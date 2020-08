Diario de Radio Nacional 11/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Laborales | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Internacionales |Historias | Suplemento Cultural | Entrevista Federal |Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: Apeló a la responsabilidad social para evitar contagios.

MARISOL RODRIGUEZ: Los jóvenes de la UIA con los que se reunió el Presidente.

GINES GONZALEZ GARCIA: Rubinstein “fue un pésimo ministro y un peor ex ministro”.

DANIEL ARROYO: “Vamos a acompañar con atención social mientras dure la cuarentena”.

CARLA VIZZOTTI: “Hay 13 provincias con transmisión comunitaria”.

DANIEL GOLLAN: “Recién cuando esté la vacuna volveremos a la normalidad”.

CARMELA MOREAU: “Trabajamos para transitar esta etapa de la mejor manera”.

CORONAVIRUS: Parte del sistema de salud jujeño, “está colapsado”. En San Juan, 70% de asistencia en el retorno a las aulas.

CLAUDIA PERANDONES: Evaluaron el uso de muestras de saliva para el test PCR.

RUSIA: Putin anunció el registro de la primera vacuna contra el COVID-19.

LUCIANO PEREYRA: “La música para mí es un respiro al alma”.

ANA FERNANDA LAGORIA: “La infodemia es un desgaste innecesario”.

MERCEDES MORAN: “Me siento más tranquila con este Gobierno, en esta circunstancia”.

ROBERTO LARROSA: El saludo de Sacachispas al ministro Guzmán.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, para evitar contagios

Apeló una vez más a la responsabilidad social

El Presidente se mostró “preocupado” por el aumento de casos de coronavirus y consideró que el país está atravesando “el peor momento de la pandemia”, por lo que insistió en pedir a la sociedad “mayor responsabilidad” ya que “todavía estamos muy lejos de haber superado” el problema. “El botón rojo siempre está a mano porque la conservación de la salud es lo más importante”, respondió el primer mandatario cuando le consultaron en sobre la posibilidad de volver a un aislamiento más estricto. “Entiendo el hastío de la gente, pero recurro a la capacidad de reflexión de cada uno”, dijo. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-apelo-una-vez-mas-a-la-responsabilidad-social-para-evitar-contagios/

LRA 1 Buenos Aires

GINES GONZALEZ GARCIA, ministro de Salud

Rubinstein “fue un pésimo ministro y un peor ex ministro”

El ministro fustigó a su antecesor en ese cargo, Adolfo Rubinstein, a quien le recriminó el “daño” realizado en materia sanitaria durante su gestión y además lo responsabilizó por las medidas “aperturistas” adoptadas por algunas provincias conducidas por el radicalismo que están en una situación delicada en el manejo del coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/rubinstein-no-solo-ha-sido-un-pesimo-ministro-sino-que-es-peor-exministro/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL ARROYO, ministro de Desarrollo Social

“Vamos a acompañar con atención social mientras dure la cuarentena”

Arroyo sostuvo que “se va analizando la situación permanentemente” en torno a la pandemia y destacó que “el IFE 3 se lleva adelante en todo el país. Son 9 millones de argentinos que reciben 10 mil pesos, que por supuesto a mucha gente no le alcanza, pero es una base muy importante”. http://www.radionacional.com.ar/arroyo-vamos-a-acompanar-con-atencion-social-mientras-dure-la-cuarentena/

LRA 1 Buenos Aires

CARLA VIZZOTTI, secretaria de Acceso a la Salud

“Hay 13 provincias con transmisión comunitaria”

21 nuevas muertes y un total de fallecidos que suma 4.785. Desde la cartera sanitaria indicaron que 181.389 personas, ya fueron dados de alta, el 73,58% de los casos totales. Hay 1.569 pacientes en terapia intensiva y la ocupación de camas es del 57,3% a nivel nacional y del 67,4% en el AMBA. Vizzotti resaltó que “aprender a convivir con el virus no significa no cuidarse”. http://www.radionacional.com.ar/vizzotti-hay-13-provincias-con-transmision-comunitaria/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL GOLLAN, ministro de Salud bonaerense

“Recién cuando esté la vacuna volveremos a la normalidad”

“En la provincia de Buenos Aires como en todo el país los casos están en ascenso. El virus tiene una enorme capacidad de contagio. Fuimos retardando su evolución a partir de las medidas que fuimos tomando”, aseguró Gollán. http://www.radionacional.com.ar/daniel-gollan-recien-cuando-este-la-vacuna-volveremos-a-la-normalidad/

LT 12 paso de los Libres

CARMELA MOREAU, asesora de la Jefatura de Gabinete

“Trabajamos para transitar esta etapa de la mejor manera”

Moreau, referente de IgualAR, enumeró las gestiones diarias que se vienen realizando desde el gobierno nacional para paliar los efectos adversos de la pandemia, y dijo que “trabajamos desde el día uno para transitar esta etapa de la mejor manera”.

Luego, se refirió al acuerdo logrado por el gobierno con los acreedores de la deuda externa, expresando que esta administración “no iba a pagar la deuda a costas de un ajuste a los argentinos”. http://www.radionacional.com.ar/trabajamos-desde-el-dia-uno-para-transitar-esta-etapa-de-la-mejor-manera/

LRA 1 Buenos Aires

Incremento de los casos en JUJUJY

Parte del sistema de salud “está colapsado”

El gobernador Gerardo Morales confirmó que parte de su sistema de salud “está colapsado”. El personal sanitario de distintas localidades provinciales, denuncia falta de insumos y una total exposición al virus para el personal médico. Informe de Daniel Reinoso, Radio Nacional Jujuy.

http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-en-jujuy-parte-del-sistema-de-salud-esta-colapsado/

LRA 1 Buenos Aires

MARTA VALDEZ, Jefa del Servicio de Infectología

Preocupación en Jujuy por el aumento de casos de coronavirus

La titular de Servicio de Infectología del hospital Pablo Soria de Jujuy, señaló que “La situación está muy difícil, llegamos a los 4 mil casos y en poco tiempo creció mucho. Hay una falta de terapistas en Jujuy. La pandemia vino a demostrar la falla que tenemos en todos los sistemas”. http://www.radionacional.com.ar/preocupacion-en-jujuy-por-el-crecimiento-de-casos-y-la-falta-de-terapistas/

LRA 1 Buenos Aires

ROBERTO DEBBAG, Soc. Latinoamericana de Infectología Pediátrica

Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país registró la primera vacuna contra el COVID-19, a la que denominaron Sputnik V y agregó que una de sus hijas participó de los ensayos y tuvo un leve aumento de fiebre.

