emoción, felicidad y orgullo, el cual significa garantizar a la mujer un pleno espacio, respecto de los hombres, en la participación política”, expresó Gieco.

Internacionales

LRA 1 Buenos Aires

El editor de Debates Indígenas relató que en el aeropuerto los organizadores esperaban medio millón de personas y agregó: “A muchos se los veía emocionados, él tiene una conexión con el público pocas veces visto, hace chistes y habla con la gente”.

Andrada también contó que Morales hacía comentarios de agradecimiento al presidente Alberto Fernández y al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante el discurso, el ex presidente boliviano mencionó la importancia de los recursos naturales de dicho país. “Tiene el desafío de industrializar el litio”, declaró el periodista.

Por otra parte, reflexionó que lo sucedía en Bolivia hace un año: “La derecha boliviana tuvo un auge muy fuerte, generó temor y preocupación, pero cuando volvió la democracia, dejaron de tener poder”.

Suplemento Cultural

LRA 55 Río Senguer

El director de Radio Nacional Argentina, Alejandro Pont Lezica, saludó a LRA 55 Alto Rio Senguer, por haberse conmemorado el miércoles 11 de noviembre su 42º aniversario, y puso en valor el trabajo que se realiza a lo largo y ancho del país en las diferentes filiales de la radio pública.

“Gracias a Radio Nacional, nuestro oyente tiene conexión con el mundo. Se entera de cosas que de otra manera no les llegaría, porque no hay internet o muchas veces no hay televisión; y gracias a la radio esa relación, que se establece con el poblador, con la gente, es muy sólida y muy fuerte, yo diría casi familiar. Radio Nacional es la radio de la gente, donde cada uno tiene su espacio, donde puede expresarse”, remarcó Pont Lezica.

LRA 1 Buenos Aires

Un repaso histórico sobre la figura de José Gervasio Artigas, militar y estadista rioplatense, quién actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sus guerras, invasiones y batallas, sus éxodos y la construcción del federalismo rioplatense, conocido hoy como Argentina y Uruguay.

Y a cien años de su nacimiento, Pacho recuerda al escritor Mario Benedetti con canciones de sus poemas, y con una nutrida entrevista que el historiador le hizo al uruguayo.

LRA 1 Buenos Aires

El cineasta y exsecretario de Cultura de la Nación; Jorge Coscia, fue galardonado con la Rosa de Cobre, el premio honorífico que entrega la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

LRA 1 Buenos Aires

“Estamos viviendo un momento atípico en la Argentina. Tuve la suerte de que en el momento que apareció la cuarentena mi espectáculo “Sex” lo puede reinventar de forma virtual”, expresó Muscari. “Estrenamos el 21 de noviembre. Será un encuentro con el público. Es una forma de empezar a normalizar esta nueva forma que nos toca vivir”, remarcó.

Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Tucu Lopez y un show de Miss Bolivia, todo bajo la dirección de Muscari y las coreos de Mati Napp.

LRA 24 Río Grande

La propuesta del Plan Federal Juana Manso que promueve la persistencia, visibilidad y preservación del patrimonio educativo y cultural a través de una construcción colectiva sobre una infraestructura del Estado.

Deportes

LV 8 Libertador

Levinsky valoró la figura de Maradona y sus conductas dentro y fuera de la cancha, a casi 25 años de su retiro.

Sobre el entorno que lo rodea, Levinsky manifestó que “con el paso del tiempo, el entorno es mutante. Las únicas que están ahí son las hijas”, y luego expresó que “lo único que tiene Maradona es el fútbol. Tiene un amor profundo por el fútbol y por el juego”.

Humor

Consejos

Don Carmelo es un amigo octogenario amigo. Recurro a él cada vez que la vida me pone a prueba. Tiene la sabiduría de la universidad de la calle. Le pregunté: “Don Carmelo, ¿cómo se logra la tranquilidad?”

Estos son los cuatro puntos que me dio el amigo:

Primero: Tener las amantes, que tú esposa cree que tenés.

Segundo: Tener el dinero, que tus hijos creen que tenés.

Tercero: Ser tan bueno en la cama, como vos crees que sos.

Cuarto: Ser tan pintón, como tu mamá cree que sos.

CHOCOLATE