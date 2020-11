Diario de Radio Nacional 11/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Paraná – ALBERTO FERNANDEZ: “Las obras están destinadas a mejorar la vida de las personas”

Buenos Aires – Sputnik V: Rusia anunció que la vacuna tuvo 92% de eficacia

Paraná – CARLA VIZZOTTI: “En noviembre la tendencia es a la disminución de casos”

Mendoza – Avanzan con protocolos: Mendoza espera que habiliten el ingreso de turistas

Resistencia – DARIO GOMEZ: Estudian las consecuencias que podría tener en los niños

Paso de los Libres – JAVIER SILVA: “La situación es muy difícil”

San Rafael – ANA MARIA NADAL: “El sistema está pudiendo dar respuestas”

Paraná – SANTIAGO CAFIERO: “En Argentina no hay lugar para ajustes”

Buenos Aires – ESTEFANIA POZZO: Guzmán pedirá el programa de Facilidades Extendidas del FMI

Catamarca – RAUL JALIL: “Queremos darle otra visión y más presupuesto”

Neuquén – JORGE TAIANA: “Luis Almagro debiera responder”

Bariloche – MARTIN SORIA: “Asignaciones familiares sirve para trabajadores temporarios”

Buenos Aires – RICARDO DIAB: “El ATP nos salvó porque era imposible producir”

Córdoba – JUAN PABLO COSTA: “Se busca sustentabilidad a largo plazo”

Formosa – JORGE IBAÑEZ: “Formosa cierra el año con superávit fiscal y financiero”

Buenos Aires – MIÑO: “El trabajo en los barrios populares está pensado desde múltiples áreas”

Buenos Aires – JULIO ARO: Un argentino y un inglés, postulados para el Nobel de la Paz

Santa Fe – GEOFFREY CARDOZO: Candidatos al Premio Nobel de la Paz

Santa Rosa – FERNANDO TEBELE: “Basterra ayudó a contar el genocidio en toda su dimensión”

La Rioja – Proceso de preproducción: Serie animada sobre Rosario Vera Peñaloza

Libertador – MEMPO GIARDINELLI: “Conozco las tribulaciones de los medios del interior”

Resistencia – Reinicio de los espectáculos: La espera del sector artístico

Patagonia – Medio ambiente: “Parque Patagonia” se estrena en Cinear

Títulos de tapa

LT 14 Paraná

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de la firma de contratos de préstamo y garantía para la puesta en marcha de la segunda etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján, y el Programa Regional de Transporte Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, que contarán con un desembolso parcial de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En el acto, el presidente señaló que durante la gestión de Cambiemos “se ejecutó sólo el 5% de ese crédito”, y luego destacó que la firma del contrato para la puesta en marcha de la segunda etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján “está destinado a financiar la vida de la gente, porque va a terminar con la inundación que se volvía un padecimiento para muchos argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

Moscú anunció que la vacuna Sputnik V contra el coronavirus obtuvo 92% de eficacia en los estudios de fase 3 en humanos según los primeros resultados de esas pruebas y no registró “efectos adversos inesperados”. Días atrás, se conoció que el Gobierno argentino negoció la compra de 25 millones de dosis.

LT 14 Paraná

Vizzotti informó que hubo “un aumento del número de casos de COVID-19 que se vio en las provincias a partir de julio y agosto. A partir de ahí empezaron a disminuir, y en noviembre por primera vez, la mayoría tiene tendencia a la disminución de la razón de casos”.

LRA 6 Mendoza

Marcelo Montenegro, vicepresidente del Ente Mendoza de Turismo (EMETUR), dijo que esperan que Nación permita el traslado de turistas de una provincia a otra para levantar de a poco dos actividades que se han visto muy afectadas durante la pandemia, como son el Turismo y la Cultura.

El funcionario dio detalles de los protocolos que se están implementando para reactivar las salas culturales y los teatros, con la intención de adaptarse a las necesidades sanitarias.