“No hay información publicada en ningún reporte científico”, remarcó Debbag. http://www.radionacional.com.ar/vladimir-putin-anuncio-que-registro-la-primera-vacuna-contra-el-covid-19/

LRA 1 Buenos Aires

MARISOL RODRIGUEZ, junta directiva de la UIA

Cómo piensan los jóvenes de la UIA con los que se reunió el Presidente

“Le presentamos nuestro espacio dentro de la UIA al Presidente”, contó Rodríguez al tiempo que destacó que la economía de la Argentina necesita de todos los sectores. “Entendemos que no debe haber grieta” entre los diferentes sectores productivos del país, como las Pymes y el sector rural, dijo Rodríguez. En tanto destacó la importancia que toma hoy alcanzar un mayor federalismo en las actividades y remarcó la importancia de acceder a más créditos. http://www.radionacional.com.ar/como-piensan-los-jovenes-de-la-uia-con-los-que-se-reunio-el-presidente/

LRA 23 San Juan

ANDRES DIAZ CANO, ministro de la Producción

Relanzan el Programa de Apoyo a la Competitividad para PyMES

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, anunció el relanzamiento del Programa de Apoyo a la Competitividad, que apunta a mejorar la competitividad y productividad de unas 500 pequeñas y medianas empresas del país. http://www.radionacional.com.ar/relanzan-el-programa-de-apoyo-a-la-competitividad-para-pymes/

Entrevista Federal | Volver al inicio

LUCIANO PEREYRA, cantante

“La música para mí es un respiro al alma”

Nueva emisión de la Entrevista Federal de la que participaron periodistas de distintas emisoras de la Radio Pública de todo el país. Participaron Maia Sasovsky (LRA 1 Buenos Aires), Gustavo Martínez (LRA 22 Jujuy), Nélida López (LRA 17 Zapala), Conrado Castaldi (LRA 57 El Bolsón), Gustavo Gelver (LRA 23 San Juan), Patricia Coria (LV 04 San Rafael), Jésica Rondán (LRA 12 Santo Tomé), Gustavo Ceriani (LRA 7 Córdoba) y Adriana Cabrera (LRA 24 RN Río Grande). http://www.radionacional.com.ar/luciano-pereyra-la-musica-para-mi-es-un-respiro-al-alma/

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

ROXANA ALASINO, investigadora del Conicet

Desarrollaron un tratamiento de nebulización con ibuprofeno

Alasino es una de las responsables de este nuevo tratamiento contra el coronavirus, que consiste en una nebulización con ibuprofeno que la llaman “terapia de rescate”. Lo que logra es que no se agraven los síntomas.

“Modificamos la molécula del ibuprofeno; este proceso fue pensado para pacientes con fibrosis quística y con el COVID-19 tenía todas las características para funcionar. Hay más de 100 personas tratadas”, contó la bioquímica. http://www.radionacional.com.ar/investigadores-desarrollaron-un-tratamiento-de-nebulizacion-con-ibuprofeno/

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIA PERANDONES, Instituto Malbrán

Evaluaron el uso de muestras de saliva para el test PCR

La directora científico-técnica del Malbrán, explicó la prueba piloto. Los especialistas compararon esas pruebas con la del hisopado y, aseguró, que “dieron buenos resultados”. Remarcó que la concordancia de los resultados fue del 90%. “De 10 muestras negativas, 3 pueden ser falsos negativos. Es algo que se debe tener en cuenta”, señaló Perandones. http://www.radionacional.com.ar/instituto-malbran-evaluaron-el-uso-de-muestras-de-saliva-para-el-test-pcr/

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE DE LOS RIOS, ministro de Educación de San Juan

70% de asistencia en el retorno a las aulas

El ministro destacó la asistencia de los alumnos y alumnas en el retorno de las clases presenciales, en 14 de los 19 departamentos de la provincia y precisó que tras el relevamiento realizado hubo una concurrencia del 70,46% en el turno mañana, mientras que en el turno tarde fue de un 69,20%. http://www.radionacional.com.ar/san-juan-hubo-un-7046-de-asistencia-en-el-retorno-a-las-aulas/

LRA 27 Catamarca

ANA FERNANDA LAGORIA, Subsecretaria de Salud municipal

“La infodemia es un desgaste innecesario”

“El estar todo el tiempo reafirmando, es un desgaste impresionante. Existe un equipo mínimo de personas que conformamos el COE que pudimos aislar los pacientes a tiempo y estábamos abocados a trabajar en ello, pero en un momento nos encontramos llamando a los medios, revisando paginas para ver que subían, ubicando personas para pedir por favor que bajen la falsa información hasta que se comenzó a realizar denuncias por los escraches, por la falsa información”, comentó.

http://www.radionacional.com.ar/subsecretaria-de-salud-municipal-la-infodemia-es-un-desgaste-innecesario/

LT 12 Paso de los Libres

ALCIDES ACUÑA, Director de Defensa Civil

“Que la población salga de sus casas únicamente para abastecerse”

Tras detallar la tarea realizada para mantenerse en la fase 3 de la cuarentena, Acuña recordó que los ciudadanos podrán acudir a cajeros automáticos, según la finalización del Documento Nacional de Identidad. http://www.radionacional.com.ar/director-defensa-civil-del-municipio-paso-de-los-libres/

LRA 22 Jujuy

LUCIO PLAZA, abogado

“El COE desoye hasta las recomendaciones legales”

Plaza se refirió al aval del Comité Operativo de Emergencia a la automedicación, y expresó la necesidad de que “los médicos sean quienes suministren los remedios. Lo del COE nos pone en alerta y es grave, por lo que correspondería hacer una presentación legal contra esta situación”. http://www.radionacional.com.ar/category/jujuy/

LRA 3 Santa Rosa

JUAN BARRIONUEVO, intendente de La Adela

“Quiero remarcar la conciencia social de la gente”

Barrionuevo hizo una síntesis de cómo viven vecinos y vecinas de la zona durante estos meses de pandemia, y destacó la “responsabilidad social con la que actúa la sociedad”. http://www.radionacional.com.ar/quiero-remarcar-la-conciencia-social-que-ha-tomado-la-gente/

LRA 30 Bariloche

FABIO STEFANI, intendente de Villa La Angostura

Arranca el turismo de microrregiones en el sur de Neuquén

La iniciativa de la provincia del Neuquén está destinada a aquellas localidades que no tienen casos de COVID-19 activos. El norte neuquino, el centro-oeste y el sur de la provincia son los puntos comprendidos por una norma que habilita el desplazamiento sólo con fines turísticos. Pero la mayor expectativa se concentra en la Región de los Lagos. http://www.radionacional.com.ar/arranca-el-turismo-de-microrregiones-en-el-sur-de-neuquen/

LRA 30 Bariloche

JUAN MONTES, director del Hospital de Ñorquinco

Preocupa la circulación en la localidad

El Director del Hospital en la localidad, en diálogo con Nacional Bariloche, brindó un informe de lo que ocurre en la zona. Si bien no tienen casos positivos, el aumento de la circulación en la zona preocupa a las autoridades. En gran parte se dio después de que las grandes nevadas dejaran a pobladores en situación de abandono, aislados, sin forraje, alimentos ni leña y muchas organizaciones solidarias viajaran para asistir a los vecinos.http://www.radionacional.com.ar/juan-montes-la-situacion-nos-mantiene-ocupados-trabajando/

