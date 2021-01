Diario de Radio Nacional 10/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Un total de 107.542 personas ya se vacunaron en Argentina para prevenir la infección del virus SARS-CoV-2, de las 300 mil dosis distribuidas de la rusa Sputnik V, y de esta forma, es el país de América Latina que más dosis aplicó.

LRA 1 Buenos Aires

Con más de 100 mil argentinos ya inmunizados con la Sputnik V y la próxima llegada de más dosis desde Rusia, el Gobierno nacional define los últimos detalles de la compra de otro lote importante de vacunas, las producidas por la compañía farmacéutica estatal china Sinopharm.

La vacuna de la también conocida como China National Biotech Group, la empresa más grande de su rubro en ese país, se espera para los últimos diez días de enero, trasladada por un vuelo de Aerolíneas Argentinas, según revelaron a Télam fuentes que conocen la negociación.

LRA 26 Resistencia

En el Parque Industrial Chaco, ubicado en Barranqueras, funciona la empresa Zutt Protec que fabrica elementos de seguridad personal contra el COVID 19, como camisolines, cofias, cubre botas y barbijos.

“Comenzamos hace ocho meses y es una unidad de negocios de la empresa madre, que es Punto Medio S.A., la cual se dedica a las telecomunicaciones y tecnología. Desde el inicio de la pandemia estamos trabajando en forma remota, y cuando se comprobó que la actividad económica se vería comprometida vimos la posibilidad de producir elementos de seguridad, entre los que se destaca el barbijo”, dijo uno de los directivos de la compañía, Rodrigo Ojeda.

LRA 3 Santa Rosa

La directora del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Gina Rodríguez, se refirió a los grupos de personas y a los medios que apuntan a los jóvenes como los responsables del aumento de casos positivos de COVID-19.

“Hay que reenfocar la manera a la cual dirigimos con este sector de la población, y que no sea una mirada de señalamiento”, dijo la investigadora.

LRA 1 Buenos Aires

Santiago Lucia te cuenta otra cara del fútbol, la de la militancia, la de la actividad social, la de una madre. Barbara Corte es mediocampista central de Villas Unidas, trabajadora social y madre de dos chicos, futboleros por supuesto.

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, participó en Machagai de una ronda de trabajo con intendentes del territorio provincial. En esta primera jornada, el mandatario se reunió con los jefes comunales del Frente Chaqueño, ante quienes presentó una línea de acción de 12 puntos enfocada en impulsar la descentralización, el trabajo cooperativo y la coordinación en todos los niveles de gobierno.

Uno de los hechos claves de la línea de acción trata la coordinación del Plan de Prevención del dengue y de la circulación viral del COVID-19. “A esto le debemos sumar el Plan de Ejecución de la vacunación, con el objetivo de garantizar que el mismo se cumpla en tiempo y en forma para lograr la mayor inmunización extendida de la población”, explicó Capitanich.

LRA 1 Buenos Aires

La Policía de la provincia de Buenos Aires intervino en un encuentro en el que participaban más de mil personas en la localidad platense de Lisandro Olmos. Además hubo procedimientos en varias localidades de la costa atlántica, en la provincia de Santa Fe.

Por su parte el gobierno de la ciudad de buenos Aires clausuró e impuso multas a varios locales nocturnos por no cumplir con la reglamentación dispuesta para tratar de controlar el aumento de contagios de coronavirus.

LRA 22 Jujuy

Farfán indicó que “entregamos microcréditos para personas que los están necesitando, para esos pequeños emprendedores que vamos a ayudar en sus objetivos”.

Luego, el mandatario agregó que “este año tenemos pensando trabajar en varias obras, y además queremos trabajar mucho con lo que es cultura y deporte, en conjunto con el apoyo del gobierno de la provincia. Sabemos que pasamos momentos difíciles y que hay que seguir cuidándose, porque esta situación aún no terminó”.

LRA 1 Buenos Aires

Como cada sábado de enero, Carla Ruiz propone una recorrida por las distintas emisoras de la Radio Pública a lo largo y ancho de la Argentina para conocer no solo los temas de la actualidad local, sino también su gente, costumbres, gastronomía y principales destinos turísticos.