LRA 26 Resistencia

Darío Gómez habló sobre la relación existente entre los niños y el COVID-19, diciendo que “la enfermedad puede dejar secuelas y existen estudios que confirman el aumento de casos en la infancia. Por eso, ahora estamos estudiando cuáles serán las consecuencias que podrían presentarse”.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Javier Silva, jefe de Infectología del Hospital Regional San José, detalló las complicaciones existentes en Paso de los Libres debido a la pandemia, destacando que “la situación es muy difícil, debido a la movilidad del momento”.

Actualmente, la ciudad cuenta con 76 casos activos de COVID-19, y se aguarda que en los próximos días los contagios aumenten.

LV 4 San Rafael

Nadal se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y a los aumentos de casos en el sur.

Dijo que en el norte, el este y el Valle de Uco “está un poco menos tensionado el sistema de Salud. Estamos en una meseta y empezando a bajar la cantidad de casos”, y luego agregó que “en el sur, vienen un poco más retrasados, pero el sistema está pudiendo dar respuestas”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La situación complicada de la ciudad en el aspecto epidemiológico y la necesidad de bajar el número de contagios para no colapsar el sistema de salud.

LRA 19 Puerto Iguazú

Un panorama sobre las vacunas que se están trabajando en el mundo, el rebrote de coronavirus en Europa y la situación de nuestro país.

LT 14 Paraná

“En Argentina no hay lugar para ajustes, ni para un modelo distinto que no sea el que los argentinos eligieron el año pasado con Alberto y Cristina”, sostuvo Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, en referencia a la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según Cafiero, el gobierno se mantendrá firme en su posición para negociar la deuda externa con la entidad.

LRA 1 Buenos Aires

Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional, llegó a la Argentina para arreglar el pago de la deuda. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, pedirá el programa de Facilidades Extendidas. La periodista de Radio Nacional, Estefanía Pozzo explicó de qué se trata este acuerdo.

“Hay dos programas: uno es el Stand-By y el otro es Facilidades Extendidas; el primero te da entre tres a cinco años para pagar, el otro ocho años, y además es para los países que tienen problemas estructurales”, detalló.

Sin embargo, Pozzo remarcó que lo que verán de acá en adelante es la letra chica del plan ya que es el que tiene más cantidad de condiciones. “Me parece que la discusión del déficit es importante para lograr la estabilidad macroeconómica pensando en que haya trabajo”, completó.

LRA 27 Catamarca

Jalil se refirió al traspaso de los Institutos de Estudios Superiores (IES) al ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, y a la asunción de la nueva ministra de Educación, hecho que desencadenó opiniones diversas.

Luego, el mandatario se refirió al papel que cumplen las mujeres en su gestión, opinando que “la mujer tiene una mirada distinta a la del hombre y el gran desafío es entender que somos todos iguales, y que la mirada de la mujer también es importante”.

LRA 43 Neuquén

El papel de la OEA en el golpe de Estado en Bolivia a Evo Morales.

LRA 30 Bariloche

Detalles del proyecto que pretende eliminar el tope mínimo de 6105,79 pesos que debían superar las familias para recibir tanto las asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

LRA 1 Buenos Aires

Ricardo Diab vicepresidente de Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) resaltó por Radio Nacional la importancia del IFE y del ATP en tiempos de pandemia.

“Desde el el Estado hubo incentivo tanto con el IFE y el ATP que fueron un alivio porque permitieron solventar gran parte del salario del personal que no estaba en actividad. El Estado es el único que tiene la herramienta para auxiliar”, destacó.

“Siempre le ponemos esperanza al futuro pero sabemos que es muy difícil. Esperemos que llegue pronto la vacuna contra el coronavirus para poder reactivar porque no se puede pronosticar el futuro”, expresó Diab.

LRA 7 Córdoba

Costa señaló que con la nueva fórmula jubilatoria se busca la “sustentabilidad a largo plazo”, y luego aclaró que “es esperable que las subas se calculen a partir de la suba en la recaudación. Atarlos a la inflación, más allá de las percepciones individuales, no es viable a largo plazo”, indicó el economista.