LRA 30 Bariloche

SANTIAGO CANTALUPPI, vecino y cabañero de la ciudad

Proponen un alivio para pequeños alojamientos turísticos

La iniciativa del Bloque de Concejales del Frente de Todos busca eximir a los dueños de cabañas del pago de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y el aporte al Ente Mixto de Promoción Turística por 180 días. http://www.radionacional.com.ar/proponen-un-alivio-para-pequenos-alojamientos-turisticos/

LRA 29 San Luis

MARTIN RACHID, jefe del programa de Asuntos Registrales

San Luis lanza el Registro Civil 3.0

El Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, a través de la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, habilita desde este martes el sitio web destinado a facilitar los trámites dependientes del Registro Civil. http://www.radionacional.com.ar/que-es-y-como-funciona-el-registro-civil-3-0/

LRA 53 San Martín de Los Andes

LAURA URBANO, periodista de Página 12

Denuncian Ledesma por no evitar la propagación del virus

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal jujeña por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma y denuncia a los encargados de medicina laboral de la empresa por la propagación del virus. El Sindicato afirma que ya fallecieron 8 personas en la ciudad de Libertador General San Martín que solo tiene 7 respiradores en su hospital. http://www.radionacional.com.ar/denuncian-a-la-empresa-jujena-ledesma-por-no-evitar-la-propagacion-del-virus/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ALDO SALOMON, intendente de Alderetes

Restringen el acceso por el aumento de casos

El municipio estableció límites en los accesos a la ciudad a partir del miércoles 12 de agosto. “Nadie va ingresar a esta ciudad a menos que tenga que sea por trabajo. Por visita familiar o de amigos no va a estar permitido ingresar a Alderetes.”, comentó el intendente de Alderetes, Aldo Salomón. http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-alderetes-restringe-el-acceso-por-los-contagios-recientes/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

GONZALO NUÑEZ, periodista

Un voluntario explica cómo funciona la prueba de la vacuna

Núñez es uno de los voluntarios para la prueba de la vacuna contra el COVID-19 que comenzó a realizarse hoy en el Hospital Militar de Buenos Aires. “Se realiza por turnos hasta mediados de septiembre. Alguien del laboratorio llama a la persona para hacerle una entrevista telefónica o por alguna plataforma de videoconferencia. Se averigua si tenía alguna patología previa y después se van asignando turnos. Es todo comunicación a través de WhatsApp”, explicó.

http://www.radionacional.com.ar/nos-llaman-por-telefono-para-realizar-la-entrevista-y-confirmar-el-turno/

LRA 21 Santiago del Estero

PABLO MIROLO, intendente de la ciudad de La Banda

“En La Banda estamos de acuerdo con los controles”

El mandatario local se refirió a los controles que lleva a cabo “Alerta Banda” junto a la dirección de tránsito de la municipalidad en cuanto a la restricción del horario de circulación. También pidió responsabilidad social a todos los ciudadanos bandeños y remarcó la importancia de cuidarnos entre todos. http://www.radionacional.com.ar/mirolo-desde-el-municipio-acompanamos-la-decision-nacional-y-provincial/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

SILVIO BOCCHICCHIO, Ushuaia Integral Sociedad del Estado

Aplicación para usar el transporte público durante la pandemia

La aplicación “Mi Bondi” para el transporte público sumó una línea directa del usuario con la empresa. Además, incorporó la tramitación de la “credencial verde”, cuya obtención permitirá a trabajadores y trabajadoras esenciales viajar en forma gratuita desde el 15 de agosto.

http://www.radionacional.com.ar/mi-bondi-suma-herramientas-para-utilizar-en-el-transporte-publico/

LRA 5 Rosario

GERMANA FIGUEROA CASAS, concejala del PRO

Proponen realizar testeos en geriátricos de Rosario

La concejala del PRO impulsó en mayo pasado una iniciativa en la comisión de Salud del Concejo para que se hagan testeos de Covid-19 periódicos al personal médico y administrativo que trabaja en residencias geriátricas de la ciudad. En contacto con Nacional Rosario, la edil del PRO reclamó la implementación de esa iniciativa.

http://www.radionacional.com.ar/proponen-realizar-testeos-en-geriatricos-de-rosario/

LRA 5 Rosario

CESAR MORILLAS, encargado de Parque Locomotora

Reabrieron los juegos infantiles en Rosario

Tras cinco meses sin actividad, el Parque la Locomotora reabrió sus puertas bajo un estricto protocolo, que previamente fue presentado ante las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Cesar Morillas, encargado de los juegos, dialogó con Radio Nacional Santa Fe y destacó que luego de la reapertura, pudo abonar los sueldos de los empleados.

LRA 18 Río Turbio

ANA CABRERA, epidemióloga

“Esto es un trabajo del día a día”

Este martes comenzó a funcionar un nuevo Puesto Fijo de Detección e Hisopado en el Gimnasio Municipal Benjamín Verón, ubicado en la intersección de las calles José Ingenieros y Batalla Puerto Argentino en la ciudad de Río Gallegos. La epidemióloga del Ministerio de Salud y Ambiente, Ana Cabrera, brindó detalles de los hisopados que viene realizando la cartera sanitaria.http://www.radionacional.com.ar/cabrera-vamos-a-monitorear-como-sigue-esto-es-un-trabajo-del-dia-a-dia/

LRA 6 Mendoza

PEDRO SANCHEZ, del Centro de Hemoterapia

“Los requisitos para donar plasma son los mismos que para donar sangre”

El médico explicó que “la única excepción es haber padecido la enfermedad”. Sánchez informó que la cantidad de gente que asistió no es poca, aunque aclaró “que no todos tienen las condiciones para poder hacer esta donación”. http://www.radionacional.com.ar/piden-donacion-de-plasma-para-enfermos-de-covid19/

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

BEATRIZ MOREYRA, concejal del FDT

“Decidimos reiniciar la sesiones ordinarias”

Moreyra explicó que tomaron la iniciativa tras reunirse con 13 concejales. Luego, apoyó la creación del nuevo Consejo Sanitario COVID-19, y destacó a los “Clubes en Obras”, recordando que esta es “una gran gestión del Gobierno Nacional, que asistirá a clubes de Paso de los Libres”. http://www.radionacional.com.ar/decidimos-reiniciar-las-sesiones-ordinarias/

LRA 4 Salta

GUSTAVO FARQUHARSON, delegado del INADI en Salta

“El discurso del gobernador hostiga a la comunidad boliviana”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó el pago de subsidios a ciudadanos con doble nacionalidad argentino-boliviana o argentino-paraguaya. Dijo que muchos de ellos cruzan la frontera por pasos ilegales para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia poniendo en riesgo la salud de la población y pidió al gobierno nacional que tome cartas en el asunto. http://www.radionacional.com.ar/el-discurso-de-saenz-genera-hostigamiento-a-la-comunidad-boliviana/