En Todo el país, la periodista de Radio Nacional Formosa Jacqueline Cabañas describió la situación epidemiológica de la provincia, en donde hace unos días hubo un rebrote de los casos de coronavirus, por lo que se volvió a la fase 1. Además, detalló los requisitos para poder visitar la provincia.

LT 14 Paraná

Estudiantes de la escuela de Enseñanza Técnica 5 “Carlos María Roude”, de Villa Elisa, elaboraron el proyecto denominado ´Ventilador con alimentación fotovoltaica´, el cual fue seleccionado en la instancia regional como ganador entre 194 propuestas presentadas por 615 docentes de 154 escuelas secundarias de Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y de la Ciudad de Buenos Aires.

La docente Griselda Commnad informó los detalles del concurso y de los estudiantes ganadores.

LRA 3 Santa Rosa

El innovador proyecto está a cargo de Rubén Monterrubio, dueño de una fábrica de indumentaria de Santa Rosa. Letras de poesías de poetas pampeanos, viejos oficios característicos de la zona e intervenciones de artistas locales figuran en cada una de las prendas, la cuales se comercializan en toda la provincia.

LV 4 San Rafael

Roxana es una sanrafaelina que tiene tener un tumor rinofaríngeo que se desarrolla rápidamente y va limitando sus capacidades, motivo por el cual debe ser extraído con urgencia.

Gracias al esfuerzo de su familia, el apoyo de la comunidad de San Rafael y el de su obra social, podrá ser intervenida.

El titular de la delegación local de Obra Social de los Empleados Público (OSEP), Iván Gómez Parra, le confirmó que la obra social autorizó la operación, “así que estoy muy contenta, pero a la espera de la notificación oficial, porque sabemos que los tiempos administrativos no son los mismos que los de la salud”, expresó emocionada Roxana.

LRA 6 Mendoza

Isasmendi, integrante de la banda catamarqueña Calibre Rock, explicó las dificultades que vivieron durante 2020 debido a la pandemia, diciendo que “fue bastante difícil para todos, en todos los laburos, y para nosotros mucho más por no poder tocar y no tener contacto con la gente”.

Después, Jorge agregó que “empezamos con los vivos, las historias virtuales y también a componer. Como todos, perdimos la posibilidad de tener siempre el contacto directo con el público, donde el aplauso de la gente eran los mensajes”.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Saborido, Daniel Miguez y Rodolfo García, recorren las historias de Juan Lavalle, y su apetito carnal, postergando la lucha por la independencia nacional. Las múltiples versiones de la separación de los Beatles. La noche que Pepe Biondi fue secuestrado por la guerrilla cubana y muchas otras historias de la vida.

LRA 1 Buenos Aires

Edición especial de Soy Nacional, para recordar el centenario del nacimiento del escritor más prolífico de Latinoamérica y uno de los más queridos en el Río de la Plata, el uruguayo más universal, Mario Benedetti.

Para recorrer la vida del escritor, Sandra Mihanovich trajo al programa muchos de sus poemas, audios originales de la lectura de sus trabajos, anécdotas y poesías que se convirtieron en canciones.

Sandra no escatimó en ningún recurso para la producción de éste homenaje debidamente merecido, para uno de los escritores más importantes del siglo XX.

Poemas cantados por Jairo, Lito Vitale con Juan Carlos Baglietto, anécdotas de Eduardo Galeano y Estela Magnone, y declaraciones de una de las personas más cercanas al uruguayo, Hortensia Campanella, quién, además de ser su amiga, es la actual Presidenta de la Fundación Mario Benedetti, en Montevideo.

¿20 años no es nada?

Mientras mi señora miraba la televisión, acomodé mi placard. Encontré un viejo, me lo puso y fui hacia el living y voy hacia el living: “Mirá, ¿con este traje no parezco 20 años más joven? Respuesta: “Sí. Porque no te lo pones de noche”.

Chocolate