LRA 8 Formosa

Jorge Ibáñez, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, expresó que “de acuerdo a los números que presentamos al gobierno Nacional a través de la Comisión de Responsabilidad Fiscal, Formosa cerraría el año sin déficit. Es decir, con superávit”.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Integración Socio Urbana del ministerio de Desarrollo Social de la Nación Fernanda Miño, en diálogo con Mario Giorgi, habló sobre las políticas que se están implementando para atender las necesidades de los sectores vulnerables y dónde estará puesto el foco de dicha dirección. “Después de la pandemia, se ponen muy en alto las expectativas de actuar con urgencia. Es un atraso de muchos años y hoy el trabajo en los barrios populares está pensado desde múltiples áreas”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

A los 19 años, Julio Aro fue uno de los tantos conscriptos enviados a la guerra. En 2008, volvió a las islas y al ver en el cementerio de Darwin las 122 tumbas anónimas se propuso ponerles nombres. Junto al ex coronel inglés Geoffrey Cardozo, inició la cruzada que fue apoyada por periodistas, Roger Waters, el papa Francisco, la Cruz Roja, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la ONU y los gobiernos argentino y británico. Diez años después sólo quedan 7 tumbas sin nombres, el resultado de una labor que nuevamente postula a Aro y a Cardozo al premio Nobel.

LRA 14 Santa Fe

El argentino Julio Aro y el inglés Geoffrey Cardozo son candidatos al Premio Nobel de la Paz 2021 por impulsar el proceso de identificación de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin. “Para Julio y para mi es una nominación para su país y el mío, y para todas las personas que han sido involucradas en este maravilloso proyecto que ha logrado un éxito semejante a un milagro. Yo creo que forman parte al 100% de la nominación las familias, las madres que han esperado tanto tiempo ver la tumba de su hijo, es muy fuerte”, afirmó Cardozo.

LRA 3 Santa Rosa

Tebele recordó al sobreviviente de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Víctor Basterra, testigo clave en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar, quien falleció el sábado anterior.

LRA 28 La Rioja

Hebe Estrabou, titular de la Dirección de Cine de La Rioja, presentó un proyecto de serie animada sobre la infancia de Rosario Vera Peñaloza.

En este sentido, la cineasta explicó que “se encuentran en etapa de preproducción, investigando sobre los primeros años de infancia de la Maestra de la Patria, en su Atiles natal”.

LV 8 Libertador

Mempo escribió un artículo en Página 12 pidiendo más apoyo nacional para los medios de comunicación que se encuentran en las provincias.

En su columna de opinión, Giardinelli aseguró que “la asignación de fondos a los medios provincianos, sean gráficos, radiales, televisivos o digitales, es un tema complejo acerca del cual suele haber poca información, y en muchos casos contradictoria”.

LRA 26 Resistencia

Nora Lafont, periodista de espectáculos, habló acerca de la posibilidad de reanudar la tarea artística, expresando que “todavía no hay nada definido, pero seguramente serán las autoridades de cada ciudad donde se quieran realizar los espectáculos las que darán las autorizaciones, previo visto bueno del gobierno nacional”.

LU 4 Patagonia

Juan Dickinson, director del Proyecto ´Parque Patagonia´, explicó que “esto tiene que ver con el manejo del medio ambiente de aquí al futuro, y fuimos solicitados por productores de la zona, que vieron el trabajo realizado con el film ´Perros del Fin de Mundo´”.

Luego, Dickinson expresó que “esos productores nos explicaron que estaban molestos por la llegada de Fundaciones presuntamente ambientalistas, canalizando grandes sumas de dinero aportadas por filántropos internacionales, pero molestos por lo que dicen las Fundaciones sobre la realidad tradicional de la Patagonia”.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) informó que regresan a las clases presenciales 43 escuelas primarias y secundarias del Departamento Paraná.

La mayoría de los establecimientos corresponden a localidades del interior del Departamento, en la zona rural, pero también hay escuelas ubicadas en la capital provincial que retomarán las clases presenciales.

LRA 1 Buenos Aires

Gisela Marcos, técnica en hemoterapia del hospital Posadas, forma parte del equipo de promoción de la donación voluntaria de sangre en ese mismo nosocomio y en diálogo con Juego de damas habló de la importancia de la donación de sangre. Recordó que “al principio de la pandemia la cantidad de donantes bajó un 50 %” y esto encendió la alarma de los centros de salud por al importancia de esta práctica.