LRA 4 Salta

MIGUEL NANNI, diputado provincial de Juntos por el Cambio

Presentan proyecto para regular la importación de la hoja de coca

Los diputados del bloque Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, Virginia Cornejo y Martín Grande presentaron un un proyecto para regular la introducción y comercialización de la hoja de coca en el norte argentino. En conferencia de prensa y bajo el lema de “basta de coca ilegal, cara y sucia” los legisladores nacionales explicaron la propuesta que contempla la instalación de una playa de transferencia estatal en la localidad de Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. http://www.radionacional.com.ar/presentan-proyecto-para-regular-la-importacion-y-comercio-de-la-hoja-de-coca/

LRA 43 Neuquén

SOLEDAD SALABURU, diputada provincial del Frente de Todos

Presentan el proyecto “Programa Hogar Neuquén Gas”

El bloque de de Diputados provinciales del Frente de Todos presentó un proyecto denominado “Programa Hogar Neuquén Gas”. Salaburu explicó que el proyecto consiste en una línea de créditos a cinco años, con tasas subsidiadas que no podrán ser superiores al 20 por ciento anual, para aquellos habitantes de la provincia que actualmente no cuentan con la conexión gas domiciliario y donde la red de gas distribución se encuentra ubicada cerca de sus viviendas. http://www.radionacional.com.ar/presentan-el-proyecto-programa-hogar-neuquen-gas/

LRA 52 Chos Malal

NICOMEDES NAVARRETE, ex intendente de Las Ovejas

Piden frenar la construcción de la hidroeléctrica del río Nahueve

Por considerar que se trata de un proyecto que causará un alto impacto ambiental, numerosas personas de la región Norte del Neuquén solicitaron que se detenga la construcción de una obra multipropósito que utilizará el agua del río Nahueve para generar electricidad.

http://www.radionacional.com.ar/piden-frenar-la-construccion-de-la-hidroelectrica-del-rio-nahueve/

LRA 52 Chos Malal

JOSE BRILLO, titular de la Agencia de Desarrollo Neuquén

Gobierno provincial defendió el proyecto hidroeléctrico Nahueve

El gobierno de la provincia del Neuquén respaldó la obra multipropósito en el río Nahueve, en la región Norte, señalando que se trata de un proyecto de bajo impacto ambiental. José Brillo, titular de la Agencia de Desarrollo Neuquén, dijo por Nacional Chos Malal que la iniciativa tiene varias décadas de planificación y traerá beneficios para la población del lugar. http://www.radionacional.com.ar/gobierno-neuquino-defendio-el-proyecto-hidroelectrico-nahueve/

LRA 30 Bariloche

BETTINA FERNANDEZ, directora de Juntas Vecinales

“Hay 70 juntas vecinales con mandatos vencidos”

La Directora de Juntas Vecinales aclaró que la pandemia impidió realizar elecciones, por lo que desde la Municipalidad emitieron dos resoluciones para los barrios de Bariloche. Por un lado, se posibilita la extensión de mandatos por 90 días. Por el otro, se facilitan asambleas virtuales para aquellas juntas que lo requieran.

http://www.radionacional.com.ar/bettina-fernandez-hay-70-juntas-vecinales-con-mandatos-vencidos/

Economía | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Aumentos de los alimentos

En julio el alza en los precios alcanzó el 3,11 %

Lo informó el Centro de Almaceneros de Córdoba, destacando el mayor efecto en la canasta de gastos familiares de las familias de sectores vulnerables. “Impactó el aumento autorizado en Precios Máximos, además de la eliminación de bonificaciones que se daban al interior de la cadena de distribución de alimentos”, explicó Vanessa Ruiz, Gerenta de la Cámara Minorista cordobesa.

De acuerdo al relevamiento mensual del Centro de Almaceneros, en julio, una familia de cuatro miembros, necesitó 46.630 pesos para no caer debajo del umbral de la pobreza. http://www.radionacional.com.ar/volvieron-los-aumentos-a-los-alimentos-y-la-canasta-supera-los-46-mil-pesos/

LRA 1 Buenos Aires

ProHuerta, el programa del INTA

Un plan que alcanza a 4 millones de personas

La presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Susana Mirassou, habló sobre los 30 años del programa ProHuerta y dijo que es la “nave insignia” del instituto. “Es mostrar cómo se pueden hacer las cosas bien, complementando esfuerzos, y poner en el centro de las escena a las organizaciones barriales y rurales”, indicó. http://www.radionacional.com.ar/prohuerta-el-programa-del-inta-que-alcanza-a-4-millones-de-personas/

LT 11 Concepción del Uruguay

Entre agosto, septiembre y octubre

Se llevará a cabo la encuesta permanente de hogares

Alejandro Irisarri, encuestador de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, indicó que la modalidad adoptada para la realización del operativo será la encuesta telefónica. http://www.radionacional.com.ar/se-realiza-la-encuesta-permanente-de-hogares-en-ciudad/

LRA 5 Rosario

PABLO CERRA, abogado de la UOM

Cerró una empresa siderúrgica de Rosario

La empresa Aluminca SRL bajó sus persianas y siete trabajadores quedaron en la calle. Pablo Cerra, abogado de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica, remarcó que la compañía “hace un par de años que atraviesa dificultades, más allá de que esta coyuntura por el coronavirus que agrava todo”.

http://www.radionacional.com.ar/la-uom-rosario-repudio-el-cierre-de-una-metalurgica/

LRA 21 Santiago del Estero

ANA MARIA CORRADI, concejala del Frente Cívico

Aumentan los taxis en La Banda

Concejalas y concejales de La Banda debatirán hoy en la sesión ordinaria la actualización de las tarifas de los taxis y radiotaxis en la ciudad. Corradi remarcó la buena disposición de los empresarios para establecer una tarifa plana.

http://www.radionacional.com.ar/en-sesion-ordinaria-se-aprobaria-la-actualizacion-de-las-tarifas-de-taxis/

LT 11 Concepción del Uruguay

DARIO ZALAZAR, especialista en producción avícola

“Es récord: consumimos 50 kilos de carne de pollo per cápita”

Mediante datos que surgen de un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación, Salazar remarcó el aumento desde la década del setenta, donde el consumo per cápita era de ocho kilos, hasta la actualidad, que ascendió a 50 kilos.

Luego, Zalazar sostuvo que “la pandemia reforzó y en algunos casos ha hecho aparecer nuevos mercados intencionales para la industria avícola”. http://www.radionacional.com.ar/record-de-consumo-de-carne-de-pollo-en-argentina/

LRA 43 Neuquén

CRISTIAN NAVAZO, periodista especializado en Hidrocarburos

YPF perdió $ 85 mil millones en el segundo trimestre

El derrumbe de las ventas de combustibles por el impacto del COVID-19 profundizó la compleja situación económica y financiera de la petrolera. Navazo informó que al comienzo de la cuarentena el derrumbe en las ventas de naftas de YPF fue del 85%. Si bien las ventas mejoraron gradualmente, en julio siguen con una caída de entre 40 y 45%. http://www.radionacional.com.ar/ypf-perdio-85-mil-millones-en-el-segundo-trimestre/

LRA 30 Bariloche

ANTONIO RAMIREZ, Asociación Unida de Transportes Escolares

Se usaron colectivos escolares por el paro del transporte público

A raíz del paro de la Unión Transporte Automotor, la Municipalidad de Bariloche utilizó unidades escolares para cubrir viajes punto a punto. También lo evalúan para reemplazar frecuencias y recorridos que la empresa concesionaria no cumple. http://www.radionacional.com.ar/antonio-ramirez-con-una-resolucion-podemos-paliar-la-necesidad/

LRA 29 San Luis

LUCIO OROZCO, secretario adjunto del gremio de la UTA

“Los empresarios ya cobraron los subsidios pero no pagan los sueldos”

Las tres empresas de transporte interurbano de San Luis realizan un paro total. Los trabajadores de Polo, Polo Sur y Panamericana no sacaron unidades a la calle en reclamo por la deuda de haberes y el despido de un compañero. http://www.radionacional.com.ar/los-empresarios-ya-cobraron-los-subsidios-pero-no-pagan-los-sueldos/

LRA 19 Puerto Iguazú

ALEJANDRO HAENE, Confederación Económica

Gestiones para el tratamiento impositivo diferencial

El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, sostiene que es necesario el tratamiento impositivo diferencial en la provincia que establezca reducción en contribuciones patronales, impuestos nacionales y combustibles para ser competitivos con Brasil y Paraguay. Piden que la aplicación del artículo 10 de la Ley de Pymes sea extensiva a los 77 municipios. http://www.radionacional.com.ar/siguen-las-gestiones-para-el-tratamiento-impositivo-diferencial-en-misiones/

LRA 53 San Martín de Los Andes

FERNANDO BRAVO, Defensor del Pueblo

Solicitan crear un “Sistema Municipal de Vivienda Transitoria”

La solicitud busca generar una alternativa para evitar el desalojo de familias, restituir el inmueble a sus dueños y lograr una solución habitacional de urgencia. El proyecto había sido presentado en 2019 ante el Concejo Deliberante para lograr una alternativa de plazo improrrogable. http://www.radionacional.com.ar/solicitan-crear-un-sistema-municipal-de-vivienda-transitoria/

LRA 12 Santo Tomé

CARINA FARAH, economista

“El acuerdo con los bonistas, es la noticia del año”

Farah dijo que “ha sido un gran logro para el ministro Guzmán. El gobierno de Alberto Fernández tenía la posibilidad de dos desembolsos más, los cuales rechazó y nuestro país logró el acuerdo en la peor situación económica“. Finalmente, la economista enfatizó que “los que critican el acuerdo son el 81 por ciento de los responsables de la deuda”. http://www.radionacional.com.ar/carina-farah-el-fmi-tiene-una-deuda-para-con-la-sociedad-mundial/

LRA 29 San Luis

CELESTE RODRIGUEZ, adjudicataria

El gobierno entregó 608 viviendas en la ciudad de San Luis

Los actos de entrega serán encabezados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, acompañado por su gabinete y se transmitirán por Agencia de Noticias San Luis y redes oficiales. En total son 608 inmuebles que fueron construidos con fondos netamente provinciales y que, en esta ocasión, todos están ubicados en la ciudad capital. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-entrego-608-viviendas-en-la-zona-norte-y-sur-de-la-ciudad/

LRA 2 Viedma

RODRIGO COÑUEGUIR, obrero autoconvocado

Obreros autoconvocados pidieron por obras en Viedma

Trabajadores de la construcción autoconvocados se manifestaron frente a la Casa de Gobierno para solicitar obras públicas ante la falta de trabajo por la que están pasando. Rodrigo Coñueguir, uno de los obreros, exigió que las autoridades “dejen de malgastar el dinero o enviar el dinero a Bariloche o General Roca”. http://www.radionacional.com.ar/obreros-autoconvocados-pidieron-por-obras-en-viedma/

LRA 7 Córdoba

RAUL CASTELLANOS, Expendedores

“El aumento de los combustibles puede ser entre el 10% y el 13%”

Castellanos confirmó que en los próximos días se definirá el incremento, informando que el mismo es producto del “atraso de precios por el congelamiento”. Finalmente, el representante de los expendedores dijo que “será una decisión política cuándo sucederá”. http://www.radionacional.com.ar/expendedores-confirman-un-incremento-en-los-combustibles/

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

JOAQUIN CUSCUETA, CTEP

“Planteamos que nos den trabajo a nuestras cooperativas”

Cuscueta, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Frente Social Peronista, dijo que “presentamos un petitorio ante autoridades municipales y provinciales para poder debatir y abordar sobre el rol de las economías populares y los trabajadores informales”. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-de-la-economia-popular-presentaron-reclamo-ante-autoridades/

LRA 9 Esquel

Por votación unánime

Vialidad provincial levantó el paro

El responsable de la regional noroeste de Vialidad Provincial, Sergio Germillac, confirmó que por votación unánime en la asamblea de trabajadores, se decidió levantar el paro de actividades que mantenía el sector. http://www.radionacional.com.ar/vialidad-provincial-levanta-el-paro-y-comienza-a-trabajar-en-los-caminos/

LRA 9 Esquel

En reclamo por el pago de salarios

Trabajadores de Lotería Provincial protestarán semanalmente

Guillermo Quiroga, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmó que realizarán protestas todas las semanas en reclamo del pago de los salarios, entre otros puntos críticos a solucionar. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-de-loteria-provincial-protestan-en-reclamo-de-sus-haberes/

LU Patagonia

Padre TONO

“Los que no trabajen en minería se van a tener que ir”

El cura redactó un carta pública referida al avance de la minería en Chubut, la cual cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y eclesiásticas. En el texto, el cura expone la necesidad de apoyar el trabajo en las estancias, que está paralizado en la zona, y brinda una mirada crítica sobre una potencial actividad minera. “Lamentablemente aquellos que no trabajen en minería en la meseta, se van a tener que ir”, refiere el Padre Tono.

Luego, en la misiva, el Padre Tono expresa que “en la meseta, se ha abandonado totalmente el campo. Los grandes y los menores tenían posibilidad de trabajar allí, pero un 80 por ciento de las estancias y campos se han abandonado”. http://www.radionacional.com.ar/padre-tonoel-no-es-no-es-una-conclusion-no-un-capricho/

LR 20 Las Lomitas

WALTER PAZ, secretario de Derechos Humanos de SADOP

“Celebramos el aumento del 20 % del salario”

Paz dijo que “teniendo en cuenta la situación de la pandemia, celebramos este aumento a los docentes, comparándonos con otros sectores de la actividad que no registraron un aumento salarial”.