La especialista ratificó que se trata de una práctica habitual que debe ser muy tenida en cuenta para ayudar a los pacientes en todo el país. Recordó que no es necesario ir en ayunas, que todos los mayores de 18 años pueden donar hasta los 65 años y que se debe tener buen estado de salud.

Además recordó que se trabaja bajo los protocolos de salud establecidos por el Ministerio de Salud, para mantener el distanciamiento y cuidar la salud de todos los donantes.

LRA 1 Buenos AIRES

Giorgi habló sobre la actual discusión en Argentina sobre las vacunas y el juego de la oposición en medio de la pandemia. “Sería bueno preguntarles a los pseudo periodistas, falsos científicos, diputados opositores y bien brutos, si conocen el proceso de la vacuna antigripal, ya que muchos de ellos reciben su dosis cada año sin chistar”, introdujo.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, presentó su renuncia al cargo. La funcionaria será reemplazada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

LT 14 Paraná

Navarro, jefe de bloque del Frente Creer Entre Ríos en la Cámara de Diputados, indicó que “algunas voces están diciendo que en esta situación de pandemia lo más atendible sería que, en vez de definir las PASO a través de una elección tan grande, se debería realizar desde los partidos, y que luego salgan desde allí los representantes a presentarse en una elección general”.

LRA 6 Mendoza

Aveiro se refirió al nuevo armado dentro del Partido Justicialista en Mendoza, el cual presidirá la senadora Anabel Fernández Sagasti, a quien consideró por tener “un alto nivel de gestión”.

El intendente destacó que todos los espacios del Justicialismo están representados en esta nueva conformación, y agregó que “se viene un nuevo Partido Justicialista, moderno y ágil”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Martínez Uncal, integrante de la Sala de Penal de Concepción del Uruguay, se refirió a la implementación del juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos.

LRA 1 Buenos Aires

En Casa Rosada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó el proyecto en relación a la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones, y aseguró que el Gobierno busca mejorar la calidad de vida de la tercera edad, después de 4 años de ajuste.

LRA 52 Chos Malal

Detalles de la operatoria con la incorporación de créditos blandos para la compra y producción de forraje.

LRA 17 Zapala

Una referencia a la notificación de la circular N° 09/2020 por la que aquellos comercios que acopien mercadería en sus depósitos por el valor del dólar y que con motivo de las inspecciones se constante con las mismas no están en góndola para la venta, se procederá a infracciones.

LRA 26 Resistencia

Julio González, vocero del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Chaco y Formosa, habló sobre las actividades del organismo, diciendo que “hacemos un monitoreo anual de la presencia de plagas y tenemos en cuenta la variable climática como principal factor de riesgo”.

LRA 26 Resistencia

José Luis Cramazzi, de la Federación Económica del Chaco, explicó las acciones que están efectuando para incrementar las ventas minoristas en la provincia.

“Por la proximidad de las fiestas, hay empresas y negocios que realizan diferentes acciones para mejorar las ventas y nosotros, junto con el gobierno provincial y la Lotería Chaqueña, queremos incentivar el compre local a través de la tercera edición del bono ‘Comprá en tu ciudad’, expresó Cramazzi.

LRA 6 Mendoza

Daniel Aprile, periodista en temas agropecuarios, señaló que la suba de la soja responde a múltiples factores, tales como la compra en China, el cambio climático (sequías y desmontes), y la situación pandémica a nivel mundial.

“Esto impulsó los precios de los commodities y los derivados de la soja en otros productos como la harina”, explicó Aprile.

LRA 18 Río Turbio

La actual intervención de la empresa minera Yacimientos Carboníferos Río Turbio encabezada por Aníbal Fernández realizó una denuncia penal a la administración macrista conducida por Omar Zeidan. Esta segunda denuncia radica en la falta de documentación que explique los gastos que realizó con tarjetas de créditos corporativas.

LRA 7 Córdoba

Eduardo Accastello, ministro de Industria, Comercio y Minería, inauguró la primera góndola #HechoenCórdoba, una oportunidad para los emprendedores, pequeños industriales y empresarios de la provincia.

“#HechoenCórdoba también es una opción para que los consumidores compren a menor precio”, manifestó Accastello.

LRA 9 Esquel

Luego de los destrozos en Casa de Gobierno de Chubut, en el marco de una marcha por el ´No a la Mina´, Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut, dijo que “es difícil hacerse cargo en las asambleas de una bronca generalizada en la sociedad”.

Luego, Lada agregó que “creo que intentan demonizar el movimiento asambleario, y me permito dudar de lo que pasó”.

LRA 5 Rosario

La Multisectorial por los Humedales realizó un escrache a José Aranda, reconocido empresario arrocero y ganadero, señalado por la Justicia de la provincia de Entre Ríos en la causa por los incendios intencionales en el delta del Paraná.

LRA 9 Esquel

Marcelo Lupiano, presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, se refirió al proyecto que impulsó a través del diputado Santiago Igon, cuyo objetivo es preservar las reservas de agua dulce, logrando que se declare de dominio público a todos los lagos argentinos.

“El proyecto apunta a que incluso las aguas no navegables sean inalienables, porque actualmente terminan quedando en manos del mercado”, explicó el agrimensor. /

LRA 1 Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires ratificó su posición, ubicándose entre las mejores diez de la región.

LRA 26 Resistencia

Juan Manuel Pedrini, diputado del bloque Justicialista e integrante de las Comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se refirió al proyecto de Ley anunciado por el Poder Ejecutivo, que propone la asociación de la policía y fuerzas de seguridad del Chaco.

“Debe distinguirse de la sindicalización, que está prohibida por las normas en vigencia. Esta organización tendrá las características de una asociación civil, que tienen normativas muy específicas y que está regida por Código Civil y Comercial, bajo la supervisión de la Dirección de Personas Jurídicas del Chaco”, afirmó el diputado Pedrini.

LRA 6 Mendoza

Roberto Righi, intendente de Lavalle, expuso la problemática de la falta de agua en el Departamento, hecho que afecta a tres mil familias.

La emergencia provocó que Righi exigiera respuestas públicamente. “Hay falta de interés por la ruralidad, esto es una cuestión ideológica”, sostuvo finalmente el mandatario.

LRA 9 Esquel

Lo dieron a conocer a través de un documento que hicieron público, después de llevarse a cabo la Asamblea de Trabajadores Interhospitalaria del Noroeste de Chubut, la cual expresó un contundente ´No a la Mina´.

LU 4 Patagonia

La iniciativa fue presentada por Ana Clara Romero, concejala de Juntos por el Cambio, quien comentó que “básicamente con este proyecto buscamos darle un marco a las personas que son consumidores o auto cultivadores de cannabis para la salud”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Muntes informó que se trabaja en la preinscripción de hijos, hijas y afiliados que estén cursando estudios y que la misma se puede realizar de forma presencial a través un formulario en la sede sindical de 09:00 a 12:00 horas o de forma online mediante el perfil de Facebook de ATE Seccional Uruguay.

LRA 7 Córdoba

En algunos sitios del centro de Córdoba se triplicó la cantidad de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire, uno de los principales contaminantes medioambientales relacionados con el fuego.

Así surge del análisis realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a partir de datos obtenidos mediante mediciones satelitales, según se expresa en el sitio UNICIENCIA de la Universidad Nacional de Córdoba.

Fernanda García, investigadora de la CONAE, detalló los perjuicios al medio ambiente y a la salud humana tras lo que sucede en Córdoba.

LRA 12 Santo Tomé

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) reveló las imágenes que permitieron comprobar el perfecto estado del satélite que fue puesto en órbita el 30 de agosto pasado.

Laura Frulla, investigadora principal de la Misión SAOCOM, dijo que “estamos en la línea de construcción de lanzadores desde una estación armada en Bahía Blanca. El objetivo principal de esto es dejar de alquilar lanzadores y lanzar nuestros propios satélites”.