Finalmente, Paz recordó la posición de SADOP frente al retorno de las clases, expresando que “las Instituciones educativas que no cuentan con el protocolo que ha establecido el Consejo Integral de Educación, conjuntamente con los sindicatos docentes, no regresan a las aulas. Los acuerdos paritarios se pueden dar dentro de cada institución, es decir cada institución tiene que elaborar su propio protocolo general, y ver si están en condiciones de regresar a clases”. http://www.radionacional.com.ar/sadop-seccional-formosa/

LRA 9 Esquel

Centro de esquí “La Hoya”

Trabajadores piden su apertura

Instructores y snowboard, prestadores de servicios turísticos y usuarios de la montaña manifestaron su preocupación por el cierre de este centro de actividades de montaña ubicado en Esquel, luego de observar que en la zona no hay casos de COVID 19, y que la Nación aprobó un protocolo por el cual la mayoría de los centros de esquí del país pudieron abrir sus pistas. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-y-usuarios-del-centro-de-esqui-la-hoya-piden-su-apertura/

LV 8 Libertador

LAURA SOTO, diputada provincial por el FDT

Teletrabajo: “Los empresarios deberán reinvertir”

Soto dijo que, luego de la ley aprobada en el Congreso Nacional, “en nuestra provincia habrá debates con sindicatos y todos los sectores que están involucrados. La nueva legislación sobre teletrabajo pone a los empresarios en un lugar donde deberán reinvertir”.

Finalmente, la diputada expresó que “el tratamiento de esta ley en la Cámara de Diputados de la Nación fue impecable”. http://www.radionacional.com.ar/debate-legislativo-para-la-creacion-de-un-protocolo-integral-de-teletrabajo/

LRA 27 Catamarca

Mañana movilización a la legislatura

El Frente de Unidad Sindical convocó a una nueva marcha

En la sede catamarqueña de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, se llevó a cabo una conferencia de prensa del Frente de Unidad y Solidaridad Sindical FUSSI, integrado por diversos gremios. Los oradores fueron Ricardo Arévalo (ATE) y Juan Godoy (SUTECA) quienes manifestaron sus reclamos y posturas frente a la reforma del Estado. Los dirigentes convocaron a una nueva marcha frente a la Legislatura el próximo miércoles a las 10 horas. http://www.radionacional.com.ar/el-frente-de-unidad-sindical-convoco-a-una-nueva-marcha/

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

PABLO ARISTIZABAL, emprendedor tecnológico

“El país necesita un comité de expertos digitales”

“Por la crisis se nos van científicos y no podemos permitir eso. Con la pandemia estamos frente a un nuevo paradigma. Hay mucha desigualdad, Jeff Bezos (CEO de Amazón) ganó 13 mil millones de dólares en un sólo día. Hay una fisura”, sostuvo Aristizábal. “Vivimos la cuarta revolución industrial en donde la nueva burguesa es la dueña de los datos, el Big Data. En esta era digital saben más de nosotros que uno mismo”, aseguró. http://www.radionacional.com.ar/pablo-aristizabal-el-pais-necesita-un-comite-de-expertos-digitales/

LRA 2 Gualeguaychú

ANGEL IRIGOYEN, Director de Obras Públicas

“Finalizaron los trabajos en el Centro Educativo Larroque”

Irigoyen dio detalles de las tareas que se llevan adelante en la ciudad, y de la recuperación de caminos productivos en la zona rural. Tras esto, destacó a la obra pública como “dinamizador de la economía local, provincial y nacional”. http://www.radionacional.com.ar/culminan-los-trabajos-del-nuevo-centro-educativo-de-larroque/

LT 14 Paraná

FATIMA HEIZE, sobre la Ley de Fibrosis Quística

“Dará mejor calidad de vida y futuro a todos”

Heinze, presidenta de “Alguien como Yo FQ”, avaló la promulgación parcial realizado por el Poder Ejecutivo, mediante el Boletín Oficial, de la ley que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad, y dispone la obligatoriedad de la cobertura integral a pacientes por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga. http://www.radionacional.com.ar/la-ley-de-fibrosis-quistica-dara-mejor-calidad-de-vida/

LT 14 Paraná

Programa Comunidad PAMI

“Los voluntarios no visitan domicilios”

Lo aclaró el director de la UGL local del PAMI, Claudio Ledesma, quien recordó que el programa “consiste en una red de voluntarios que ofrecen contención comunitaria para las personas mayores aisladas durante la pandemia”.

Para evitar hechos de inseguridad, Ledesma informó que “no se realizan visitas domiciliarias y las llamadas de los voluntarios se realizan si los afiliados solicitaron previamente ser parte del programa”. http://www.radionacional.com.ar/voluntarios-que-contienen-a-adultos-mayores-no-visitan-domicilios/

LRA 26 Resistencia

RAFAEL CARRARA, Intendente de Corzuela

“Hay mucha gente es incendiaria”

Carrara dijo que esas personas “producen incendios sin tener en cuenta el daño que significa, tanto para el suelo como para el ambiente”. En relación a la sequía que afecta a la región, el Intendente expresó que “no nos afecta en forma grave, porque con las lluvias de enero alcanzaron los 400 milímetros. Hemos realizado un gran trabajo en el manejo del agua, y lo acumulado en los reservorios nos permite tener asegurada la provisión para 90 o 100 días. Sí tenemos falta de pasto para el ganado y de humedad en el suelo, que no nos permite sembrar girasol”. http://www.radionacional.com.ar/rafael-carrara-en-corzuela-hicimos-un-gran-trabajo-en-el-manejo-del-agua/

LRA 42 Gualeguaychú

Programa “Argentina hace”

Inversión de 27 millones de pesos en obras cloacales

Lo informó Daniel Vaena, director de Mantenimiento Vial de la municipalidad de Gualeguaychú, quien dio detalles del “Plan Totalizador de saneamiento Urbano y Periurbano”, convenio que se encuentra dentro del “Programa Argentina Hace”. http://www.radionacional.com.ar/invierten-27-millones-de-pesos-en-obras-de-acceso-al-agua-de-red-y-cloacas/

LT 11 Concepción del Uruguay

Tierras denominadas “zona de reserva natural”

Pedido para que se revea la declaración

Marcelo Boujon, poseedor de terrenos en “zona de reserva natural”, informó que fue enviada una nota al Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, donde un grupo de propietarios solicitaron que se revea esa declaración, ya que perjudica sus actividades económicas. http://www.radionacional.com.ar/piden-al-concejo-que-se-revea-la-declaracion-de-reserva-natural/

LT 11 Concepción del Uruguay

SERGIO BERTELOTTI, PAMI Concordia

“Casi todos los trámites se pueden hacer vía Internet”