LRA 57 El Bolsón

Detalles de la apertura de inscripciones a los talleres UPAMI para jubilados y adultos mayores en forma virtual.

LRA 2 Viedma

A pesar de las últimas lluvias, hasta el momento no hubo evacuados en Viedma; un panorama de la situación.

LRA 9 Esquel

Tuvo lugar sobre la Avenida Alvear, con gran concentración de vecinos autoconvocados bajo el lema ´No a la Mina´.

LT 14 Paraná

El monumento al General Justo José de Urquiza, ubicado en el parque homónimo de la capital provincial, cumple 100 años desde su inauguración.

El 11 de noviembre de 1920 tuvo su habilitación formal, aunque desde varios años antes la estructura permanecía a la vista de los ciudadanos y de quienes llegaban a Paraná en barco.

LRA 22 Jujuy

Con 24 stand donde participan artesanas y artesanos de las cuatro regiones de Jujuy, se mantiene abierto desde el pasado 15 de octubre el Mercado de Artesanías Jujeñas, impulsado por la Secretaría de Cultura.

“La novedad está dada en que se elegirá a una región como protagonista de cada fin de semana”, dijo Valentina Millon, directora Provincial de Patrimonio de la provincia.

LRA 3 Santa Rosa

Se reanudó la paritaria entre los gremios de la Intersindical y el gobierno de La Pampa y, tras no llegar a ningún acuerdo, pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.

Mirta Viola, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (SITRASAP), aseguró que aceptarían la propuesta del 12% de aumento, pero con una cláusula de revisión.

LT 12 Paso de los Libres

La doctora Claudia Perugino, coordinadora del Programa ACOMPAÑAR , destacó que “este forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022”.

Luego, Perugino agregó que ACOMPAÑAR “se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias”.

LRA 3 Santa Rosa

Durango se refirió al anuncio de Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, quien aseguró que el envío del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se hará durante noviembre, y que se incluirá en el temario de sesiones extraordinarias.

“Estamos esperando el debate, porque creemos que el aborto sucede y las mujeres que abortan lo hacen exponiendo su vida sin la compañía del Estado y clandestinamente”, dijo la senadora Durango.

LRA 7 Córdoba

Este fin de semana ocurrieron dos hechos de abuso sexual en Córdoba. En ambos casos, se reiteraron los cuestionamientos al Polo Integral de la Mujer por las largas horas de espera en la atención.

María Carignano, secretaria de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, reconoció que se está trabajando en resolver las falencias en la atención a las víctimas, ante las crecientes denuncias de violencia contra la mujer desde el inicio de la pandemia.

LV 8 Libertador

Así lo manifestó Fosch, integrante de la Campaña por el “Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”. Luego, Constanza dijo que “esperamos que el debate sea lo más ágil posible, porque entendemos que en 2018 ya se dieron todos los debates que se tenían que dar, ya se expresaron las opiniones, posturas e intercambio”.

LRA 15 Tucumán

Hoy se cumplen hoy 69 años de la primera vez que las mujeres de nuestro país pudieron emitir su voto. “Es un paso increíble que se dio en esta cuestión de conquistar derechos”, opinó Rondoletto.

LT 11 Concepción del Uruguay

Así lo informó la senadora Estefanía Cora en nuestra emisora. Destacó que el proyecto de ley de Paridad Integral tiene despacho favorable, y que podría ser aprobado en una sesión el viernes.

LRA 1 Buenos Aires

El 15 de noviembre comenzará el proceso de elecciones municipales, un escenario que permitirá ir definiendo el panorama de lo que resta del gobierno de Jair Bolsonaro. En Buen día, el politólogo y doctor en Ciencias Sociales Amílcar Salas Oroño analizó el actual contexto del país vecino e hizo hincapié en sus principales ciudades. En ese marco, afirmó que “Bolsonaro llega a noviembre con una imagen en baja por la situación económica y por la pandemia”. Por otro lado, sostuvo que el presidente brasileño “tendrá que resignificar la relación con Joe Biden o con China para no quedar aislado”.