Bertelotti detalló la automatización de la mayoría de las gestiones, y enumeró la ayuda que el organismo le brinda a los centros de jubilados, refiriendo al caso del otorgamiento de subsidios para que pueden afrontar los gastos fijos. http://www.radionacional.com.ar/bertelotti-el-pami-esta-ayudando-a-todos-los-centros-de-jubilados/

LRA 3 Santa Rosa

JUAN DUARTE, de “Acceso al suelo”

“Se busca transformar tierras en lotes urbanizados”

Duarte, Director Nacional del área perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, también dijo que el lanzamiento del Plan Nacional de suelo urbano “es un programa muy importante para que se complemente, y que sea un primer paso en el marco del ProCreAr”. http://www.radionacional.com.ar/se-busca-transformar-tierras-en-lotes-urbanizados/

LRA 3 Santa Rosa

Uso medicinal de cannabis

Crece el registro voluntario de usuarios

El concejal de Santa Rosa por el FreJuPa, Mariano Rodríguez Vega, explico que el proyecto de ordenanza para crear un registro voluntario de usuarios de cannabis con fines medicinales, podría estar aprobado en los próximos meses. http://www.radionacional.com.ar/avanza-en-registro-de-usuarios-de-cannabis-con-fines-medicinales/

LRA 3 Santa Rosa

FABIAN TITTARELLI, subsecretario de Ambiente

“Viene muy bien el proyecto del Parque Nacional”

Tittarelli detalló los primeros pasos para la creación de un nuevo Parque Nacional en La Pampa, con el fin de aportar a la conservación del caldenal. http://www.radionacional.com.ar/viene-muy-bien-el-proyecto-del-nuevo-parque-nacional/

LRA 6 Mendoza

DUILIO PEZZUTTI, legislador del FDT

“Solicitamos la creación de la Tarjeta Sustentar para celíacos”

Pezzutti manifestó que la finalidad del proyecto es “brindar una asistencia alimentaria provincial para personas celíacas a través de la entrega de una tarjeta para la compra de alimentos SIN TACC en comercios de la provincia”. http://www.radionacional.com.ar/impulsan-la-creacion-de-la-tarjeta-sustentar-para-personas-celiacas/

LV 8 Libertador

“Agenda Mendoza”

Congreso virtual sobre la conectividad como derecho humano

Guillermo Elizalde, de Agenda Mendoza, expresó que “la pandemia rompió paradigmas en relación a la conectividad”, motivo por el cual impulsaron un Congreso Virtual sobre la conectividad como derecho humano, que realizará mañana, miércoles 12 de agosto a las 19 horas, con la participación de referentes nacionales y provinciales. http://www.radionacional.com.ar/realizaran-un-congreso-virtual-sobre-la-conectividad-como-derecho-humano/

LV 4 San Rafael

MARIO SEPULVEDA, uno de los 33 mineros chilenos rescatados

“Pensé que la pandemia mostraría la parte bonita del ser humano”

Sepúlveda dijo que “es verdad lo del coronavirus, pero se puede sobrellevar esto”, al cumplirse diez años de la tragedia sucedida en la mina San José.

Luego, el minero chileno expresó que “lo primero que uno debe hacer cuando pasan cosas como el coronavirus u otras dificultades en la vida, es reconocer el problema y adaptarse bajo cualquier circunstancia”. http://www.radionacional.com.ar/pense-que-la-pandemia-mostraria-la-parte-bonita-del-ser-humano/

Géneros | Volver al inicio

LV 8 Libertador

JULIETA ANTUNEZ RIOS, activista

Cupo de viviendas para personas trans

Antúnez Ríos integra el equipo que asesora al diputado Alejandro Bermejo, autor de la iniciativa: “Este proyecto está pensado desde una perspectiva que da garantías, protección y ampliación de derechos básicos como el acceso a la vivienda, sin restringir el derecho de nadie”. http://www.radionacional.com.ar/alejandro-bermejo-propone-cupo-de-viviendas-para-personas-trans-en-diputados/

LRA 43 Neuquén

CYNTHIA ROMINA DIAZ, adjudicataria

Inauguran complejo de viviendas para mujeres trans

El gobernador Omar Gutiérrez presentó el complejo habitacional para mujeres trans de la provincia de Neuquén. http://www.radionacional.com.ar/inauguran-complejo-de-viviendas-para-mujeres-trans/

LRA 57 El Bolsón

ROXANA MENDEZ, secretaría de Niñez y Adolescencia

Día de las infancias

Río Negro adhiere a la propuesta de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que promueve renombrar al Día del Niño como Día de las Infancias para visibilizar, las diferentes maneras de vivir esa etapa. http://www.radionacional.com.ar/dia-de-las-infancias/

LRA 2 Viedma

MARIA EMILIA SORIA, intendenta de General Roca

La obra pública con perspectiva de género llegó a General Roca

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, participó de la videoconferencia en la que el Presidente de la Nación anunció la incorporación de la perspectiva de género en la Obra Pública. “En la ciudad ya estamos incorporando esa mirada en muchas de las obras que tenemos en marcha con aportes del Gobierno Nacional”, indicó Soria. http://www.radionacional.com.ar/la-obra-publica-con-perspectiva-de-genero-llego-a-general-roca/

LRA 57 El Bolsón

ANDREA GONZALEZ, integrante de Socorristas en Red

“En un mundo justo las niñas no son madres”

Es el nombre de la campaña que relanzó la organización “Socorristas en Red” para visibilizar y poner el acento en los embarazos en la niñez. “Es un acto de politización de los cuidados porque cuidar lejos está de ser mera responsabilidad individual, es un derecho de todas, todes y todos” expresa el documento elaborado por la grupa feminista, a propósito de la campaña.

http://www.radionacional.com.ar/en-un-mundo-justo-las-ninas-no-son-madres/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

MARIA EUGENIA CASI, gerenta de Crear de Río Negro

El CREAR incorpora perspectiva de género

La funcionaria detalló la dinámica del programa Mujeres Emprendedoras. La primera etapa se basa en un proceso de capacitación al interior de la Agencia junto a la Universidad Nacional de Río Negro y ONU Mujeres. Al mismo tiempo se dará inicio a un mapeo a lo largo de toda la provincia para determinar cuántas mujeres emprendedoras hay y dónde están, quiénes son y qué necesitan. http://www.radionacional.com.ar/el-crear-incorpora-perspectiva-de-genero/

LRA 53 San Martín de Los Andes

NATALIA VITA, Secretaria de Desarrollo Social del Municipio

Nación financiará la adquisición del equipamiento del Refugio

El Estado Nacional aportará 1.300.000 pesos para la adquisición del equipamiento y mobiliario del lugar donde se podrán hospedar mujeres víctimas de violencia de género. En este aporte no está incluido el recurso humano, que será tratado con la provincia para resolver su financiamiento y formato de contratación. http://www.radionacional.com.ar/nacion-financiara-la-adquisicion-del-equipamiento-del-refugio/