LRA 29 San Luis

La especialista en Perú se refirió a la destitución del presidente Martín Vizcarra y dijo que “hay un clima de inestabilidad política”que se suma a “la grave situación económica y a la judicialización de la política”. “La sociedad no se siente representada por la clase política”, afirmó.

LRA 23 San Juan

La comunicadora sanjuanina residente en Perú dio detalles de la situación que se registra tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. “A Vizarra lo han bajado de una manera antidemocrática, un Congreso totalmente corrupto”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Manuel Merino asumió ayer la presidencia de Perú tras la destitución del mandatario Martín Vizcarra en medio de protestas callejeras, críticas de buena parte del arco político y la reacción negativa de los mercados financieros. En Rezo por vos, el periodista especializado en política internacional Pedro Brieger analizó el actual contexto de ese país y afirmó: “Perú vive una crisis institucional desde hace varios años”.

LRA 56 Perito Moreno

Escalada es bandoneonista, coreuta e integrante del Coro Nacional de Jóvenes de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación que este miércoles 11 de noviembre presentará a través de las redes sociales de la Dirección Nacional “Buenos Aires Hora Cero” de Astor Piazzolla.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti, acompañado en el estudio de Radio Nacional por Noralía Sormani, lleva adelante esta nueva edición de El tiempo y el teatro en la que comienza conversando con Alejandra Radano, actriz, que por estos días se prepara para el restreno de Happyland, con Carlos Casella y Josefina Scaglione; por la vuelta al teatro bajo protocolos sanitarios, tras el apso de la pandemia.

En la segunda parte del programa y tras la habitual columna de Juan Villafañe, Jorge Dubatti conversó con el realizador Pablo Gorlero quien brindó detalles de las dos obras que pondrá a disposición dl público en los próximos días.

LRA 7 Córdoba

Francisco Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, firmaron un convenio de cooperación para la construcción de un sistema de medios públicos más igualitario y con perspectiva de género.

“El convenio es producto de un trabajo que empezamos a llevar adelante junto con el Ministerio de las Mujeres, para ver cómo podíamos ir mejorando las cosas en materia de perspectiva de Género e inclusión”, contó Rosaura Audi, directora Nacional de Coordinación de Señales y Planificación Estratégica Audiovisual.

LRA 24 Río Grande

LRA Radio Nacional Alto Río Senguer en Chubut festeja un nuevo aniversario.Desde hace 42 años, la radio pública tiene presencia soberana a la vera de la ruta vieja 40.

LRA 59 Gobernador Gregores

Uno de los eventos más importantes que se realizan en la localidad de Gobernador Gregores es el Festival Infantil Folklórico, que onvoca a niños y niñas de toda la provincia y del país que se desempeñan en las artes folclóricas. A raíz de la pandemia, este año será virtual.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Armando Maradona recibió el alta clínica en el nosocomio de Olivos, en donde fue operado el 3 de noviembre último de un edema subdural, y continuará con su tratamiento ambulatorio en una casa especialmente acondicionada, según lo anunció Matías Morla, abogado del astro.

LRA 42 Gualeguaychú

El base argentino Mateo Díaz está de vuelta en el Leche Río Breogán después de haber dado negativo en las pruebas de la covid-19, según informó su club.

El Breogán volvió al trabajo con la vista puesta en la visita al Melilla el viernes 20 y en esa cita estará a disposición de su entrenador, Diego Epifanio, el jugador de Gualeguaychú.

Díaz, que estuvo asintomático, dejó atrás un confinamiento con trabajo físico aislado en su domicilio bajo la supervisión del preparador físico y del cuerpo médico.

El base cuenta ya con la aprobación de los estamentos médicos y federativos y preparado para seguir a las órdenes de su técnico.

Los cosos de al lao

Eran las cuatro de la mañana y sonó el teléfono. Asustado atendí y escuché: “Hola habla tu vecino, para decirte que son las cuatro de la mañana, tu perro ladra y no me deja dormir”. Ayer a las cuatro de la mañana, lo llamé: “Quería decirle que yo no tengo perro”. Empate técnico!!!

CHOCOLATE