LRA 5 Rosario

ORNELLA INFANTE, INADI

“Con el cupo laboral trans vamos derribando barreras culturales”

La semana pasada el Banco de la Nación Argentina firmó el acuerdo que establece un cupo laboral para personas travestis, trans y transgénero en un número no inferior al 1% de la totalidad del personal. Infante destacó el histórico logro e informó que la entidad es la primera en el mundo, en su sector, que establece un acuerdo de este tipo. http://www.radionacional.com.ar/ornella-infante-%c2%a8vamos-derribando-barreras-culturales%c2%a8/

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

MERCEDES MORAN, actriz

“Me siento más tranquila con este Gobierno, en esta circunstancia”

Mercedes habló de su carrera y cómo lleva la cuarentena: “En términos generales la llevé bien, logré aprovechar el tiempo, pero con preocupación, es horrible lo que nos está pasando. Me generó esperanza este Gobierno. Me siento más tranquila con esta gestión en esta circunstancia”. También resaltó que “la pandemia dejó a la vista mucha desigualdad”. http://www.radionacional.com.ar/me-siento-mas-tranquila-con-este-gobierno-en-esta-circunstancia/

LRA 1 Buenos Aires

MUSHA CARABAJAL, músico

“La chacarera es la vida misma del santiagueño”

El cantor, guitarrista y compositor, habló de la prosapia musical de su familia y recorrió personajes de su historia. Sobre la chacarera dijo: “Es la vida misma del santiagueño, le brota por los poros. Las madres santiagueñas acunan en dicho ritmo. Todas las madres hacen dormitar a sus bebés con esa música”. http://www.radionacional.com.ar/musha-carabajal-la-chacarera-es-la-vida-misma-del-santiagueno/

LRA 4 Salta

RODRIGO MOSCOSO, director de cine

Lanzan “MaPa Federal” de apoyo a jóvenes directores de cine

MaPa Federal es un programa de la Asociación de Directorxs de Cine que propone impulsar a las nuevas generaciones de realizadores audiovisuales, ofreciendo madrinazgos y padrinazgos en el área de guión y dirección. El director de cine y miembro de CPI, Rodrigo Moscoso, contó que la iniciativa busca generar un estímulo para quienes se encuentren en el camino de hacer su ópera prima. http://www.radionacional.com.ar/lanzan-el-programa-mapa-federal-de-apoyo-a-jovenes-directores-de-cine/

NACIONAL ROCK

ADRIAN TAVERNA, sonidista

Recuerdos de Cerati y Soda Stereo

Nos contó cómo conoció a Gustavo y todo sobre sus años detrás de la consola. http://www.radionacional.com.ar/adrian-taverna-sonidista-historico-de-soda-stereo/

LRA 27 Catamarca

RODRIGO OVEJERO, escritor

La historia de Marcelo Alejandro “Totti” Campignani

Ovejero presentó la novela que narra la historia de un jugador de fútbol profesional, que en los últimos años de su carrera es reclutado por la CIA para llevar a cabo una misión en Alemania. http://www.radionacional.com.ar/presentacion-del-libro-der-totti/

LU 4 Patagonia

LILIANA PERALTA, Secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia

“Comodoro tendrá su Feria del Libro virtual”

Peralta dijo que “vamos a delinear la fecha de realización, que seguramente, será entre la primera y segunda semana de octubre. Para preparar una Feria del Libro siempre se exige un trabajo arduo, aunque estimamos que esta vez será de menos días. He tenido contacto con la gente del Ministerio de Educación, y nos van a acompañar. Tendremos acciones y actividades que sabemos que serán bien recibidas por adultos, jóvenes y niños”. http://www.radionacional.com.ar/comodoro-tendra-su-feria-del-libro-virtual/

LRA 1 Buenos Aires

SEBASTIAN VOLVO, músico

Presentación de su nuevo disco, “Living inside”

Días antes que se decretara la cuarentena en Argentina, Sebastián Volco terminaba de grabar su nuevo trabajo. En diálogo con Radio Nacional, el multiinstrumentista cuenta cómo impactó la pandemia en su obra.

http://www.radionacional.com.ar/living-inside-el-nuevo-disco-de-sebastian-volco/

Deportes | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

EMANUEL ARENAS, Coordinador del Autódromo

“Está habilitado para pilotos del departamento”

Arenas indicó la habilitación será efectiva para quienes sigan el protocolo sanitario. Por otra parte, Arenas comentó que se está trabajando en el sector sur del predio, acondicionando el circuito para una nueva categoría federada sobre tierra. http://www.radionacional.com.ar/habilitan-el-autodromo-de-gualeguaychu-para-pilotos-del-departamento/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

LUCIANO PONS, futbolista

Deja Atlético y se va a Banfield

Finalmente Luciano Pons firmó para Banfield por los próximos 18 meses. “Estoy contento por el recibimiento en Banfield, lo hicieron de maravillas. Y estoy triste por la situación en San Martín porque no sabemos en qué competencia va a jugar ya que quedaron muy pocos chicos”, declaró el delantero al programa El Equipo Nacional. http://www.radionacional.com.ar/luciano-pons-se-despide-la-prioridad-la-tenia-san-martin-de-tucuman/

LRA 14 Santa Fe

ROBERTO LARROSA, presidente de Sachachispas

El saludo del equipo del ascenso al ministro Guzmán

El Ministro de Economía, Martín Guzmán recibió una carta y una camiseta de un club del ascenso Sacachispas Fútbol Club en donde señala en un tono coloquial que la intención del club es ¨felicitar por la labor desempeñada como Ministro de Economía¨, tras el acuerdo logrado por el Gobierno Argentino y los bonistas. La carta se dió como respuesta hacia un sector de la prensa que comparó al jefe del Palacio de Hacienda con el equipo que milita en el ascenso en su rol en las negociaciones por la reestructuración de la deuda externa y a los acreedores externos con River.

http://www.radionacional.com.ar/el-detras-de-escena-del-saludo-de-sacachispas-al-ministro-guzman/

Humor | Volver al inicio

DESDE LA REPOSERA

Mauricio que es Macri desde la Costa Azul, en remera, shorts, capelina y por supuesto con la reposera dijo en un Zoom con sus subalternos: “El modelo de cuarentena sin salida del gobierno, no va más. Estamos en un estado de sitio”. Todo esto, mientras programa continuar sus vacaciones en Suiza.

¿Incoherencia? Sacá tus propias conclusiones. Es como si proclamara un decálogo de moralidad, desnudo sobre el balcón de la Rosada, mientras trata de entonar una canción de Gilda. Dichas reflexiones se dan exactamente a un año de las PASO, las elecciones que cambiaron el destino de nuestro país. Pero no los destinos turísticos…

Chocolate